Confira os resumos das novelas da semana (22/12 a 27/12)

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Zulma acredita ter conseguido se livrar de Dita. Zenaide confronta Asdrúbal sobre Margarida. Estela e Aladim se preocupam com a saúde de Anabela. Dita consegue chegar à rádio, e Zulma, Sandra, Olga e Ernesto se revoltam.



Lourival se encanta com a voz de Dita. Ernesto assume a locução da rádio e finge estar sendo agredido por Dita. Ao ouvir a voz de Ernesto, Estela lembra de seu acidente e passa mal. Candinho jura revidar a maldade de Ernesto contra Dita. Lúcio declara publicamente que Ernesto mentiu sobre Dita.



Terça - Dita que teme que Ernesto tenha destruído sua carreira. Túlio questiona Estela sobre Ernesto. Estela se preocupa com o futuro de Anabela. Simbá arma contra Ernesto. Candinho decide viajar com Dita e as crianças para o sítio.



Celso e Asdrúbal lembram Candinho da venda da fábrica. Tamires e Cunegundes vibram com o sucesso de sua sociedade. Zé dos Porcos deixa o sítio. Zulma implora pela ajuda de Ernesto. Lúcio conversa com Lourival sobre a carreira de Dita.



Samir pede a Candinho para levar as crianças da Casa dos Anjos para o sítio. Estela se declara para Túlio. Lourival garante a Dita que salvará sua carreira.



Quarta - Dita confessa a Lourival que não tem esperanças de retomar sua carreira. Estela afirma a Túlio que deseja viver seu amor com ele livremente. Candinho topa vender a fábrica para a Baronesa/Sandra. Ernesto mente para Sandra sobre ter ajudado Zulma.



Estela confidencia a Dita que desistirá de seu casamento com Celso para ficar com Túlio. Sônia garante a Quincas que ficar com Lauro é o melhor para seu bebê.



Zulma impede que as crianças viajem com Candinho. Lourival diz a Lúcio que lhe apresentará uma cantora internacional. Baronesa/Sandra aguarda Candinho para assinar a venda da fábrica.



Quinta - Candinho se nega a vender a fábrica e tem uma ideia para salvar seu negócio. Sandra passa mal nos braços de Ernesto. Maria Divina e Cunegundes levam Zé dos Porcos para o hospital. Lourival consegue fazer com que Lúcio aceite sua suposta cantora internacional na rádio.



Quincas afirma a Lauro e Tobias que também irá participar da vida do bebê de Sônia. Sandra planeja roubar as joias de Anastácia para impedir o plano de Candinho. Divina, Zé dos Porcos e Cunegundes chegam ao sítio. Cunegundes revela a Jocasta que encontrou as esmeraldas.



Quinzinho descobre que Cunegundes se tornou sócia do dancing. Celso propõe um acordo com Túlio, que pressiona Estela. Lourival explica seu plano para Dita, e Candinho vê os dois.



Sexta - Candinho questiona Lourival sobre sua proximidade com Dita. A cantora nega a ajuda de Lourival. Celso é gentil com Anabela. As crianças contrariam Zulma na frente da Juíza Flora. Estela diz a Túlio que não conseguiu conversar com Celso sobre o fim do noivado, por conta de Anabela. Asdrúbal se confessa com o Padre. Haydée lamenta que Lúcio não tenha coragem de revelar seu segredo. Maria Divina beija Zé dos Porcos. Candinho, Dita, Quitéria, Quincas e as crianças chegam ao sítio. Lourival vence uma aposta contra Ernesto, que sai humilhado pelas ruas. Dita, Candinho e sua família comemoram seu amor.



Sábado - Quinzinho chega ao sítio, e Cunegundes e Jocasta vibram. Zé dos Porcos e Maria Divina decidem se casar. Manoela sugere que Lúcio convide Haydée e Araújo para cear no Natal. Anabela comemora passar o Natal em casa com Celso e sua família, e Estela e Túlio desanimam.



