Confira os resumos das novelas da semana (24/04 até 29/04)

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Érico se afasta antes de ser visto por Gilda e Gaspar. Turíbio persegue Elza e Odilon. Gaspar cobra sua recompensa de Gilda. Ione espalha a fofoca sobre Elza e Odilon pela cidade. Érico finge surpresa ao ver Gaspar chegando ao Grande Hotel. Marê, Marcelino, Orlando, Manoel e os padres se divertem durante o piquenique. Verônica conta para Júlio que ajudou Elza e Odilon a fugir. Gilda fica tensa quando percebe que Érico a viu com Gaspar. Júlio pede Sônia em namoro, e Justino fica arrasado. Gilda mostra um suposto testamento de Leonel para Marê e a diretoria do Grande Hotel.

Terça – Marê e Érico confrontam Gilda. Gilda inventa uma história para justificar a feitura do testamento de Leonel. Marê conversa com Érico e Júlio sobre a veracidade do testamento. Marê descobre que o cofre da mansão está vazio. Orlando discute com Gilda. Justino se preocupa com o sumiço de Mindim. Marê descobre que Gaspar enganou Neiva para invadir a mansão com Gilda. As crianças encontram Mindim machucado e o levam até Orlando. Érico se compromete a chamar um perito para avaliar o suposto testamento de Leonel. Orlando apoia Marê. Gilda invade o quarto de Érico, e encontra a carta e o postal de Romeu.

Quarta – Gilda e Gaspar confabulam contra Érico. Justino se alegra com a volta de Mindim. Gilda e Gaspar ameaçam Érico, que passa mal e é levado para o hospital. Marê acompanha Érico na ambulância, e se surpreende quando o advogado fala o nome de Gilda. Anselmo não gosta de ver a preocupação de Verônica com Érico. Justino é hostil com Sônia. Marê questiona Gilda sobre o mal-estar de Érico. Verônica percebe o incômodo de Orlando ao ver Marê e Júlio conversando. Gilda invade o hospital e ameaça Érico.

Quinta – Gilda exige que Érico confirme a avaliação do perito. Orlando tenta consolar Marê. O médico afirma para Frei João que provará a inocência de seu pai. Érico não conta para Marê sobre a ameaça de Gilda. Sônia se martiriza com os comentários hostis de Justino. Marê demite Gaspar, que finge indignação. Marê e Júlio levam o falso perito, Jackson, ao encontro de Érico. Albuquerque tenta convencer Turíbio a desistir de denunciar Elza. Ademar vai atrás de Sônia no cemitério. Érico escreve o laudo para Jackson. Gilda obriga Érico a legalizar o falso testamento de Leonel.

Sexta – Marê não se conforma com a legitimação do testamento de seu pai. Sônia discute com Ademar. Marcelino tenta escrever uma poesia para Aninha. Júlio apoia Marê, e Orlando tenta disfarçar o ciúme. Gaspar ameaça Gilda. Érico chora ao conversar com Verônica. Marcelino sonha com Aninha. Júlio fala com Mirtes no cartório de Belo Horizonte, e alerta Marê, que se desespera. Os padres decidem acolher Marê na Irmandade, e Marcelino fica radiante. Gilda expulsa a ex-enteada da mansão, e padre Donato a leva para a Irmandade. Marcelino recepciona Marê, que fica emocionada. Gilda nomeia Gaspar vice-presidente do Grande Hotel e anuncia o noivado dos dois.

Sábado – Gilda e Gaspar recebem os cumprimentos dos presentes na cerimônia. Marê e Marcelino brincam juntos. Orlando é vítima de racismo no hospital. Gilda não aceita a demissão de Érico. Érico termina seu romance com Romeu. Ivan se insinua para Tânia, que o repele. No seminário, um padre flagra Luís com um livro proibido e o leva até o reitor. Marcelino faz um pedido inusitado para Marê. Marê e Orlando compartilham dos sentimentos por Marcelino. Marê encontra uma foto antiga de sua mãe, usando o colar que Gilda roubou, e mostra para Frei Severo. Luís chega para o noivado de Gaspar e Cândida se surpreende. Marê vê Gilda com o colar de sua mãe.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Tatá tenta convencer Jenifer a não denunciá-lo. Yuri e Bela decidem procurar as pessoas que ficaram na lista de espera para receber uma bolsa de estudo. Wilma questiona Lui sobre seu relacionamento com Sol. Wilma implica com Dora, que tenta manter a calma. Simas avisa a Ben que não testemunhará na audiência de paternidade. Lui decide entrar na igreja para assistir à apresentação de Duda e constrange Sol. Kate e Rafa interagem na frente da câmera fotográfica. Tatá se preocupa ao constatar que Yuri e Bela sabem da fraude que ele cometeu. Bruna revela para Ben por que Sol tem pavor de Theo. Simas chama Ben para ir ao bar se encontrar com ele e Theo. Lumiar mostra o apartamento para um casal. Ben agride Theo.

