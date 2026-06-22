Confira os resumos das novelas da semana (22/06 a 27/06)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave. Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta.



Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino. Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.



Terça - Jendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika.



Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família. Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. Mirinho sabota o medicamento de Tonho.



Quarta - Não haverá exibição.



Quinta - Lúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato.



Mirinho discute com Virgínia por conta de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho. Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.



Sexta - Onildo revela que o remédio de Tonho foi sabotado, e Lúcia/Alika e Caetana se desesperam. Virgínia insinua a Teresa que seria bom levar o ateliê para fora de Barro Preto. Viriato sofre ao carregar o segredo de confissão de Sebastião, e pensa em alertar Lúcia/Alika sobre as verdadeiras intenções de Virgínia. Kênia reclama com Chinua por ter se tornado refém de Jendal.



Niara comenta com Teresa e José sua preocupação com o fato de Tonho ter chamado o nome verdadeiro de Alika na frente de Caetana. Maria Helena pensa em Murilo. Dona Menina tem um mau pressentimento, e todos rezam por Tonho. Tonho desperta e chama por Alika.



Sábado - Não haverá exibição.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Amelie prepara um jantar sofisticado para Zilá. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota. João Raul vai atrás de Agrado. Palhares e Cinara sabotam suas bebidas com as ervas do livro de Nora, sem saber que tiveram a mesma ideia.



Naiane fica furiosa com a repercussão do show. Alaorzinho afirma a Janete que aguardará a amada. Zilá prejudica o orçamento da festa promovida por Alaorzinho intencionalmente.



Terça - Zilá se reafirma como presidente. Naiane se incomoda com as publicidades que Ronei lhe destina. Palhares e Cinara sofrem os efeitos das ervas ingeridas. Eduarda grava uma música com Leandro. Ele se abre com ela. Eduarda diz que precisa conversar com Agrado. Naiane e Bará armam juntos, e João Raul suspeita dos dois.



Quarta - Não haverá exibição.



Quinta - Não haverá exibição.



Sexta - João Raul confronta Naiane e Bara. Palhares anuncia sua volta à rádio. Eduarda não consegue falar com Agrado, e desabafa com Zuzu sobre Leandro. Walmir pede perdão a Agrado, e afirma que a moça é o grande amor da vida de João Raul. Naiane arma um plano para retornar a sua casa, e Gael comemora.



Zilá recruta Osmar para sabotar Janete e Zuzu. Ela explica como proceder para interceptar a entrega das Marias do Caturama. Gael e Naiane se aproximam. Osmar consegue sabotar o trabalho de Janete e Zuzu. Eduarda decide se afastar de Agrado e Leandro por um tempo.



Sábado - Não haverá exibição.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Zeni ameaça Adriana. Pilar pensa em questionar a paternidade de Tiago através de Ademir. Brigitte esvazia os pneus do carro de Cléber. Ademir pergunta a Pedro se o filho irá denunciá-lo. Edvaldo e Rosa reclamam de Diná. Lyris elogia Adriana. Carmita tenta convencer Bruna a namorar Tiago. André diz a Pedro que antecipará sua volta ao Brasil para fazer uma surpresa a Ademir.



Terça - Silvana deixa bem claro a Ademir que Tiago não fará exame de DNA. Zeni ameaça Adriana novamente. Carolina fica sem graça quando Felipe diz que notou a forma como ela olha para André. Adriana pede a Cléber que ajude Pedro a esquecê-la. Silvana tira satisfações com Pilar sobre o pedido de DNA para Tiago e briga com a cunhada. Tom pressiona Elenice sobre ter mexido em seu celular. Ademir fica surpreso ao ver André. Nancy defende Adriana de Zeni.



Quarta - Adriana agradece a defesa de Nancy. Nancy conta a Adriana o motivo pelo qual foi presa. André diz ao tio que voltou ao Brasil para trabalhar com ele. Pedro conta a Elisa que Ademir subornou Tom. Otoniel conversa com Francesca sobre a situação de Adriana.



Otoniel convida Francesca para almoçar com sua família. Ademir recebe uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se nega a dar explicações a Pedro. Dora procura Tiago para ceder uma peça da joalheria como prêmio do concurso que pensa em promover na sua escola de dança. Silvana diz a Tiago que consultou um advogado que garantiu que ele não precisa fazer o exame de DNA. Pilar pensa em atentar contra a vida de Adriana.



Quinta - Nívea passa uma missão para Zeni contra Adriana. Nancy alerta Adriana para ter cuidado com Zeni. Silvana deixa claro a Ademir que ninguém mexerá na herança de seu filho. Ulisses diz a Pilar que sua empresa precisa de dinheiro. Otoniel briga com Tom ao saber que ele aceitou o suborno de Ademir para depor contra sua neta.



Nancy diz a Adriana que as colegas do presídio estão encantadas com o trabalho da fisioterapeuta. Tom proíbe Elenice de visitar Adriana. Pedro nega a Bruna uma segunda chance, afirmando que ama Adriana. Carolina nota a tensão de Ulisses. Francesca beija Otoniel. Ulisses pede dinheiro emprestado para um agiota. Zeni ataca Adriana e rouba sua pulseira.



Sexta - Zeni foge sem que ninguém a veja. Adriana é levada ao ambulatório. Nancy e Lyris apostam que foi Zeni quem agrediu Adriana. Bruna garante a Gilda que reconquistará Pedro. André avisa a Pedro que Adriana sofreu um ataque na prisão. Brigitte diz a Edvaldo que também não acha que Adriana seja a culpada pela morte de Arthur.



Pilar se irrita com Rosa porque a funcionária não se mostra disponível para dar informações sobre a família de Adriana. Nancy ameaça Zeni. Pilar pede para Ademir colocá-la como inventariante de Arthur no lugar de Tiago. O médico avisa que Adriana não corre mais risco. Dora se surpreende ao ver André na escola de dança. Pedro pergunta a Adriana quem a atacou.



Sábado - Não haverá exibição.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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