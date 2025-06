Confira os resumos das novelas da semana (23/06 até 28/06)

A- A+

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 13h45 e 21h05



Segunda - Manu alerta Anna para não confiar em Lavínia. Benjamin e Binho causam confusão na diretoria, e Norma exige mais flexibilidade de Gabriel com os alunos. Dalete elogia Thomas e diz que ele é um bom menino. Influenciado por Lavínia, Tonico apresenta o Super Punk a todos da cidade. Elisa conta a Anna que viu Manu pegar sua bússola. Tonico explica a Dalete que o vilão Enigma é um inimigo que manipula mentes com música estrondosa. Shirley e Wanda desconfiam que Super Punk seja o próprio Enigma.



Terça – Norma pede desculpas a Pilar e Gabriel por proibir o namoro dos dois fora do colégio. Apesar disso, os professores demonstram preocupação com sua liderança. No saguão, Super Punk faz um show e revela sua verdadeira identidade: ele é Enigma. As crianças são hipnotizadas e ficam rebeldes. Dodô conta a Manu e Isadora que Safira mandou Lavínia sabotar a amizade delas com Anna. Lavínia prepara uma surpresa para Anna.



Quarta – Durante o caos na diretoria, Norma tenta manter a compostura, mas perde o controle. Gabriel e Pilar compartilham com Perpétua sua apreensão sobre a calma excessiva de Norma. Enigma propõe assumir a direção do colégio em troca da liberdade das crianças. Shirley e Wanda procuram os meninos desaparecidos pelos corredores. Tonico e Goma enfrentam Enigma em uma batalha musical. Anna e Lavínia desfilam como melhores amigas, com visuais idênticos.



Quinta – Lavínia anuncia a Flora que Anna é sua nova melhor amiga. Fafá descobre que Goma desistiu de transformar o pet shop em mais uma unidade da Lolipopus. Norma retoma sua postura severa, e os professores comemoram o retorno da ordem ao colégio. Nina e Jane decidem provar que a cidade perdida de Perebadá realmente existe. André e Pedro apostam com Felipe e Rui que Perebadá não é um mito.



Sexta – Anna evita o grude de Lavínia. Durante um piquenique com Tonico, Moisés, Thomas e Cristina, Dalete demonstra inquietação. Fafá exagera no leite e desmaia, por causa da intolerância à lactose. Lavínia prepara sua jogada mais ousada e promove uma cerimônia de coroação para Anna, criando o clube exclusivo das “Lavinhetes”. Isadora e Manu capturam Elisa e exigem que ela conte a verdade sobre a bússola. Goma e Betina correm para preparar um antídoto para salvar Fafá.

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25



Segunda - Zélia se empenha em tirar uma confissão de Juliano. Juliano descobre a escuta. Bia chega à fábrica. Vera aconselha Lígia a se declarar para Raimundo. O delegado ouve fita gravada.



Terça – Teresa dá conselhos a Lígia sobre como reconquistar Raimundo. Maristela discute com Basílio e afirma que não perderá sua fábrica. Topete interage com Anita em seu programa de TV. Lígia canta para Raimundo. Maristela procura Bia.



Quarta – Clarice confronta Maristela. Beto e Beatriz iniciam a montagem de seu filme. Chega o dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A bolsa de Iolanda se rompe. Ana Maria e Arlete conhecem o bebê de Iolanda. Ulisses se emociona ao conhecer o filho. Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Celeste se emociona com a carta que recebe de Bia. O bebê de Celeste e Edu nasce.



Quinta – Penúltimo capítulo. Não será divulgado.



Sexta – Último capítulo. Não será divulgado.



Sábado - Reprise do último capítulo.

