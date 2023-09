Confira os resumos das novelas da semana (25/09 até 30/09)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Lara se prepara para encontrar suas amigas de juventude, que não vê há 25 anos. Yeda questiona Lara sobre Natália, Bruno e Taís. Átila se encontra com Taís, que acredita que o nome dele é Herbert. Giovanni pressiona Helena sobre possíveis testes em animais feitos pela marca da mãe. Helena proíbe Jonas de ir ao encontro promovido por Lara, por conta de Adriana. Carol recebe um prêmio por seu trabalho. Lara conta a Cris que Bruno morreu. Natália comenta com Pedro seu incômodo com o convite para o reencontro com Lara e as amigas. Natália afirma a Pedro que Bruno foi assassinado e descobrirá por quem. Taís conta a Lara que Mário se tornou detetive particular. Ísis acusa Giovanni de prejudicar animais. Lara apresenta Átila como seu marido, e Taís se choca ao reconhecer Herbert.



Terça – Átila se desespera ao reconhecer Taís, mas ambos disfarçam na frente de Lara. Giovanni se defende das acusações de Ísis. Marlene passa mal, e Adriana deixa as amigas para ir ao encontro da tia. Natália chega ao evento de Lara e nota a última foto de Bruno. Helena é notificada da confusão em sua empresa. Renée surpreende as antigas amigas. Edu se incomoda quando Érica diz que Renée dormirá em sua casa. Jonas e Adriana se reencontram ao apartar a briga entre os filhos Giovanni e Ísis. Giovanni ajuda Ísis. Taís revela a Renée que Átila é Herbert. Yeda e Cris alertam Lara para o comportamento de Átila. Átila afirma amar Taís e diz que irá se separar de Lara. Adriana confessa ainda ter sentimentos por Jonas. Átila passa mal e morre nos braços de Taís.



Quarta – Taís pede ajuda a Renée. Taís esquece uma bolsa no apartamento de Átila. Lara é informada sobre a morte de Átila. Cris pressiona Roberto para entender o que Átila fazia no local em que morreu. Lara deduz que Átila tinha uma amante e se revolta contra o marido. Mário percebe que Taís teve uma noite ruim. Adriana reúne as amigas para dar suporte a Lara no velório de Átila. Ísis questiona Adriana sobre a identidade de seu pai. Ísis acompanha Adriana ao velório, e reencontra Giovanni. Ísis e Giovanni discutem.



Quinta – Giovanni confessa estar interessado em Ísis. Natália desconfia de que Carol possa ter assassinado Bruno. Cris insinua para Helena que gostou de Giovanni. Helena ouve quando Giovanni afirma seu interesse por Ísis. Érica pressiona Mário para descobrir a traição de Edu. Carol e Adriana lembram de quando Bruno as humilhou. Renée volta para casa e é recebida com amor por sua família. Helena e Jonas discutem por causa de Adriana. Edu confronta Érica, que confessa sua desconfiança com o marido. Evilásio afirma que Mário está apaixonado por Érica. Lara exige que Roberto revele o nome da amante de Átila.



Sexta – Roberto despista Lara, que se desespera ao ver as notícias divulgadas sobre a morte de Átila nos jornais. Giovanni ajuda Ísis a conseguir lares para os animais resgatados. Mário rompe sua amizade com Edu, mas diz a Evilásio que não irá se declarar para Érica. Natália pede ajuda a Pedro para se aproximar de Carol. Taís decide contar a verdade para Lara, e Renée se preocupa. Cris sugere que Helena faça uma visita a Lara, com Giovanni a tiracolo. Lara desabafa com Taís, que perde a coragem de dizer a verdade para a amiga. Giovanni pede Ísis em namoro. Renée e Tony descobrem que Wagner fugiu com todo o dinheiro da família.



