Confira os resumos das novelas da semana (21/04 até 26/04)

Garota do Momento

Globo – 18h25

Segunda - Juliano expulsa Basílio da empresa, e Zélia o questiona sobre a autenticidade de sua certidão de casamento com Maristela. Ulisses procura Glorinha. Maristela descobre que Basílio forjou o casamento com ela. Bia tenta retomar sua amizade com Celeste e Eugênia. Basílio explica seu plano contra os Alencar para Clarice e Beatriz. Raimundo e Beto desconfiam do comportamento de Celeste. Celeste tem um sangramento. Clarice descobre que Valéria está morta.



Terça - Clarice sonda Maristela sobre a morte de Valéria. Basílio prova a autenticidade de seu casamento com Maristela. Celeste conta a Lígia sobre a gravidez. Zélia garante a Basílio que será sua inimiga. Clarice conta a Beatriz sobre Valéria. Beatriz pede que Basílio proteja Clarice dos Alencar. Anita confronta Edu sobre o estado de Celeste. Lígia se emociona quando Celeste a chama de mãe. Bia sofre com a rejeição de suas amigas e pede ajuda a Ronaldo. Basílio revela a Maristela que Juliano a está dopando.



Quarta - Basílio explica seu plano a Maristela. Lígia conversa com Raimundo sobre a gravidez de Celeste. Beto e Ronaldo apoiam Celeste. Basílio se muda para a mansão dos Alencar. Celeste afirma que se casará com Edu. Maristela confronta Juliano sobre tê-la dopado. Raimundo conversa com Alfredo sobre a situação de Celeste. Ronaldo orienta Bia sobre como pode se reaproximar de Celeste.



Quinta - Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice. Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira. Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia. Maristela se apressa em marcar a data do casamento de Beto e Bia. Zélia e Juliano deduzem que Clarice voltou a pintar.



Sexta - Raimundo lamenta o sofrimento de Beto com seu futuro casamento com Bia. Maristela e Bia comentam sobre o colar de joias roubado. Jacira compra o colar de Coralina, sem que as duas saibam que se trata de uma joia valiosa. Beatriz afirma a Clarice que Bia mente sobre Beto. Topete pede Eugênia em namoro. Clarice pede que Bia confesse a verdade sobre suas artimanhas contra Beatriz. Juliano confirma que Clarice mudou seus remédios. Mônica alerta Zélia sobre a visita de duas mulheres misteriosas.



Sábado - Zélia se revolta contra Mônica e teme que Clarice tenha descoberto sua real identidade. Bia nega que tenha armado contra Beatriz. Eugênia rejeita o pedido de namoro de Topete. Eugênia e Jacira se preocupam com a saúde de Teresa. Alfredo confronta Juliano sobre a brincadeira de mau gosto com Teresa. Alfredo, Teresa, Eugênia e Jacira vão à praia. Clarice percebe que Juliano a está dopando novamente.



Volta por Cima

Globo – 19h40

Segunda - Madalena sente a presença de Lindomar ao entrar na igreja, e se emociona. Joyce ajuda Osmar a chegar à igreja. Jô vê Caçapa e Zezito conversando, e decide seguir os dois. Gerson deixa a cadeia. Chico e Cacá ajudam Jô. Madalena e Jão se casam. Violeta e Marco ficam juntos. Joyce fica entre Osmar e Sebastian. Jô e Cacá entram em confronto com Zezito e Caçapa. Jin foge para se encontrar com Tati. Rodolfo avisa a Marco do sumiço de Gerson. Osmar pede o divórcio para Violeta. Jin e Tati ficam juntos. Doralice consegue um coração para seu transplante.



Terça - Madalena, Jão e Alberto se alegram com Doralice. Jin fala com Tati sobre o contrato com sua produtora. Doralice chega ao hospital para a cirurgia. Passam-se alguns meses. Chega o dia do último show de Jin, e Tati fica animada. Violeta faz uma proposta para Cacá. Joyce e Osmar namoram, e Sebastian sofre. Matias se aproxima de Silvia. Gerson pede ajuda a Rodolfo. Violeta se encontra com Gerson. Jão se preocupa com Nando. Nando é internado em estado grave.



Quarta - Rosana reza pela recuperação de Nando. Jão e Edson descobrem que Nando precisa de um transplante. Tati e Cida conversam com Miranda. Gerson dispensa Violeta. Jin volta para a casa de Doralice. Miranda se culpa pelo que houve com Nando. Jão pesquisa sobre o caso de Nando. Jô se insinua para Roxelle. Cacá pensa em aceitar a proposta de Violeta. Osmar chama Joyce de Violeta. Jão conversa com o médico sobre o transplante de Nando.



