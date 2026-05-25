Confira os resumos das novelas da semana (25/05 a 30/05)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Marta repreende os ataques de Virgínia a Alika/Lúcia. Eustáquio e Eugênia garantem que divulgarão o ateliê de Alika/Lúcia e Teresa. Tonho avisa a Casemiro sobre o estado de saúde dos trabalhadores do engenho, e convoca Onildo. Dôra sugere promover um desfile de moda no Grêmio Recreativo, a fim de divulgar a cidade e o ateliê de Alika/Lúcia. Mr. Campbell alerta Jendal para a desconfiança internacional sobre Batanga.



Ladisa informa Dumi sobre a ofensiva de Pascoal contra a população. Onildo garante que os trabalhadores estão com malária. Virgínia pensa em como prejudicar o desfile que ajudará Alika/Lúcia. Chinua anuncia a chegada de donativos dinamarqueses para a população de Batanga. Belmira flagra Viriato com Carrapato. Jendal ordena que Pascoal ateie fogo às doações recebidas da Dinamarca.



Terça - Kênia sofre com a ação de Jendal, e acredita ter visto Dumi entre os populares. Belmira descobre que seu pai é um cangaceiro. Alika declara seu orgulho pelas ações de Tonho. Graça aconselha Mirinho a se aproximar de Diógenes e conseguir um espaço no banco. Virgínia engana Marta para prejudicar Alika/Lúcia. Akin, Dumi e Ladisa planejam como se livrar de Pascoal. Fortunato convoca Diógenes, Casemiro e Mirinho à delegacia e anuncia que Fabrício é um golpista.

Virgínia se oferece a Alika/Lúcia como modelo da sua marca. Liderados por Akin, Dumi e Ladisa, os rebeldes saqueiam a comida do palácio, e Jendal se revolta.



Quarta - Kênia e Chinua se assustam com a fúria de Jendal contra o povo. Alika/Lúcia desconfia das intenções de Virgínia ao pedir para representar seu ateliê. Mirinho explica como foi enganado por Fabrício. Kênia não acredita quando Chinua diz não saber de Dumi. Viriato percebe que Belmira está se aproximando de Carrapato. Virgínia confessa a Sebastião que deseja se vingar de Alika/Lúcia.



Mirinho pede um emprego a Diógenes no banco. Niara/Vera e Maria Helena incentivam as crianças a estudar na nova escola, enquanto Alika/Lúcia e Teresa convocam todas as mulheres a desfilar no Grêmio. Kênia se entristece com a miséria do povo em Batanga. Dumi e Kênia se encontram.



Quinta - Kênia disfarça a presença de Dumi na frente de Pascoal. Dumi afirma a Akin que Kênia o salvou. Tonho e Januário se preocupam com a saúde de todos no engenho. Dumi pede que Chinua o leve para falar com Kênia. Miguel afirma que permitirá que Salma desfile no Grêmio caso Fuad concorde. Viriato conversa com Carrapato sobre Belmira. Onildo sonda Niara/Vera ao comentar o artigo de Nilo Peçanha denunciando o golpe em Batanga. Omar escreve para Alika. Omar e Burak enfrentam uma tempestade em alto-mar. Virgínia flagra Mirinho com Alika/Lúcia. Chinua leva Dumi ao encontro de Kênia.



Sexta - Dumi confessa seu amor por Kênia, e os dois se beijam. Virgínia tenta disfarçar seu incômodo diante de Mirinho e Alika/Lúcia. Fortunato humilha Maria Helena. Mirinho confirma a Virgínia que aceitará o emprego como caixa de banco oferecido por Diógenes. Belmira se assusta com as histórias contadas pelo pai, e Viriato se penaliza. Dumi consegue se esconder quando Jendal se aproxima do quarto de Kênia. Omar planeja chegar ao Brasil em breve. Niara comenta com Teresa e Alika que acredita que Onildo desconfie da identidade das duas. Robert se apresenta a Jendal.



