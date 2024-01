Confira os resumos das novelas da semana (22/01 até 27/01)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Helena afirma a Sérgio que não está envolvida na morte de Bruno. Helena teme perder Giovanni e decide ir atrás do filho. Danilo se insinua para Carmen. Ísis procura por Giovanni. Helena pede apoio a Jonas e Adriana vê os dois juntos. Orientado por Mário, Tony busca provas contra Roberto. Renée anuncia que a audiência pela guarda de Vic foi marcada. Rico comunica a Renée que Wagner foi encontrado desacordado na rua e levado para um hospital. Marcos acredita que Bruno foi assassinado e Natália se sente compreendida. Ísis encontra Giovanni na casa da serra e vê quando Cris vai ao encontro do rapaz.

Terça – Giovanni manda Ísis ir embora. Renée fica sensibilizada ao encontrar Wagner no hospital, mas afirma a Rico que não reatará com o ex. Míriam, Fagundes e Danilo planejam o golpe contra a empresa de Sérgio e Helena. Renée conta para Tony sobre o estado de Wagner. Mário e Érica fingem namorar para chamar a atenção de Lara. Começa a audiência de Lara e Taís contra Silas. Taís confronta Roberto. Ísis deduz que Cris contou a verdade sobre Giovanni. Lara vence o processo contra Silas, que tem sua prisão decretada. No hospital, Wagner desperta e Renée se emociona.

Quarta – Wagner se emociona quando Renée diz que cuidará dele. Lara comemora o sucesso de seu processo e Yeda alerta sobre Roberto. Yeda avisa a Mário que Roberto convidou Lara para sair. Wagner garante que ficará ao lado de Renée contra Márcia. Giovanni volta para casa e é acolhido por Helena e Jonas. Ísis afirma que irá desmascarar Cris. Renée abriga Wagner e Tony se revolta. Taís e Natália discutem e a modelo decide sair de casa. Lara e Mário provocam um ao outro, usando Roberto e Érica. Pedro vai ao encontro de Taís. Cris se declara para Giovanni quando Ísis chega.

Quinta – Ísis confronta Cris na frente de Giovanni. Pedro se revolta quando Taís o questiona sobre a morte de Bruno. Wagner revela à família por que decidiu fugir. Mário se declara para Lara, que resiste. Giovanni garante a Ísis que não quer mais vê-la. Helena estranha quando Sérgio defende Ísis. Danilo alerta Fagundes sobre a desconfiança de Jonas. Tony informa a Mário sobre a comunicação suspeita de Roberto e Calixto. Giovanni descobre a identidade de sua mãe biológica. Márcia conta a história de sua família para Vic. Rico beija Renée e alguém fotografa o casal.

Sexta – Rico afirma que ajudará Renée a reconquistar a guarda de Vic. Helena se sensibiliza ao saber, por Cris, que Giovanni visitou o túmulo de sua mãe biológica. Adriana se incomoda com a proximidade entre Jonas e Helena. Wagner insinua para Renée que gostaria de uma nova chance com ela. Marcos ouve quando Pedro comenta com Natália sobre a desconfiança de Rico em relação ao sequestro do sobrinho. Danilo consegue dar um golpe em Helena. Sérgio procura Ísis. Começa a audiência pela guarda de Vic. Wagner é convocado para depor.

Sábado – Wagner é arguido pelo advogado de Márcia. Helena se revolta quando Cris confessa que foi ela quem revelou a verdade sobre a origem de Giovanni. Fagundes ameaça Helena para Sérgio. Pedro convence Taís a voltar para casa. Danilo se desentende com Jonas. Marcos ironiza Taís e Pedro acusa o sobrinho de fingimento diante de Natália. Márcia ganha a guarda de Vic, mas Renée tem sua maternidade reconhecida. Adriana e Jonas brigam. Sérgio alerta Helena sobre Danilo. Aramis, Yeda e Mário tentam descobrir a ligação de Roberto e Calixto. Giovanni procura Cris.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – César fica perturbado com a lembrança de seu acidente. Heitor e Fiel não se conformam com a volta de Pascoal. Luna conta para Cecília e Miguel que conversou com César sobre o acidente. Lampião se anima com a carta de Mercedes. César tira satisfações com Pascoal. Jefinho e Selena são entrevistados por Alícia. Cláudio confronta Heitor. Tonico consegue um trabalho de modelo para Soraya. Caíto fica mexido com Vitor. Preciosa implica com Luna ao vê-la abraçada com Julião. Soraya reclama de Francisco para Gláucia. Mercedes estranha quando Lampião a procura. Rejane e Bebel cuidam de Maria. Rui afirma a César que também é inimigo de Pascoal. Alícia flagra Preciosa e Julião muito próximos.

