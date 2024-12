Confira os resumos das novelas da semana (23/12 até 28/12)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25



Segunda - Ronaldo e Bia vão embora do clube. Maristela fica sabendo do incêndio no Clube Serenata. Vera sugere que a festa de lançamento do sabonete da Perfumaria Carioca seja no Clube Gente Fina, e Juliano aceita. Juliano pega a réplica da joia furtada de Maristela, e Basílio acompanha seus movimentos. Lígia se incomoda por Celeste não revelar a Raimundo o que Mauro lhe fez. Anita e Iolanda se juntam para ajudar na organização da festa. Arlete desabafa com Beatriz sobre sua neta, sem saber que se trata de Bia. Juliano manipula Marlene para que ela não reivindique seus direitos pela fórmula do sabonete. A festa de lançamento do novo sabonete é um sucesso. Edu e Celeste se encantam um pelo outro. Beto se declara para Beatriz, sob o olhar furioso de Bia.



Terça - Beatriz afirma a Beto que ainda desconfia de seu comportamento com Basílio, e Bia registra. Edu tira Celeste para dançar. Ulisses se declara para Glorinha. Mauro chega ao baile e confronta Celeste. Lígia impede Mauro de se aproximar de Celeste. Clarice elogia Beatriz. Beatriz visita Carmem, que aconselha a neta sobre seu dilema entre o amor por Beto e a lealdade a Basílio. Juliano comemora o sucesso do novo sabonete da Perfumaria Carioca. Basílio descobre que Juliano tem um caso com Zélia. Juliano permite que Zélia adultere o esquema de bolsas de estudo da Magnifique, sem que Clarice saiba. Beatriz decide perdoar Beto pela suposta agressão a Basílio.



Quarta - Beto afirma a Beatriz que só reatará o namoro quando ela acreditar que ele não bateu em Basílio. Maristela percebe que Juliano voltou a se relacionar com Zélia. Teresa conversa com Lígia e Clarice sobre sua relação com Alfredo. Edu pede ajuda a Guto para conseguir o telefone de Celeste. Ronaldo se nega a ajudar Bia. Sérgio conta a Alfredo que o quadro de Anita em seu programa é um sucesso. Maristela é informada de que o incêndio no clube foi criminoso. Maristela deduz que Bia está por trás do ocorrido. Bia sabota a agenda de compromissos de Beatriz. Jacira percebe o encantamento entre Alfredo e Anita. Beatriz e Beto descobrem que a agenda do dia foi sabotada.



Quinta - Beto consegue fazer com que Beatriz chegue a tempo ao programa de Alfredo para lançar o novo sabonete. Todos elogiam Beatriz, e Bia tem um surto de raiva. Edu e Celeste confessam estar apaixonados, mas Raimundo não aprova. Alfredo pensa em Anita. Suzana se queixa da sabotagem à agenda de compromissos de Beatriz, e Ronaldo registra. Juliano recebe uma ameaça, e Basílio afirma que pode ajudar o empresário. Clarice se decepciona com as novas alunas ganhadoras das bolsas de estudos. Bia dá um jeito de impedir que Glorinha arrume Beatriz para a sessão de fotos na agência.



Sexta - Glorinha se desespera ao se ver presa em uma sala da agência. Basílio e Juliano selam um acordo. Glorinha consegue se soltar e revela para Beto e Beatriz que Bia a trancou em uma sala escura. Mauro confronta Ronaldo sobre o novo namoro de Celeste. Anita se preocupa com seus sentimentos por Alfredo. Uma revista estrangeira se interessa pelo sucesso de Beatriz. Raimundo não aprova o namoro de Celeste e Edu. Alfredo fica aflito com o almoço proposto por Teresa para a família de Anita. Basílio faz um serviço para Juliano. Beto, Glorinha e Beatriz flagram Bia adulterando as fotos da nova campanha.



Sábado - Beto e Beatriz revelam a Bia que armaram para flagrá-la. Mauro aborda Celeste, e Eugênia defende a prima. Clarice fica desapontada com as alunas ganhadoras das bolsas de estudo, e Zélia comemora. Beatriz conta a Basílio que se reaproximou de Beto. Raimundo revela as armações de Bia, e Maristela castiga a neta. Anita e Nelson chegam para o almoço na casa de Alfredo e Teresa. Juliano pede que Bia permaneça na agência, e Ronaldo convence Raimundo a aceitar. Edu pede Celeste em namoro. Anita recebe um bilhete ameaçador. Beto é convidado para trabalhar em Brasília. Bia e Ronaldo ficam presos no elevador.



