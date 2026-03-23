Confira os resumos das novelas da semana (23/03 a 28/03)

A- A+

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Alika revela a José e Teresa que Batanga sofreu um golpe de Estado, e que Cayman está morto. Mirinho sonda Tonho sobre Niara e Alika. José afirma que protegerá Alika e Niara de Jendal. Dona Menina alerta Tonho sobre Lúcia/Alika. Niara questiona Alika sobre seus sentimentos por Omar. Em troca da vida de Omar, Soliman diz a Jendal que sabe o paradeiro da família de Cayman no Brasil.



Mirinho garante a Virgínia que pedirá sua mão em noivado para Diógenes. Alika e Tonho pensam um no outro. José desabafa com Teresa sobre a desistência do trono de Batanga e suas consequências para Cayman. Dumi tenta convencer Soliman a não revelar o paradeiro de Alika e Niara para Jendal. Dona Menina tem um pressentimento ao ver Tonho e Lúcia/Alika juntos.



Terça - José e Teresa percebem a premonição de Dona Menina, que pede para Tonho ajudá-la na cerimônia para Cayman. Casemiro zomba das intenções de Mirinho com Virgínia. Diógenes se preocupa com o noivado de Virgínia com Mirinho. Dona Menina afirma a Tonho que Lúcia/Alika é seu elo com o passado.



Mirinho tenta se aproximar de Lúcia/Alika e Vera/Niara. Paxá Soliman garante a Dumi que, para salvar Omar, entregará o paradeiro de Alika. Tonho pensa que Lúcia/Alika pode ser sua irmã. Mirinho faz um convite a Lúcia/Alika, e Virgínia ouve.



Quarta - Mirinho disfarça para Virgínia o interesse em Lúcia/Alika. Tonho sonda Lúcia/Alika na intenção de investigar um possível grau de parentesco entre os dois. Salma admira Tonho, e Fátima e Miguel a repreendem. Campbell alerta Jendal sobre a rebelião dos mineiros em Batanga. Tonho conversa com Dona Menina sobre seu passado. Caetana teme ter sido traída por Antônio.



Salma confessa a Padre Viriato seu amor por Tonho. Dumi tenta negociar com Ngozi e Akin. Adib e Jamile chegam para conhecer Salma. Tonho exige que Mirinho se afaste de Lúcia/Alika. Alika escreve para Dumi. Ngozi é atingido no confronto entre os mineiros e a guarda real de Jendal.



Quinta - Soliman lamenta com Chinua a atuação de Jendal em Batanga. Dumi se desespera por ser obrigado a agir contra o povo de Batanga. Fátima tenta convencer Salma a esquecer Tonho e seguir as tradições de sua família. Alika se incomoda por pensar em Tonho. Tonho reclama com Casemiro sobre as provocações de Mirinho. Ana Maria não percebe o interesse de Januário. Mirinho ouve quando Casemiro orienta Tonho a pegar a maleta com o dinheiro dos empregados, e tem uma ideia. Virgínia oferece emprego a Lúcia/Alika.



Sexta - Lúcia/Alika rejeita a proposta de Virgínia, e Tonho a questiona. Mirinho esconde a mala com o dinheiro dos empregados, a fim de incriminar Tonho diante de Casemiro. Tonho se dá conta de que a maleta sumiu e alerta a todos. Fortunato afirma que investigará o sumiço da maleta com o dinheiro de Casemiro. Tonho tenta usar suas economias para ressarcir Casemiro, que não aceita.

Virgínia pede que Diógenes ajude Mirinho com seu novo negócio. Chinua alerta Akin e Ladisa sobre as intenções de Jendal. Teresa contrata Alika para lhe ajudar com as costuras. Sebastião propõe casar com Virgínia. Mundica encontra a maleta escondida e confronta Mirinho.



Sábado - Mundica chantageia Mirinho. Caetana se surpreende quando Mundica afirma que irá ao baile do Grêmio com Mirinho. Tonho descobre que foi Mirinho quem pegou a maleta e denuncia o rapaz a Casemiro. Mundica pede perdão a Casemiro. Mirinho provoca Tonho e afirma que conquistará Lúcia/Alika.

Virgínia se incomoda ao saber que Lúcia/Alika trabalhou em seu vestido com Teresa. Cinar confessa a Soliman que o estado de saúde de Omar é crítico. Mirinho desiste de cumprir sua promessa de levar Mundica ao baile. Virgínia exige que Dôra expulse Lúcia/Alika e sua família da festa do Grêmio.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Ronei tem uma ideia de como convencer João Raul a acreditar que Naiane é a garota de seu passado. Janete e Zuzu ajudam Zeca na divulgação do encerramento de seu bar. Ronei, Bara, Zilá e Naiane se preparam para colocar seu plano em ação.

Laurinha aconselha Esteban a rever seus compromissos profissionais. Rosalva descobre que o livro das ervas de Nora sumiu. Janete canta no bar de Zeca, e Alaorzinho se incomoda. Esteban revela a Laurinha que está com o livro de Nora. Naiane divulga um vídeo falso em suas redes sobre Diana.



Terça - João Raul tenta falar com Naiane. Rosalva confessa que pegou o livro de Nora, mas revela que não está mais com ele. Esteban produz compulsivamente. Naiane conversa com João Raul, que se espanta com os detalhes de sua história com Diana revelados por ela. Eduarda estranha a voz de Naiane, e fala com Agrado. Agrado e Eduarda decidem fazer uma dupla sertaneja.



