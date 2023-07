Confira os resumos das novelas da semana (24/07 até 29/07)

A- A+

Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Gilda gosta de saber que Rita já trabalhou em um orfanato. Wanda repreende Sílvio por ajudar Gilda a ficar com a guarda de Marcelino. Gilda proíbe Marcelino de receber visitas. Darlene e Valente se reconhecem durante um encontro na livraria. Marê conversa com Ítalo sobre o projeto da maternidade. Gaspar discute com Anselmo suas ambições. Gilda faz exigências à professora Celeste sobre Marcelino. Marê e Orlando se preocupam com Marcelino. Sônia se incomoda com a revolta de Júlio com o estado de Marê. Rita avisa a Gilda que Neiva descumpriu suas ordens. Gilda flagra Frei Donato e as crianças na mansão.



Terça – Gilda confronta Padre Donato sobre a invasão à sua casa e repreende Neiva. Gaspar ajuda Clara e Darlene. Frei João não gosta de saber que Gaspar se ofereceu para consertar a cadeira de rodas de Clara. Marê procura Neiva para saber notícias de Marcelino. Gilda dispensa Neiva, e Marcelino fica apreensivo. Gaspar admite para Frei João suas intenções românticas por Darlene. Sônia se incomoda com o comportamento de Júlio com Marê. Gilda escuta Marcelino dizendo que a odeia. Justino gosta do cuidado que Tânia tem com ele na escola. Orlando sofre por suas perdas. Júlio pede uma chance a Marê.



Quarta – Marê rejeita Júlio e decide sair de sua casa. Clara fala para Darlene que queria que Frei João fosse seu pai. As crianças e os religiosos se preocupam com a possibilidade de nunca mais verem Marcelino. Érico pede Verônica em casamento. Ademar ameaça se separar de Ione. Júlio estranha quando Verônica fala que nunca se casou. Marcelino foge da mansão. Verônica repreende Júlio por causa de Marê. Marê chega à Irmandade, e Marcelino implora para ficar com ela. Com a ajuda de Albuquerque, Gilda leva Marcelino de volta para a mansão e o tranca em seu quarto. Rita se apavora e relata a Gilda que Marcelino está com uma febre muito alta.



Quinta – Gilda se preocupa com Marcelino. Marê tem um mau pressentimento. Sônia reclama da desatenção de Júlio. Neiva conta para Ítalo sobre a obsessão de Gilda por Orlando. Ivan senta ao lado de Adélia no cinema, e ela finge não gostar. Tânia gosta quando Justino comenta que ela precisa arrumar um novo namorado. Rita chama Orlando para cuidar de Marcelino. Valente encontra o caderno de Tobias. Gilda fica radiante ao ouvir Marcelino chamar Orlando de pai. Ivan convida Adélia para tomar sorvete. Celeste e Popó começam a namorar. Tânia impede Ítalo de beijar Neiva. Ivan se surpreende com Adélia. Sônia termina o namoro com Júlio. Gilda usa Marcelino para convencer Orlando a ficar com ela.



Sexta – Gilda se enfurece com a nova rejeição de Orlando. Verônica e Érico consolam Júlio. Sônia se lamenta com Aparecida. Manoel faz uma oração com os padres na intenção de Marcelino. Orlando se preocupa com a falta de vontade de Marcelino em se recuperar. Marê conversa com Sônia sobre Júlio. Orlando revela a Marê e aos padres o estado de saúde de Marcelino e todos se preocupam. Valente acompanha Lívia e Tobias até em casa. Orlando e Marê reatam. Albuquerque proíbe Tobias e Lívia de falar com Valente. Frei João se entristece ao ver Clara com a cadeira de rodas dada por Gaspar. Orlando e Marê ficam penalizados com a tristeza do menino. Marcelino passa mal e desmaia no colégio.