DONA DE MIM

Globo – 19h40



Segunda - Filipa faz sua apresentação na rua, e Davi transmite ao vivo para a família. Danilo reage a Filipa, e Pam e Jaques percebem. Leo conta que passou a notar Davi com os poemas, e Samuel se incomoda. Manuel discute com Danilo. Jaques vai ao hospital atrás de Vanderson. Rosa questiona Samuel sobre seus sentimentos por Leo. Tânia convida Patrícia para jantar, e Jaques se surpreende. Abel pede que Filipa converse com ele em sua casa. Jussara e Manuel ficam juntos. Abel mostra a carta de Ellen para Filipa. Jaques visita Vanderson, que finge não conhecer o empresário.



Terça – Vanderson despista Jaques. Filipa e Abel se beijam. Davi lê mais um poema de Samuel para Leo, e os dois ficam juntos. Ayla conhece Maitê, que a incentiva a engravidar mesmo sem o consentimento de Gisele. Leo conta para Davi a história de Sophya. Davi convence Leo a morar com ele. Ayla conhece Caco, um possível doador para o bebê que deseja ter. Yara se insinua para Manuel, e Jussara não gosta. Yara desconfia do namoro entre Davi e Leo. Ayla faz uma tentativa de inseminação caseira com Caco. Vanderson tem alta do hospital e pede para ficar na casa de Jaques. Leo encontra o caderno de poesias de Samuel.



Quarta – Leo disfarça quando Sofia a chama. Jaques abriga Vanderson em sua casa, e Tânia se incomoda. Davi pede um novo poema a Samuel, que se irrita com o irmão. Leo se aconselha com Filipa sobre sua ilusão com Davi. Sem saber que Vanderson não perdeu a memória, Jaques pede que o homem finja ser o pai de Sofia. Leo confronta Samuel sobre seus poemas, e o rapaz não consegue confessar seu amor. Vanderson lembra de quando Ellen negou sua gravidez a ele. Leo termina com Davi. Gisele estranha o comportamento de Ayla. Davi e Samuel brigam, e Abel tenta apartar os dois.



Quinta – Abel repreende os filhos, e Ayla tenta acalmar os irmãos. Samuel questiona Ricardo sobre a auditoria fiscal da fábrica. Sofia faz um desenho de seus dois pais, e Leo se preocupa. Vanderson vai com Jaques até a sala de Abel, cobrar a paternidade biológica de Sofia. Ryan consegue sua liberdade, e Lucas pede que Danilo vá com ele buscar o irmão. Vanderson revela que jamais perdeu a memória, e pressiona Jaques por dinheiro. Abel confidencia para Leo seu medo de perder Sofia. Samuel questiona Patrícia, que alerta Ricardo sobre o esquema de sonegação. Gisele aconselha Davi a lutar por Leo. Samuel vê Vanderson rondando a escola de Sofia.



Sexta – Samuel e Leo enfrentam Vanderson e acionam a polícia, e o rapaz acaba fugindo. Davi vê Leo com Samuel e desabafa com Gisele e Ayla. Samuel conta a Abel sobre Vanderson, e Filipa aconselha o marido a pressioná-lo. Abel anuncia a Jaques que entrou com uma medida protetiva contra Vanderson. Leo procura Davi, que afirma que jamais amará de novo. Kami repreende Lucas por prometer levar Dedé para buscar Ryan. Danilo e Pam se beijam. Adriano e Marlon recebem uma punição por transmitirem um vídeo da ação policial sem autorização. Alan avisa a Jussara sobre a detenção de Marlon. Vanderson revela a Tânia que Jaques o paga para segui-la. Vanderson decide invadir a mansão dos Boaz.



Sábado – Vanderson diz a Tânia que deseja conhecer Sofia para entender por que Ellen o deixou. Patrícia aconselha Jaques a ficar de olho em Samuel. Isabela avisa a Filipa que Nina está sumida. Vanderson perambula pela mata próxima à mansão, e é rendido por Nina. Abel diz a Ricardo que Rebeca cuidará do caso de Sofia. Nina invade o quarto de Sofia, e Leo se assusta. Filipa abraça Nina. Jussara pede que Alan entregue um prato de comida a Marlon. Samuel mostra a foto de Vanderson para Nina, que reconhece o homem que estava próximo à mansão. Todos se preparam para a festa junina do bairro. Yuri consegue adiantar a soltura de Ryan. Saldanha e Rebeca procuram Vanderson.

