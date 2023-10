Confira os resumos das novelas da semana (23/10 até 28/10)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Natália é socorrida, e Pedro interna a irmã em uma clínica de saúde mental. Jonas leva um animal acidentado para os cuidados de Adriana. Helena acredita que Jonas desistirá da separação. Lara assessora Taís no caso contra Silas. Cris faz compras com Tony para repaginar seu visual. Renée é convidada para ir a um programa de TV. Mercedes sente ciúmes de Edu. Aramis se declara para Yeda. Lígia tenta conversar com Natália sobre Bruno. Cris e Tony vão ao mesmo restaurante que Giovanni e Ísis.

Terça – Marlene incentiva Adriana a ficar com Jonas. Natália tem uma visão com Bruno exigindo que ela descubra quem o matou. Lara pede que Mário investigue a relação de Roberto com Vilma e com Nice. Cris aconselha Taís a produzir mais conteúdo suas redes sociais. Yeda diz a Aramis que eles são apenas amigos. Mário é procurado por uma nova cliente enviada por Roberto. Adriana conversa com Carol sobre o dia em que descobriu que Jonas engravidou Helena.

Quarta – Giovanni e Ísis conversam sobre suas origens. Pedro afirma a Jonas que a morte de Bruno foi um acidente. Helena convida Adriana e Ísis para um jantar em sua casa. Taís se anima com o sucesso da divulgação feita por Cris. Lara interroga Roberto sobre sua vida pessoal. Lígia conversa com Natália sobre Bruno. Carol questiona Pedro sobre a internação de Natália. Pedro defende Taís de Silas. Adriana chega para o jantar na casa de Helena, e as duas percebem que estão com a mesma roupa.

Quinta – Adriana e Helena disfarçam o mal-estar, e Helena propõe um brinde à suposta nova fase da amizade. Pedro se declara para Taís. Sérgio faz uma proposta para Jonas não se separar de Helena. Taís repreende Mário por proteger Edu. Lara tenta apaziguar a situação entre Yeda e Cris, por conta de Tony. Carol decide dar uma chance para Ulisses. Cris convence Ísis a fazer um programa com ela, Tony e Giovanni. Jonas anuncia a Helena que está deixando a empresa.

Sexta – Helena implora para que Jonas não a deixe. Roberto e Vilma sabotam Lara no processo de Taís. Ulisses incentiva Carol a visitar Natália. Pedro estimula Natália a voltar a fotografar. Jonas afirma a Adriana que conseguirá reconquistar tudo o que sempre amou. Cris e Tony armam para intrigar Giovanni contra Ísis. Érica confessa a Renée que sabe das traições de Edu. Taís afirma estar apaixonada por Pedro. Vic revela a Renée que divulgou uma foto de Wagner em um grupo de pessoas desaparecidas. Evilásio encontra Wagner.

Sábado – Wagner se apresenta a Evilásio como Moacyr, e sonda sobre Renée e os filhos. Ísis teme que a festa na piscina de Cris seja uma má ideia. Míriam apoia Helena, e Sérgio se incomoda. Renée faz sucesso no programa de TV. Edu pede ajuda a Mário para se livrar de Mercedes. Helena observa Adriana, que reconhece o carro da amiga. Lara aconselha Helena a refazer sua vida. Roberto instala uma câmera no escritório de Lara. Carol visita Natália. Sérgio planeja se livrar de Míriam. Mercedes vai atrás de Érica.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna se surpreende com o comportamento de Jefinho. Preciosa teme que Bebel descubra que ela foi presa. Maria Navalha teme que Bebel revele para Nero sobre a paternidade de Luna. Disfarçada, Gláucia vai até o Beco do Gambá. Soraya vê Olívia e Miguel juntos. Barreto e Cecília se encontram. Maria Navalha volta a cantar no Beco do Gambá. Luna encontra o relicário da mãe e estranha a foto em seu interior. Domingos se insinua para Gláucia, sem reconhecê-la. Soraya conta para Jefinho que viu Miguel e Olívia juntos. Bebel questiona Preciosa sobre sua prisão. Barreto tenta fazer um acordo de delação com Merreca. Jefinho revela para Luna que Miguel estava com Olívia.