Volta por Cima

Globo – 19h40



Segunda - Rosana fica transtornada com a revelação de Edson. Gerson recaptura Tati. Madalena enfrenta Violeta. Roxelle vai com Gigi, Joyce e Belisa para a festa de Silvinha. Rosana expulsa Edson de casa. Madalena desabafa com Cida. Osmar vai à casa de Gerson, e Violeta implora a Marco pela vida do amante. Neuza conforta Jão. Gerson negocia a liberdade de Tati com Osmar. Roxelle flagra Sidney se insinuando para Joyce. Edson revela para Nando que ele tem um irmão. Rosana procura Neuza. Aquiles impede Jão e Madalena de irem à delegacia. Marco liberta Tati, que vai ao encontro de Osmar.



Terça - Madalena e Jão são levados para a casa de Violeta. Neuza enfrenta Rosana. Nando fica feliz ao descobrir uma revelação sobre seu passado. Tati avisa a Osmar que voltará para sua casa. Madalena conta o que houve com Tati para Doralice. Marco convida o pai de Gerson, Rodolfo, para passar o Natal com eles. O Natal na casa de Madalena reúne Jão e Nando. Vanilda descobre quem é o pai de Jão. Edson pensa em Rosana. Gigi desconfia das finanças de Sebastian. Caçapa e Aquiles destroem a loja de Madalena.



Quarta - Madalena é avisada do vandalismo contra sua loja, e culpa Osmar. Gerson se incomoda com a presença de Rodolfo em sua casa. Joyce se interessa por Sebastian, após conversar sobre ele com Roxelle. Violeta confessa que ordenou o vandalismo na loja de Madalena. Jô e Roxelle se interessam um pelo outro e ficam juntos. Moreira convida Ana Lúcia para sair. Chico e Cacá começam a se aproximar. Gigi se surpreende ao encontrar o extrato bancário de Sebastian. Yuki vê Gerson na academia de Silvia. Gigi revela a Osmar que Violeta armou contra Joyce.



Quinta - Osmar se surpreende com a revelação de Gigi. Yuki se esconde de Gerson na sala de Silvia. Violeta compra um presente para Osmar. Jayme lembra de Lindomar. Cacá pega o celular de Jão e manda para Madalena uma foto do carrinho de bebê que eles compraram. Osmar questiona Violeta sobre o atentado contra Joyce. Madalena discute com Jão. Nando convence Edson a voltar para o trabalho. Gerson convida Rosana a retomar o posto de rainha de bateria. Roxelle conta para Cida que Sidney se insinuou para Joyce. Osmar recebe o presente de Violeta. Jão confronta Cacá. Madalena decide denunciar Violeta.



Sexta - Madalena é aconselhada por seu advogado a desistir de denunciar Violeta. Jão comenta com Neuza que os funcionários da Viação Formosa já sabem sobre seu pai. Silvia descobre que o diário de sua avó foi roubado. Violeta exige que Rique prepare uma festa de Réveillon no Dragão Suburbano, em homenagem a Osmar. Neuza se organiza para iniciar o processo de reconhecimento de paternidade de Jão. Jayme toma uma decisão contra a vontade de Tereza. Belisa se assusta ao saber que o diário de Mariazinha foi roubado. Madalena surpreende Cacá na rua.



Sábado - Cacá afasta Madalena de Violeta e discute com a rival. Jão é obrigado a aceitar a festa de Réveillon. Silvia sugere que Belisa revele seu segredo. Silvia não conta para Gigi que o diário de sua avó foi roubado. Jayme entrega o dinheiro da venda de seu carro para Madalena. Um contraventor morre, e Osmar e Gerson pensam em se apoderar de sua área. Edson bloqueia todos os cartões de Rosana. Nando surpreende Tati e Jin. Marco avisa a Violeta que Gerson ficará com a área de Mário Coelho. Osmar recebe a viúva do contraventor morto. Sidney e Jão preparam uma surpresa para Cida e Madalena. Joyce lê o diário de Mariazinha. Belisa encontra Rodolfo Barros.



A Caverna Encantada

SBT – 20h45



Segunda - Em conversa com Anna, Lavínia diz que se a matéria sobre ela ser repetente for publicada no jornal escolar, vai contar para Norma sobre a passagem secreta da biblioteca. Lavínia fica brava com Flora por revelar seu segredo e afirma que nunca mais quer ser amiga dela. Depois de uma competição de cross training, Wanda fica toda enfaixada. Felipe tenta agradar os outros meninos para garantir um espaço na Toca dos Luíses.



Terça - Apaixonada, Cristina vai atrás de Gabriel no colégio. Pilar avisa a Gabriel que Cristina está interessada nele. No final de semana, apenas Anna, Moisés e Felipe ficam no colégio. Manu e Isadora vão para a casa das detetives e levam um susto, acreditando que Wanda é uma múmia. Para dispensar Cristina, Pilar finge namorar Gabriel. Moleza diz a Anna que tem novos amigos: os Pequenotts (Benjamin, Flora, Jane e Nina).



