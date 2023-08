Confira os resumos das novelas da semana (21/08 até 26/08)

A- A+

AMOR PERFEITO

Globo – 18h15

Segunda – Gilda promete se vingar de Marê por ter caído em seu golpe com Nelson. Cândida sofre ao lembrar da conversa de Júlio com Anselmo, e Luís se preocupa com o estado da mãe. Clara gosta da ideia de João deixar a batina de padre. Gilda pede ajuda financeira a Gaspar, que humilha a ex-comparsa. Júlio pensa em Sônia. Sônia confessa a Justino que precisa contar a verdade sobre o bebê que Marê enterrou, pensando que fosse seu filho. Gilda consegue o dinheiro de que precisa com Sílvio. Lívia alerta Valente sobre uma armadilha de Albuquerque contra ele. Cândida confronta Verônica. Anselmo anuncia que Gilda será afastada da presidência do Grande Hotel.



Terça – Gilda se revolta com o afastamento, enquanto Érico assume a presidência do hotel. Verônica conta a sua história a Cândida, e as duas se apoiam. Marcelino se preocupa com Gilda, que se emociona com o menino. Tadeu se preocupa com a saúde de Hermínia. Valente desconfia do comportamento de Ademar, que confirma a Albuquerque sua participação no golpe contra o ex-prisioneiro político. Marê e Orlando comemoram a derrota de Gilda. Albuquerque fracassa em seu plano contra Valente e culpa Lívia. Júlio encontra Norberto. Érico anuncia o retorno de Marê ao Grande Hotel.



Quarta – Gilda se revolta com a presença de Marê e deixa a reunião do Conselho. Júlio nota quando Norberto se exalta ao mencionar Gilda. Norberto desconfia de que Leonel pode ter morrido por conta das fotos que têm de Gilda com Gaspar. Lívia confessa a Marê que Tobias foi roubado de uma presa política, e que seu pai biológico está vivo. Valente revela a Leonor que Tobias é seu filho. Gilda ameaça Érico, que confronta a vilã. Valente diz a Lívia que lutará por Tobias. Albuquerque contrata um matador para tirar a vida de Valente, que consegue escapar do atentado. Gilda exige que Sílvio adiante o novo julgamento de Marê.



Quinta – Gilda faz ameaças veladas a Sílvio, na frente de Albuquerque. Orlando confronta Gilda sobre a origem do dinheiro que levantou para pagar a dívida do investimento que fez com Nelson. Mesmo baleado, Valente escapa do matador e pede socorro na Irmandade. Orlando cuida de Valente, que acusa Albuquerque de ser o mandante do crime. Orlando, Júlio e Marê deduzem que Albuquerque trabalha para Gilda. Celeste e Leonor inventam para as crianças que Valente deixou a escola. Júlio anuncia que o novo julgamento de Marê foi marcado.



Sexta – Marê se desespera e Júlio tenta acalmar a amiga. Todos se encaminham para o evento da Congada de São Jacinto. Gaspar estranha que Cândida não tenha ajudado Anselmo em seu discurso. Adélia e Ivan trocam olhares. Marê observa Gilda com Orlando e Marcelino, e teme ser presa novamente. Gaspar anuncia a chegada do trem à cidade e homenageia Anselmo, para a revolta de Cândida. Wanda vê Sílvio com Gilda e confronta o marido por seu passado com a mulher. Valente pensa em Lívia. Orlando confirma que Gilda subornou Albuquerque para atuar contra Marê.



