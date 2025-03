Confira os resumos das novelas da semana (24/03 a 29/03)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25



Segunda - Raimundo acredita em Beto. Bia mente para Clarice e Celeste. Ana Maria descobre que Iolanda está grávida. Jacira desconfia de Creiton. Maristela garante a Bia que ela terá Beto. Lígia conforta Ronaldo. Nelson arma uma bomba caseira para estragar o show de Érico. Beto desabafa com Ulisses.



Terça - Beatriz exige que Beto se afaste dela. Carlito desmaia. Celeste estranha o comportamento de Bia. Lígia aconselha Beto. Carlito é operado de emergência. Jacira deduz que Creiton é um impostor. Glorinha avisa a Beatriz que Beto a está procurando. Clarice conforta Teresa. Topete planeja uma forma de despertar ciúmes em Eugênia. Zélia e Maristela ameaçam Letícia.



Quarta - Maristela revela a Juliano que chantageou Letícia. Clarice repreende Bia. Beatriz pede perdão por ter duvidado de Beto. Topete e Ana Maria selam um acordo para fingir que namoram. Jacira se livra de Creiton. Beatriz pede ajuda a Basílio para desmascarar Letícia. Alfredo sofre uma estafa. Beto revela que os Alencar compraram o laudo de Letícia. Ronaldo agride Beto. Bia procura Beatriz.



Quinta - Beto afirma a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia. Alfredo acredita que ainda está casado com Teresa. Raimundo dá um ultimato sobre o casamento de Beto com Bia. Carlito volta para casa. Anita beija Alfredo, na tentativa de recuperar sua memória. Beto deixa a casa de Raimundo e pede abrigo para Vera. Orlando se aproxima de Ana Maria. Beto diz a Bia que se casa com ela se ela assumir a culpa do roubo do colar de joias e inocentar Beatriz.



Sexta - Bia recusa a proposta de Beto. Juliano pressiona Raimundo pelo noivado de Beto e Bia. Topete pede Ana Maria em namoro. Bia vê Beto com Beatriz e passa mal. Juliano, Raimundo e Beto levam Bia para o hospital. Érico admira o talento de Carlito para a elétrica. Sérgio pede ajuda a Jacira. O médico afirma que o estado de Bia é sério. Iolanda revela a Ana Maria que Topete é seu irmão. Clarice pede que Beatriz desista de Beto para salvar Bia.



Sábado - Beatriz diz a Clarice que ela não tem direito de lhe pedir para desistir de seu amor. Ana Maria fica reflexiva ao saber que é filha de Orlando. Beatriz decide acatar o pedido de Clarice. Basílio insinua que ficará na empresa até mais tarde. Marlene acredita que Érico e Carlito irão se reconciliar. Érico incentiva Carlito a estudar. Beto aceita se casar com Bia, mas impõe suas condições a ela.



Volta por Cima

Globo – 19h40



Segunda - Madalena enfrenta Cacá. Jão se surpreende com a atitude do diretor da viação Estelar. Gigi ameaça Violeta. Chico leva Cacá embora da loja de Madalena. Nando confessa a Miranda que voltou a tomar anabolizantes. Jin vai embora da casa de Doralice e Tati se entristece. Ruth diz a Marco que quer deixar a casa de Rodolfo. Neuza aceita a proposta de Roxelle. Rodolfo convida Belisa para ficar com ele em seu haras. Madalena alerta Osmar sobre Cacá. Jão organiza uma paralisação com funcionários da viação Estelar e Formosa. Rique implora que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Ana Lúcia pede que Madalena perdoe Cacá. Cacá exige que Violeta a trate como um membro da família Castilho.



Terça - Violeta diz a Cacá que ela não tem direito a nada de sua família. Madalena discute com Ana Lúcia. Jão conversa com Sidney sobre a paralisação dos funcionários. Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios. Cida se emociona com o tratamento que Sidney dá a Lucas. Chico alerta Madalena sobre Cacá. Osmar ameaça Cacá. Funcionários da viação Estelar e Formosa aderem à paralisação. Zezito fotografa Marco e Violeta conversando. Jão pede demissão da viação Estelar. Jayme flagra Alberto com Tereza no colo e se enfurece. Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.