Quarta - Tonico prepara um jantar para Dalete. Anna sonha com uma rosa mágica. Cristina publica uma matéria no jornal da cidade com uma indireta para Pilar e Gabriel. Norma brinca de arqueologia com Anna para agradá-la. Dalete flagra Moisés mexendo nas coisas da Norma. Norma recebe um envelope mencionando que não é mais mãe de Anna. Pilar e Gabriel encontram uma caixa com cachorros abandonados. Em Minas Gerais, Paulo surge vivo, mas gravemente ferido.



Quinta - Pilar e Gabriel levam a cachorrinha com os filhotes ao Pet Shop e César diz que a saúde da cadela não é boa. Felipe desabafa com Moisés sobre seus pais. Felipe combina com Moisés e Anna que não vai pegar o gabarito da prova, caso eles ajudem ele a tirar 10 na avaliação. A diretora Norma vai em busca de alterar o decreto para que Anna volte a ser sua filha.



Sexta - César diz a Gabriel que a cachorrinha morreu, mas que os filhotes estão bem. Norma pergunta a Anna, Moisés e Felipe quem mexeu na sua gaveta. Tonico mente, assumindo a culpa. Thomas lança uma cantada romântica para Cristina, que não percebe. Felipe flagra Anna conversando com Moleza e fica espantado com a mochila falante. Moisés não acredita que Moleza fala. Sem conseguir adoção, Gabriel e Pilar levam os filhotes para o colégio.



Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda - Viola resiste em deixar o bunker com Rudá. Dhu e Wagner percebem o clima entre Michele e Daniel. Rudá enfrenta Mavi, e acaba rendido por seguranças. Daniel fica abalado com o constrangimento de Michele. Berta comenta com Sirlei que admira a coragem de Tomás. Berta flagra Sirlei e Ísis. Lorena não permite que Gael faça um teste de DNA para assumir Luquinha. Dhu estranha o interesse de Robson na saúde do seu neto. Iberê revela que não pode ajudar a libertar Rudá. Mavi destrata Mércia, que reage.



Terça - Mércia obriga os seguranças a libertar Rudá. Rudá diz a Filipa que não pode deixar Viola nas mãos de Mavi. Mércia volta a ameaçar Mavi. Luma passa para Mércia todas as informações do novo projeto de Mavi para o Albacoa 2. Berta diz a Leidi que decidiu demitir Sirlei. Diana ameaça sair de casa se Hugo denunciar Volney para a polícia. Edmilson exige que Lorena o coloque dentro de casa de novo, ameaçando contar o segredo da filha. Dhu diz a Michele que a amiga está gostando de Daniel. Rudá sugere que Mavi seja denunciado à polícia por manter Viola em cativeiro. A polícia pede para Viola confirmar se está sendo mantida em cárcere privado.



Quarta - Viola diz que está doente e que está sendo cuidada pelo marido. Dulce esconde os remédios do delegado. Tomás não gosta de ver Iarlei em sua casa com Evelyn. Hugo manda Volney deixar sua casa. Mavi simula a voz de Marcel e liga para Viola. Luma combina com o pessoal do abrigo para exigir a libertação de Viola para a imprensa. Marcel e Rodhes não encontram Viola no bunker. Luma pede ajuda a Iberê para encontrar Viola. Filipa ameaça entregar Rudá à polícia.



Quinta - Rudá desconfia de Iberê. Berta demite Sirlei. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos. Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort. Fátima estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola. Filipa expulsa Rudá de sua casa. Daniel revela a Michele que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá.



Sexta - Viola não toma o comprimido dado por Dulce. Michele deixa Daniel devastado ao dizer que ama Cristiano. Fátima fica arrasada ao ver que foi enganada por Robson. Rudá fica surpreso ao saber que Filipa não irá mais viajar. Diana aconselha Fátima a se separar de Robson. Iarlei incentiva Gael a se declarar a Fátima. Wagner pede Dhu em casamento, e Edmilson escuta. Berta ameaça demitir Leidi, ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Berta comunica a Mavi que só investirá no Albacoa 2 se tiver o controle acionário. Filipa sente ódio por Rudá ao ouvi-lo dizer que Viola é o amor de sua vida. Filipa aceita proposta de Mavi.



Sábado - Filipa vai à delegacia denunciar Rudá. Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá. Viola finge para Dulce que está dopada. Viola recupera a lucidez e percebe que estava sendo manipulada por Mavi. Luma desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson. Filipa agride Rudá, que desmaia. Mércia e Mavi trocam ofensas entre si. Michele conta a Daniel que contratou um advogado para Cristiano. Viola finge para Mavi que está dopada. Rudá acorda e percebe que está sozinho no barco, em alto mar.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

