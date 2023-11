Confira os resumos das novelas da semana (20/11 até 25/11)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Mário vai ao encontro de Edu no hospital e se preocupa com o estado de Érica. Taís conta para Renée do acidente. Helena reclama da presença de Ísis em sua casa. Ulisses chama Natália para fotografar o projeto na faculdade. Ísis enfrenta Helena. Míriam perturba Sérgio. Mário confessa para Edu seu amor por Érica. Lara insiste para Taís contar quem é o pai do filho que ela está esperando. Márcia se decepciona por não falar com Vic. Renée e Vic culpam Edu pelo acidente de Érica. Wanda aceita que Natália fotografe o projeto. Lara conclui que está apaixonada por Mário.

Terça – Raquel e Evilásio consolam Mário. Míriam tenta se aproximar de Helena. Adriana repreende Jonas por tomar decisões sem consultá-la. Lara conversa com Nice sobre Mário. Cris ajuda Renée e Vic com uma encomenda. Natália questiona Jonas sobre a foto de Helena e Bruno. Yeda termina o namoro com Aramis. Adriana e Jonas se reconciliam. Lara não consegue se declarar para Mário. Sérgio teme pela felicidade de Giovanni e Ísis. Jonas fala animado com Adriana que ele estará divorciado de Helena ao final da audiência. Pedro chega de viagem e procura Taís.

Quarta – Pedro afirma para Taís que assumirá seu filho, e os dois reatam. Edu sofre ao ver Érica no hospital, e promete a Renée que mudará seu comportamento. Mário revela a Lara que descobriu outras amantes de Átila. Carol incentiva Natália a fazer uma exposição com suas fotos. Sérgio conforta Ísis, que sofre ao perder um cão. Eugênia apresenta Márcia/Susana para Vic, e as duas se entendem. Aramis pede demissão do escritório. Danilo tenta convencer Míriam a se afastar de Sérgio. Durante audiência do divórcio, Helena apresenta uma prova contra Jonas.

Quinta – Jonas se revolta contra a armação de Helena e Roberto. Vic vai à casa de Márcia/Susana, que sonda sobre a vida dos filhos. Natália se incomoda com a mudança de Taís e o bebê para sua casa. Taís confessa a Raquel que era amante de Átila. Helena tenta colocar Giovanni contra Jonas. Mário visita Érica e conforta Edu. Natália fotografa um casal de namorados, e não percebe quando sua bolsa é furtada. Márcia afirma a Eugênia que se revelará a Vic e Tony. Aramis pede que Yeda respeite sua decisão. Cris e Tony ficam juntos.

Sexta – Tony confessa seu interesse real em Cris, e questiona os sentimentos da jovem. Sérgio afirma que Helena deve estar ao lado de Giovanni na empresa. Adriana convida Jonas para morar com ela. Roberto pede que Vilma consiga uma cópia do processo das modelos, conduzido por Lara. Márcia/Susana acompanha Vic ao shopping. Taís acompanha Mário e Lara ao encontro com as amantes de Átila. Giovanni tem uma crise de ansiedade durante uma reunião. Helena repreende Giovanni por ter recusado um acordo milionário para a empresa.

Sábado – Helena é rude com Giovanni, que se surpreende com as palavras da mãe. Jonas e Adriana pedem ajuda a Lara contra a armação de Roberto e Helena. Ísis se preocupa quando Giovanni não atende seu telefonema. Márcia/Susana disfarça quando Vic a questiona como ela sabe a história de sua família. Roberto planeja sabotar o processo de Lara. Todos se preocupam com o sumiço de Giovanni. Mário flagra Roberto com Vilma em um restaurante. Carlinhos leva Ísis até Giovanni, que havia se escondido no abrigo de animais. Érica abre os olhos, e Edu e Yeda se surpreendem.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna abandona o ensaio, e Jefinho e Tonico culpam Miguel. Tonico sugere que Jefinho acabe com o namoro de Luna e Miguel. Pascoal encontra a clínica onde Preciosa está. Maria Navalha disfarça perante a inquietação de Luna ao saber informações sobre o tesouro. Bebel diz a Nero que acredita na remissão de Preciosa. Luna fica admirada com o empenho de Miguel. Nero e Bebel passam a noite juntos. Francisco e Conceição preparam uma bolsa com dinheiro falso. Miguel explica para Maria Navalha como será feita a investigação sobre o tesouro. Luna se enfurece ao ver uma foto sua com Jefinho na internet. Preciosa acorda e encontra Pascoal em seu quarto.

Terça – Pascoal ajuda Preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfações com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascoal ganha a confiança de Mariângela. Jefinho provoca Selena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoias. Gláucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para o Rainha da Fuzuê.

Quarta – Preciosa mente sobre sua relação com Pascoal. Lampião expulsa Gláucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cláudio tenta impedir Alícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Kirida e Caíto são sabotados durante suas apresentações. Bebel e Heitor torcem pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre, e Francisco provoca Miguel. Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel flagram Pascoal com Preciosa.

Quinta – Preciosa deixa o hospital com a família, e Pascoal fica furioso. Miguel sugere que Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Maria Navalha se emociona por ter encontrado o registro de sua bisavó. Preciosa procura Pascoal. Luna recebe a intimação para a audiência de autoria das joias. Bebel informa a Preciosa que ela será processada pelo roubo das joias de Luna. Preciosa se recusa a fazer um exame de DNA. Merreca pede ajuda para Maria Navalha, e Soraya se compadece. Pascoal convence Preciosa a forjar o material para o exame de DNA. Bianca termina a gravação do clipe de Luna e Jefinho. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. Preciosa surpreende Luna ao chegar ao fórum.