Sábado - Robert diz a Jendal que deseja fazer uma reportagem sobre Batanga. Kênia se preocupa com as intenções de Robert. Tonho se une a Casemiro e Onildo para confrontar Bartô em nome da população de Barro Preto, e Alika sente orgulho do amado. Kênia questiona Chinua sobre o envolvimento de Dumi com os rebeldes. Diógenes recebe Mirinho no banco, e promove Manoel a seu chefe. Carrapato revela a Belmira que voltou para lhe buscar, e Viriato se preocupa. Disfarçado, Dumi afirma a Robert que Jendal é um golpista. Com a ajuda de Pascoal, Jendal conduz Robert ao poço das serpentes.



Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Walmir sonda Irene sobre o que deve fazer em relação a João Raul. Naiane pede que Gael esqueça o que aconteceu com os dois. Alaorzinho é sedutor com Janete. Bara alerta Ronei sobre Cinara. Leandro fica desconfortável ao guardar o segredo de Eduarda diante de Agrado. Cláudio questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá e Ronei ficam juntos. Eduarda e Leandro se encontram.



Terça - Eduarda conversa com Leandro, e os dois decidem ser amigos. Eduarda vai com Valéria e Sol para Goiânia. Leandro pensa em Eduarda. Alana, Talita, Ronei e Alaorzinho iniciam as preparações para a divulgação do festival do Grupo Alô Amaral. Chitãozinho e Xororó são recebidos pela família Amaral. Agrado e Naiane implicam uma com a outra. Walmir pede conselhos a Nora, que lhe oferece um chá de ervas para clarear seus pensamentos. João Raul canta com Agrado e se emociona.



Quarta - João Raul fica constrangido, e Agrado brinca com a plateia para disfarçar. Depois de tomar chá dado por Nora, Walmir sonda João Raul sobre o motivo de seu pedido de casamento a Naiane. Leandro sonha com Eduarda. Valéria se encaminha para a cirurgia depois de uma conversa com Eduarda. Nora aconselha Walmir e afirma que ele sabe o que é certo para fazer. Agrado se junta a Eduarda no hospital. Walmir tenta conversar com João Raul, mas acaba disfarçando ao ver Naiane.



Quinta - A cirurgia de Valéria é um sucesso. Eva sugere que Zilá busque sua felicidade, e a empresária procura Ronei. Talita provoca os casais do sertanejo em seu programa. Naiane morde a isca de Talita e responde à provocação, decepcionando João Raul. Ronei e Zilá vivem sua paixão e a empresária pede segredo absoluto. Cinara desconfia do afastamento de Ronei. Alaorzinho se reúne com Alana e Ronei para reverter a repercussão da postagem da Talita. Cinara flagra Ronei e Zilá juntos.



Sexta - Agrado e Naiane fingem uma trégua para acalmar os fãs. Irene ouve quando Cinara ameaça contar a todos que Naiane não é a garota do passado de João Raul. Irene descobre que Walmir já estava ciente da informação. Zilá cede às demandas de Cinara a fim de não ser desmascarada por ela. Gael ajuda Naiane, que gosta dos galanteios do rapaz. Alaorzinho sugere que o Zuzanete hospede Ana Castela, e Palhares se incomoda. Walmir se aconselha com Nora novamente. Naiane arma para que Ana Castela não seja recebida propriamente. Walmir tem um sonho com Cecília. Gael encontra Ana Castela por acaso.



Sábado - Janete recebe uma carta anônima e descobre que Agrado cedeu às chantagens de Naiane para protegê-la, e Zuzu aconselha a amiga a conversar com a filha. Gael se oferece para conduzir Ana Castela a Bom Retorno, e Naiane se revolta. Janete conversa com Agrado sobre a filha ter aberto mão de seu passado com João Raul para protegê-la. Leandro se encanta pelas atitudes de Eduarda. Alaorzinho exige que sua equipe encontre Ana Castela, que se diverte na estrada com Gael. Todos se surpreendem quando Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para seu show. Janete procura uma delegacia a fim de esclarecer a morte de Jean Carlos.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Ademir teme o comportamento confuso de Arthur diante do juiz. Diná ameaça demitir Adriana. Tilde toma o suco de laranja de Arthur, sem saber que Pilar colocou um tranquilizante. O juiz aceita o pedido de Ademir para adiar a audiência. Otoniel conta a Elisa sobre a mulher que apareceu na barraca de flores. Adriana constata que foi Pilar quem sabotou o suco de Arthur. Arthur demite Ingrid a fim de atingir Pilar.