Terça – Ben tira satisfações com Theo. Sol incentiva Lui a abraçar Fábio. Bruna conta para Ben que Sol decidiu se afastar quando percebeu que Theo também poderia ser o pai de Jenifer. Lumiar cuida dos ferimentos de Theo. Rafa convida Kate para ir a sua casa, e Jenifer a repreende. Clara desconfia quando Theo avisa que está na casa de Lumiar cuidando de um ferimento causado por Ben. Wilma bebe um chá alucinógeno no refúgio e vê Lui e Sol se beijando. Ben fala com Bruna que teve uma ideia para afastar Theo da vida deles. Theo reclama ao saber que uma possível namorada de Rafa irá em sua casa. Bruna aprova a sugestão de Ben. Kate chega à casa de Theo.

Quarta – Kate pergunta sobre o pai de Rafa. Theo faz uma oferta para o apartamento de Lumiar. Wilma não deixa Lui e Fábio conversarem. Hugo se oferece para dar aulas de desenho na igreja. Ben avisa a Lumiar que fará o exame de DNA com Jenifer. Tatá vê o vídeo com os candidatos que perderam a vaga para bolsa de estudos no ICAES. Bruna conversa com Antônio, o funcionário do laboratório que será indicado por Ben. Tatá se entrega para o reitor da faculdade. Lumiar informa a Theo sobre o exame de DNA. Helena incentiva Clara a ser mais independente. Sol ouve Ben falar com Jenifer sobre fazer o exame de DNA e se desespera.

Quinta – Ben tenta tranquilizar Sol. Theo é hostil com Helena. Rafa elogia Clara. Sol se aconselha com o pastor Miguel. Antônio pede dinheiro para fazer o serviço. Theo leva Clara para trabalhar no galpão. Lumiar avisa a Theo que ele não poderá ir à clínica no mesmo horário que Ben, Jenifer e Sol. Fred conta para Jenifer que Tatá está trabalhando no Bar do Simas. Ben e Jenifer recolhem o material para o exame de DNA. Jenifer pensa estar grávida de Tatá e confidencia a Kate. Lumiar ouve Ben falando ao telefone e fica desconfiada. Sol chega à clínica para colher o material para o exame, e se apavora ao encontrar Theo.

Sexta – Antônio colhe o material de Theo. Jenifer e Kate esperam o resultado do teste de gravidez. Lumiar questiona Ben sobre o telefonema para Antônio. Jenifer e Tatá terminam o namoro. Sol chega à mansão transtornada, e Lui tenta acalmar a parceira. Ben revela a Lumiar que Theo abusou de Sol. Lui se oferece para ir com Sol até a clínica. Rafa sofre uma crise de ansiedade na faculdade, e Kate se preocupa. Lui e Sol chegam para a gravação do clipe. Kate flagra Jenifer assistindo a um vídeo de Eduardo. Clara se atrapalha com o trabalho que Theo lhe oferece no escritório. Ben entrega o dinheiro para Antônio. Clara leva Rafa ao psiquiatra. Lumiar avisa a Theo que não quer mais vender seu apartamento. Luiz informa a Antônio que não consegue fazer a alteração do exame no sistema, e que o mesmo precisará ser refeito.