Sexta – Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante da Juíza. Preciosa afirma a Juíza que desenhou todos os croquis das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA a seu favor. Mariângela mostra para Nero e Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro. A Juíza surpreende a todos na audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA.

Sábado – Preciosa se faz de vítima para Bebel. Maria Navalha sofre por ser desacreditada no caso sobre o pai de Luna. Francisco se enfurece por Nero insistir em entregar o tesouro para Luna e Maria Navalha. Francisco anuncia o resultado da repescagem do concurso Rainha da Fuzuê. Nero e Miguel contam para Luna e Maria Navalha sobre a carta da Dama de Ouro que foi encontrada. Lampião sugere que Maria Navalha prove que Luna é filha de César. Luna e Miguel se encontram com Mariângela, que revela o conteúdo da carta da Dama de Ouro. Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Mariana entrega uma bota deixada no Armazém para o delegado, alertando que Bassânio estava de tênis. Mariana visita Bassânio, que alega ser inocente. Mariana se emociona com Bassânio e diz que não vai desistir dele, afinal, ela já esteve em uma situação semelhante. Despercebidos, Romeu e Julieta encontram Basílio na antiga barraca de Bassânio, comprovando que Bassânio falava a verdade sobre o irmão gêmeo. Julieta notifica Mariana, Daniel e Amanda sobre o paradeiro de Basílio. Basílio invade o esconderijo do Pedalzera, se passa por Bassânio e diz que agora é o novo líder das crianças. Pórcia visita Bassânio no presídio. Um homem misterioso aparece no Armazém e faz diversas perguntas do local para Mariana.

Terça – Glaucia nota Vera toda produzida saindo mais cedo do Monter Mercado e desconfia de traição no relacionamento com Bernardo. O homem misterioso pergunta para Mariana quantas pessoas trabalham no Armazém, paga a conta e vai embora. Em conversa com Bernardo, Glaucia insinua que Vera está traindo o casamento deles. Mariana percebe que está sendo seguida pelo homem misterioso e pede socorro na academia de Mauro. Vitor pede aumento para Glaucia e chantageia a patroa. Basílio diz à gangue Pedalzera para pegar comida no Monter Mercado. Romeu, Julieta, Nando e Lívia vão até a barraca de Bassânio em busca de alguma prova que inocente o amigo. Mariana toma coragem e confronta o homem misterioso.

Quarta – O homem misterioso revela ser um detetive contratado pela família Monteiro para ver se Mariana estava envolvida com Simão. Vera nega traição a Bernardo e diz que se tivesse acontecendo algo, ela falaria para ele. O detetive declara para Glaucia e Fred que Mariana não está envolvida com o golpista. Julieta, Romeu, Nando e Lívia tentam provar a inocência de Bassânio, mas não conseguem provas suficientes. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre armam planos para se vingarem um do outro no acampamento.

Quinta – Vitor alerta Vera sobre um possível roubo no Monter Mercado. Basílio desliga o quadro de energia do Monter Mercado e invade o estabelecimento. A polícia cerca o local e prende o criminoso. Bernardo, Vera, Vitor e Pórcia acompanham tudo de perto e ficam impressionados com a semelhança com Bassânio. Bassânio fica cara a cara com Basílio e eles trocam de lugar na cela. Bassânio diz que ama Basílio, mas o irmão criminoso manda ele ir embora. Daniel recebe Bassânio na saída do presídio e pede desculpa por não acreditar nele. Bassânio volta a trabalhar no Armazém. Julieta abraça Bassânio e conta que Romeu e vários amigos ajudaram a provar a inocência dele. Bernardo quer deixar Romeu ir ao acampamento, mas Vera acha perigoso.

Sexta – Glaucia encontra com Vitor na piscina do Residencial Verona e fica brava, alegando que nem ele e nem Pórcia podem frequentar o lugar. Daniel sugere novos nomes ao restaurante para Amanda e Mariana. Pórcia sai correndo para abraçar Bassânio. Hélio fala para Lívia que alguém financiou a viagem dela e que ela vai ao acampamento. Sofia chama Téo para sair e pergunta o motivo de ele ter terminado com Lívia. Patrick conta aos amigos que comprou um óleo essencial para atrair mosquitos no acampamento e que quer aprontar com o Lado Torre. Trapaça consegue ver o Leon.



TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Gentil pede para Agatha se afastar de Jonatas. Tadeu manda Enzo disfarçar os desvios de dinheiro da cooperativa. Agatha conta a Antônio que viu Aline pegando uma arma com Gentil. Antônio inventa uma missão para Petra e Luigi, a fim de manter o casal distante da mansão. Irene propõe aliança com Silvério contra Agatha. Agatha pega João na escola e leva para a fazenda. Aline ameaça Antônio. Agatha ataca Aline, que fica desacordada. Agatha atira em Antônio com a arma de Aline para incriminar a produtora rural. Marino prende Aline.

Terça – Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha propaga na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kelvin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar Aline. Caio avisa a Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline. Jussara enfrenta Agatha. Sidney ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu.

Quarta – Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Gladys que eles correm risco de morte. Irene afirma a Petra e Luigi que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação, para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia de que Agatha não seja tão boa quanto aparenta. Hélio deixa claro para Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu ir à polícia contar que está sendo ameaçado por Sidney.

Quinta – Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecê avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz alegria. Irene estranha a reação de Graça, que não a deixa passear com Danielzinho. Anely fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura. Anely briga com Berenice depois de acusá-la de roubar sua personagem. Jussara, Caio e João comemoram com Aline o retorno da professora para casa.

Sexta – Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

Sábado – Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina flagra Agatha colocando uma erva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sidney. Lucinda aconselha Anely a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sidney. Gladys pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kelvin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha. Vinícius e Iraê se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sidney.



