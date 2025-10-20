Confira os resumos das novelas da semana (20/10 até 25/10)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e da estreante "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Túlio comemora a conquista da vaga no hospital com Lauro, e se hospeda na pensão de Margarida. Medeia chega a São Paulo e afirma a Candinho e Asdrúbal que está à procura de Maria Divina.
Tamires demite Dita. Maria Divina deixa o dancing e pede ajuda a Dita. Ernesto pede ajuda a Zulma para enganar Paixão.
Adelina comenta com Quitéria que Inês está hospedada na casa de Celso. Sandra lê as notícias sobre sua suposta morte.
Celso e as crianças se empenham na busca por Estela. Jorge sofre um engasgo, e Estela o socorre. Sônia lamenta não amar Quincas. Margarida confessa a Dita que é Adamo Angel. Simbá atenta contra Policarpo.
Terça - Simbá se machuca, e inventa para Candinho que Policarpo o atacou. Paula se preocupa com a aproximação entre Estela e Túlio.
Quitéria anuncia a Zulma que Simbá ficará em recuperação na casa de Candinho, e ela tem uma ideia para se instalar na mansão. Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada.
Celso garante a Sabiá que não é o pai de Samir. Sandra exige que Inês procure Ernesto. Zulma presta queixa contra Policarpo. Estela pede para ser chamada de Anabela, até que recupere sua memória. Túlio reconhece Estela em um dos panfletos por sua busca. O delegado apreende Policarpo.
Quarta - Candinho e Dita acompanham Policarpo à delegacia, e Carmem alerta Zulma. Sandra surpreende Ernesto com um beijo. Candinho pede que Dita peça ajuda a Asdrúbal e Celso para libertar Policarpo.
Dita e Tamires sentem o perfume de Sandra, e Celso e Ernesto disfarçam. Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza.
Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão de Policarpo. Maria Divina pede ajuda a Manoela para permanecer em São Paulo. Túlio descobre que Estela é enfermeira. Estela tem uma lembrança de seu afogamento. O delegado anuncia a Candinho que o Juiz decidirá o futuro de Policarpo.
Quinta - Asdrúbal visita Candinho e Policarpo. Túlio revela a Lauro e Celso que encontrou Estela. Inês planeja afastar Sandra de Ernesto.
Celso exige que Simbá conte a verdade sobre Policarpo para o delegado. Medeia procura pelo mapa das esmeraldas nos pertences de Asdrúbal. Margarida inventa para Lúcio que conhece Adamo Angel.
Olga pede que Tamires a deixe trabalhar no dancing. Zenaide conhece Pombinha, mãe de Sabiá. Dita questiona Ernesto sobre o paradeiro de Estela. Araújo convida Haydée para sair. Sônia e Picolé combinam seu retorno para São Paulo. Celso vai ao encontro de Estela, e a vê com Túlio.
Sexta - Celso revela a Estela sua verdadeira identidade. Medeia encontra o mapa das esmeraldas. Sandra pede que Inês se afaste. Túlio confessa a Celso que se apaixonou por Estela. Estela sofre ao pensar em voltar para São Paulo com Celso.
Dita sugere que Margarida se aconselhe com Asdrúbal sobre Adamo Angel. Lauro anuncia a Manoela e Anabela que Estela foi encontrada. Túlio sofre com a partida de Estela. Zulma e as crianças ajudam Ernesto a enganar Paixão.
Dita tem uma ideia para ajudar Maria Divina. Quincas decide se tornar padre. Medeia convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes. Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o colar de Sandra antes de retornar a Portugal. Asdrúbal ajuda Margarida a se transformar em Adamo. Estela se recusa a entrar em sua casa.
Sábado - Estela tem uma crise, e Celso a leva para o hospital. Dita faz uma surpresa para Candinho. Margarida/Adamo se apresenta a Lúcio na rádio. Paixão fica satisfeito com o suposto bom comportamento de Ernesto com as crianças.
Lauro diz a Celso que Estela precisa de um tempo para retomar sua vida. Tamires confessa a Olga que gosta de Celso. Dita propõe ir com Anabela ao hospital visitar Estela. Paula se preocupa com o estado de Túlio.
Cunegundes se nega a repartir as esmeraldas com Medeia, que decide rasgar o mapa. Zenaide pede que Sabiá escolha entre ela e sua mãe. Candinho não aceita deixar a delegacia sem Policarpo. Anabela e Lauro se surpreendem com a reação de Estela ao ver a menina.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo.
Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Começa o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.
Terça - Sofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro.
Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa.
Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.
Quarta - Leo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo.
Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.
Quinta - Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa.
Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger.
Danilo se incomoda com a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar, para não prejudicar a Boaz.
Sexta - Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina.
Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.
Sábado - Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa.
Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo.
Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Gerluce demonstra preocupação com a possibilidade de Joélly estar grávida. Viviane lembra a Gerluce da amizade que as une. Arminda destrata Claudia e o filho Raul. Joélly percebe que Gerluce conhece o motorista do ônibus de nome Gilmar.
Gerluce desconversa quando Joélly se interessa em saber o nome de seu pai. Paulinho não entende o fato de Juquinha querer ser policial. Kellen tenta tranquilizar Lígia ao perceber que ela está preocupada com a neta. Ferette leva duas sacolas de dinheiro para Arminda e diz à amante que não confia em Gerluce.
Arminda sente ciúmes da forma como Ferette olha para a escultura que ocupa um dos quartos da casa. Joélly descobre que está grávida e se nega a dizer o nome do pai do bebê. Juquinha nota o clima entre Gerluce e Paulinho. Arminda culpa Gerluce pelo sumiço da mãe. Gerluce fica em pânico ao ser flagrada por Arminda e Josefa olhando a escultura das Três Graças.
Terça - Arminda repreende Gerluce com severidade. Josefa conta a história da escultura das Três Graças para Gerluce. Raul fica assustado com a possibilidade de ser pai. Raul relembra como conheceu Joélly, ao entrar na casa de Lígia.
Uma cliente da farmácia comenta com Viviane que os remédios cedidos pela Fundação Ferette não fazem efeito. Viviane avisa a Edilberto que muita gente que toma os remédios da fundação tem piorado. Zenilda conta a Arminda que desconfia que o marido tenha uma amante.
Lorena tem um olhar crítico para sua família. Macedo manda Edilberto cuidar de Misael ao ver o viúvo xingando Ferette na porta do evento em homenagem ao dono da fundação. Joélly avisa a Gerluce que seguirá com a gravidez e não contará quem é o pai de seu filho. Edilberto atropela Misael propositalmente.
Xênica registra o entusiasmo de Arminda após a homenagem a Ferette. Gerluce diz que rezará para que a criança seja uma menina.
Quarta - Gerluce apoia Joélly. Josefa diz a Gerluce que a escultura As Três Graças é autêntica e vale uma fortuna. Gerluce comenta com Lígia que, segundo Josefa, Rogério não cometeu suicídio. Paulinho pensa em Gerluce.
Leonardo reclama do jeito de Lorena. Arminda aparece mexendo na estátua, que abriga uma quantia grande de dinheiro. Paulinho aborda Gerluce e afirma que gostaria de conhecê-la melhor.
Quinta - Misael promete vingar a morte da mulher, diante do túmulo. Misael pede abrigo para Joaquim. Ferette diz a Zenilda que a polícia parou de investigar a morte de Rogério, uma vez que o ex-sócio deixou um bilhete provando que cometeria suicídio.
Joaquim avisa a Misael que o amigo corre perigo se descobrirem que ele está vivo, e deixa claro que não quer saber de Lígia e Gerluce. Viviane avisa a Gerluce que viu Joélly na rua. Raul é seguido por um rapaz da comunidade.
Josefa ajuda Gerluce a enganar Arminda para que a cuidadora possa ir atrás da filha, que sumiu. Gerluce liga para Paulinho para pedir ajuda. Kellen procura Joélly. Joélly confronta Raul, quando ambos se veem diante de Bagdá e seu bando.
Sexta - Kellen consegue convencer Bagdá a não atentar contra Raul e Joélly, ao contar quem é o pai da jovem. Raul é seguido por dois garotos do bando de Bagdá e consegue se abrigar na casa de Joélly. Paulinho e Gerluce não acreditam na história que Joélly conta sobre seu paradeiro.
Arminda discute com Raul, e precisa se colocar diante da estátua para se acalmar. Paulinho comenta com Juquinha que percebeu que a filha de Gerluce esconde algo da mãe. Joaquim observa Gerluce de longe. Gerluce se desespera ao ver sua mãe desacordada.
Sábado - Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia.
Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo.
Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação.
Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.
