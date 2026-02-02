Confira os resumos das novelas da semana (2/02 a 7/02)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Zulma e Zenaide percebem que é Lourival quem está no carro, e Dita, Candinho e Samir comemoram o sucesso de seu plano. Manoela conforta Margarida, que sofre com sua demissão da rádio. Anabela se recusa a aceitar a aproximação de Estela. Sandra deduz que Anabela pode ser filha de Ernesto.



Araújo, Celso e Asdrúbal informam Candinho sobre a situação da fábrica. Tobias e Lauro planejam comprar uma casa para seu filho com Sônia. Carmem prevê que Ernesto não tem muito tempo de vida. Anabela fotografa Estela com Celso. Lauro aconselha Túlio. Mirtes e Francine descobrem que perderam as esmeraldas de Cunegundes. Candinho anuncia que terá de se separar de Samir.



Terça - O delegado reconhece a maternidade adotiva de Zulma, e afirma que a ajudará a recuperar Samir. Samir sofre ao ter que se mudar com Zulma, e Candinho garante ao filho que será por pouco tempo. Cunegundes acredita que perdeu suas esmeraldas para sempre.



Anabela se irrita com a presença de Túlio na casa de Estela. Zenaide acompanha Sabiá na investigação sobre o crime de Ernesto contra Estela. Lúcio convida Quinzinho para comandar um programa em sua rádio. Lourival pressiona Dita sobre sua carreira. Túlio se irrita ao ver a foto de Celso com Estela. Sandra procura Candinho.



Quarta - Sandra atenta contra Candinho. Túlio discute com Celso e Estela, e Anabela acaba passando mal. Samir se recusa a jantar na casa de Zulma e Zenaide e as crianças confortam o menino. Manoela conversa com Dita sobre sua carreira.



Ernesto comenta com Lourival sobre sua paixão por Doris River. Dita não acredita quando Candinho afirma que Sandra está viva. Estela exige que Túlio pare de implicar com Celso. Lourival pede ajuda a Tamires. Carmem comenta com Zulma sobre sua previsão para Ernesto.



Dita anuncia a Lourival que sairá em turnê como Doris River. Anabela chama por sua mãe, e Estela e Celso a acolhem, sob o olhar confuso de Túlio. Simbá avisa a Candinho que Samir se recusa a comer.



Quinta - Candinho garante a Simbá que resgatará Samir. Estela revela toda a verdade sobre Anabela e Ernesto para Túlio. Asdrúbal e Araújo pensam em como impedir Ernesto e a Baronesa/Sandra de tomar a fábrica.



Candinho diz a Dita que fugirá com Samir para o Rio de Janeiro, e Araújo recomenda que ele não faça isso. Candinho questiona se Celso sabe que Sandra está viva. Maria Divina conclui que Zé dos Porcos pode ser estéril. Margarida tem uma ideia para escrever uma nova novela. Sandra diz a Celso que sabe que Anabela é filha de Ernesto.



Sexta - Celso pede que Sandra guarde segredo sobre a paternidade de Anabela. Lourival alerta Dita sobre o perigo de Candinho fugir com Samir. Túlio sente ciúme da cumplicidade entre Celso e Estela, e Lauro o aconselha. Estela repreende Túlio. Francine, Mirtes e Tamires se incomodam com o comportamento de Cunegundes.



Quinzinho e Quincas preparam o seu programa de rádio. A ideia de Margarida para a novela é aprovada. Todos se surpreendem com os preconceitos de Olímpia. Sandra procura Zulma. Lourival pede que Candinho se afaste de Dita para não prejudicar sua carreira.



Sábado - Lourival tenta convencer Candinho a se afastar de Dita. Sandra propõe dar dinheiro a Zulma em troca da guarda de Samir. Dita afirma a Candinho que os dois ficarão juntos. Zulma pensa em como se livrar de Sandra. Sabiá tem uma ideia para encontrar uma prova contra Ernesto. Quinzinho estreia seu programa de rádio, e Anacleto se irrita.