Quarta - Agrado e Eduarda comemoram sua nova dupla. João Raul acredita em Naiane, mas afirma que ainda está ligado a Agrado. Malvino se impressiona com Zuzu. Irene desconfia da história contada por Naiane sobre seu passado com João Raul. Cinara implica com Marcela. Laurinha não aceita participar do jogo duplo de Esteban. Agrado decide leiloar seu vestido de noiva para levantar fundos e viajar com Eduarda. João Raul procura Agrado.



Quinta - Agrado enfrenta João Raul e anuncia sua viagem para Goiânia. João Raul se envolve em uma briga em um bar. Eduarda e Agrado fazem sua página na rede social, e partem para Goiânia. Palhares se declara para Janete. Zilá comemora sua reaproximação com Alaorzinho, e Ronei sente ciúmes. Janete vê um vídeo de Naiane e procura Zilá.



Sexta - Janete tira satisfação com Alaorzinho e exige que Zilá e Naiane se afastem de Agrado. Cinara conta a Zilá a conversa que ouviu entre Janete e Alaorzinho. Eduarda e Agrado reclamam do apartamento que alugaram em Goiânia.

Janete anuncia a Zuzu que deseja comprar o bar de Zeca. Eduarda e Agrado compõem sua primeira música. Eduarda reencontra Brenda. Janete e Zuzu falam com Zeca sobre o bar. Alaorzinho descobre o projeto de Zeca comprar o bar com Janete e Zuzu. Agrado e Eduarda conseguem cantar em uma churrascaria.



Sábado - Bara sugere que Ronei visite Nora. Alaor faz uma proposta de trabalho para Walmir. A proposta de Janete para a compra do bar é recusada, e Palhares se oferece como investidor. Alaor pede Marcela em noivado. Ronei seduz Zilá, e Alaorzinho nota. Ribamar se apresenta a Agrado e Eduarda como produtor musical. Naiane se declara para João Raul.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Ferette pressiona Gerluce. Jairo deixa os colegas intrigados ao supor que Gerluce possa estar envolvida no roubo das Três Graças. Zenilda aceita se hospedar na casa de Rogério. Rogério informa Paulinho sobre o sumiço de Gerluce. Pastor Albérico flagra Lígia abraçando Joaquim.

Bagdá acusa Kasper de ter sido usado pelo galerista. Gerluce avisa a Viviane que está indo para a reunião no ferro-velho, e Paulinho escuta. Paulinho, Jairo e Juquinha descobrem que foi Misael quem atirou em Ferette, e que Gerluce está envolvida no roubo das Três Graças.



Terça - Paulinho fica decepcionado com Gerluce. Júnior tem medo de perder Maggye. Ferette se sente acuado quando Arminda pergunta o motivo de Samira lhe enviar fotos da filha de Joélly e Raul. Lena se surpreende com a chegada de Samira em Lisboa, e Herculano a expulsa de casa. Viviane apoia Gerluce. Jairo e Juquinha impedem Paulinho de confrontar Gerluce. Lígia tenta acalmar Gerluce. Gerluce recebe ordem de prisão de Paulinho.



Quarta - Paulinho diz a Gerluce que será obrigado a prendê-la. Rogério promete a Joélly que ajudará Gerluce. Lígia se compromete a guardar o dinheiro das Três Graças, e avisa a Viviane sobre a prisão de Gerluce. Arminda fica sabendo por Jairo que as Três Graças voltarão para Rogério.

Ferette mostra a Lígia a foto de sua bisneta, prometendo dizer o paradeiro da criança em troca do dinheiro que estava camuflado na escultura. Joaquim pede abrigo a Arminda em sua casa para se esconder da polícia. Gerluce diz a Paulinho que descobriu quem matou o pai do policial.



Quinta - Gerluce conta a Paulinho que o assassino do pai do policial é funcionário de Ferette e se chama Vicente. Lígia conta a Joélly e a Raul os motivos que levaram Gerluce a cometer o roubo, deixando a menina orgulhosa da mãe. Arminda esconde Joaquim em um dos quartos dos fundos da casa para Ferette não vê-lo. Júnior desiste de contar a Maggye que participou do roubo das Três Graças, ao ver a namorada abalada. Zenilda e Rogério se aproximam. Vicente espera Paulinho sair de casa para atingi-lo.



Sexta - Jairo fica alerta quando Morena lhe conta que viu um homem armado em frente ao prédio de Paulinho. Rogério supõe que todos os participantes da expropriação da escultura serão presos. Arminda se aproveita da ideia de Ferette de contratar um mordomo, para manter Joaquim em sua casa de forma camuflada. Joaquim aceita trabalhar como mordomo na casa de Ferette.

Viviane decide se entregar à polícia, e vai para a cadeia com Gerluce. Delegada Marisa tira satisfações com Jairo e ameaça Juquinha. Kasper diz a Júnior que não quer vê-lo mais em sua casa. Paulinho rende Vicente no momento em que ele aponta a arma para Morena.



Sábado - Kasper ameaça contar a Maggye que Júnior roubou a escultura. Ferette teme a prisão de Vicente. Maggye fica impactada ao saber por Júnior que o namorado participou do roubo da escultura. Bagdá pressente que Vandílson possa ser responsável pelo tiro que levou.

Leonardo reconhece Vicente na delegacia e avisa aos policiais que o homem trabalha para Ferette, e que era gerente da Casa de Farinha. Ferette pede ajuda à delegada Marisa. Maggye pede um tempo no namoro para Júnior. Paulinho agradece a Gerluce e o casal acaba se beijando.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também