Terça – Preciosa e Julião tentam se explicar para Alícia. Rui aconselha César sobre Pascoal. Alícia conta para Luna o flagra que deu em Preciosa e Julião. Lampião convence Mercedes a lhe dar aulas de francês. Preciosa e César reclamam que Bernardo queira fazer sua festa de aniversário na Fuzuê. Bebel chama Miguel para ser o assessor jurídico da joalheria, e César se revolta. Merreca incentiva Soraya em seu novo trabalho. Preciosa e César iniciam a parceria na criação da nova coleção de joias. Julião ajuda Luna a organizar o ateliê na Fuzuê. Nero parabeniza Miguel pelo novo escritório. Passam-se alguns dias. Maria recebe o resultado da biópsia. Vieira questiona Pascoal sobre o acesso a sua conta no paraíso fiscal. César descobre que Maria foi roubada.

Quarta – César fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna de Maria. Pascoal desconfia do questionamento de Vieira. Maria decide contar a verdade para Luna. César diz a Julião que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. César procura Pascoal. Rejane convence Maria a encontrar com Luna na Fuzuê. Luna percebe a troca de olhares entre Miguel e Maria. Maria afirma a Nero, Bebel e Miguel que contará para Luna sobre sua doença. Soraya termina com Francisco. Tonico e Jefinho descobrem a mentira de Selena. César decide descobrir se Maria e Luna sabem que foram roubadas. Pascoal elege Vânia como sua pessoa de confiança. César ouve Maria falar com Rejane sobre sua doença.

Quinta – César descobre que Maria está escondendo sua doença de Luna. Pascoal pede Vânia em namoro. César flagra Maria aos prantos em casa e finge preocupação. Francisco discute com Soraya ao vê-la tirar fotos com clientes na Fuzuê. Preciosa reclama ao saber que Miguel é o novo assessor jurídico da Conde de Montebello. César conta para Luna sobre a doença de Maria. Jefinho tira satisfações com Selena. Luna conversa com Maria, e se surpreende ao descobrir que Miguel já sabia sobre a doença de sua mãe. Heitor flagra Preciosa e Julião juntos. Pascoal finge não se interessar quando Vânia comenta que Miguel pegou os contratos assinados por ele na joalheria. Luna confronta Miguel.

Sexta – Miguel não consegue se explicar para Luna. Caíto convence Soraya a ir com ele na boate em que Francisco está. Tainá se insinua para Francisco. Lampião e Jefinho chegam à casa de Mercedes para fazer uma serenata. Francisco flerta com Tainá, e Soraya vê os dois juntos. César pede para Preciosa acolher Luna. Soraya e Merreca passam a noite juntos. Julião se anima ao saber que Luna e Miguel brigaram. Heitor avisa a Preciosa que o casamento deles acabou. Rui e César se unem contra Pascoal. Julião se aproveita da tristeza de Luna para consolá-la. Luna questiona Miguel ao ver que Julião caiu da escada.

Sábado – Miguel afirma a Luna que não empurrou Julião. Preciosa discute com Heitor. César explica para Rui seu plano contra Pascoal. Pascoal manda Vieira procurar o perito que o ajudou com o acidente de César. Miguel e Luna discutem por causa de Julião. Soraya tem uma conversa séria com Merreca. Jefinho tem uma ideia para salvar sua carreira e fala com Tonico. Maria tira satisfações com César. Miguel e Luna pensam um no outro. Miguel vai ao banco com Maria. Pascoal descobre que Cecília esteve na cidade onde ocorreu o acidente de César. Maria descobre que foi roubada, e Miguel suspeita de César.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – As famílias Monteiro e Campos proíbem Romeu e Julieta de se verem. A prima de Glaucia, Adelaide, ao lado do marido e da filha, se despede da casa e volta para os Estados Unidos. Téo continua a busca pelo pai e marca um encontro com um homem desconhecido. Basílio comenta com Bassânio que não sente mais atração por Pórcia e que vai deixar Castanheiras e ampliar as vendas de cachorro-quente em outro bairro. Glaucia fala para Bernardo, Vera e Fred que eles precisam tirar Hélio do comando do CEC. Desesperada, Amanda procura pelo paradeiro de Téo. Após a insistência de Amanda, Sophia conta que Téo foi procurar o suposto pai. Pórcia e Bassânio admitem que se amam.

