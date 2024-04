Confira os resumos das novelas da semana (22/04 até 27/04)

A- A+

RANCHO FUNDO

Globo – 18h15

Segunda – Marcelo invade o quarto de Quinota. Zefa Leonel e Zé Beltino confrontam Marcelo. Para salvar o rapaz, Quinota inventa que pode estar grávida de Marcelo. Celso exige que Tobias faça algo sobre a permanência de Caridade em seu restaurante. Zefa Leonel pede que Padre Zezo case Quinota e Marcelo, para reparar a honra da filha. Quinota confessa a Padre Zezo que mentiu para Zefa Leonel, a fim de salvar a vida de Marcelo, e afirma que se apaixonou por outro homem. Dona Manuela é internada, e Artur se preocupa. Padre Zezo diz a Zefa Leonel que não casará Quinota e Marcelo. Dona Manuela acredita que Artur esteja apaixonado. Zé Beltino fica à espreita de Marcelo.

Terça – Zé Beltino, Nastácio e Aldenor vão atrás de Marcelo no hotel. Quinota descreve para Benvinda e Margaridinha seus sentimentos por Artur. Dona Manuela afirma a Artur que ele parece amar Quinota de verdade. Zé Beltino, Nastácio e Aldenor levam Marcelo como refém até o rancho. Quinota ameaça a todos com a arma de Zefa Leonel, e exige que soltem Marcelo. Floro Borromeu chega à casa dos Leonel, anunciando uma notificação de sequestro. Ariosto não consegue aceitar a doença de Dona Manuela. Quinota aceita casar com Marcelo, mas o rapaz foge na hora da cerimônia.

Quarta – Marcelo foge da cidade. Quinota se sente aliviada e é amparada pela mãe. Zefa Leonel conta que a família está falida. Artur procura por Marcelo. Deodora se insinua para Artur, e Vespertino sente ciúmes. Celso demite Caridade, que se revolta contra o hotel. Artur ajuda Caridade a voltar para casa, e os dois conversam sobre Quinota. Seu Tico Leonel apoia Quinota. Primo Cícero deduz que Artur estava seduzindo Caridade e ameaça o rapaz, quando Quinota reconhece o amado.

Quinta – Caridade e Artur desfazem o mal-entendido com Primo Cícero, e todos oferecem um lanche ao rapaz. Seu Tico Leonel nota o interesse de Quinota por Artur. Caridade repreende Fé por falar mal de Quinota, e questiona seu noivado com Tobias. Esperança beija Nastácio, mas disfarça quando Zé Beltino chega. Tia Salete impede que Zefa Leonel venda sua aliança de casamento para comprar mantimentos para a família. Zefa Leonel afirma que voltará para o garimpo atrás da turmalina, e Seu Tico Leonel segue a esposa. Margaridinha e Benvinda armam uma confusão com os garimpeiros, e Artur ajuda Quinota. Artur e Quinota se beijam.

Sexta – Quinota explica a Artur que seu noivo fugiu. Zé Beltino ameaça Artur. Seu Tico Leonel se desespera com o desmoronamento da gruta. Em Salvador, Blandina se irrita com o comportamento do marido de uma cliente. Zefa Leonel resgata Seu Tico Leonel debaixo das pedras da gruta. Quinota e a família tentam convencer Zefa Leonel a desistir de procurar a turmalina paraíba. Ariosto e Artur constatam que houve movimento na gruta azul. Blandina arma para o marido de sua cliente, mas acaba detida por extorsão. Dracena e Castorina tentam acalmar Blandina, que afirma que fugirá da cidade. Blandina conhece Marcelo e o rouba. Artur surpreende Quinota com flores.

