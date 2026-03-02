Confira os resumos das novelas da semana (2/03 a 7/03)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta, Mundo Melhor!", "Coração Acelerado" e "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – Faixa das 18h
Segunda - Sandra afirma a Celso que deseja eliminar Policarpo. Zulma chantageia Candinho para permitir que Policarpo more na Casa dos Anjos. Cunegundes parte sem Quinzinho, e Tamires e Francine o confortam. Estela avisa a Túlio que viajará com Anabela. Dita se anima com a possibilidade de gravar seu disco. As mulheres se unem para denunciar os crimes de Ernesto.
Orientado por Sandra, Ernesto contrata Cara de Gato e Pé de Cabra para vigiar Policarpo. Cunegundes desabafa com Pureza. Zé dos Porcos e Maria Divina decidem adotar Aladim e Maroca. Candinho e Zulma encontram Dita e Lourival em um restaurante. Margarida se decepciona com Asdrúbal. Celso tenta resgatar Policarpo, mas é agredido por Cara de Gato. Candinho afirma a Zulma que Policarpo está em apuros.
Terça - Candinho foge de Zulma para socorrer Policarpo, e flagra Cara de Gato e Pé de Cabra tentando envenenar o burro. Lauro conhece Felícia. Tamires pensa que seria bom se apaixonar por Lourival. Sônia entra em trabalho de parto, e Quincas, Lauro e Tobias vão para a pensão de Margarida.
Quinzinho se preocupa com Cunegundes. Cunegundes decide se candidatar a Miss Piracema. Samir tem um mau pressentimento em relação a Candinho e Policarpo. Túlio se declara a Estela. Candinho surge na porta da fábrica com Samir e Policarpo.
Quarta - A Baronesa/Sandra anuncia na rádio que Policarpo foi devolvido a seu dono. Dita vibra com a gravação de seu disco, e agradece a Lourival. Estela afirma a Túlio que viajará com Anabela, apesar de ainda amá-lo. Lauro e Tobias hesitam em registrar a filha de Sônia. Ernesto impede que Celso coma a maçã envenenada por Sandra para atentar contra Policarpo.
Margarida conversa com Ivonete sobre Asdrúbal. Candinho garante a Celso que mandará Sandra de volta para a prisão. Cunegundes exige que Jocasta e Anacleto recuperem sua cama. Sabiá anuncia a Estela que a prisão preventiva de Ernesto foi pedida.
Ivonete orienta Asdrúbal a viver sua paixão por Margarida. Lauro termina seu casamento com Sônia. Sandra diz a Ernesto que terão de sequestrar Anabela.
Quinta - Zulma permite que Divina e Zé dos Porcos adotem Maroca e Aladim, mas exige que Candinho lhe dê algo em troca. Sônia e Quincas oficializam sua união. Asdrúbal pede Margarida em casamento. Ernesto dá um envelope secreto a Simbá. Lauro aconselha Túlio a lutar por seu amor por Estela. Dita sente enjoos, e Estela desconfia de que a amiga possa estar grávida.
Cunegundes recebe a visita de Rosalinda, Miss Piracema. Araújo pede perdão a Candinho na frente de Haydée. Túlio pede apoio a Tamires. Dita promete esquecer Candinho ao vê-lo fazendo uma serenata para Zulma. Ernesto tenta sequestrar Anabela, e Estela revela que a menina é sua filha.
Sexta - Ernesto desiste do plano de Sandra ao descobrir que Anabela é sua filha. Carmem aconselha Zulma a desistir do casamento com Candinho para evitar uma desgraça. Rosalinda deseja saber mais sobre a vida de Cunegundes. Sabiá pede Zenaide em casamento.
Dita passa mal, e Lourival se preocupa. Ernesto é preso, e Estela e Celso comemoram. Sandra comenta com Olga que Ernesto não é mais o homem por quem se apaixonou. Lauro e Tobias adotam Felícia. Jocasta desmascara Maria do Socorro. Estela e Túlio se encontram. Dita desmaia nos braços de Candinho.
Sábado - Candinho leva Dita para o hospital. Pureza conhece Maria do Socorro. Ernesto se confessa com Padre Lucas. Sandra se prepara para dar um golpe em Ernesto. Estela afirma a Dita que a amiga está grávida, e que precisa contar a verdade a Candinho. Sandra afirma a Celso que Candinho jamais o perdoará por ter escondido a verdade sobre Samir.
Cunegundes tem uma epifania após conversar com Rosalinda. Quincas decide ser enfermeiro. Celso convida Tamires para dançar. Dita confessa a Lourival que está grávida de Candinho. Candinho confronta Ernesto, e questiona se Sandra está mesmo viva.
Resumo: Coração Acelerado
Globo – Faixa das 19h
Segunda - Tom Bastos se encanta com Agrado. Com a ajuda de Cinara, Zilá seduz Alaorzinho. Tom Bastos afirma que Agrado deve se lançar sem João Raul. João Raul se incomoda com a proposta de Tom a Agrado. Marcela se aproxima de Alaor. Adilson cobra a dívida de jogo de Walmir, que dá sua motocicleta para o homem. Agrado decide seguir com seu álbum em dupla com João Raul, mas aceita ser empresariada por Tom Bastos.
Cinara não gosta do interesse de Alaor por Marcela. Agrado confessa a Eduarda que pensa em fazer seu álbum solo. João Raul e Agrado discutem, e Tom, Ronei e Naiane vibram com o sucesso de seu plano.