Sábado – Orlando e Marê levam Marcelino para o hospital. Ione se frustra ao tentar seduzir Ademar. Leonor avisa a Gilda sobre o desmaio de Marcelino. Marê confronta Gilda, que afirma que se casará com Orlando. Frei Severo e Padre Donato culpam Gilda pelo estado de Marcelino. Celeste tenta acalmar seus alunos. Orlando avisa a Marê, Frei Severo e Padre Donato que Marcelino está com sintomas de depressão. Marcelino implora para ficar com Marê, mas Gilda o ignora. Alguns dias se passam e o quadro de Marcelino não melhora. Aninha, Manoel, Clara e Tobias sentem falta do amigo e questionam por ele para Celeste. Marê pede para Orlando se casar com Gilda para salvar Marcelino.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Sol flagra Jenifer falando ao telefone. Rafa discute com Clara. Hugo e Eduardo tentam convencer Jenifer a esquecer Theo. Lumiar se revolta com as declarações de Theo contra Ben. Clara decide ir para São Paulo. Lumiar exige que Theo desminta o que falou sobre Ben. Anthony expulsa Érika de sua casa. Guiga e Yuri fazem uma competição para escolher os padrinhos do bebê que estão esperando. Sol inicia sua live. Theo se recusa a morar com Érika. Jenifer e Rafa se unem contra Theo. Lumiar reclama de Ben questioná-la sobre Lui. Vitinho incentiva Lui a convidar Lumiar para o lançamento de seu novo álbum. Jenifer tenta ser simpática com Theo, que estranha seu comportamento.

Terça – Rafa confessa a Jenifer sua preocupação com a farsa contra Theo. Lumiar imita Lui sem perceber e Ben acha graça. Sabrina cede ao desejo de Simas. Jenifer e Rafa se oferecem para ir ao escritório de Theo. Lumiar questiona Vera sobre o assassinato. Theo manda sua foto com Jenifer e Rafa para Ben. Sol recebe uma proposta para fazer um novo show. Lumiar recebe o convite para o lançamento do álbum de Lui. Theo manipula Érika. Rafa conta que voltará a morar com o pai e Kate decide falar para Clara. Theo convida Jenifer para morar com ele e Rafa. Ben insiste para Lumiar ir ao evento de Lui. Clara volta para casa e Rafa não a deixa expulsar Theo.



Quarta – Clara tenta conversar com Rafa. Jenifer conta para Ben que irá morar com Rafa e Theo. Sheila avisa a Theo que um dos containers da empresa será fiscalizado pela Receita Federal. Jenifer pede a ajuda de Hugo para falar novamente com Orfeu. Lumiar vai para o lançamento de Lui. Guiga e Yuri explicam a última prova para os concorrentes a padrinhos. Sol proíbe Jenifer de morar com Theo, e as duas discutem. Theo procura Érika. Duda critica Jenifer por seu comportamento. Orfeu liga para Jenifer, que toma uma decisão. O show de Sol é um sucesso. Jenifer chega para morar com Theo, que se vangloria.

Quinta – Rafa recebe Jenifer e Theo observa os dois. Domênico desabafa com Lumiar. Sol descobre que Jenifer foi morar com Theo e se desespera. Jenifer enfrenta Sol. Lumiar conta para Fábio que Guiga colocará o nome de Dora em sua filha. Jenifer pede ajuda de Yuri para abrir o celular de Theo. Lui vai à casa de Lumiar. Sol exige que Jenifer volte para casa com ela. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo tenta enfurecer Ben. Jenifer disfarça quando Theo procura por seu celular, e Rafa a ajuda. Bela e Tatá flagram Bia e Fred juntos. Theo pede para Sol encontrar com ele. Lumiar tenta encontrar os vídeos de segurança da babá eletrônica do irmão de Domênico. Theo usa Jenifer para ameaçar Sol.

Sexta – Sol fica indignada com a ameaça de Theo. Kate e Rafa fazem as pazes. Sol conta sobre a ameaça de Theo para Ben. Bela discute com Fred. Vera aceita contar a verdade se Domênico não for preso e Lumiar se preocupa. Ben revela para Jenifer a chantagem que Theo fez contra Sol. Sol avisa a Theo que vai se separar de Ben. Sai o clipe do filme estrelado por Wilma. Marlene e Bruna falam com o dono de um restaurante que elas pretendem comprar. Jenifer pede um emprego para Theo em seu escritório e consegue invadir seu computador. Ben e Lumiar revisam o caso de Vera. Theo tenta conquistar Jenifer. Dona Neide informa a Theo que Sol não se separou de Ben. Ben, Bia e Alexandre tentam encontrar o vídeo que prova a versão de Domênico. Jenifer vai com Theo até o galpão. Começa o julgamento de Vera. Theo intimida Sol.