Quarta - Violeta mente para Gerson, que finge acreditar na história. Tereza gosta de ver Jayme com ciúmes. Violeta conta para Osmar sobre seu encontro com Marco. Ruth questiona Belisa sobre seus sentimentos por Rodolfo. Osmar revela para Yuki que foi ele quem denunciou Gerson à polícia. Sebastian sente falta de Joyce. Edson se alegra ao saber que Jão pediu demissão da viação Estelar. Tati repara no envolvimento entre Alberto e Doralice e comenta com Madalena. Gigi e Bernardo jantam juntos. Sebastian vai à casa de Joyce. Edson convida Jão a voltar para Formosa. Gerson expulsa Marco, Ruth e Gigi de sua casa.



Quinta - Ruth e Gigi não deixam Marco enfrentar Gerson. Sebastian e Joyce ficam juntos. Bernardo confessa a Silvia e Yuki que está gostando de Gigi. Madalena e Tati questionam Doralice sobre Alberto. Rodolfo decide sair de casa e Gerson se preocupa. Tati reclama de não conseguir falar com Jin. Rosana reclama ao saber que Jão voltará para a Formosa. Tereza se irrita ao ver Jayme sem camisa na casa de Joyce. Violeta e Osmar decidem ajudar Marco. Belisa aconselha Sebastian sobre Joyce. Doralice e Alberto se aproximam. Gigi surpreende Belisa. Jão faz um pedido a Madalena.



Sexta - Madalena aceita o pedido de Jão. Gigi exige que Belisa aceite Rodolfo. Doralice e Alberto se declaram. Gerson recebe a família de Roxelle. Caçapa avisa a Gerson que Marco fará uma reunião com Osmar e Violeta. Hana atende o celular de Jin e fala com Tati. Alberto pensa em Doralice. Rique estranha o comportamento de Rosana. Cacá se revolta ao saber sobre Jão e Madalena. Jayme abandona o ônibus no meio da viagem. Jin é impedido de usar seu celular. Osmar e Violeta se unem a Marco contra Gerson.



Sábado - Marco e Osmar organizam o esquema de ataque. Jão toma posse de seu novo cargo na viação Formosa. Jin se revolta com Ha-Yun. Chico tranquiliza Cacá. Tereza repreende Jayme. Neuza e Rosana se enfrentam. Min-Ji é solidária a Jin. Hana faz Tati ser expulsa do hotel onde Jin está hospedado. Cacá humilha Chico durante um ataque contra Madalena. Jô, Sebastian, Rodolfo e Belisa tentam convencer Roxelle a desistir de se casar com Gerson. Gerson descobre o plano de Marco e se antecipa ao irmão. Madalena conta para Jão como Cacá tratou Chico. Marco é obrigado a atacar a Vila Cambucá e avisa a Osmar, que se desespera.



Beleza Fatal

Band – 20h30



Segunda - Elvira confronta Sofia e ameaça expor tudo. A taróloga pede para a moça não envolver Alec em sua vingança particular. Gisela entra escondida na clínica de Lola e rouba produtos. Sofia e Alec brigam por ciúmes de Gabriel. Tomás e Andréa passam a noite juntos. Lola desabafa com Júlia/Sofia sobre seu passado. Júlia/Sofia e Gabriel começam a se apaixonar. Júlia/Sofia sabota a festa de aniversário de Lola.



Terça - Lola inicia a procura por sua inimiga. Gabriel pressiona a mãe sobre o passado. Sofia se desentende com Alec e se aproxima de Gabriel. A filha de Cléo se oferece para contribuir no aluguel, mas Elvira rejeita o dinheiro. Rog realiza outros procedimentos em Gisela. Viviane confronta a família Paixão. Gabriel resolve investigar a morte do pai.



Quarta - Lola tenta silenciar sua adversária, sem imaginar que está sendo enganada por Sofia e Mariana. Benjamin propõe um convite inusitado à nova assistente de sua mulher. Clientes insatisfeitas protestam na LolaLand. Gabriel cerca Viviane. Sofia descobre que Benjamin está envolvido na morte de Rebeca e conta para Alec. Gabriel acusa Lola de matar Rubem.



Quinta - Gabriel discute com a mãe. Alec identifica um esquema de fraude na LolaLand. Mariana procura Viviane se passando por Sofia. Após o desabafo da moça, a investigadora fica nervosa. Rog vai à casa de Andréa e prepara uma surpresa. Lino faz um pedido especial a Elvira. Júlia/Sofia e Gabriel ficam juntos. Com raiva dos Argento, Viviane decide revelar tudo o que sabe para Sofia/Mariana.