Terça – Luna pede para conversar com Miguel. Merreca desconfia do acordo de Barreto. Preciosa se assusta ao ver a notícia sobre sua prisão no jornal. Luna termina o namoro e Miguel fica arrasado. Preciosa ganha dinheiro de suas seguidoras. Pascoal organiza uma coletiva de imprensa para anunciar sociedade com Preciosa no comando da Conde de Montebello. Cláudio acompanha a equipe que fará a vistoria na Fuzuê, e uma pessoa observa tudo de longe. Maria Navalha incentiva Merreca a aceitar a proposta de Barreto. Os jornalistas ficam chocados com o discurso de Heitor em defesa da esposa. Preciosa pede para Alícia pegar as chaves de lua e sol com Nero. Maria Navalha diz a Luna que voltará a cantar no Beco do Gambá. Bebel questiona Preciosa sobre a sociedade com Pascoal. Luna e Maria Navalha descobrem que são descendentes da Dama de Ouro.

Quarta – Bebel se assusta com o comportamento de Preciosa. Pascoal negocia com um fornecedor de caráter duvidoso. Cecília conta para Luna e Maria Navalha que Cata Ouro sabe sobre a história da Dama de Ouro. Preciosa confabula com Pascoal sobre o golpe que dará em Luna. Luna agradece a ajuda de Fernanda com as negociações de suas biojoias. Começa a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê. Miguel planeja uma estratégia para conseguir informações sobre o tesouro com Preciosa. Maria Navalha exige falar com Nero. Barreto recebe as informações sobre a cruz de ouro e fica preocupado. Luna estranha quando Jefinho diz que ainda não fechou contrato com Tonico Valverde. Olívia procura Luna.

Quinta – Luna conta a Olívia que terminou com Miguel. Domingos questiona Jefinho sobre a assinatura do contrato com Tonico Valverde. Maria Navalha paga a dívida de Luna com Nero. Preciosa anuncia aos jornalistas o evento de lançamento de sua nova coleção de joias exclusivas. Bernardo sofre bullying no colégio, e Valentina o ajuda. Barreto chama Luna e Preciosa para irem à delegacia. Miguel tem uma ideia para se aproximar de Preciosa. Pascoal afirma a Vânia que reerguerá a Conde de Montebello. O clipe de Jefinho é divulgado, e todos que assistem ficam impactados. Miguel se oferece para ajudar Preciosa. Nero elogia Francisco pelo andamento do Rainha da Fuzuê. Luna se surpreende ao ver Miguel ao lado de Preciosa.

Sexta – Luna se decepciona com Miguel. Miguel e Jefinho discutem na delegacia. Barreto conversa com Luna, Maria Navalha, Preciosa e Heitor. Francisco e Merreca se enfrentam por Soraya. Bebel se preocupa com Bernardo. Maria Navalha desiste de revelar que Luna é filha de César. Cláudio se surpreende com as sugestões de Valentina para o jogo que está criando baseado na história da Dama de Ouro. Cecília pede para Cata Ouro ajudar a provar a descendência de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Miguel não consegue se explicar para Luna. Merreca negocia com Pascoal. Soraya pensa em Merreca. Luna consola Maria Navalha. Miguel se preocupa com sua situação com Luna. Preciosa desconfia da aproximação de Miguel. Maria Navalha desabafa com Rejane. Soraya sugere que Luna volte com Jefinho. Miguel vê Luna e Jefinho juntos.