Sábado – Renée se revolta contra Wagner e Tony tenta conter a mãe. Renée, Tony e Vic descobrem que estão falidos. Ísis questiona Giovanni sobre Jonas. Lara diz a Taís que deseja contratar Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Natália arma para se aproximar de Carol, e manipula Pedro. Giovanni discute com Helena por causa de Ísis. Natália tem uma crise nervosa ao falar do dia em que Bruno morreu e Pedro e Carol tentam acalmá-la. Giovanni conversa com Sérgio sobre Ísis. Adriana proíbe Ísis de voltar a se encontrar com Giovanni. Edu dá uma carona para Mário, e os dois são assaltados. Adriana comenta com Marlene que Ísis pode ser filha de Jonas, e a menina ouve.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – O mensageiro do hotel coloca a escuta no quarto de Miguel. Preciosa ouve a conversa de Miguel e Luna, mas Bebel quebra o dispositivo. Soraya desconfia da visita de Cecília. Jefinho liga para Luna e Miguel se incomoda. Nero questiona Olívia sobre a visita de Preciosa. Miguel e Luna confabulam contra a família Montebello. Olívia flagra Luna no quarto de Miguel. Preciosa exige saber a ligação que César tem com Nero. Pascoal tenta se insinuar para Cecília. Merreca é transferido para um presídio. Olívia ameaça Miguel para que ele se afaste de Luna. Soraya se oferece para ajudar com a carreira de Jefinho. Alícia decide ir ao show de Rejane. Rejane recebe flores com uma pequena navalha e se apavora. Gláucia invade o Beco do Gambá. Preciosa acelera seu carro ao ver Luna atravessar a rua.



Terça – Preciosa parte com o carro para cima de Luna. Lampião enfrenta Gláucia. Rejane teme que Maria Navalha apareça em seu show. O motor do carro de Preciosa pega fogo. Cecília questiona Heitor sobre a desapropriação da Fuzuê. Luna salva a vida de Preciosa. Olívia ameaça Nero para ficar com Miguel. Otávio Augusto descobre uma pista sobre o roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa faz uma proposta para Luna. Bebel marca um encontro com Nero. Soraya muda o visual de Jefinho. Merreca pensa em Soraya. Olívia ouve a conversa de Nero e Bebel. Luna se surpreende quando Lampião avisa sobre o buquê que Rejane recebeu. Cecília encontra uma antiga foto de jornal falando de Cata Ouro. Luna se surpreende ao ver uma pessoa em sua casa.



Quarta – Luna se assusta com o novo visual Jefinho. Preciosa se faz de vítima ao falar com Barreto de Luna. Olívia avisa a Preciosa que Bebel esteve com Nero. Miguel pensa em uma forma de passar falsas informações para Preciosa sobre o tesouro. Maria Navalha observa Luna e estranha quando Miguel se aproxima da filha. Heitor se desespera ao saber da fuga de Merreca. Rui comenta com Olívia que pode ser o pai do filho que ela espera. Merreca vê Maria Navalha. Rejane se preocupa com o atraso de Kirida. Luna ajuda Jefinho a gravar seu vídeo. Cecília aborda Luna e Pascoal vê as duas juntas. Gláucia se prepara para fazer uma manifestação contra a reabertura do Beco do Gambá. Bebel chega para o show e Pascoal avisa a Preciosa. Maria Navalha se emociona ao se aproximar de Luna.



Quinta – Maria Navalha se emociona com a oração de Luna. Rui questiona Vitor sobre o cálice roubado na Fuzuê. Alícia e Cláudio levam Preciosa e Heitor para o Beco do Gambá. Nero encontra Bebel. Todos gostam do show de Jefinho e Domingos fica orgulhoso. Rejane inicia seu show e Otávio Augusto fica intrigado ao ouvi-la cantar. Soraya e Francisco se encontram. Bebel se incomoda com o olhar de Nero para Rejane. Maria Navalha assusta Gláucia. Otávio Augusto vê Kirida no Beco do Gambá. Nero e Bebel cantam juntos no palco. Miguel vê Rui na Fuzuê em um horário não permitido. Vitor persegue o suspeito do roubo do cálice na Fuzuê. Preciosa ofende Luna e Maria Navalha aparece para defender a filha.