Sábado – Luiz quer que Antônio desista da fraude. Theo ajuda Lumiar a apagar as lembranças de Ben em seu apartamento. Bruna tenta convencer Antônio a manter o acordo e alterar o exame. Lumiar deixa de usar sua aliança de casamento, e Ben nota. Theo humilha Clara após falar com Orfeu. Guiga convida Yuri, Bela, Jenifer e outra pessoas do ICAES para uma festa em sua casa. Helena convida Clara para sair. Kate vai à casa de Rafa. Jenifer muda o visual e recebe um elogio de Eduardo. Dois homens desconhecidos tentam flertar com Clara e Helena. Kate e Rafa se beijam. Yuri descobre que Guiga foi paga para usar todos os presentes na festa em uma publicação. Para afastar os dois homens desconhecidos, Clara surpreende Helena com um beijo.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Zezinho explica para Pedro e Chloe que cometeu muitos erros no passado e que se ele for pai biológico deles, ele vai recompensar todo tempo perdido. A população do Jardim Bem-Te-Vi faz manifestação contra o Cobra na comunidade. Renato fica a sós com Edite e canta música romântica para a professora; Bento e Kessya aparecem no local e ficam incomodados com a atitude, já que Renato namora a Ruth. Glória se encontra com Celeste na padaria; a garota tenta jogar seu encanto em cima de Glória. Celeste chama Glória de vó e diz que tem vergonha da Tânia, alegando não saber seu paradeiro. Luca vai até a mansão de Otto e diz ao pai da Poliana e ao Jefferson que quer o androide de volta. Os argumentos de Luca não convencem Otto. Otto e Jeff tentam dar suporte psicológico ao garoto e afirmam poder ajudá-lo a sair do esquema criminoso da Tânia. Jeff sugere fazer uma espécie de Cavalo de Troia com LUC2, eles devolvem LUC2 para o Luca e controlam o androide de longe, gravando tudo que ele vê, como um espião contra Celeste e Tânia. Luca concorda com o plano de Jeff e resolve mudar de lado. Poliana conversa com Lorena e dá conselhos sobre vaidade e autoestima. Com a chegada da puberdade, Gael percebe que sua voz está tendo falhas e fica com vergonha. Pinóquio se depara com Luca no laboratório da mansão e fica assustado ao revê-lo.

Terça – Jefferson e Otto contam a Pinóquio que Luca vai ajudar a encontrar Tânia. Tânia manda Celeste continuar a se aproximar de Glória. Branca aconselha Glória a não cometer com Celeste a mesma inocência que tinha com Roger. Tânia fala a Celeste que vai retomar o controle da comunidade colocando fogo no CLL. Pedro e Chloe realizam o exame de DNA. Bento revela a João a aproximação de Renato com Edite. Renato chega na casa de Ruth, João fica furioso e pede para ele se explicar. Ruth manda Renato sair da sua casa. Lorena vai sem maquiagem para a escola e tenta elevar sua autoestima. Através do LUC2, Jeff e Otto observam a conversa de Luca e Celeste; Celeste desconfia de Luca. Éric zomba João por permanecer em amizade com Poliana. Com rosas, chocolate e aliança, Renato pede Ruth em casamento e ela responde seu pedido. João e Éric apostam 100 reais se João namorar Poliana. Chloe diz a Yuna que está ansiosa para sair o teste de DNA.

Quarta – Ruth decide terminar com Renato e após o fim do namoro, Renato entrega as rosas e chocolates às mulheres da escola. Gael evita falar para não mostrar sua voz falha. Os amigos do colegial vão até a casa do Luigi se divertir. Éric começa a atrapalhar as cantadas de João em Poliana. Luísa assina contrato com Joana para desenvolvimento artístico em jogo de vídeo game. Jefferson e Otto acham que Luca desistiu do plano de obter a confissão de Celeste. Em ligação, Luca responde Jeff que precisa ir com calma, já que Celeste anda desconfiada. Um boato se espalha na comunidade em que Cobra vai fazer uma reunião no CLL e se encontrar com a Gleyce e voluntários. Brenda e Raquel ficam felizes que Luca vai ajudar a colaborar com Otto; Celeste chega no momento e pergunta o motivo da alegria do trio. Gleyce diz ao filho Jefferson que não está sabendo de reunião nenhuma no CLL e acredita ser uma emboscada da Cobra. Celeste pergunta para Luca se o jovem está traindo Tânia.