Sábado – Luna conversa com Jefinho e Miguel vai embora sem ser visto. Cecília se revolta ao saber que a cruz de ouro pertence à Preciosa. Lampião sugere que Luna cante com Maria Navalha. Nero incentiva Miguel a lutar para ficar com Luna. Bebel discute com Preciosa. Pascoal reclama da proximidade de Preciosa com Miguel. Nero estranha o sumiço de Gilmar. Rejane aconselha Caíto sobre o Rainha da Fuzuê. Cláudio é surpreendido pelo infiltrado no antigo depósito da Fuzuê. Bartô arrasa em seu teste para mascote da loja de Nero. Luna comenta com Soraya que pode ser descendente da Dama de Ouro. Cecília promete ajudar Maria Navalha. Preciosa tenta seduzir Miguel. Cláudio captura o infiltrado da Fuzuê.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Julieta entra no provador da loja em que Karen está com Romeu. Pórcia vê Fausto mexendo no diário dela. Glaucia e Fred apresentam a proposta do aplicativo para o CEC a Leandro, que gosta da sugestão. Daniel conversa com Domitila sobre não concordar com a terceira crítica, já que ela não foi ao restaurante e isso seria desleal. Domitila alega ter feito com a melhor intenção para ele conseguir uma estrela no restaurante e o chama de ingrato. Romeu ajuda Julieta a escapar da loja sem ser vista por Karen. O restaurante de Daniel lota de clientes depois da crítica de Domitila. Telma diz para Mauro que Alex e Ian estão tratando ela mal. Mauro questiona sobre o futuro deles e Telma alega que deseja casar e morar junto. Vitor pede Pórcia em namoro.

Terça – Chilique vira líder do Pedalzera. O papagaio de Clara, Lorenzo, encontra o colar de Dimitri. Clara pega e reconhece que pertencia a Flavia Monteiro e que a chave pendurada no colar abria uma porta especial. Pórcia diz para Vitor que precisa pensar. Daniel pede desculpa para Domitila e diz que o restaurante lotou graças à crítica dela. Simão entrega flores e chocolate para Mariana. Em conversa com Trapaça, Chilique, Fê Dengosa e Muke ameaçam contar sobre o Pedalzera para a mãe dela, se Trapaça não limpar o muro do instituto. Glaucia tira uma joia de Flavia Monteiro do cofre, um item que ela roubou de Vera no passado e Mariana levou a culpa. Fred aparece e fica perplexo.

Quarta – Glaucia diz para Fred que a joia era da mãe, que deveria ser dela por direito e não de Vera. Fred afirma a Glaucia que Mariana foi para a cadeia por causa dela e isso é injustiça. Hélio lê as cartas do admirador secreto de Clara e pergunta para a esposa o que significa. Pórcia descobre que Vitor a pediu em namoro por desejo de Fausto. Bernardo vê que Trapaça tem talento para desenho. Pórcia confronta Vitor e o rapaz admite que Fausto queria o namoro entre eles, mas que gosta dela genuinamente. Muke e Fê Dengosa tiram Chilique da liderança e decidem que o Pedalzera não terá mais líder. Pórcia aceita namorar Vitor. Bernardo deseja fazer um concurso de desenho para a exposição do Instituto Casa de Castanheiras. Clara entrega o colar de Flavia para Dimitri e conta que o pingente de chave é para abrir uma porta secreta escondida em Castanheiras.

Quinta – Mauro conta para Telma que Alex não queria que eles namorassem porque gosta da Lívia. Hélio compra uma câmera de segurança para identificar e desmascarar o admirador secreto de Clara. Uma foto de Daniel e Domitila se beijando circula em um perfil de fofoca. Simão diz para Mariana que a casa do primo dele, localizada no Lado Vila, está livre para alugar. Karen e Rosalina tocam a campainha de Alex; todos ficam assustados. Alex e Romeu escondem Julieta e Lívia no quarto enquanto conversam com Rosalina e Karen. Romeu consegue despistar Karen e Rosalina do apartamento. Simão apresenta a casa do primo para Mariana. Após fazer o pagamento adiantado para Simão, Fred liga para o investidor, que recusa as ligações. Telma pede para Mauro escolher entre namorar sério ou terminar de vez.