Sexta – Luna fica atônita com a aparição de Maria Navalha. Miguel liga para Rui, que disfarça ao ver a câmera de segurança. Bebel conta sobre sua conversa com Nero para Preciosa. Alícia discute com Rejane. Luna questiona Maria Navalha sobre seu paradeiro. Cláudio vê os documentos sobre Cata Ouro na mesa de Cecília. Barreto leva Luna e Maria Navalha para a delegacia. Kirida pensa em acabar com a farsa de Rejane. Rejane teme a volta de Maria Navalha. Barreto questiona Maria Navalha sobre sua ligação com Cata Ouro. Luna tenta conversar com a mãe. Preciosa acredita que Nero enganou seu pai. Miguel e Jefinho decidem se unir para ajudar Luna. Luna confronta Maria Navalha.



Sábado – Luna exige saber onde Maria Navalha esteve durante o período em que ficou sumida. Miguel revê com Vitor as fotos do suposto ladrão da Fuzuê. Bebel relembra para Emília da época em que conheceu Nero. Preciosa confabula com Pascoal contra Maria Navalha. Maria Navalha mente para Luna. Preciosa tem uma ideia para acabar com a Fuzuê. Cecília questiona Heitor sobre as pesquisas de César. Nero conversa com Cláudio sobre a antiga dona da Fuzuê. Caíto tem uma visão sobre o futuro e Rejane fica intrigada. Alícia tem uma ideia para reverter sua situação nas redes sociais. Preciosa garante a Pascoal que irá derrubar a Fuzuê. Cláudio afirma a Nero que Maria Navalha os ajudará a encontrar o tesouro da Dama de Ouro. Olívia chora na frente de Luna. Maria Navalha repreende Cata Ouro por envolver Luna na caça ao tesouro.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Téo e Patrick conversam sobre preferência no time e Téo escolhe Sofia pela habilidade com a bola, enquanto Patrick opta por Lívia pela amizade. Mariana fica entediada no encontro. No hall do apartamento, o clima esquenta entre Telma e Mauro e a fisioterapeuta dá um beijo no judoca. Vitor leva Pórcia à sorveteria e Bassânio, sem ser visto, observa o encontro dos dois. Na noite do pijama na casa de Julieta, Lívia fica esgotada por Julieta dar mais atenção para Sofia e vai embora sem avisar. Daniel e Bassânio ficam desanimados porque as respectivas amadas estão em um encontro romântico. No Boulevard Verona, Telma se esconde de Mauro, com vergonha do beijo. Amanda, Daniel e Mariana decidem fazer shows ao vivo para concorrer com o karaokê do Monter Mercado.



Terça – Daniel convida Bassânio para tocar no restaurante. Vitor fala para Pórcia que quem ela gostava a feriu e que ela deve gostar de quem gosta dela. Karen assegura Vera que não está deixando Julieta se aproximar de Romeu. Lívia decide abandonar o time do Lado Vila e notifica os amigos. Uma moça alterada surge em Castanheiras e persegue Ian, que corre até o Armazém e pede ajuda a Amanda. No vestiário, Lívia argumenta para Julieta que não se sentia confortável com Sofia e decidiu sair do time. Julieta se decepciona com a traição de Lívia. As crianças do Lado Torre decidem colocar Nando no banco de reserva, já que agora eles têm uma pessoa a mais no time. Hélio oferece um aluno para compor o time do Lado Vila, o Nino. Julieta, Téo, Patrick e Sofia acham o garoto estranho, mas aceitam. Mariana marca outro encontro com um novo rapaz do aplicativo, que vai buscá-la no Armazém. Daniel fica com ciúmes.