Araújo conta a Haydée que sua irmã deseja um pedido público de desculpas. Zulma desconfia da armação das crianças para ajudar Samir. Estela pensa em como conseguir um aparelho auditivo para Anabela. Baronesa/Sandra revela a Estela que sabe de seu segredo. Candinho consegue resgatar Samir.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – 19h40



Segunda - Janete não gosta de encontrar Agrado na casa de Zilá. Zilá e Janete discutem por conta das terras de Eliomar. Lia alerta Leandro sobre o agravamento do estado de saúde de Júlia. Alaor se preocupa com o comportamento de Walmir na mesa de jogo.



Com a ajuda de Cinara, Zilá sabota a água de Alaorzinho, que acaba tendo um ataque de sonambulismo e procura Janete. Agrado afirma a Janete que precisa de um tempo para perdoar a mãe. Alaorzinho pressiona Ronei e Bara sobre negócios. Leandro pede uma carona a Agrado para Goiânia. Naiane arma para João Raul.



Terça - O plano de Naiane dá certo, e o avião simula um pouso de emergência na fazenda do avô da menina. Janete sugere criar uma cooperativa com Nora, e Cinara ouve. Leandro assiste ao show de Agrado. João Raul percebe que Naiane armou para ficar sozinha com ele.



Agrado estranha ao não conseguir contato com João Raul. Eduarda lamenta que Ronei não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier. Eliomar confronta Zilá. Malvino exige que Janete deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia.



Quarta - Agrado tenta interromper a briga entre Xavier e Leandro. Janete garante a Malvino que não tem medo de Zilá. Zilá afirma a Eliomar que seguirá com o pedido para sua interdição. Agrado acompanha Leandro no hospital, enquanto João Raul cuida de Naiane na cabana. Leandro confessa a Agrado que tem um segredo.



Zilá desabafa com Cinara sobre Jean Carlos. Ronei pede que Bara quite a dívida de Walmir com Adilson. Luan se aproxima de Eduarda. Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Alaorzinho decide rescindir o contrato com a empresa de Ronei. Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.



Quinta - Xavier conta a Zilá que foi procurado por Leandro. Eduarda se encanta por Leandro. Alaorzinho usa o programa de Talita para pressionar Ronei, que se desespera com os maus resultados de sua empresa. Ronei pede ajuda a Zilá. Cinara faz um perfil falso em uma rede social para se aproximar de Alaor.



João Raul confronta Walmir sobre o início de seu contrato com Ronei. Zilá anuncia que conseguiu a interdição de Eliomar na Justiça. João Raul e Agrado declaram seu amor. Zilá sabota mais uma vez a água de Alaorzinho, que novamente sai à procura de Janete.



Sexta - Alaorzinho desperta do sonambulismo e pede perdão a Janete. Vilma comenta com Agenor que Zilá precisa saber que Alaorzinho visitou Janete. Luan tenta se aproximar de Eduarda, que pensa em Leandro. Zilá confronta Alaorzinho sobre sua procura por Janete.



Xavier confessa seu crime a Leandro, que desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia. Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Janete pede para conversar com Alaorzinho.



Sábado - Janete pede que Alaorzinho se afaste dela. Alaor dá dinheiro a Leandro, e afirma ao rapaz que irá atrás de Xavier. Agrado mente para João Raul para proteger o segredo de Leandro, e Eduarda aconselha a amiga. Alaorzinho surpreende Zilá. Janete anuncia o início oficial da cooperativa. João Raul encontra Janete.



Zilá convida Ronei para se hospedar na mansão, e Alaorzinho se irrita. Luan nota o interesse de Eduarda por Leandro. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário. Alaorzinho descobre que a estrada de acesso a Bom Retorno está interditada, e que o show devido por Ronei não poderá acontecer.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - A polícia revista o ferro-velho de Joaquim. Diniz se vangloria por ter escondido As Três Graças antes da chegada da polícia. Rogério teme que Joaquim não guarde segredo. O bando de Bagdá ataca os policiais que estão com Paulinho, Juquinha e Jairo. Alemão percebe que Vandílson atirou em Bagdá.