Sexta – Dimitri, Ellen, Ian e Nath vão para o Instituto Casa de Castanheiras e, por desenhos antigos de Flavia Monteiro, reconhecem uma porta misteriosa, a mesma da história de Clara. Telma decide terminar com Mauro. Pedalzera aceita Trapaça no grupo. Após o Monter Mercado fechar, Vitor prepara um encontro romântico para Pórcia. Mais tarde, Karen diz para Lívia que a irmã é tonta por achar que Alex gosta dela. Enzo fala para Amanda que a mãe dele vai visitá-los. Telma chama Vera para sair. Hélio e Clara flagram um homem na câmera de segurança e vão atrás dele, achando que é o admirador secreto. Mariana mostra a casa alugada para Julieta e declara que o local será o novo lar delas.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Antônio orienta Ramiro a procurar um matador que não tenha parentesco com eles. Graça expulsa Irene de sua casa. Marino recebe apoio dos colegas. Marino avisa a Lucinda que provará sua inocência. Emengarda ameaça aparecer em Nova Primavera, deixando Luigi preocupado. Caio fica chocado ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que a mãe tem recebido mesada de Antônio. Gladys concorda em fazer o ofício para a criação do curso noturno. Berenice descobre que Tadeu e Enzo plagiaram a Rainha Delícia, e desiste de fazer parte do site. Caio se abre com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava. Agatha avisa a Hélio que Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho.

Terça – Agatha lembra a Hélio que o combinado era o filho conquistar Petra para conseguir a sucessão. Hélio confessa a Agatha que se apaixonou por Petra. Emengarda exige dinheiro de Luigi. Anely descobre que Emengarda é mãe de Luigi. Marino decide investigar a ficha de Norberto, nome falso usado por Setembrino. Silvério informa a Caio e Jonatas o nome do filho de Agatha. Tadeu fica desesperado ao saber que Antônio pode ficar com suas terras, caso não pague a dívida que tem com o produtor rural. Hélio fica assustado ao ouvir Caio dizer a Ademir que pedirá ajuda a Rodrigo para encontrar seu irmão.

Quarta – Aline aceita ser contadora do Naitendei, a pedido de Kelvin. Jonatas conta a Aline que ele e Caio têm outro irmão. Hélio diz a Agatha que não quer mais mentir. Nina ajuda a fazerem o retrato falado de Norberto. Berenice decide voltar a participar do Rainha Delícia. Anely fica sabendo pelo executivo do Hot Girl que ela perdeu a marca Rainha Delícia. Petra estranha quando Hélio faz questão de dizer que ela precisa acreditar em seu amor. Rodrigo orienta Aline para não aceitar nenhuma provocação durante a audiência contra Irene e Vinícius. Aline e Antônio se enfrentam.

Quinta – Menah avisa a Gladys que a regional de ensino aprovou a implementação do curso noturno. Emengarda diz aos funcionários do bar que é uma parente distante da família La Selva. Setembrino informa a Ramiro que já encontrou o matador solicitado por Antônio. Emengarda chega na casa de Irene e Antônio. Nina pergunta a Mara por que não se separou de Elias para ficar com ela. Petra diz à terapeuta Marta que se lembrou da pessoa que abusou dela. A Juíza dá ganho de causa a Aline, deixando Irene e Antônio furiosos. Kelvin ouve quando Antônio dá ordens a Ramiro para o matador fazer um serviço.

Sexta – Ramiro se nega a revelar para Kelvin a identidade de quem Antônio quer assassinar. Luigi apresenta Emengarda a Irene e Antônio, dizendo que a senhora é sua tia. Antônio convida Emengarda para se hospedar na mansão. Luigi é forçado a contar para Irene que Emengarda é sua mãe. Ramiro avisa a Antônio que o matador já chegou à cidade. Graça pede desculpas a Marino. Jurecê encara o matador, depois de ter uma visão.

Sábado – Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.