Sábado – Érico tem uma ideia do motivo pelo qual Gilda tenha subornado Marê, e garante que fará de tudo para ajudar a amiga. Leonor repara na mudança de visual de Celeste. Tânia aceita o pedido de namoro de Justino. Lívia desabafa com Darlene sobre Albuquerque. Cândida decide deixar sua casa, mas antes revela a Gaspar e Ivan que Júlio é filho de Anselmo. Gilda ameaça afastar Marcelino de Orlando, caso o marido esteja encontrando Marê. Cândida se hospeda no Grande Hotel, e Marê a aconselha a concorrer à prefeitura. Luís apoia Cândida e diz que deseja conhecer melhor Júlio. Júlio comprova a Orlando que a morte de Lucília não foi um acidente.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna fica tensa sobre o encontro com Preciosa. Bebel discute com Pascoal. Heitor convida Luna e Miguel para sua casa. Jefinho convence a banda de rock a tocar com ele. Luna estranha o comportamento de Preciosa. Conceição se preocupa com Olívia. Preciosa flagra Luna falando com Nicéia e fica intrigada. Luna salva Bernardo. Nicéia deixa a casa de Preciosa. Conceição desconfia de Olívia. Miguel pede Luna em namoro. Alícia ouve a declaração que Jefinho faz para Luna. Bebel se aconselha com Emília. Otávio Augusto recebe um bilhete anônimo. Luna e Miguel tentam encontrar a casa de Nicéia. Preciosa exige que Nicéia conte sobre a conversa que teve com Luna.



Terça – Preciosa ameaça Nicéia. Pascoal revela seu interesse no tesouro da Dama de Ouro. Preciosa sai apressada da casa de Nicéia, e acaba caindo de um barranco. Heitor encontra o desenho de uma chave e fica intrigado. Miguel e Luna se beijam. Olívia afirma a Conceição que sua gravidez é saudável. Francisco discute com Soraya. Miguel chora ao lembrar de sua mãe. Bebel vai ao hospital ver Nero. Rejane agarra Nero em seu quarto. Heitor sai à procura de Preciosa. Conceição comenta com Nero que Bebel foi embora do hospital sem falar com ele. Nicéia foge de Luna e Miguel. Otávio Augusto mostra a Francisco o bilhete que recebeu a respeito de Maria Navalha. Preciosa ameaça Luna.



Quarta – Preciosa exige que Luna conte sobre o interesse em Nicéia. Soraya ouve Francisco conversando com Otávio Augusto sobre o bilhete. Miguel fala com Olívia por telefone. Preciosa tenta atacar Luna, e Miguel a salva. Soraya usa Jefinho para provocar Francisco. Alícia faz uma proposta para Jefinho. Rejane pensa em voltar para a Fuzuê. Nero liga para Bebel. Luna aceita namorar Miguel. Soraya comenta com Luna sobre a conversa que ouviu. Jefinho tem embate com Francisco para defender Luna. Luna conta para Miguel sobre o bilhete.



Quinta – Miguel se surpreende com Luna. Soraya repreende Jefinho. Francisco afirma a Alícia que Luna é uma golpista. Miguel, Luna e Otávio Augusto tentam encontrar quem escreveu o bilhete. Luna descobre que sua mãe participou de um concurso na Fuzuê antes de ela nascer, e que Nicéia trabalhou na pousada no mesmo ano. Miguel pede para Luna passar a noite com ele. Olívia arruma o quarto de Miguel com enfeites de bebê, e Conceição fica preocupada. Preciosa, Heitor e Bernardo voltam para casa. Francisco decide não avisar a Miguel sobre a chegada de Olívia. Nero chega à Fuzuê e é ovacionado pelos funcionários. Miguel e Luna se surpreendem quando Olívia anuncia sua gravidez.



Sexta – Olívia finge passar mal na frente de Miguel, que vai atrás de Luna. Luna sofre por Miguel. Heitor mostra o desenho da chave de lua para Pascoal. Bebel afirma a Preciosa que ajudará Luna. Miguel garante a Olívia que não ficará com ela. Luna tenta descobrir se Cata Ouro falou com sua mãe sobre o mapa de tesouro que ele carrega. Olívia passa mal, e Francisco a ajuda. Alícia consola Miguel. Luna conversa com Soraya e Bartô sobre Miguel. Nero encontra a chave de lua. Pascoal e Heitor conspiram contra Nero. Alícia chega para o almoço com Preciosa. Olívia e Francisco são fotografados juntos na praia. Miguel conversa com o funcionário que escreveu o bilhete para Otávio Augusto. Nero procura Luna.



