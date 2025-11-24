Confira os resumos das novelas da semana (24/11 a 29/11)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Ernesto impede que Candinho reconheça Sandra. Manoela confessa a Margarida que gostou da aproximação de Lúcio. Haydée lê o poema de Lúcio no diário de sua mãe, e confronta o empresário.



Cunegundes esconde o fato de ter encontrado uma esmeralda. Candinho acredita ter visto o fantasma de Sandra. Zulma castiga Samir, que tenta fugir da Casa dos Anjos para ir à festa de Júnior. Carmem convence Zulma a contratá-la como sua secretária.



Lauro estranha ao receber o resultado negativo do teste de gravidez de Sônia. Lúcio explica a Haydée por que não é seu pai. Túlio e Estela se surpreendem ao constatar que o teste de gravidez de Zulma deu positivo.



Terça - Estela teme a reação de Dita ao saber do resultado do teste de Zulma. Celso aconselha Candinho a esquecer o suposto fantasma de Sandra. Zulma comemora o suposto resultado positivo de seu teste de gravidez.



Samir não percebe quando deixa cair na fábrica o presente que Candinho lhe deu. Dita se desespera ao saber por Estela do resultado do teste de Zulma. As crianças comemoram a festa de Picolé e Júnior, e agradecem Candinho.



Zé dos Porcos dança com Francine, enquanto Maria Divina se encontra com Sabiá. Lúcio beija Manoela. Dita deixa a casa de Candinho. Samir vai até a fábrica atrás de seu amuleto. Sandra e Ernesto se preparam para atear fogo à fábrica.



Quarta - Samir e Picolé se desesperam ao ver o fogo se alastrando na fábrica. Candinho alerta Celso sobre o incêndio. Dita tem um pesadelo com Candinho. Samir implora por ajuda, e Candinho enfrenta o fogo para resgatar o menino.



Felícia avisa a Zulma sobre o sumiço de Samir. Todos comentam sobre o incêndio na fábrica de biscoitos. Lauro e Túlio enviam socorro médico para a fábrica. Sandra e Ernesto comemoram o sucesso de seu plano. Candinho se prepara para enfrentar o fogo e tirar Samir da fábrica.



Quinta - Tales anuncia que Candinho e Samir estão dentro da fábrica em chamas, e todos se preocupam. Carmem prevê o pior para Candinho.



Dita se desespera com a possibilidade de perder Candinho. Candinho consegue resgatar Samir, e todos comemoram o ato heroico. Celso e Araújo confessam a Asdrúbal que a fábrica não tinha seguro. Candinho passa mal nos braços de Dita, que pede ajuda a Estela.



Túlio afirma que o estado de Candinho inspira cuidados. Celso confronta Ernesto e Sandra sobre o incêndio, e se surpreende ao ver Olga com eles. Túlio anuncia a Dita, Zulma, Asdrúbal e todos que o estado de Candinho é grave.



Sexta - Dita se desespera com o estado de Candinho. Samir dá a Candinho seu amuleto da sorte. Celso ameaça denuncia Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio da fábrica. Túlio confidencia a Estela que a situação de Candinho é crítica.



Margarida e Manoela fazem as pazes. Maria Divina pede um tempo a Zé dos Porcos, que decide voltar para o sítio. Sônia pede para refazer o exame de gravidez, e Estela desconfia de Zulma. Ernesto impede que Dita grave a música na rádio.



Estela afirma a Dita que desconfia de como Zulma falsificou seu teste de gravidez. Celso diz a Zulma que contará para Candinho que Samir é seu filho. Sandra pensa em atentar contra a vida de Candinho.



Sábado - Não haverá exibição.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Samuel acredita que Leo se afastou dele para reatar com Marlon. Sofia se entristece com a discussão entre Leo e Samuel. Kami consola Leo, que sofre com a reação de Samuel em relação à Marlon. Rosa aconselha Samuel.