Terça - Pedro procura Ademir e conta da gravidez de Bruna. Ademir é ameaçado. O carro de Pedro é fechado por outro carro de forma proposital, e capota. Arthur pede Adriana em casamento e deixa claro que deseja que somente ela herde sua fortuna. O médico informa a Carmita que Bruna será submetida a alguns exames.



Elisa sente um mal-estar. Pedro reage quando o médico comunica que Bruna nunca esteve grávida. Adriana conta a Elisa sobre o pedido de casamento de Arthur. Pedro termina com Bruna. Adriana diz a Arthur que não pode aceitar a proposta de casamento, e considera interromper o tratamento de fisioterapia. Otoniel invade a casa de Arthur e ameaça a vida do joalheiro diante de Adriana.



Quarta - Arthur não consegue explicar suas verdadeiras intenções para Otoniel. Bruna culpa Carmita pelo término do namoro com Pedro. Rosa diz a Arthur que o patrão não poderia ter escolhido pessoa melhor que Adriana para dar uma lição nos irmãos. Pilar comemora a reação de Otoniel ao pedido de casamento de Arthur. Brigitte pega o celular de Ingrid e manda mensagem para Guilherme em nome da irmã. Ademir avisa ao homem que o ameaçou que o processo mudou de juiz e que conseguirá cumprir o combinado. Elisa procura Arthur para saber as reais intenções do joalheiro com sua filha, e desmaia durante a conversa.



Quinta - Arthur se prontifica a arcar com os exames de Elisa e a leva ao hospital. Otoniel diz a Adriana que gostaria que a neta se casasse com alguém como Pedro. Maurício (Mau Mau) tenta convencer Adriana a aceitar o casamento com Arthur. Fábia leva Felipe para comprar um carro, contando com um dinheiro que Ulisses recebeu. Ulisses perde o dinheiro que recebeu de Arthur em apostas.



Edvaldo fica magoado com o tratamento que recebe de Arthur. Arthur aconselha Pedro a se manter longe de Bruna. Otoniel se assusta com outra aparição repentina de Francesca. Elisa recebe alta do hospital. Ademir pergunta a Pedro se ele aceita advogar para um cliente seu. Adriana aceita se casar com Arthur.



Sexta - Arthur se emociona com a decisão de Adriana. Pedro aceita o caso do escritório de Ademir, apesar de ficar desconfiado. Bruna pede emprego para Tiago. Arthur reúne os funcionários para comunicar que se casará com Adriana. Diná sofre com a notícia do casamento de Arthur. Adriana avisa a Elisa que precisa do apoio da mãe.



Pedro confessa a Cléber que se sente atraído por Adriana. Ulisses devolve o carro que Fábia comprou para Felipe. Otoniel fica furioso ao saber que Adriana aceitou se casar com Arthur. Elisa tenta tranquilizar Adriana. A família de Arthur reage quando ele anuncia seu casamento com Adriana.



Sábado - Arthur comunica à família que Adriana será sua única herdeira. Pilar diz a Arthur que não desistirá de provar que o irmão está senil. Tiago menciona que o único jeito de ele subir na empresa é com a morte de Arthur. Ulisses surpreende a família com suas decisões em relação ao dinheiro que ganhou de Arthur. Otoniel decide sair de casa, para a tristeza da família.



Arthur fica livre das acusações de Pilar sobre sua autonomia durante a audiência. Enéas arruma um lugar em uma pensão para Otoniel. Francesca se comove com a tristeza de Otoniel. Carmita procura Arthur com a intenção de fazê-lo desistir de seu casamento.



*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

A menção dos créditos é obrigatória.

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