Zulma se prepara para levar as crianças ao sítio. Lourival vai até o sítio buscar Dita, e Candinho incentiva a esposa a cantar na rádio como Doris River. Tales anuncia na rádio a apresentação da suposta cantora internacional, sem saber que se trata de Dita. Sandra e Ernesto invadem a mansão de Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40

Segunda - Sofia é envolvida no golpe de Ellen e Hudson. Breno, Ayla, Davi e Leo planejam a nova coleção da marca Leoa. Leo confronta Vivian sobre Sofia, e Samuel tenta apaziguar as duas. Ellen pede que Hudson deixe Igor voltar a estudar, e afirma que só deixará o Brasil com a guarda de Sofia.



Filipa faz uma proposta para Manuel e Peter. Leo presenteia Sofia com uma tag rastreadora disfarçada. Leo conversa com Kami sobre a desconfiança em relação a Ellen. Sofia pede para fazer mais pegadinhas com Ellen e Hudson.



Terça - Leo convoca Marlon para impedir a ação de Ellen e Hudson, que conseguem disfarçar para não serem pegos. Lopez repreende Marlon por atender ao chamado de Leo. Sofia se decepciona com Leo. Hudson questiona Ellen sobre como Leo descobriu a localização da família.



Jeff tem uma ideia para ajudar Ryan. Filipa organiza o sarau na padaria de Manuel. Samuel e Marlon repreendem Leo por sua atitude contra Ellen. Samuel pede para conversar com Sofia, e pergunta à irmã o que ela fazia com Ellen, Hudson e Igor na praça.



Quarta - Filipa conversa com Ellen sobre Sofia. Kami experimenta seu vestido de noiva. Ryan é convidado para um programa de tevê. Filipa confessa a Leo que desconfiou de Ellen e Igor. Ryan chega com Kami e Dedé aos estúdios do programa de televisão.



Ryan se surpreende quando Roberta revela as negociações que fez em seu nome. Stephany tem um pesadelo e conversa com Yara. No palco do programa de televisão, Ryan se nega a cumprir o contrato feito por Roberta e é demitido da gravadora. Kami teme perder a oportunidade de sucesso para sua família.



Quinta - Leo arruma Sofia para o sarau, mas Ellen chega e quer levá-la para outro passeio. Filipa organiza o sarau na padaria e incentiva Danilo a participar. Danilo admira Filipa. Sofia decide ajudar Rosa com sua festa de Hanuká.



Rosa conversa com Ellen sobre Sofia. Ayla, Gisele, Breno e Caco chegam à mansão com os bebês. Todos organizam a festa na mansão. Filipa chega e Rosa a recebe com alegria. Rosa pergunta por Abel e se entristece. Sofia consola a avó e todos celebram a memória de Abel.



Sexta - Danilo e Filipa se beijam. Manuel declara seu amor pelo filho Danilo. Ellen diz a Sofia que em breve elas viajarão para Portugal. Sofia sente saudades de Leo. Filipa confidencia para Pam que ficou com Danilo. Kami lamenta ter de devolver seu vestido de noiva.



Leo descobre a falsa barriga de grávida de Ellen. Lopez anuncia a Marlon que ambos terão uma missão difícil. Leo investiga Hudson e Ellen por conta própria. Vivian se irrita com o comportamento de Leo.



Marlon convence Lopez a revistar Ellen e Hudson novamente, mas não conseguem provas contra o casal. Lopez termina a parceria com Marlon, que repreende Leo mais uma vez. Samuel e Leo se surpreendem quando Ellen chega com Sofia sem a barriga falsa da gravidez.



Sábado - Sofia confessa a Samuel e Leo que já sabia que a barriga de Ellen era falsa. Leo afirma a Ellen que não será enganada por ela. Sofia admite para Leo que Ellen gosta de pegadinhas como ela. Vivian repreende Leo, e Samuel diz que a namorada foi muito dura com a ex.



Rangel não acata o pedido de afastamento de Marlon feito por Lopez, e os dois voltam a trabalhar juntos. Hudson e Ellen descobrem que Sofia usa uma tag com rastreador. Davi anuncia que Bárbara será modelo da Boaz. Hudson e Ellen flagram Samuel e Leo os vigiando.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Viviane convence Gerluce a desistir do pedido de demissão. Gerluce teme o interrogatório de Paulinho. Kellen avisa a Joélly que irá acompanhá-la nos exames. Herculano comenta com Lena que desconfiou de Ferette depois que ele lhe pediu uma contribuição em dinheiro para a Fundação.



