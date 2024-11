Confira os resumos das novelas da semana (25/11 até 30/11)

A- A+

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25

Segunda - Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

Terça - Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Carmem confidencia a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro.

Quarta - Basílio diz a Beatriz que decidiu ficar no Rio e tentar a vida na capital. Juliano destrata Zélia, que se revolta. Alfredo é homenageado em seu programa de TV. Anita sonha com Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de encontrar Genoca/Edu, e Ronaldo afirma que ajudará a irmã. Teresa desmaia durante o programa, e Alfredo a ampara. Beto e Basílio se estranham. Ana Maria desconfia da nova motocicleta de Carlito, mas aceita sua carona. Zélia chantageia Juliano. Beto comenta com Ulisses que desconfia de Basílio. Basílio planeja se aproximar de Bia.

Quinta - Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da Perfumaria Carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência. O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Teresa se desespera. Celeste escreve para Genoca/Edu, e Ronaldo promete colocar a carta no correio. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagens de Zélia. Ronaldo encontra as cartas de Celeste. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da Perfumaria Carioca.

Sexta - Raimundo comemora a decisão de Beto. Guto cede à pressão de Eugênia para reatar o namoro. Ronaldo convence Mauro a se passar por Genoca para se aproximar de Celeste. Beto e Glorinha selam um acordo de observar Basílio de perto. Maristela revela a Basílio que o ponto fraco de Beto é Lígia. Basílio assalta Zélia a mando de Maristela. Sérgio comenta com a Alfredo que o público se identificou com Teresa. Maristela conta a Juliano sobre seu acordo com Basílio. Zélia jura vingança contra Maristela. Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar.

Sábado - Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígiae comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

VOLTA POR CIMA

Globo – 19h40

Segunda - Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico fica intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão. Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador. Edson repreende Rosana por discutir com Neuza. Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez. Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena. Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia. Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.



Terça - Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença. Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar. Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece. Moreira dá dinheiro para os capangas de Gerson. Armando tenta negociar a sua soltura. Tati vai à casa de Jão falar com Jin. Gigi se anima ao saber que Silvia mandou abrir o diário de sua avó. Violeta se surpreende ao receber uma encomenda de Gerson. Madalena questiona Tati ao ver a foto da proposta da festa de Edson no celular da irmã.



Quarta - Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta. Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam. Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme. Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa. Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão. Roxelle se insinua para Jô, e Sebastian fica com ciúmes. Silvia descobre o segredo de Belisa. Violeta não gosta de saber que Osmar deu dinheiro para Jayme. Cacá fica tensa quando vê Jão chegar com Madalena.



Quinta - Cacá desiste de contar sobre a gravidez para Jão. Violeta tem uma ideia para afastar Jayme de Osmar. Cacá desabafa com Chico. Lucas conversa com Sidney sobre seu namoro com Cida. Belisa implora que Silvia não revele seu segredo. Rosana manda Rique espionar Nando e Jão. Gerson pensa se manterá a aliança com Violeta. Violeta manda um capanga sabotar o ônibus de Jayme. Edson sorteia os funcionários que irão ao evento em sua casa. Cida é direcionada para dirigir o ônibus de Jayme, e Madalena pega carona com ela.



Sexta - O ônibus de Jayme detecta o erro e não dá a partida. Cida e Madalena seguem em outro ônibus. Alberto é informado sobre a sabotagem e avisa a Edson. Osmar estranha o comportamento de Violeta. Cida passa mal e Madalena tenta a ajudar a parar o ônibus. Jayme se desespera ao saber que seu ônibus foi sabotado e liga para Osmar, acusando Violeta. Jão questiona Rique sobre o interesse em sua relação com Nando. Ana Lúcia encontra o exame de gravidez de Cacá. Tati sugere para Madalena que Cacá esteja grávida. Osmar confronta Violeta.



Sábado - Violeta confirma que mandou sabotar o ônibus de Jayme. Madalena fica intrigada com a suspeita de Tati. Cacá confirma a gravidez para Ana Lúcia. Jão afirma a Rique que ajudará Nando no que puder. Violeta avisa a Osmar que não dará mais dinheiro para Jayme e Tereza. Sidney cuida de Cida. Chico descobre que Jão é o pai do filho que Cacá está esperando. Rafa encontra uma seringa no banheiro e alerta Silvia. Osmar leva Tereza e Jayme para morar na casa de Violeta. Ana Lúcia decide contar para Jão que ele será pai. Chico revela para Madalena que Cacá está grávida de Jão.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 20h45



Segunda - Anna, Isadora e Manu encontram Nina vestindo a fantasia do monstro do lago da Caverna Encantada e suspeitam que ela esteja por trás da pegadinha feita na gruta. Lavínia escuta Anna e as amigas falarem sobre uma tal de Safira e quer saber quem é. Elisa compra equipamentos de tênis para Norma. Elisa avisa Anna que Norma construiu uma quadra de presente para ela. A menina tira satisfação com a diretora. Isadora e Pedro fazem as pazes. Lavínia e Flora tentam tirar informações de Nina para descobrir quem é Safira. Uma coruja, pertencente a um cliente do Pet Shop Bolhas & Bolhas, foge. César demite Betina e Cristina pelo descuido.



Terça - Para surpreender os alunos, Gabriel prepara um acampamento na quadra. Flora fica com ciúmes de Lavínia com Nina. Anna se afasta de Nina. A coruja aparece na sala da diretora Norma e voa no cabelo de Lavínia. César resgata a ave. Flora se aproxima genuinamente de Jane. Desempregadas, Cristina e Betina entregam seus currículos para Shirley e Wanda. Lavínia comenta com Flora que não conseguiu informações de Nina sobre a Safira. Jorginho Beach Tennis chega para dar aula às crianças e começa a fazer alongamento com os meninos. O pet shop tem lotação de clientes e César sente a pressão sem a presença de Betina e Cristina.