Alan é batizado. Marlon confessa a Enoque que não sabe mais se deseja ser policial. Samuel decide sair com Davi e Bárbara. Filipa sonda Jaques sobre Ricardo, e se assusta com a reação do empresário. Jaques presenteia Nina com um cartão de crédito.



Marlon se declara para Leo. Kami alerta Leo sobre o estado de Samuel. Nina toma um dos comprimidos que Jaques comprou para Filipa.



Terça - Filipa pede que Nina fique em casa, a fim de checar o efeito do remédio. Leo tenta conversar com Samuel, que a hostiliza. Nina adormece sob os efeitos dos remédios adulterados, e Filipa confronta Jaques.



Leo pede para Bárbara retirar o vídeo de Samuel, e alerta Davi sobre a lutadora. Bárbara beija Davi. Jussara desdenha do convite para o noivado de Kami e Ryan. Marlon garante a Jussara que retomou seu sonho de ser um policial correto e um lutador campeão.



Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão. Samuel visita o abrigo onde foi interno e conhece Jailson. Ricardo começa a sair do coma, e Tânia se emociona.



Quarta - Agripino confirma para Tânia que Ricardo está possivelmente em recuperação. Ivy conta a Peter que mudará de cidade. Filipa e Nina se tornam vizinhas de Pam. Filipa ignora Jaques. Nina afirma a Danilo que ela e Filipa querem distância dele. Samuel bebe demais e acaba se envolvendo em uma briga. Vivian se irrita com Samuel. Jaques revela a Rosa que pediu uma nova audiência sobre sua curatela. Mauro conta a Jaques sobre a suposta enfermeira de Ricardo, e Tânia ouve. Todos estranham o comportamento de Samuel. Filipa busca seus pertences na mansão, e Jaques a impede de deixar o quarto.



Quinta - Filipa consegue despertar a atenção de Rosa e Dalva, que chamam a polícia. Jaques liberta Filipa. Rosa afirma a Filipa que resolverá a situação de Jaques. Sofia comemora a mudança de Filipa. Rosa é chamada para um programa de televisão. Nina se encanta com Yonã. Marlon pensa em estudar Direito. Samuel conversa com Davi e Ayla sobre as atrocidades cometidas por Jaques, mas Davi não acredita no irmão. Leo se surpreende com a decisão de Marlon voltar a estudar. Ao visitar Ricardo, Samuel vê Tânia no hospital.



Sexta - Tânia revela a Samuel que Ricardo tem um vídeo incriminador sobre Jaques. Leo decide ajudar Marlon a estudar. Samuel confronta Jaques no hospital. Jaques sente novamente o perfume de Tânia. Leo fica constrangida ao receber Samuel e Marlon ao mesmo tempo em sua casa.



Yonã reforça o convite para viajar com Nina. Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer em programa de tevê. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Samuel no leito de Ricardo. Rosa se prepara para a nova audiência sobre sua curatela.



Sábado - Não haverá exibição.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Leonardo observa Viviane e Gerluce deixando o local da reunião. Kellen conta a Gerluce que Bagdá está conversando com Jorginho na igreja. Gerluce deixa claro que Jorginho não vai chegar perto de Joélly.



Jorginho afirma para Bagdá que não tem interesse em retomar o seu lugar na Chacrinha. Kellen avisa a Jorginho que Gerluce aceitou conversar com ele na igreja. Edilberto atropela Claudia propositalmente.



Edilberto troca de carro e se assusta ao ver que não há sinal do corpo de Claudia na rua. Ferette manda Macedo dar um jeito de saber o que aconteceu com Claudia. Lorena chama Maggye para um encontro de meninas.



Ferette diz a Arminda que Macedo e Edilberto foram à casa de Claudia e não descobriram nada sobre o paradeiro da cuidadora. Arminda recebe uma ligação anônima dizendo que Claudia sofreu um acidente e que não poderá trabalhar durante um período.