Sábado – Nero mostra para Luna a chave de lua. Kirida conta para Miguel sobre o funcionário que ajudou Maria Navalha. Olívia e Francisco continuam sendo fotografados na praia. Preciosa inventa uma desculpa para Alícia ajudá-la a se aproximar de Miguel e Luna. Pascoal fala para Heitor que eles precisam se unir a Merreca. Alícia derruba uma bandeja de doces em Preciosa. Merreca invade a casa de Luna e exige que Nero pague sua dívida. Merreca pega a chave de lua, e Luna fica preocupada. Miguel tenta falar com Vanderlei no hospital. Miguel e Luna pensam um no outro. Francisco vê Nero pegando dinheiro no cofre e o questiona. Pascoal fala com Merreca. Luna recebe um telefonema, e acredita se tratar de sua mãe.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Lívia acha melhor seguir apenas amiga de Téo. Bassânio diz para Daniel que mora em uma barraca e Daniel o convida para morar na casa dele. Bernardo fala para Vera que é o novo membro da organização da Festa da Árvore, mas ela não gosta que o marido fique perto dos Campos. Mauro convida Mariana para sair e afirma que deseja conhecê-la melhor. Telma vê que as filhas estão abaladas psicologicamente. Karen pergunta à mãe se algum menino vai gostar dela um dia. Glaucia desconfia que Pórcia conte sobre a joia à Vera.



Terça – Ocorre uma falha no sistema do Monter Mercado, danificando os monitores. Vera acredita que hackearam o sistema. Mauro e Mariana se encontram na sorveteria. Fausto deseja fazer uma peça teatral sobre o bairro na Festa da Árvore. Hélio sugere que Fausto solicite patrocínio para Leandro. Romeu recebe um pacote anônimo. As crianças pensam o que fazer no show de talentos da Festa da Árvore. Nando leva Rosalina para conhecer seu quarto. Fausto convence Leandro, que aprova o patrocínio. Sem querer, Lívia revela a Julieta que Alex a chamou para integrar o grupo do Lado Torre.



Quarta – Daniel pede para Bassânio chamar Marina na sorveteria, falando que precisa urgentemente da ajuda dela. Mariana conta a Mauro sua trajetória profissional, mas não revela o passado na prisão. Vera libera Romeu do castigo. Julieta pergunta mais sobre Mauro para Mariana. Telma convida Mauro para um jantar com os filhos. Vitor implora para Pórcia sair com ele e ela aceita. Daniel confessa para Julieta que está com ciúmes de Mauro com Mariana. Daniele convida Bassânio para ir ao bar karaokê depois do expediente. No bar, Bassânio vê Vitor e Pórcia juntos. Vitor encontra um amigo hacker que diz que invadiu o sistema do Monter Mercado a mando de Glaucia.



Quinta – Telma diz a Mauro e às crianças que preparou o jantar, mas Mauro flagra a caixa de delivery. Enzo conta para Amanda que Téo e Lívia terminaram. Vitor leva Pórcia em casa e descobre que Fausto é pai dela. Leandro visita a casa de Glaucia e Dimitri mostra o desenho da Flávia. Leandro se emociona e elogia os netos. Bernardo tranquiliza Vera, alegando que ela vai recuperar o dia perdido no Monter Mercado. Karen ignora Romeu e Rosalina percebe que eles não estão mais grudados como antes. O sistema do Monter Mercado volta ao normal. Após conseguir a informação que Glaucia contratou o hacker, Vitor ameaça Glaucia e pede um aumento.



Sexta – Romeu conta para Nando que Karen se declarou para ele. Dimitri, Ellen, Ian e Nath voltam ao ferro-velho e veem Trufa amarrada em um local sujo, sem água ou comida. Vitor consegue 30% de aumento. Nando conta a fofoca da Karen para Rosalina. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam a Telma sobre Trufa e pedem ajuda para resgatar a cachorra. Telma solicita ajuda de Mauro. Mauro, Telma e as crianças vão até o ferro-velho, mas Claudio expulsa todos do local. Karen fica chateada com Romeu por espalhar segredo. Na pista de skate, Julieta encontra com o menino que viu nas redes sociais, Diego, e fica encantada com ele.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede a Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar o geólogo Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian. Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam. Irene oferece dinheiro para Nice tirar a vida de Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site para ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio reage ao flagrar Gregório forçando Agatha a entrar em um carro.