Sexta - Viviane incrimina Lola e os Argento no caso Rebeca. Elvira e Lino, ao saberem da trapaça de Rog e Benjamin, se unem ao plano de Sofia e Alec. Lola vai à casa de Viviane para se desculpar pelo ocorrido na LolaLand. Elvira aparece na mansão para visitar Gisela. Viviane toma conhecimento da verdade sobre Júlia. Sofia adota uma atitude arriscada. Lola se desentende novamente com a gerente da LolaLand.



A Caverna Encantada

SBT – 21h05



Segunda - Shirley e Wanda cobram Cristina, Thomas e Fafá sobre o dinheiro do aluguel. Tonico fecha o buraco da prateleira da biblioteca. Triste com as maldades de Lavínia, Anna fica doente e os meninos tentam animá-la. Felipe usa o escafandro para armar uma pegadinha com Pilar e Gabriel. Os alunos do colégio desejam fazer um bazar beneficente para ajudar Isadora a pagar a matrícula da escola. Cada um vai doar um objeto para o bazar.



Terça - Lavínia devolve a pedra mágica para Anna e a flor da caverna volta a brilhar. Gabriel vai atrás de comerciantes para patrocinar Isadora. Depois do bazar, Norma briga com Gabriel e Pilar por terem autorizado a ação. As crianças arrecadam pouco dinheiro, mas entregam o que conseguiram a Isadora. Alguém aparece no quarto dos meninos e joga almofadas em Benjamin e Lucas.



Quarta - Uma criança misteriosa começa a aprontar pelo colégio. André e Pedro acusam Felipe de pegar itens deles. Na caverna, Anna e Moleza percebem que a flor sumiu. Felipe mede o tamanho dos alunos para descobrir o tamanho da criança misteriosa. O clipe musical de Cristina fica pronto. Anna, Isadora e Manu questionam Lavínia sobre o sumiço da flor.



Quinta - Os materiais escolares dos alunos somem e crianças e professores culpam Felipe. Ele nega, mas, surpreendentemente, os objetos aparecem em sua mochila. Para ajudar o amigo, Tonico, com um fone de ouvido, recebe mensagens de Goma para passar instantaneamente para Fafá, sem revelar que Goma é o autor. Fafá conta a Dalete que Tonico queria ficar com ela, mas o faz-tudo diz estar apenas ajudando Goma. Gabriel consegue dinheiro de comerciantes para ajudar Isadora a pagar a matrícula, mas Norma se recusa a aceitar. César atrapalha o jantar de Gabriel e Pilar.



Sexta - Norma flagra Tonico e Dalete juntos, fora do colégio, e manda que eles fiquem longe. Anna, Manu e Isadora fazem uma venda de limonada para arrecadar mais dinheiro. Lavínia se vinga de Anna e joga limonada em sua cabeça. Elisa procura fantasmas pelo colégio. Cristina dispensa Thomas das funções de videomaker e social media, alegando que ele vai atrapalhar a amizade. Ela revela que Betina será a responsável. Gabriel conta a Pilar que vai fazer mestrado porque deseja ser professor universitário.



Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda - Mércia salva Molina dos capangas de Bóris e da polícia. Tomás apoia as atitudes de Berta contra Ísis. Hugo decide processar o laboratório ao descobrir que não tem nenhum problema de saúde. Fátima aceita o pedido de casamento de Gael. Hugo confronta Robson ao descobrir que ele é o responsável pela falsificação de seu exame. Leidi decide ajudar Ísis, que ameaça Berta. Molina desperta e descobre que Mércia o levou para sua ex-casa na ilha do Corvo, mantendo o empresário sob suas ordens.



Terça - Mércia afirma a Molina que terá a família com que sempre sonhou. Ísis cai em uma armadilha. Mércia convida Mavi e Luma para encontrarem ela e Molina. Mavi aceita o convite de Mércia e Molina, com a intenção de descobrir o esconderijo dos dois. Tomás pede um tempo para Evelyn. Dhu aceita o convite de Luma para ser a chef do restaurante. Luma e Mavi chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia e Molina.



Quarta - Mavi tenta tranquilizar Luma. Berta recebe Evelyn e Henriquinho em sua casa. Mavi cobra de Mércia a promessa que ela fez de entregar Molina à polícia. Luma aceita a proposta de Molina, que promete ajudá-la a recuperar o quadro de arte em troca de não denunciá-lo. Berta toma uma decisão sobre seu relacionamento com Sirlei. Mavi e Luma fecham um acordo com Molina. Mércia propõe um brinde ao amor, diante de Molina, Mavi e Luma.



Quinta - O penúltimo capítulo não será divulgado.



Sexta - O último capítulo não será divulgado.



Sábado - Reprise do último capítulo.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

