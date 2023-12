Confira os resumos das novelas da semana (25/12 até 30/12)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Márcia, Tony e Renée se unem para encontrar Vic. Lara não gosta de saber do interesse de Yeda por Edu. Edu tenta reatar sua amizade com Mário. Adriana se incomoda com a afeição de Ísis por Sérgio. Danilo chega para o Natal na casa de Helena e finge não conhecer Míriam. Mário se veste de Papai Noel e invade a festa de Lara. Érica registra o desaparecimento de Vic. Edu afirma a Yeda que não para de pensar nela. Vic surge na casa de Renée e afirma que só quis unir a família. Sérgio reconhece Adriana em uma foto antiga com Helena.

Terça – Sérgio se espanta com a descoberta de que teve um envolvimento com Adriana. Márcia se sente ignorada pelos filhos e Érica a aconselha. Marcos deixa o Natal na casa dos tios e sai com o carro de Natália. Pedro percebe que Natália mente para acobertar Marcos. Vilma comenta com Roberto que Mário se reaproximou de Lara. Polvilho encontra Wagner na rua, mas logo o perde de vista. Sérgio deduz que Adriana o reconheceu. Marcos sofre um acidente e Natália se desespera.

Quarta – Marcos é atendido no hospital e Natália e Carol vão ao seu encontro. Sérgio não gosta do envolvimento de Helena com Danilo. Vic volta para casa com Márcia. Renée pede que Polvilho a leve até Wagner. Giovanni e Ísis vão acampar e o jovem tem uma crise de ansiedade. Jairinho se aproxima de Marcos, que tenta disfarçar a amizade deles na frente de Natália. Lara confessa a Yeda e Cris sua paixão por Mário. Sérgio procura Adriana.

Quinta – Adriana afirma a Sérgio que não deseja conversar sobre o passado dos dois. Vilma e Roberto armam para afastar Lara de Mário e do escritório. Pedro comenta com Taís que descobriu que Marcos estava praticando racha com Jairinho. Sérgio pressiona Adriana para saber se Ísis é sua filha. Roberto incentiva Mário a não desistir de Érica. Pedro oferece um emprego para Marcos. Érica insinua que Mário está apaixonado por Lara. Vilma e Roberto descobrem que Taís era a amante de Átila.

Sexta – Roberto pensa em fazer com que Lara desconfie de Mário. Jonas questiona Adriana sobre seu comportamento. Cris visita Marcos e Natália flagra os dois. Edu se declara para Yeda. Helena e Adriana brigam. Mário confessa a Lara que pensa muito nela. Marcos engana Natália e afirma a si mesmo que jamais trabalhará com Pedro. Helena tenta atropelar Adriana e Jonas garante que fará a ex-esposa pagar pelo que fez. Rico, amigo de Pedro, se interessa por Renée. Sérgio consegue coletar DNA de Ísis sem que ela perceba.

Sábado – Sérgio vai até um laboratório para fazer o exame de DNA de Ísis. Natália afirma a Pedro que não perdoará o irmão, caso suas atitudes afastem Marcos. Carol visita Marcos e Natália alerta a amiga para o fato de o sobrinho não ser Bruno. Jonas invade a casa de Sérgio e confronta Helena. Ísis aconselha Yeda a dar uma chance para Edu. Raquel e Evilásio revelam a Mário que Lara é apaixonada por ele. Érica garante a Edu que não deixará Yeda ser feita de boba. Helena pensa em contratar Danilo. Giovanni confronta Helena sobre a tentativa de atropelamento de Adriana.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Pascoal e Merreca apontam suas armas um para o outro. Pascoal descobre que não foi Merreca quem o entregou para Barreto. Preciosa surpreende Luna com um abraço. Maria convida Julião para passar a noite de Natal em sua casa. Soraya conta para Francisco sobre Merreca. César convence Preciosa a passar o Natal com a família de Nero. Bebel desconfia do comportamento de Preciosa. A mãe de Otávio Augusto chega à casa de Rejane. Luna convence Soraya a pedir outra chance para Francisco. César aparece na casa de Maria.

Terça – Maria deixa César ficar em sua casa. Preciosa é gentil com Luna. Merreca pensa em Soraya. Francisco e Soraya reatam o namoro. César pede para colocar o nome na certidão de Luna, e Maria fica aflita. César ameaça Maria para Julião. Julião entrega seu presente para Luna. Gláucia decide alugar seus quartos para Caíto, Bartô e Soraya. Luna desconfia da decisão de César em querer reconhecê-la como filha. Pascoal manda uma mensagem ameaçadora para Preciosa. Luna confessa a Miguel que tem dúvidas sobre ter o nome de César em sua certidão. Preciosa afirma a Pascoal que foi Luna quem o entregou para Barreto.