Sábado – Sol teme pela vida de Jenifer. Jenifer descobre uma sala com documentos antigos. Ben encontra o vídeo que prova a versão de Domênico e o entrega para Lumiar. Sol termina o namoro com Ben. Jenifer e Rafa combinam de ir ao galpão sem Theo. Hugo se preocupa com Jenifer. Lumiar brilha na defesa de Vera. Eduardo vai à casa de Theo. Lui pede para comemorar com Lumiar, que se recusa. Ben tenta conversar com Sol e Neide observa os dois. Theo libera Rafa e Jenifer para irem sozinhos ao galpão. Bia tenta reaproximar Bela e Fred. Theo confessa para Érika que só está morando com Rafa e Jenifer para perturbar Clara, Sol e Ben. Jenifer e Rafa chegam à sala com os documentos antigos e procuram pelos lotes informados por Orfeu.

A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Leandro quer saber o motivo de Vitor trabalhar no Monter Mercado. Mauro fala para Telma que vai abrir uma academia no bairro e ela reconhece que Mauro é um ex-atleta olímpico, ouro em judô. Karen convida Romeu para um piquenique e ele aceita. Na frente de Leandro, Vitor mostra serviço para impressionar o chefe. Bernardo chega em casa e nota a porta da residência aberta e seu tablet desaparecido. Karen faz piquenique com Romeu, mas Alex, Rosalina e Nando aparecem. Romeu e Julieta mostram aos respectivos amigos a carta anônima que receberam. Julieta diz para Lívia que suspeita da Karen. Vera fica desesperada após invadirem seu apartamento. Karen diz a Patrick que eles precisam fazer mais cartas. Rosalina chega e pergunta o motivo de Karen estar próxima de Patrick.

Terça – Para não prejudicar o plano de separar Romeu e Julieta, Patrick e Karen se desentendem na frente de Rosalina. Daniel e Mariana discutem. Com intuito de criar uma exposição no Instituto Casa de Castanheiras, Bernardo mostra itens antigos de moradores a Leandro. Daniel pede dicas arquitetônicas do projeto do restaurante para Bernardo. Romeu conhece Paulo, um jovem que frequenta o condomínio para visitar o avô e que adora praticar tênis. Patrick redige mais uma carta anônima e coloca na caixa de correspondência da residência de Julieta. Karen também elabora uma carta para enviar a Romeu. Telma diz que Fausto provavelmente inflamou uma estrutura no corpo e passa exercícios ao zelador, mas ele só quer saber do atestado. Chilique empurra Muke na piscina. Sem saber nadar, Muke se afoga.

Quarta – Ao passar pela área da piscina, Ellen, Ian e Nath socorrem o rival Muke. Vitor oferece ideias a Vera para o Monter Mercado, como clube de fidelidade com descontos especiais. Julieta também conhece Paulo, que brinca com a garota na pista de skate. Julieta leva Paulo ao CEC para jogar basquete e o apresenta aos amigos. Mariana e Daniel resolvem a relação e combinam não misturar o profissional com o pessoal. Paulo diz a Romeu que conheceu uma menina que lembra muito o jeito dele e que eles iriam se dar bem, dizendo que o nome dela é Julieta. Leon conta a Ian que existe um tesouro escondido em Castanheiras. Mariana recebe uma carta em nome dela e Julieta consegue arrancar da mão da mãe. Vera também recebe a carta, mas Romeu não consegue impedir a mãe de ler a mensagem prejudicial.

Quinta – Após ler a mensagem, Vera pergunta se Romeu está saindo do castigo. Julieta consegue enganar a mãe para não abrir a carta. Vera diz que tem dedo dos Campos no sumiço do tablet. Bassânio conserta a fonte abandonada que estava desativada. Daniel mostra o projeto do restaurante para Bernardo após as sugestões de modificações do arquiteto. Telma vai trabalhar toda produzida, a fim de encontrar Mauro. Bassânio comenta com Pórcia que a viu ensinando Libras para Vitor e ela pergunta se Bassânio quer voltar a aprender. Após arrumar a fonte, Bassânio marca encontro surpresa com Julieta e Romeu, que ficam felizes vendo a fonte ativa. A gangue Pedalzera bagunça no Monter Mercado. Romeu vai embora da fonte e Julieta recebe um bilhete com uma mensagem.