Sábado – Quinota se encanta com a atitude de Artur. Artur alerta Floro Borromeu e Sabá Bodó para o perigo de novas atividades na gruta azul. Dona Manuela pede que Artur lhe conte sobre seu amor. Quinota percebe uma substância estranha na roupa de Zefa Leonel, que deduz que ainda há turmalina paraíba na gruta azul. Marcelo confronta Blandina e os dois se beijam. Zefa Leonel confessa que perdeu a bicicleta de Caridade, mas garante à prima que lhe comprará uma nova. Dona Manuela foge do hospital, e Quinota lhe oferece uma carona. Blandina e Marcelo armam para Gonçalves Dias.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Luca não aceita a prisão de Electra. Tom se preocupa com o comportamento de Ramón. Nicole ouve Max falando dela com seus amigos. Andrômeda e Júpiter tentam não se preocupar com a prisão de Electra. Hans se incomoda com a presença de Mila enquanto conversa com Jéssica. Tom consola Vênus. Paulina avisa a Brenda que falará com Vênus. Murilo faz as pazes com Chantal. Leda reclama de Guto para Lupita. Hans demite Mila. Paulina procura Vênus.

Terça – Paulina exige que Vênus se afaste de seus filhos. Pudim se lembra do que aconteceu com ele, e Brenda teme por Paulina. Tom tenta convencer Ramón a procurar um médico. Vênus avisa a Electra que ela voltará para a penitenciária. Jéssica e Hans comemoram o sucesso do plano. Andrômeda decide visitar Electra, mas acaba dormindo no ônibus. Lupita recebe uma notícia ruim sobre seu avô, e Júpiter acredita que seja sobre ela. Andrômeda descobre que está perdida em São Paulo e pede ajuda a Chicão. Jéssica encontra um vídeo na internet que comprova a inocência de Electra e mostra para Hans.

Quarta – Hans se preocupa com o vídeo, e Jéssica teme que o plano deles seja descoberto. Mila volta para a pensão de Furtado. Júpiter pede para Marieta ler a sorte de Lupita nas cartas de tarô. Andrômeda pede para Chicão levá-la até a delegacia, onde sua irmã está presa. Plutão desconfia da inocência de Electra. Jéssica impede Wilson e Chantal de assistirem ao vídeo que inocenta Electra. Andrômeda e Chicão ficam retidos em uma enchente. Tom tira satisfação com Paulina. Jéssica decide reportar o vídeo que inocenta Electra.

Quinta – Jéssica disfarça a irritação com a desconfiança de Electra. Tom repreende Paulina. Andrômeda e Chicão são resgatados no momento em que ela tenta se declarar para ele. Lupita estranha o comportamento de Júpiter. Electra se surpreende com uma festa de boas-vindas ao chegar ao casarão. Plutão se desculpa com Electra. Hans critica Jéssica por ajudar a libertar sua prima. Júpiter convida Lupita para viajar. Vênus se comove ao saber da suposta doença de Lupita. Chicão não consegue fazer Andrômeda se declarar novamente. Plutão se encontra com Nicole. Mila recupera a gravação que fez contra Hans e o ameaça.

Sexta – Hans se preocupa com a ameaça de Mila. Tom acompanha Vênus até a casa de Nilton. Leda estranha o interesse de Catarina na investigação de Vênus. Mila exige se casar com Hans. Nilton conta para Otto sobre a investigação de Vênus e ele pede para alguém, ao telefone, que impeça a moça. Leda, Lulu e Nanda recebem telefonemas misteriosos e reagem com irritação. Guto tenta convidar Lupita para jantar. Lizandra se interessa por Guto, e Leda fica enciumada. Plutão tem um plano para que Andrômeda se declare para Chicão. Chantal teme que Lupita se decepcione com Júpiter. Chicão incentiva Guto a viajar com Lupita. Murilo vê Electra e Luca se beijando. Brenda não aceita que Tom peça Vênus em casamento.

Sábado – Tom critica o motivo pelo qual Brenda não aceita que ele se case com Vênus. Vênus revela a Marieta suas suspeitas sobre a morte de Pedro. Chantal tenta consolar Murilo. Mila faz outras exigências para Hans, que fica furioso. Vênus e Marieta não deixam Andrômeda, Plutão e Júpiter verem os e-mails com as ameaças a Pedro. Tom arma com Wilson uma surpresa para Vênus. Vênus se angustia com as revelações feitas por Marieta sobre suas ex-madrastas. Plutão convence seus irmãos de participarem de seu plano para unir Andrômeda e Chicão. Lupita se surpreende quando Guto avisa que viajará com ela. Plutão inicia seu plano. Tom pede Vênus em casamento.

A INFÂNIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Glaucia diz para Enzo que deseja que ele seja o secretário particular dela. Telma avisa Mini que Karen mandou presentes românticos para ele em nome dela e pede desculpa. Telma comenta com Daniel que Karen tentou separar os dois. Alguns dias se passam, Leandro acorda e o médico fala que ele está estável. Vera e Bernardo informam a Leandro que ele vai ter um cuidador e morar com eles. Laura declara a Mauro que vai sair do apartamento dele. Chega o dia de campeonato, o time de Castanheiras enfrenta o do bairro Lavanda. Dona Branca vai ao esconderijo da gangue Pedalzera e faz uma limpeza.

Terça – Leandro vai morar na casa de Bernardo. Romeu sugere Bassânio para cuidar do avô. Ex-colegas do Lavanda provocam Sofia e dizem que ela foi expulsa do bairro e que ninguém aguentava ela. Sofia afirma que agora está em um time melhor. Romeu conta para Leandro que Hélio foi pedir desculpa no hospital e se emocionou enquanto o avô estava entubado. Pedalzera quer de Dimitri, Ellen, Ian e Nath o mapa do Mundo da Imaginação. Glaucia anuncia no campeonato que o CEC vai passar a ser o “Centro de Saúde e Estética Glaucia Monteiro”. Branca conta a Clara e Hélio que vai morar em Castanheiras. Leandro convida Bassânio para ser o cuidador dele.

Quarta – Dimitri, Ellen, Ian e Nath desenham um mapa falso do Mundo da Imaginação e entregam à gangue Pedalzera. O time Lavanda ganha de Castanheira e provoca Sofia. Dimitri, Ellen, Ian e Nath perdem o mapa original do Mundo da Imaginação. Glaucia explica à família que o novo CEC vai ser bem mais lucrativo. Hélio fica sabendo da notícia do CEC. Laura mostra a nova casa para Mauro. Mauro conta a Mariana que Laura se mudou e pergunta se eles podem voltar a namorar. Mariana aceita. O time Castanheiras ganha como a melhor torcida organizada. Vera encontra Luciano, que diz saber quem está por trás do perfil de fofoca.

Quinta – O detetive fala que Vitor é dono da página Castanheira no Bafo. Leandro oferece um bom salário a Bassânio. Hélio pergunta a Bernardo se Leandro sabe do plano absurdo de Glaucia para o CEC. Bernardo diz que Leandro não concordaria, mas que deseja poupar o pai. Hélio compreende, mas afirma que vai movimentar a população. Vera demite Vitor, que diz a Glaucia e Fred que Vera descobriu tudo, alega que tem muitos seguidores e que pode ter muitas visualizações se postar algo positivo sobre o casal. Glaucia garante espaço para Vitor na Monter Holding.

Sexta – Fê Dengosa e Chilique perguntam se Branca vai entregar os dois ao orfanato. Glaucia chama Telma para trabalhar no centro estético com massagem, fisioterapia e cuidados com o corpo. Ela fica na dúvida por ir contra os amigos e sua origem no Lado Vila. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre invadem o CEC e gravam um vídeo falando mal do novo projeto. Mariana desabafa com Amanda que Mauro não para de falar de Laura. Branca diz para Clara que está pensando em acionar o conselho tutelar para as crianças, porque elas estão abandonadas e, assim, poderiam ter uma família e uma educação.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – José Inocêncio diz a Venâncio que deseja os filhos morando com ele na fazenda. Augusto aconselha Venâncio a contar ao pai a verdade sobre Teca. Egídio fica de tocaia na estrada e atira contra o carro de João Pedro, que perde o controle. José Venâncio, que está no banco do carona, é atingido. Egídio enterra a arma usada na sepultura de Firmino. José Inocêncio pressente algo ruim e sai a cavalo pela estrada. João Pedro carrega o irmão ferido até a casa de Morena. José Venâncio delira e está muito ferido. Zé Augusto é chamado e atesta a morte do irmão. João Pedro sente-se culpado pela tragédia e é consolado por Morena, Deocleciano e Zinha. Deocleciano dá a notícia da morte de José Venâncio para Inocêncio.