Joélly vai com Kellen e Lena fazer o exame para descobrir o sexo do bebê. Kellen lembra a Joélly que ela deve contar o sexo do bebê para Gerluce e Lígia. Samira descobre que Lena esteve com Joélly. Lígia passa mal.



Cláudia pede a Viviane uma reunião com o grupo no ferro velho para falar sobre a proposta de seu cliente misterioso. Gerluce e seus companheiros aceitam a condição imposta pelo cliente de Cláudia para usar o dinheiro que estava na estátua.



Lena diz a Herculano que é possível que esteja grávida. Ferette recebe uma mensagem para procurar Feliciano. Joélly se sente frustrada diante do desinteresse de Raul sobre o sexo do bebê. Juquinha pede a Lorena que fique atenta a informações sobre a obra As Três Graças.



Terça - Gerluce não reage bem ao saber que a filha foi a uma clínica particular e pede explicações a Joélly. Gerluce repreende Joélly por ter saído com uma estranha. Júnior elimina o vírus do computador da galeria e estranha ao ver que há consulta sobre As Três Graças.



Juquinha e Lorena oficializam o namoro. Paulinho sente ciúmes ao ver Gerluce conversando com Gilmar. Ferette estranha a amizade repentina entre Lorena e Leonardo. Cláudia avisa que o cliente quer que a estátua volte para a casa de Arminda.



Viviane e Júnior se dividem para comprar os remédios para o pessoal da Chacrinha. Edilberto conta a Macedo que viu Viviane comprar remédio em outra farmácia. Viviane entrega remédios verdadeiros para Lígia.



Quarta - Gerluce comemora a possibilidade real de melhora de Lígia. Angélico observa Joaquim perguntando a Gerluce se Lígia já está tomando os remédios que eles compraram. Arminda comunica a Ferette que instalará seu escritório na Fundação.



Depois de passar mal, Jorginho avisa ao pastor que seu tempo está acabando. Macedo diz a Ferette que descobriu a quem pertence o carro em que estava Lorena e quem estava dirigindo era Juquinha, a parceira de trabalho de Paulinho.



Joélly convoca Raul a acompanhá-la na volta para a escola. O delegado Jairo procura Gerluce na casa de Arminda.



Quinta - Jairo avisa a Gerluce que Paulinho quer falar com ela. Arminda flagra Gerluce beijando Paulinho. Jairo comunica a Paulinho e Juquinha que o caso do roubo das Três Graças será investigado extra-oficialmente.



Célio promete vingança contra Macedo. Viviane aconselha Joaquim e Júnior a não se importar com as ligações não identificadas que estão recebendo. Maggye convida Júnior para sair. Joélly fica arrasada porque Raul não a acompanha na escola. Jorginho defende Joélly das atitudes das meninas da escola.



Sexta - Jorginho aciona a professora para defender Joélly. Ferette ameaça Feliciano para obter informações sobre As Três Graças. Feliciano conta a Júnior o que Ferette fez com ele. Lígia fica surpresa ao ver Jorginho com Joélly. Durante investigação com Paulinho, Juquinha encontra uma pista do assalto.



Gerluce teme ser descoberta. Célio vê Gerluce procurando algo do lado de fora da mansão e diz a ela que Paulinho e Juquinha também estavam vasculhando o local. Arminda conta a Zenilda que assumirá seu cargo como sócia da Fundação.



Sábado - Lorena fica indignada ao presenciar Zenilda sendo humilhada por Arminda. Ferette recebe um envelope e passa mal ao ler seu conteúdo. Gerluce não gosta de saber que Jorginho acompanhou Joélly até a escola. Viviane conta a Gerluce que Ferette está rastreando a estátua.



Gerluce orienta Júnior a não falar mais com Feliciano. Josefa diz a Helga que a cuidadora tem medo de Arminda. Zenilda cobra de Ferrette os mesmos direitos de Arminda na Fundação.



Júnior conversa com Maggye sobre a possibilidade de Lucélia ter colocado a gravura na sua mochila. Maggye e Júnior se beijam. Gerluce exige que Bagdá liberte Paulinho.