Bagdá desmaia aos pés de Lucélia, que esconde o bandido de Lorena e Juquinha. Bagdá obriga José Maria a operá-lo. Arminda pede a ajuda de Helga para deixar Ferette viúvo e para se livrar de Joélly. Consuelo sugere que Joaquim e Gerluce parem de discutir e pensem em se desvencilhar do perigo de serem descobertos.





Terça - Joaquim avisa ao grupo que Rogério garantiu que As Três Graças voltarão para o ferro-velho. Gerluce lamenta ter traído a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Ferette fica apavorado ao receber um vídeo ameaçador. Xênica seduz Macedo.



Arminda diz a Ferette que Rogério deve ter colocado uma câmera no quarto para ter a prova contra o amante, e ambos concluem que o pai de Raul quer vingança. Os homens de Bagdá levam José Maria para o Posto de Saúde e o obrigam a operar o bandido. Gerluce avisa a Joélly que Arminda é capaz de tudo para impedir o nascimento da neta.



Quarta - A operação feita por José Maria em Bagdá é um sucesso. Bagdá resolve guardar a bala que o atingiu. Chica comenta com Rivaldo sobre sua estranheza a respeito do sumiço de Célio. Joélly tenta convencer Gerluce a colocar em prática a ideia de Jorginho, para ela e Raul irem jantar na casa de Arminda sem correr perigo.



Arminda combina com Helga de aumentar a dose do calmante de Josefa na noite em que o filho for jantar em sua casa com Joélly. Herculano resolve conhecer Joélly, depois da insistência de Lena. Paulinho reconhece Claudia e decide seguir o carro em que ela está. Arminda se surpreende ao ver Jorginho chegar com Joélly e Raul para jantar.



Quinta - Arminda deixa clara sua insatisfação com a presença de Jorginho. Paulinho fornece a placa do carro de Claudia para Juquinha descobrir em nome de quem está o veículo, e fica surpreso ao saber que o dono é Rogério. Arminda se oferece para custear a faculdade de Medicina para Joélly, em troca de a jovem desistir do bebê.



Jorginho, Joélly e Raul decidem sair da mansão. Arminda atenta contra Joélly, mas a jovem é salva por Raul. Gerluce fica sabendo da tentativa de assassinato contra Joélly e decide enfrentar Arminda. Paulinho observa Rogério entrando no carro de Claudia e Angélico.



Sexta- Gerluce ameaça acabar com Arminda caso a mãe de Raul chegue perto de Joélly. Claudia e Rogério descobrem sobre o incidente com Joélly e resolvem dar uma carona a Gerluce até o hospital, sem saber que Paulinho está seguindo o veículo.



Lucélia disfarça quando Kasper pergunta sobre a mancha de sangue no chão da galeria, culpando Juquinha, que tinha saído de uma operação policial antes de visitar Lorena. Paulinho observa Gerluce entrando no carro de Rogério, e, sem acreditar, informa a Juquinha que Gerluce mantinha contato com Rogério e não avisou a ele.



Sábado - Paulinho tira fotos de Gerluce entrando no carro de Rogério. O delegado Jairo ordena que Paulinho retorne à delegacia. Gerluce convence Rogério a assumir a Fundação. Claudia avisa a Gerluce que Rogério liberou o dinheiro para a compra de remédios. Angélico conta a Rogério que José Maria operou Bagdá.



Xênica demonstra estar ao lado de Ferette. Misael descobre sobre a inauguração da nova farmácia e pensa em vingar a morte de sua mulher. Lígia avisa a Gerluce que a filha não poderá mais voltar a trabalhar na casa de Arminda. Paulinho pressiona Gerluce, e mostra a foto que tirou da namorada entrando no carro de Rogério.