Terça – O velório de Venâncio acontece na fazenda Jequitibá-Rei. Pastor Lívio discursa e emociona a todos, inconformados com a morte do publicitário. Damião se coloca à disposição de José Inocêncio para vingar a morte de seu filho. João Pedro demonstra a Zinha seu desejo de vingança. Padre Lívio avisa a Egídio que há quem diga que o coronel esteja por trás do assassinato de Venâncio. Buba passa mal ao saber da morte de Venâncio. Kika avisa a Eliana que ela está viúva. Augusto pede a Buba para não contar a verdade ao pai neste momento. Mariana cobre José Inocêncio com a manta de Maria Santa. Maria Santa aparece para José Inocêncio dizendo que José Venâncio está bem. José Inocêncio deixa claro a João Pedro que o assunto com Egídio é seu. Eliana avisa a Eriberto que a única coisa que ela faz questão é sua parte da fazenda. José Inocêncio avisa a João Pedro e Bento que quer que os filhos amparem Buba no que ela precisar. Rachid conta a José Inocêncio que ateou fogo à carta que Marianinha escreveu para a irmã. Ao ver o filho retornar sozinho à fazenda, José Inocêncio pergunta a Augusto onde está Buba.

Quarta – uba diz a Teca que Augusto pediu um tempo para contar a verdade a José Inocêncio. Rachid conta a Sandra que João Pedro mandou Damião para protegê-la de Egídio. Zé Bento pede um voto de confiança para João Pedro. Dona Patroa teme que Sandra entregue Egídio, ao perceber que a filha suspeita que o pai tenha matado Venâncio. Joana pergunta a Tião se ele ama os filhos. Eliana declara que fará um inferno na vida de Buba. Zinha flagra Lu beijando Zé Bento. José Inocêncio pede a Norberto para tentar pegar a carta que Marianinha deixou para Maria Santa nos pertences de Rachid. Sandra aconselha João Pedro a esquecer a vingança. José Inocêncio pergunta a João Pedro o que o filho fazia na casa de Sandra.

Quinta – José Inocêncio repreende João Pedro ao saber que o filho e Sandra voltaram a se encontrar. Ritinha pergunta por Augusto para Zé Bento. Augusto explica a Buba que a farsa da gravidez pode ser a salvação do pai, e tenta convencer a psicóloga a dizer que o filho que Teca espera é de Venâncio. Mariana sente ciúmes da forma como o marido trata Buba. Eliana conta a José Inocêncio que Buba não está grávida. Buba aceita ir para a fazenda levando Teca, para dizer a José Inocêncio que o filho que a menina espera é de Venâncio. Ritinha ameaça ir embora ao ver Eliana de volta na fazenda. José Inocêncio permite que Eliana fique por lá. João Pedro cogita para José Inocêncio que Eliana possa ser a mandante da morte de Venâncio.

Sexta – Eliana procura Damião e os dois ficam juntos. Lu consola Bento. Ritinha leva Zinha para beber na venda de Norberto. Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda. Teca tem uma sensação de que já esteve naquele local. Augusto conta ao pai que o filho que Teca espera é de Venâncio. O fazendeiro fica em choque. Inácia demonstra gostar de Teca. José Inocêncio conversa com Teca e depois comenta com Inácia que não faz ideia do que fazer. Inácia capta em Mariana a mesma ambição de Belarmino. Inácia diz a Teca que seu rosto não lhe é estranho. José Inocêncio expulsa Eliana da fazenda após descobrir que a ex-mulher de Venâncio tem um caso com Damião.

Sábado – João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta. Morena nota que Lu está interessada em Bento. Eliana pede abrigo na casa de Sandra, e afirma à filha de Egídio que não sairá dali enquanto não conseguir as terras de Venâncio. Buba alerta Teca sobre Mariana. Augusto abre o jogo com Bento e conta que o filho de Teca não é de Venâncio. O advogado aconselha o irmão a falar a verdade para o pai e avisa que essa farsa não dará certo. Bento fica sabendo por Kika que Eliana não voltou para casa. Sandra e Eliana convencem Rachid a deixar Eliana morar com eles na casa que era de Jacutinga. Teca diz a José Inocêncio e João Pedro que tem a impressão de que já esteve na fazenda. Ao chegar na casa de Morena, Teca se nega a descer do carro e tem um mau pressentimento.