VALE TUDO

Globo – 21h15



Segunda - Raquel manda Maria de Fátima reaver os documentos de Sarita. Celina e Estéban discutem por causa de Heleninha. Laís conta a Raquel que recebeu uma notificação do juizado, dizendo que Marco Aurélio quer a guarda de Sarita. Fernanda apoia Tiago, e André sente ciúmes. Estéban termina com Celina depois de ser acusado por ela de ter enviado a foto de Heleninha para a imprensa. Ivan se disponibiliza a participar das sessões de terapia com ela. Renato pede Solange em namoro.



Terça – Solange e Renato decidem assumir a relação. Raquel comenta com Poliana que precisará de um tempo para confiar de novo na filha. Tiago avisa ao pai que deseja participar da recuperação de Heleninha. Cecília desperta do coma. Marco Aurélio exige que Heleninha converse com Tiago. Aldeíde defende Consuêlo das fofocas de Mariúche, que se vê obrigada a deixar a casa do filho. Tiago é sincero com Heleninha ao expor seus limites em relação ao problema da mãe. Renato e Solange revelam para os funcionários que estão juntos. Odete propõe a Ivan uma promoção.



Quarta – Odete dá um tempo para Ivan pensar na proposta. Ivan conversa com Bartolomeu sobre a proposta de Odete. Estéban não consegue convencer Celina de que está sendo acusado injustamente. Maria de Fátima usa César para se vitimar e sensibilizar Raquel em um plano que acaba levando o modelo para a delegacia como stalker. Maria de Fátima manda a cópia do boletim de ocorrência para Afonso para preocupar o namorado. César decide terminar a parceria com Maria de Fátima.



Quinta – César mantém sua decisão de romper com Maria de Fátima. Pascoal tenta incentivar Raquel a participar de um concurso de culinária. Maria de Fátima manda Marco Aurélio demitir César da TCA. Freitas avisa a César sobre sua demissão. Raquel flagra Maria de Fátima ouvindo o áudio de ameaça de César. Heleninha pede a Bartolomeu que descubra quem enviou a sua foto para a imprensa. Bartolomeu conta para Ivan quem enviou a foto de Heleninha, e ambos decidem não dar a informação para a artista. Celina enfrenta Odete.



Sexta – Celina diz para Odete que Heleninha não merece tê-la como mãe. Maria de Fátima e César fazem as pazes. Cecília evita atender as ligações de Marco Aurélio, mas percebe que Sarita gosta do tio. Afonso e Heleninha ficam chocados com a reação de desprezo de Celina por Odete. Marco Aurélio fica irritado com a recepção de Cecília, que avisa ao irmão que não quer que ele chegue em sua casa de surpresa. Raquel consegue passar na primeira fase do concurso. Bartolomeu comemora o fato de sua ideia para a campanha ter sido aprovada pela agência, mas se sente deslocado entre o grupo. Chega o momento do resultado final do concurso de culinária do qual Raquel participou.



Sábado – Raquel vence o concurso e ganha um milhão de reais. Afonso convida Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. Maria de Fátima manda Marco Aurélio cancelar a demissão de César. Leila demonstra insatisfação com a presença de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Heleninha fica empolgada com a ideia de ir para Roma fazer uma exposição ao saber que Ivan a acompanharia como diretor da nova unidade da TCA na cidade. Raquel diz a Laudelino que pretende conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. André flagra Fernanda com Tiago. Laudelino pede Aldeíde em casamento. Maria de Fátima anuncia a Raquel que Ivan poderá se casar com Heleninha.