Sexta – Karen e Patrick foram os responsáveis pelo bilhete e, a sós, eles comentam como Bassânio pode atrapalhar o plano deles. Após notar que Julieta está sendo perseguida, Bassânio aconselha a menina contar à família que conhece Romeu e que está sendo atormentada. Julieta decide contar para Clara que é amiga de Romeu. Romeu pergunta para Bernardo o que ele faria se namorasse Vera e ninguém aceitasse e Bernardo confessa que iria lutar até o final. Mauro conta a Ian que a mãe dele era apaixonada por mergulho e, certo dia, tentou um mergulho arriscado e nunca mais voltou à superfície. Ian acha que a mãe pode estar viva, mas Mauro explica que seria impossível, já que passou muito tempo. Vera e Bernardo chegam em casa e reparam que Romeu não está.

Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Lucinda consegue evitar a armadilha contra Aline. Aline conta a Caio que Ramiro tentou atropelá-la. Odilon oferece aulas de luta para as mulheres que trabalham no bar de Cândida. Luigi descobre o chip que Enzo colocou na máscara comprada por Anely. Gentil e Miro planejam prejudicar Antônio. Irene avisa a Luigi para cuidar de Petra. Jonatas reage intrigado quando Nina comenta que teve um desentendimento com Mara no passado. Angelina conta a Caio que foi Irene quem encomendou o atropelamento de Aline para Ramiro. Irene ameaça Antônio.

Terça – Irene se desculpa com Antônio e pede ao marido que não a impeça de se vingar de Aline. Petra revela a Irene que sente ciúmes de Luigi com Anely. Rodrigo avisa a Caio que contratou um escritório de investigação em São Paulo para saber se Agatha está viva. Gentil conta a Miro que pretende camuflar drogas no carregamento do caminhão de Antônio, para depois fazer uma denúncia. Os funcionários do bar de Cândida entram em pânico quando Nice, a nova herdeira do local, decide impor novas regras no estabelecimento. Gentil denuncia Antônio. Ayres prende Antônio por tráfico de drogas.

Quarta – Aline comemora a vingança armada por Gentil contra Antônio. Antônio fica furioso quando Silvério diz que não pode tirá-lo da cadeia. Irene decide ficar na prisão com Antônio. Nice ameaça demitir Luana se ela não aceitar as mudanças. Petra conta a Ademir que Antônio foi preso. Aline confronta Antônio na cadeia. Irene promete ajudar Antônio a acabar com Aline. Caio fica decepcionado com Aline. Ayres avisa a Caio que tráfico de drogas é crime inafiançável e que Antônio será conduzido para um presídio do estado. Luigi tem acesso à lista de políticos que Irene mandou para Petra. Ayres avisa a Antônio que recebeu uma ordem para soltá-lo.

Quinta – Antônio diz a Caio que o filho o decepcionou por não ter impedido sua prisão. Aline pensa em Caio. Antônio diz a Irene que não tem confiança total em Luigi. Antônio demonstra gratidão a Irene por tê-lo ajudado a sair da cadeia. Caio e Aline ficam juntos. Vinícius avisa a Antônio que encontrou pedras valiosas nas terras de Aline. Antônio promete dar dinheiro a Vinícius em troca de seu silêncio. Marino informa a Antônio que foi Gentil quem o denunciou. Antônio ameaça Gentil. Antônio manda Ramiro passar um serviço para Sidney. Menah não aparece em casa e deixa Gentil e Jonatas preocupados. Anely diz a Lucinda que está apaixonada por Luigi. Jonatas chama Antônio de assassino e pergunta a ele pelo paradeiro de Menah.

Sexta – Angelina surge na sala da fazenda com Menah. Ela conta a Jonatas que conseguiu fugir do ataque de um peão. Jonatas fala para Gentil não provocar mais Antônio. Graça e Caio marcam o casamento. Antônio reage quando Caio lhe diz que Agatha pode estar viva. Kelvin divulga pela cidade que haverá um show no bar. Irene sofre ao pensar que seu casamento com Antônio pode não ser válido. Aline e Caio se encontram durante o show do bar.

Sábado – Jussara aconselha Jonatas a deixar Menah ser feliz. Gentil faz Jonatas prometer que lutará pelo amor de Aline. Irene sugere que Nice pode estar dando mais um golpe ao dizer que é herdeira de Cândida. Irene oferece dinheiro para Nice sumir com Agatha, caso a ex-mulher do marido reapareça. Nina e Jonatas terminam o namoro. Ramiro conta a Kelvin que viu Irene conversando com Nice. Antônio proíbe Irene de ver Nice. Anely resolve se afastar de Luigi. Jonatas e Caio se enfrentam por causa de Aline.