Quinta – Dentro do CLL com diversos voluntários, Vini fala com Jeff pelo telefone e descobre que a Gleyce não convocou nenhuma reunião e que tudo fez parte do plano do Cobra. Em diálogo com Éric, João fala em alto tom que vai ganhar a aposta e namorar Poliana; Helena escuta tudo e fica inconformada. Os capangas do Cobra disparam diversos coquetéis molotov contra o CLL e um incêndio se inicia. Na frente da instituição beneficente, um homem grita para toda comunidade que Gleyce desvia dinheiro de doações. Jeff entra no CLL para ajudar a socorrer as pessoas. Gleyce fica desesperada. Jeff e Vini salvam as vidas dos voluntários. João abre o jogo para Poliana e diz que a ama e pergunta se quer namorar com ele. Otto conversa com Luísa sobre o beijo no Ceará; Luísa acredita que eles não dariam certo, mas Otto diz que vai esperar por ela. Poliana declara que também ama João e responde o pedido de namoro do amigo. João conta para os amigos que pediu Poliana em namoro, que Éric perdeu a aposta e que vai fazer uma surpresa para a garota no clube.

Sexta – Pinóquio fica feliz com a notícia do namoro de João e Poliana, mas acha que vai ficar de lado. Luísa desabafa com Antônio sobre sentimento com Otto e relata que Marcelo ainda está vivo no coração dela; Antônio acha que ela deve viver como Marcelo gostaria: livre e feliz. Pedro recebe uma carta do laboratório com resultado do exame, mas esconde para ninguém ler. Um capanga da Tânia tenta convencer a população que o Cobra vai fazer muito mais para a comunidade do que a Gleyce. O CLL fica totalmente destruído. Davi e Eugênia estranham a demora do teste de DNA. Pinóquio conta para Otto que João e Poliana estão namorando. Luísa se encontra com Otto e afirma que já sabe o que quer para a relação deles. João chega no clube e nota Éric e Poliana juntos; Poliana fica decepcionada com João e vai embora do local. Éric expõe a João que revelou tudo à Poliana pela consideração, mas João acredita que só fez isso porque perdeu a aposta e porque ele ainda deve gostar da garota. Renato tenta voltar com Ruth. Luca fala para Celeste que acha mais seguro deixar o LUC2 em um esconderijo e ela concorda.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Helô e Stenio não encontram Creusa. Yone avisa a Helô que terá que liberar Ari por causa do habeas corpus. Guida implora a Brisa para não processar Rudá. Leonor diz a Cotinha que descobriu que Guerra não viajou no ano em que Chiara nasceu. Pilar e seus comparsas estão com Creusa como refém. Karina se desespera ao saber que Joel confrontará Bruna. Helô deduz que os bandidos raptaram Creusa. Dante oferece apoio a Ari, com a condição de que não minta. A atriz Bruna diz a Joel que não conhece nenhuma Karina. O pedófilo chantageia Karina, dizendo que venderá as fotos e vídeos da adolescente. Stenio e Helô acessam pela TV o link enviado pelos bandidos e se deparam com Creusa amarrada a uma cadeira.

Terça – Creusa aparece no vídeo identificada como o mapa das joias. Dante conta a Ari que descobriu quem é Zezinho. Guerra manda Dina devolver a Núbia o documento que certifica a devolução da venda da mãe de Ari. Ari diz a Cidália que eles não resgataram todas as folhas assinadas por Guerra. Leonor estranha a rapidez com que Chiara assina o contrato do apartamento. Guida aceita comprar dólares em seu nome para Moretti, em troca de dinheiro. Pilar aparece no vídeo para Helô e Stenio, ameaçando matar Creusa. Dina devolve a venda para Núbia. Júlia diz a Chiara que a amiga não conseguirá esconder a gravidez de si própria. Cidália alerta Guerra para ambos se preparem contra as próximas falcatruas de Ari. Pilar ameaça Creusa, e Helô decide ceder à chantagem da bandida.

Quarta – Brisa perdoa Rudá, mas diz que não poderá retirar a queixa contra o menino. Tininha conta a Brisa que Creusa foi sequestrada. Núbia conta a Adalgisa que recuperou a venda. Helô avisa que os policiais localizaram o paradeiro de Creusa. Pilar dá as coordenadas a Helô para a delegada salvar Creusa. Leonor comenta com Cotinha que tem algo estranho acontecendo com Chiara e Júlia. Isa avisa à família que um menino da escola disse que viu uma foto íntima de Karina. Os policiais conseguem resgatar Creusa e prender Pilar e seus comparsas. Ari descobre que o homem chamado Maurício, para o qual Zezinho fez o serviço, é Moretti.

Quinta – Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto. Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

Sexta – Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha. Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

Sábado – Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.