Terça – Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão em busca da próxima missão no Mundo da Imaginação. Bassânio pede Pórcia em namoro. Pórcia não quer contar a novidade do relacionamento para Fausto. Amanda encontra Téo em uma região perigosa e convence o filho a voltar para casa. Glaucia fala para Leandro que deseja colocar Fred no lugar de Hélio. Após invadirem a estufa, Clara conhece as crianças do Pedalzera. Clara explica aos membros do Pedalzera sobre o Mundo da Imaginação e o segredo para abrir o portal. Leandro decide fazer uma votação entre os clientes do CEC para ver se Hélio continua ou sai da liderança do centro esportivo. Fausto lembra Hélio que o Príncipe teve uma queda por Clara no passado.

Quarta – A gangue Pedalzera consegue abrir o portal e entrar no Mundo da Imaginação. Lívia convida Alex para brincar em sua casa e, posteriormente, chama Julieta. Alex relembra Lívia que se Vera flagrar Julieta com Romeu, ela vai mandar o filho estudar fora do país, mas Lívia convida Julieta mesmo assim. Dimitri, Ellen, Ian e Nath avistam a gangue Pedalzera no Mundo da Imaginação e ficam preocupados. Faltam mais quatro missões para Dimitri, Ellen, Ian e Nath alcançarem a grande porta do caminho dourado. Bassânio fala para Daniel que está namorando Pórcia, mas que nunca beijou antes. Depois de ver Téo se arriscando para encontrar o pai biológico, Amanda decide revelar a identidade do genitor do filho.

Quinta – Amanda conta para Téo como conheceu o pai dele e os motivos de esconder o segredo por tanto tempo. Amanda pede sigilo ao filho. Indignado, Téo não aceita ocultar o fato do pai biológico, que não sabe da paternidade. Vera diz para Vitor que Glaucia está procurando outro emprego. Karen leva Romeu até sua casa, sem saber que Julieta está lá. Romeu e Julieta se abraçam e ficam felizes por estarem juntos, mesmo sabendo que não podem se encontrar. Romeu decide ir embora, mas garante que eles ainda vão ficar unidos. Julieta dá de cara com Vera no elevador, que pergunta o que a menina faz no prédio. Na sorveteira, Bassânio e Pórcia finalmente se beijam. Hélio pergunta para o Príncipe se ele é o admirador secreto de Clara.

Sexta – Vera pergunta para Julieta se ela foi encontrar o Romeu, mas a garota nega e afirma que visitou Lívia. Vera pede para Julieta ficar longe do filho dela. Príncipe diz para Hélio que não é o admirador secreto de Clara. Amanda retoma com Téo a conversa sobre o pai biológico do garoto. Daniel diz a um jornalista que sua inspiração na cozinha é Julieta. Domitila fica incomodada com a afirmação. Julieta chora ao explicar para Mariana que Romeu é o melhor amigo dela. Mariana diz que sabe como Romeu é especial, mas que prefere que Julieta não se aproxime dele. Julieta sabe que insistir na amizade com Romeu só vai piorar a situação e pensa em desistir do amigo.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – José Inocêncio caminha pelas terras na região de Ilhéus até que se depara com o Jequitibá. Ele decide cravar o seu facão aos pés da árvore, selando seu destino com aquele lugar. Firmino cobra de Cândida as dívidas deixadas por seu marido. José Inocêncio é surpreendido por jagunços de Firmino e tem o corpo despelado. Rachid, o mascate que passava pelo local, também é atacado. Ele se salva ao fingir que está morto. Rachid se depara com José Inocêncio pendurado na árvore e fica em choque. Rachid salva José Inocêncio e o deixa na porta de Cândida, que acaba abrigando o homem em sua fazenda. Inácia sente um calafrio ao ver José Inocêncio. Firmino vai até a casa de Jacutinga. José Inocêncio recebe de Inácia um colar como guia de proteção. Cândida decide ir embora e deixa sua fazenda para José Inocêncio. Passam-se três anos, e José Inocêncio está reabilitado do ferimento, com as terras de sua fazenda fortalecidas. Maria Santa observa os preparativos da festa do Boi Bumbá pela fresta da janela do quarto já que Venâncio proíbe a filha de sair de casa.