Quarta - Shirley e Wanda treinam Cristina e Betina como detetives. Jorginho Beach Tennis fica triste pela quadra não ter areia e porque ninguém leva a modalidade a sério. Felipe o consola. Norma chama as meninas para jogar. Algumas fogem, mas a diretora faz questão que Anna participe. Norma pede para Jorginho dar atenção especial a Anna. Elisa devolve o estetoscópio de César, eles conversam e criam um clima de romance. Dalete prepara um lanche para Jorginho, mas ele alega que não come glúten. Norma quer tornar Jorginho professor fixo do colégio. César chama Elisa para um encontro. Pedro apresenta a toca dos Luíses e explica a história do grupo para Isadora. Ele também mostra a passagem secreta que leva até a caverna.



Quinta - Isadora revela a Pedro que a caverna pertence à família de Anna. Elisa e César estão apaixonados. Jorginho se despede do colégio e diz que precisa ir para a Faria Lima, em São Paulo. Pedro descobre que as meninas entram na caverna por meio de outra passagem. Elisa pede para sair mais cedo do trabalho para Norma, que descobre ser um compromisso amoroso e solicita tarefas para impedir que Elisa saia. Anna pede desculpas a Nina por ter se afastado. Após finalizar os serviços, Elisa é trancada por Norma em uma sala.



Sexta - Tonico destranca Elisa e Flora e Jane preparam o look dela para o encontro. Elisa diz a César que não pode ficar muito por conta de Norma e sai correndo, deixando cair o sapato. Em uma missão, Betina deixa um criminoso escapar, mas Betina o captura. Pedro, André e Moisés esbarram pela primeira vez, cara a cara, com Anna, Isadora e Manuela na caverna. Safira acorda do sono invernal e tenta hipnotizar os meninos. Norma reclama que Elisa chegou atrasada do encontro e diz que ela é incompetente. Elisa pede demissão. César entrega o sapato para Elisa e fica feliz por ela ter pedido demissão. Shirley e Wanda decidem contratar apenas Cristina. Rui e Felipe escutam as meninas conversarem sobre a passagem da biblioteca e a chave, que é o carimbo.



MANIA DE VOCÊ

Globo – 21h15



Segunda - Viola rejeita a ajuda de Mavi. Nahum avisa a Mavi que nada pode fazer enquanto o filho não provar que mudou. Viola inaugura uma lona cultural da comunidade Pedra Branca. Luma demonstra a Mavi e a Mércia arrependimento pelo que fez com Viola. Moema leva Nahum para morar em sua casa. Ísis deixa escapar que não quer que o filho se case, diante da insistência de Marlete. Iarlei conta a Dhu que Edmilson está frequentando o resort e que receia que o pai possa se envolver em uma confusão. Lorena descobre que o pai pegou seu dinheiro. Rudá se esconde na vestimenta de pierrô e Iberê desconfia. Madá pede para Viola criar uma sugestão de prato para vender na birosca. Luma procura Viola.



Terça - Luma revela seu arrependimento a Viola e pede perdão à chef. Marcel e Marlon impedem que Iberê se aproxime do pierrô. Iberê conta a Mavi que Nahum está com Moema. Mavi pensa em um plano para acabar com a lona cultural. Robson observa Diana e Volney entrando no resort e conta a Hugo. Hugo observa pelos monitores Diana conversando com um homem. Mavi pensa em destruir a comunidade. Nahum pede Moema em casamento. Luma escuta Mavi tramando o desvio da estrada por cima da comunidade e da lona cultural.



Quarta - Iberê tenta convencer Mavi a desistir da ideia. Luma conta a Viola o plano de Mavi para destruir a comunidade e a lona cultural. Marcel e Rudá se unem contra o plano de Mavi. Mércia confronta Nahum por estar com Moema. Marlete e Ísis concordam sobre o casamento de Evelyn e Tomás. Berta comenta com Sirlei que está desconfiada da relação de Leidi e Zuleide. Ísis e Leidi tramam se livrar de Marlete. Viola consegue levar clientes para a birosca, com o sucesso de sua comida. Marcel entrega a Viola uma carta da prefeitura notificando a desapropriação de imóvel para fins de utilidade pública.



Quinta - Viola incentiva a comunidade a resistir à desapropriação. Mavi sente a reação dos seus funcionários que moram na comunidade. Luma conta a Mavi que foi ela quem contou a Viola que o empresário está envolvido na desapropriação dos imóveis. Hugo sofre ao ver Diana entrando na lancha de Jean Pierre. Diana conta a Fátima que Hugo está hostil com ela. Viola enfrenta Grilo, e o expulsa da reunião de moradores da comunidade. Marlete observa Sirlei dando dinheiro para Lorena e descobre que ele tem um filho fora do casamento. Rudá procura Luma.



Sexta - Rudá pede ajuda a Luma. Daniel diz a Michele que convocará a imprensa para denunciar a estrada. Viola repreende Rudá por ter falado com Luma. Luma se sente acuada por Mércia. Moema não acredita em Iberê. Michele chora ao ler a carta de Cristiano. Mércia alerta Mavi sobre seus inimigos. Mavi avisa a Luma que o restaurante está indo mal. Mércia observa Luma dizendo a Rudá que decidiu ajudá-lo.



Sábado - Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insiste em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão da desapropriação na comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

televisão Depois de vender bala na rua, ator destaque em "Os quatro da candelária" sonha com novela na Globo