Quinta - O médico explica os procedimentos da doação de órgãos para Jão. Joyce sugere que Osmar investigue a história de Violeta. Chico reclama de Cacá cogitar a proposta de Violeta. Cida pede que Miranda assuma sua responsabilidade sobre o caso de Nando. Gerson pede apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar. Gigi é chamado para dar uma entrevista sobre sua trajetória de vida. Nando revela para Rosana sobre Miranda. Edson, Rosana e Nando se surpreendem com Jão. Osmar conversa com o advogado de Violeta. Rosana procura Neuza.



Sexta - Penúltimo capítulo. Não será divulgado.



Sábado - Último capítulo. Não será divulgado.



Beleza Fatal

Band – 20h30

Segunda - Lino confronta Rog na cabana. Lola suspeita que Benjamin tem uma amante. Gabriel interroga o pai de Rebeca na delegacia. Dr. Peitão foge e ataca Javier, professor de dança de Gisela. Carol segue Ramona à procura de sua mãe, Márcia. Elvira tem uma briga séria com Sofia. O filho de Lola investiga a morte de Rebeca e descobre o segredo da família Paixão. Histórias do passado começam a ser desenterradas na mansão Argento.



Terça - Lino e Elvira admitem para o jovem policial que são pais de Rebeca. Júlia/Sofia e Benjamin enganam Lola. A empresária ameaça o marido dentro do restaurante. Carol pressiona Átila sobre segredos do passado. Gisela vai ao hospital visitar Javier. Gabriel desconfia de Júlia/Sofia e confirma que ela está mentindo. Dada como morta há anos, Ana, esposa de Átila, volta e surpreende a todos.



Quarta - Júlia/Sofia assume para Gabriel que foi adotada pelos Paixão. Gisela desmaia ao ver a mãe. Ana acusa Átila pelo desaparecimento da filha, Márcia. O cirurgião desabafa com Benjamin. Gabriel expõe Lola em uma gravação. O primogênito dos Argento ouve conversa do pai com Ana e fica atordoado com a declaração da mãe. Javier recebe alta e Gisela o leva para casa.



Quinta - Sofia revela seus planos e se desentende com o namorado. Benjamin chantageia o pai sobre a morte de Márcia. Rog golpeia Lino e sequestra a própria mulher. Elvira se desespera ao saber que o marido corre risco de morte. Lola sonda Ana. Gisela acerta as contas com Rog.



Sexta - Dr. Peitão é preso e Lino sai do hospital. Lola coloca Alec contra Carol. A família Paixão se une para acabar com o evento na LolaLand. Lola conta para Júlia/Sofia que guarda uma prova contra Rog e Benjamin. Alec briga com Sofia. Lola flagra a assistente com Benjamin. A filha de Cléo pede ajuda para sabotar a festa da influenciadora.



A Caverna Encantada

SBT – 21h05

Segunda - Norma encontra Elisa e diz que precisa dela no dia seguinte para o café de boas-vindas para Alejandra. Ela deixa claro: se Elisa não comparecer, será demitida. Elisa se vê obrigada a se dividir entre sua própria identidade e a de Alejandra. No café da manhã, Elisa se atrapalha ao tentar conciliar os papéis de inspetora e professora. Binho, Lucas e Moisés criam um novo grupo, os Arthurianos, inspirados no Rei Arthur, e expulsam Pedro, André e Senor da toca. Sobrecarregada com o disfarce, Alejandra desmaia durante o café, causando uma confusão e revelando um segredo. Os alunos e funcionários ficam chocados e Norma fica furiosa.



Terça - Norma e Lavínia estão decepcionadas com Elisa por ter fingido ser Alejandra. Os Arthurianos fazem Felipe e Rui de refém, impondo regras que eles devem seguir. Norma orienta André a se aproximar de Lavínia. Goma confessa a Thomas que deseja reviver o disfarce italiano dele para conquistar Fafá. Safira pede aos Pequenotts que procurem o diamante falante escondido na caverna. Pilar consola Elisa, afirmando que os alunos a adoraram como professora, e a incentiva a se matricular na faculdade.



Quarta - Pilar flagra Gabriel chorando ao dizer aos alunos que eles são sua verdadeira família. Anna, Manu e Isadora ajudam Elisa a se inscrever no vestibular. Após refletir, Pilar decide terminar seu relacionamento com Gabriel. Fafá se decepciona ao descobrir que Goma era, na verdade, o italiano que vinha tentando conquistá-la. Norma e Elisa retomam sua parceria. Os Luíses declaram guerra aos Arthurianos. Um alienígena pousa misteriosamente dentro da caverna.