Terça – José Inocêncio não gosta de saber que o Boi Bumbá vem das terras de Belarmino. Quitéria conversa com Nena sobre Marianinha, a irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa por Venâncio há algum tempo. José Inocêncio e Firmino discutem. Belarmino, fazendeiro da região, instrui os matadores sobre o serviço para matar José Inocêncio. Quitéria intercede por Santinha e Venâncio permite que Maria Santa saia pela primeira vez no cortejo do Boi. Deocleciano fica preocupado com a premonição de Inácia e pede a José Inocêncio que não viaje a Ilhéus sozinho. Vestido de Boi, Venâncio ataca José Inocêncio ao notar o interesse do rapaz por Maria Santa. Quitéria enfrenta Venâncio. Instruído por Belarmino, o matador acerta José Inocêncio, que cai de sua montaria.

Quarta – José Inocêncio consegue enganar os dois matadores e se salva da tocaia. Nena comenta com Belarmino que acha o jeito de Venâncio estranho. Venâncio ameaça matar José Inocêncio ao saber por Deocleciano que o patrão está interessado em Maria Santa. José Inocêncio manda Deocleciano entregar uma ‘encomenda’ na fazenda de Belarmino. José Inocêncio diz a Deocleciano que não consegue tirar Maria Santa da cabeça. Belarmino tenta convencer Venâncio a matar José Inocêncio em troca de terras. Inácia aconselha José Inocêncio a esquecer Maria Santa. Nena orienta Quitéria a cuidar de Santinha e mantê-la longe de Venâncio. José Inocêncio se depara com Maria Santa na cachoeira.

Quinta – Maria Santa pede a José Inocêncio que vá embora, com medo de o fazendeiro ser morto por Venâncio. Belarmino se sente ofendido ao ouvir de Deocleciano que José Inocêncio quer comprar as suas terras. José Inocêncio se nega a vender seu cacau para Firmino. Juliete, uma das moças da casa de Jacutinga, conta para ela que viu a tropa de José Inocêncio passar por sua casa. Padre Santo informa a Inácia que Cândida faleceu. Venâncio desconfia de que Quitéria possa estar escondendo algo dele, quando ela afirma que gostaria que Maria Santa se casasse com José Inocêncio. Maria Santa avisa a Venâncio que vai embora de casa.

Sexta – Maria Santa comunica a Venâncio que está grávida. Venâncio decide ir embora com Quitéria e abandona Maria Santa na porta da casa de Jacutinga. Jacutinga acolhe Maria Santa e orienta suas meninas a não comentarem sobre a presença da filha de Venâncio no bordel. José Inocêncio diz a Padre Santo que vai atrás da Maria Santa. Belarmino procura José Inocêncio e conta que Venâncio foi embora levando Santinha. Ele se desespera. Jacutinga percebe a pureza de Maria Santa. Norberto comenta com Firmino sobre a presença de uma menina nova no bordel. Belarmino se depara com Maria Santa ao chegar à casa de Jacutinga.

Sábado – Belarmino e Firmino disputam a atenção de Maria Santa na casa de Jacutinga. Maria Santa conta a Jacutinga que foi José Inocêncio quem a beijou. José Inocêncio reforma a fazenda com o dinheiro da venda do cacau e a ajuda de Deocleciano e Jupará. Jacutinga repreende Juliete por reclamar de Maria Santa. Inácia sente que algo ruim pode acontecer. José Inocêncio aceita comprar a safra de cacau de Belarmino, em troca de informação sobre o paradeiro de Maria Santa. Nena fica aflita ao ver Belarmino saindo de casa armado. José Inocêncio reencontra Maria Santa na casa de Jacutinga e os dois se emocionam. Belarmino fica de tocaia, à espera de José Inocêncio, e atira contra ele.