Terça - Gerluce nega a oferta de Arminda para ficar à noite com Josefa. José Maria conta a Xênica que o pessoal da Chacrinha tem comentado que os remédios da Fundação são falsos. Leonardo espera a resposta de Viviane ao seu pedido de namoro.



Leonardo se sente enganado por Viviane. Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Joelly se mostra incomodada com a presença constante de Paulinho. Leonardo se envolve em uma briga e acaba sendo espancado.



Quarta - Macedo e Edilberto dão informações a Ferette da nova cuidadora que vem de Minas Gerais para ficar com Josefa. Arminda escuta o desabafo de Raul com Josefa dizendo que sente saudades do pai. Arminda se lembra de como articulou a morte de Rogério com Ferette, depois que o ex-marido descobriu a Casa da Farinha. Leonardo se sente acuado ao chegar em casa e ser indagado por Zenilda sobre o motivo da briga que teve no bar. Leonardo diz a Zenilda que não quer falar sobre o que aconteceu. Gerluce deixa claro a Jorginho que nunca irá perdoá-lo e que não permite que ele se aproxime de Joélly. Ferette avisa a Arminda que a nova cuidadora é parente de Macedo. Joélly ouve Kellen contar a Lígia que a conversa entre sua mãe e seu pai não foi boa.



Quinta - Joélly decide procurar Gerluce no trabalho. Arminda inventa para Gerluce que Claudia não vem mais porque foi ver a família em Minas. Joélly passa mal no ônibus que Gilmar dirige, e o motorista leva a jovem para o hospital.



Gilmar liga para Gerluce e avisa que a filha está no hospital, e a cuidadora reconhece a voz do motorista. Gerluce pede a Gilmar para falar com Joélly, e conclui que o motorista realmente ajudou a filha. Arminda se nega a dar um adiantamento para Gerluce ir ao hospital ver a filha, e Raul acaba ajudando a cuidadora.



Raul fica desconfortável quando Josefa critica o pai do filho de Joélly. Zenilda diz a Ferette que está preocupada com Leonardo. Júnior comenta com Misael e Joaquim que Gerluce nunca mais falou sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha.



Misael faz um discurso na Chacrinha, chamando a atenção das pessoas para a falsificação dos medicamentos. Viviane, Júnior e Joaquim detêm Misael, que chama a atenção de Bagdá. A médica diz a Gerluce que Joélly teve apenas uma queda de pressão. Gilmar observa Gerluce e Joélly entrando no carro de Paulinho.



Sexta - Ferette comunica a Macedo que investigará José Maria. Samira alerta Xênica sobre Ferette. Lorena tenta confortar Leonardo, se mostrando disponível para ajudar o irmão. Juquinha se oferece para emprestar a casa de praia do pai para Paulinho ir com Gerluce.



Joélly surpreende Kéllen e o pastor ao entrar na igreja perguntando pelo pai. Jorginho percebe que Joélly está grávida e se vê obrigado a disfarçar sua identidade para a filha. Gerluce pega a chave do quarto das Três Graças.



Viviane expulsa Leonardo da farmácia. Jorginho consegue deter Bagdá, que importunava Raul e Joélly. Viviane marca um encontro com Júnior, Misael e Joaquim. Paulinho convida Gerluce para viajar.



Sábado - Paulinho fica decepcionado quando Gerluce nega seu convite. Samira disfarça a tensão quando fica sabendo por Maggye que Juquinha é policial. Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly.



Leonardo se sente acuado diante das perguntas de Ferette sobre os motivos de sua tristeza. Juquinha leva Lorena em casa. Pastor Albérico implora a Jorginho para não fazer nada contra Raul. Josefa incentiva Gerluce a viajar com Paulinho.



Gerluce avisa a Paulinho que decidiu ir para a casa de praia com ele. Gerluce demonstra para Josefa que hesitou em aceitar o convite de Paulinho. Macedo diz a Ferette que ainda não sabe o que aconteceu com Claudia. Misael repreende Joaquim por evitar Lígia. Joélly pergunta a Jorginho se ele é seu pai.