Terça - Esteban conhece o trabalho das Marias de Fibra e fica encantado. João Raul e Agrado decidem lançar álbuns solo. Alaor e Marcela se encontram em um restaurante. João Raul se preocupa por não conseguir falar com Walmir, que faz novas apostas com Adilson.
Zilá, Naiane e Alaorzinho têm um jantar em família, e Janete se incomoda. Eduarda faz sucesso em seu show no Mequetrefe. Agrado vê quando Walmir chega em casa acompanhado de Adilson e um homem armado.
Quarta - Eduardo e Luan comemoram o sucesso do show e ficam juntos. Walmir implora para que Agrado não conte o que viu a João Raul. Zuzu recebe um envelope com croquis assinado por Bendito Ventura. Talita entrevista Agrado e João Raul sobre o lançamento dos álbuns.
Agrado descobre que João Raul passou uma noite com Naiane e guardou segredo. Alaorzinho pressiona Janete sobre Jean Carlos, e a mulher revela que a relação não foi consentida. Walmir avisa a Ronei e Naiane que Agrado se afastou de João Raul. Marcela e Eva comunicam a Zilá que sua linha de roupas foi rejeitada.
Quinta - Agrado pede abrigo para a mãe. Zeca diz a Eduarda que seu show foi um sucesso, e a moça comemora com Luan e demonstra seu interesse por ele. Esteban exige levar o crédito por suas criações para ajudar Zilá.
Talita anuncia o fim do relacionamento de Agrado e João Raul. Naiane procura Agrado. Alaorzinho se incomoda ao ver Palhares próximo a Janete, e acaba agredindo o radialista.
Sexta - Adilson pressiona Walmir, que teme ser descoberto por João Raul. Naiane aproveita para se reaproximar de João Raul, e finge ser sua amiga. Zilá deduz que Alaorzinho se envolveu em uma briga por conta de Janete.
Agrado flagra Walmir entregando um troféu roubado de João Raul a Adilson, e conversa com o ex-namorado. Palhares visita a região do Caturama com Janete. João Raul implora uma nova chance a Agrado. Cinara faz uma ameaça velada a Zilá.
Sábado - João Raul e Agrado conversam. As Marias de Fibra são convidadas para participar de um evento de moda em São Paulo. Naiane se surpreende ao visitar João Raul e dar de cara com Agrado. Alaor e Marcela flertam. Naiane viaja com Cinara. Zilá se irrita ao descobrir que participará do desfile com a cooperativa de Janete.
Resumo: Três Graças
Globo – Faixa das 21h
Segunda - Consuelo aconselha Misael a seguir a vida. Paulinho coloca um rastreador no carro de Edilberto. Samira e Edilberto discutem. Juquinha se surpreende ao ver Bagdá chegando à casa de Maggye. Ferette demonstra falta de paciência com Arminda. Leonardo pede ajuda a Zenilda. Raul e Joélly deixam Gerluce e Lígia estarrecidas ao contar sobre o acordo com Samira.
Terça - Joélly pede ajuda a Gerluce para trazer a filha de volta. Paulinho avisa que Raul pode ter de responder pelo crime na Justiça. Samira avisa a Edilberto que deixará o Brasil por um tempo. Juquinha mostra a Paulinho a foto da máscara de Clóvis, igual à usada pelos ladrões que levaram As Três Graças.
Jairo avisa que o juiz autorizou a prisão de Samira. Misael e Gilmar se enfrentam por causa de Consuelo. Paulinho e Juquinha não encontram Samira. Lorena fica estarrecida ao tomar conhecimento do esquema de Ferette. Paulinho sofre uma ameaça velada de Ferette sobre seu pai, e ataca o empresário. Viviane avisa a Rogério que sabe o endereço da Casa de Farinha.
Quarta - Ferette aconselha Samira a deixar o país. Angélico registra quando Viviane afirma que não quer mais saber de Leonardo. Jairo orienta Paulinho a tomar cuidado com Ferette. Ferette manda Vicente tirar a vida de Paulinho. Raul pede ajuda ao pastor Albérico. Arminda encontra o passaporte europeu de Samira, e fica à espera da mulher pronta para matá-la.
Quinta - Samira pede para Raul encontrá-la no aeroporto, e ameaça Joélly. Gerluce avisa a Paulinho que Samira conseguiu fugir do país. Kasper pede ajuda a Stephane para obter As Três Graças. Zenilda orienta Rogério e sua equipe a fazer a denúncia anônima da Casa da Farinha.
Sexta - Ferette encomenda um dossiê de Rogério. Viviane recebe flores de um admirador anônimo, e depois descobre que foi Angélico. Luciano grava um vídeo de Consuelo conversando com Viviane e envia para Macedo. Claudia denuncia a fábrica clandestina de medicamentos para a delegacia de Jairo.
Alaíde e Rivaldo ficam preocupados com Cristiano. Stephane comunica a Bagdá que Kasper quer fazer uma exposição com as obras do líder da Chacrinha, em troca de um favor. Bagdá apavora Joaquim e Misael ao confrontá-los sobre As Três Graças.
Sábado - Lucélia não conta a João Rubens que descobriu que As Três Graças original está no ferro-velho. Gerluce comenta com Rogério que teme que Paulinho possa ter perdido a confiança nela. Paulinho, Jairo e Juquinha não encontram vestígios de fabricação de remédios no endereço que seria a Casa de Farinha.
Vicente se esconde de Paulinho para não ser visto. Joaquim e Misael contam para Gerluce, Viviane e Júnior que Bagdá descobriu sobre As Três Graças. Gerluce finge não saber da existência da Casa de Farinha.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.