Terça – Caio e Hélio partem de carro atrás de Gregório, que sequestra Agatha. Aline conta a Jussara seu receio de que algo ruim possa acontecer a Caio. Gregório diz a Caio que recebeu uma encomenda para assassinar a mãe do rapaz. Caio e Hélio conseguem imobilizar Gregório e seu comparsa. Angelina pergunta a Irene se foi ela quem mandou matar Agatha. Gregório e o comparsa conseguem fugir da polícia. Caio leva Agatha para a casa de Aline. Gregório diz a Nice que Agatha está morta. Marino encontra o celular de Gregório no mato. Todos se assustam na casa de Antônio ao verem Caio entrar com Agatha e Angelina, e Caio anuncia que sua mãe está viva.



Quarta – Irene acusa Caio de ter contratado uma impostora. Antônio pede a Agatha que o acompanhe até o escritório para conversarem. Luigi atende ao pedido de Petra e procura Irene. Irene ameaça Nice. Marino entrega o celular de Gregório para a perícia. Luigi vai ao encontro de Anely. Agatha diz a Antônio que o ciúme do ex-marido a fez se apaixonar por Evandro. Luigi comenta com Anely que o surgimento de Agatha prejudicará sua sucessão e pede para Anely ficar de olho na mãe de Caio. O perfil de Anely é ativado novamente no Hot Site. Antônio conta a Angelina como conheceu Agatha. Agatha se depara com Irene na pousada.



Quinta – Irene ameaça Agatha. Tadeu teme que a chegada de Agatha possa atrapalhar seus planos. Irene fica enfurecida quando Antônio decide dormir em outro quarto. Jonatas fica surpreso ao saber que Agatha é sua mãe. Graça pede ajuda a Anely para promover um desfile. Antônio perde perdão a Caio por ter culpado o filho pela morte de Agatha. Anely e Graça convencem Odilon a alugar o espaço da academia para o desfile. Jonatas se nega a aceitar Agatha como sua mãe. Jonatas avisa a Gentil que irá procurar Caio para alertar o irmão sobre Agatha.



Sexta – Lucinda marca o encontro de Aline com o geólogo Miguel. Lucinda paga a fiança para libertar Andrade. Hélio convida Petra para um piquenique. Irene diz a Vinícius que precisa das terras de Aline e propõe ao geólogo que seja seu aliado. Caio abraça Jonatas ao saber que eles são irmãos. Anely comenta com Luigi que Agatha tem alguma ligação com Gentil. Jonatas avisa a Caio para tomar cuidado com Agatha. Irene flagra a atriz que dizia ser mãe de Luigi fazendo teatro na rua. Jonatas procura Graça, dizendo que aceita se juntar a ela para separar Aline de Caio. Irene garante a Antônio que entregará as terras de Aline na mão do marido, além de fazê-lo esquecer Agatha.



Sábado – Irene diz a Antônio que provará que Agatha é falsa e ardilosa. Jonatas avisa a Graça que não quer fazer mal a Aline. Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Kelvin dá um chá receitado por Agatha para Ramiro, a fim de fazê-lo se apaixonar por ele. Anely fica sabendo por Agatha que Jonatas é irmão de Caio, e conta para Luigi. Caio conta a Aline que é irmão de Jonatas. Marino indaga Nice sobre o sequestro de Agatha, e a moça exige a presença de um advogado. Aline tenta consolar Jonatas. Luigi se surpreende ao aceitar um convite de Irene e encontrar a atriz que contratou para fingir ser sua mãe. Jurecê desmaia ao ver uma sombra sobre a cabeça de Agatha.