Quarta – Mauro e Telma se beijam. Telma diz a Mauro que estava fugindo dele, achando que ele não tinha gostado do primeiro beijo. Mauro pede para ir com calma. O Lado Vila se decepciona com a falta de talento do Nino. No encontro com Luís, o rapaz do aplicativo, Mariana resolve contar sua história e diz que ficou presa injustamente. Luís fica incomodado por ela ser ex-detenta e vai embora. Uma mulher misteriosa aparece no restaurante e surpreende Daniel. A mulher misteriosa reclama da comida e Daniel sugere que ela vá embora. Patrick entra no Monter Mercado e canta no karaokê. Os membros do Lado Torre aparecem no estabelecimento e ficam irritados porque Patrick quebrou as regras e invadiu o lado dos rivais.



Quinta – Vitor ajuda na preparação do campeonato do CEC. Na quadra, Telma diz a Daniel que o que aconteceu entre eles ficou no passado e que agora está conhecendo melhor Mauro. Glaucia comenta para Fred que o Centro Esportivo de Castanheiras é um estabelecimento público e, com as devidas provas, pode tirar Hélio do comando. A família Monteiro e a família Campos se encontram no CEC. Hélio dá início à 8° Edição do Campeonato de Futebol do CEC, evento que revelou inúmeros talentos no esporte. O primeiro jogo é do time Torre contra o time Ponte. Na partida do Lado Vila, Nino se machuca. Na lanchonete, durante o intervalo do campeonato, Mariana nota Julieta conversando com Romeu. Já na quadra, Hélio declara que com um jogador a menos, o time Vila será desclassificado; Lívia troca de uniforme e integra o time Vila.



Sexta – No campeonato, a disputa vai para os pênaltis entre o time Vila e o time Torre. Lívia erra o último chute e Nando acerta, levando a equipe Torre à vitória. Após o jogo, Téo não aceita a derrota e alega que Sofia foi fominha. Téo expõe para Lívia que foi sacanagem ela abandonar a equipe. Lívia pede perdão aos amigos e declara que o mínimo era não deixá-los perderem por falta de participantes. Romeu comenta com Vera e Bernardo que o CEC faz bem para ele, já que consegue estar ao lado dos amigos. Leandro parabeniza os netos. Rosalina diz para Nando que ele foi importante para a vitória. A família Campos ensina a Julieta que perder faz parte e Amanda e Enzo fazem o mesmo com Téo. Sofia pede desculpa para Lívia e elas resolvem fazer as pazes. Romeu e Julieta conversam escondidos e decidem continuar amizade.



TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Jussara deixa claro para Aline que não acredita em Vinícius. Yandara não cede à insistência de Franco para não terminarem o namoro. Ramiro conta a Antônio que Irene atirou o carro em direção a Agatha com a intenção de atentar contra sua vida. Antônio ameaça denunciar Irene à polícia. Andrade diz a Silvério que Serjão continua implicando com ele. Mara demite Andrade. Irene tenta convencer Antônio de que Agatha quer destruí-lo. Petra decide ir até o Pajé para tentar a cura. Caio identifica Sidney nas imagens de vídeo do hospital. Irene garante a Vinícius que irá tirar tudo de Aline.



Terça – Antônio se encontra com Agatha. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Gladys se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa a Sidney que a polícia está atrás do capanga. Sidney é preso. Andrade se comove com a ajuda que Gladys tem lhe dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora de Nova Primavera. Nice pede a Anely que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. Aline assina o contrato de sociedade com Vinícius.



Quarta – Tadeu descobre que foi enganado por Anely e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luigi confessam a paixão que sentem por Hélio e Anely, respectivamente, e resolvem se separar. Mara e Menah enfrentam Elias. Luigi conta a Anely que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene lhe avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis.



Quinta – Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro.



Sexta – Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anely que Tadeu matou Nice. Luigi propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anely comenta com Luigi sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte.



Sábado – Marino descobre que Anely fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anely conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu, e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha.