Quinta - Norma acusa Pilar de ser uma fraude e a julga por seu passado. Norma interroga Elisa, Tonico e Dalete para confirmarem o término de Pilar e Gabriel. Fafá conversa com Goma e revela gostar dele apenas como amigo. Isadora constrói pernas com garrafas para a Safira. Thomas e César leem uma carta deixada por Goma, alegando que voltou para a Suíça, sua terra natal. O alienígena, que se parece com o Moleza, se mostra aos Pequenotts na caverna, que o batizam de Molezão.



Sexta - Luíses e Arthurianos fazem uma batalha de espadas e todos acabam machucados. Felipe vê a oportunidade de retomar o seu grupo, os “Felipes”. Pequenotts descobrem que o Molezão é inofensivo e embarcam na missão para ajudá-lo. Safira descobre que as pernas que ganhou das crianças são falsas. Felipe e Rui trancam os Arthurianos em uma dispensa. Pequenotts mostram Molezão para Anna. Lavínia entra no quarto e também se espanta com a criatura.



Vale Tudo

Globo – 21h15

Segunda - Raquel tem uma dura conversa com Maria de Fátima. Tiago dispensa Vera ao descobrir que o pai a pagou para ficar com ele. Maria de Fátima pede desculpas a Rubinho. Ivan lamenta por não ter tido oportunidade de conhecer Marco Aurélio. Maria de Fátima diz a César que Afonso olhou para ela com interesse. César e Maria de Fátima admitem que se gostam. Cecília diz a Tiago que não pode escondê-lo na pousada. Cláudia recebe orientações de Marco Aurélio para entregar uma mala a um contato em Porto Rico. Rubinho coloca sua etiqueta em outra mala. Raquel se despede de Rubinho. Rubinho passa mal durante o voo, e Claudia manda o piloto Marcondes retornar. Raquel e Cláudia levam Rubinho para o hospital.



Terça - César pede uma carona a Marcondes para o Rio. Heleninha fica aliviada ao saber que Tiago está com Cecília e Laís. Aldeíde conta a Ivan sobre Rubinho. Renato fica arrasado ao saber de Rubinho. Tiago se nega a contar para Heleninha o que o fez fugir. Fátima pede ajuda a César para conquistar Afonso, a fim de que ambos possam usufruir do dinheiro da família Roitman. Marco Aurélio e Freitas descobrem que a mala com os dólares desapareceu.



Quarta - César e Maria de Fátima tentam abrir a mala que o modelo roubou quando desembarcou do jatinho. Marco Aurélio desconfia de Marcondes. Consuelo avisa a Ivan que Marco Aurélio não olhou seu projeto para a compra de aeronaves chinesas. Helena diz a Ana que se sente incapaz de ajudar Tiago. Raquel desconfia de Gilda. Daniela conta a Consuêlo que desconfia de que Gilda esteja roubando Raquel. Renato procura Raquel para oferecer ajuda. Marcondes conta a Marco Aurélio que deu carona a César e que talvez ele tenha trocado a mala por engano. Maria de Fátima e César se surpreendem com o conteúdo da mala roubada.



Quinta - Maria de Fátima e César acreditam que a mala era de Rubinho. Daniela ajuda Raquel a arrumar os pertences de Rubinho e encontram sua mala. Marco Aurélio demite Marcondes e manda Freitas procurar César. Maria de Fátima se aproxima de Afonso. Renato sugere que Leila concorra ao cargo de secretária em sua agência. Marco Aurélio contrata o detetive Gervásio para encontrar César. Maria de Fátima e César fazem planos para separar Afonso e Solange. Raquel e Ivan conversam sobre Gilda. Tiago aceita o pedido de desculpas de Marco Aurélio e avisa ao pai que ficará na casa de Celina. Luciano avisa a Ivan que seu projeto foi aprovado. Daniela avisa a Raquel que Maria de Fátima está na casa de Rubinho. Raquel vai ao encontro de Maria de Fátima.



Sexta - Maria de Fátima rejeita o dinheiro do seguro de vida e a mala de Rubinho. Gilda confessa que roubou Raquel e agradece pela segunda chance. Marco Aurélio se apossa da ideia de Ivan sobre a compra das aeronaves chinesas. Gervásio invade a casa de César e o ameaça. Solange faz as pazes com Afonso e promete viajar com ele. Gervásio avisa a Marco Aurélio que tem certeza de que César não sabe nada sobre os dólares. Maria de Fátima, com a ajuda de César, Olavo e um hacker, acessa o computador de Solange. Solange fica desesperada quando percebe que o arquivo do projeto que fez sumiu. Raquel promete a Ivan que resolverá o despacho da mala de Rubinho.



Sábado - Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha. Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante. Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente. Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.