Quarta – Preciosa tenta convencer Pascoal de sua história. Maria pensa em César. Gláucia incentiva Caíto a não desistir do Rainha da Fuzuê. Luna decide investir na carreira de Jefinho e fala com Tonico. Pascoal ameaça Luna, e Miguel e Julião a defendem. César registra a informação de que Luna pertence à linhagem da Dama de Ouro. Caíto decide desistir do Rainha da Fuzuê. Cecília entrega a Barreto uma pasta com provas contra César. César invade a casa de Pascoal e o repreende por atacar Luna.

Quinta – Pascoal negocia com César seu afastamento de Luna. Barreto abre um inquérito contra César. Francisco se surpreende ao ver o tamanho do abaixo-assinado contra a candidatura de Caíto/Raquel. Francisco trata Soraya com frieza. Vitor convence Caíto a não desistir do concurso da Fuzuê. Bebel alerta Maria contra César. César convence Luna a não denunciar Pascoal. Pascoal ajuda Preciosa com seu novo plano contra Luna. Cecília fica indignada ao descobrir que o inquérito contra César será encerrado. Bebel questiona César sobre a proteção de Pascoal. Preciosa e Pascoal chegam ao local da cooperativa ilícita.

Sexta – Preciosa e Pascoal são capturados pelos capangas da cooperativa. Bebel afirma a César que tirará Pascoal da sociedade da joalheria. Merreca cobra de Maria Navalha uma parte do tesouro. Lampião aconselha Francisco sobre Soraya. Preciosa e Pascoal fecham negócio com Sabrina. Cecília fotografa o boletim de ocorrência feito por César sobre o garimpo ilegal. Nero pensa em contratar um detetive para investigar César. Cecília decide ir ao Pará. Preciosa coloca o contrato da cooperativa irregular no meio dos documentos de Luna. Preciosa comemora com Pascoal o plano contra Luna. César afirma a Maria e Luna que pode provar o parentesco delas com a Dama de Ouro.

Sábado – César se anima quando Luna o chama de pai. Preciosa confessa a Pascoal que não quer que Luna se aproxime de seu pai. Apolônia se decepciona com Otávio Augusto e Rejane. Francisco pensa em instalar câmeras de segurança para flagrar a fraude de Lili Paneleira. Maria afirma a Luna que desconfia do interesse de César em ajudá-las. Barreto questiona Miguel sobre Cecília. Bianca filma Jefinho e Selena cantando juntos. Lili Paneleira é desmascarada e desclassificada do concurso. Rejane anuncia a nova Rainha da Fuzuê. Sai a confirmação do exame de DNA de Maria Navalha e a Dama de Ouro. Preciosa flagra César e Maria juntos.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Alex e Lívia admitem que gostam um do outro. Mariana e Julieta vão morar na casa de Daniel. Téo explica para James que, após o encontro dele e Amanda no passado, na Itália, Amanda ficou grávida, o que significa que James pode ser o pai biológico de Téo. Pórcia diz para Bassânio que terminou o namoro e o rapaz fica feliz da vida. Patrick conta para Karen que foi flagrado com o troféu por Hélio e alega que não quer tomar essa culpa sozinho. Telma e Mauro reparam que a relação deles não está boa e tomam uma decisão. James pergunta para Amanda se Téo é filho dele. Domitila vai até a casa de Daniel e o cozinheiro a apresenta como namorada para Mariana e Julieta. Alex pede Lívia em namoro e eles combinam de não contar para ninguém, apenas para Romeu, Julieta e os pais. Bernardo aprova a sinopse de Fausto e pede o roteiro completo.

Terça – Mauro conta para Alex que terminou com Telma e Alex revela ao pai que namora Lívia. Telma chora pelo término e Lívia não tem coragem de anunciar sua felicidade à mãe. Fred tenta se aproximar dos filhos, mas tem dificuldade. Téo se frustra ao saber que James não é o pai dele. Mauro e Telma sentem a ausência um do outro. Téo se recusa a tomar café da manhã com Amanda. Na falta de Glaucia no Monter Mercado, Vitor manda Pórcia atender os clientes, enquanto ele mesmo nada faz. Basílio compra um carrinho sujo e enferrujado para vender cachorro-quente. Bassânio diz ao irmão que está sendo difícil ajudá-lo, mas que está tentando.

Quarta – Alex e Lívia chegam juntos no CEC, mas se separam ao entrar. Fausto avisa Hélio que as inscrições para a audição da peça de Castanheiras vão ser no CEC. Basílio se passa por Bassânio e aborda Pórcia, para flertar com ela. Karen ameaça Patrick se ele revelar a Hélio que ela foi a autora do roubo do troféu. Romeu e Julieta convencem os amigos a participarem da audição. Basílio descobre que Bassânio gosta de Pórcia e intimida o irmão, alegando que vai conquistar a garota. Glaucia aumenta absurdamente os preços do Monter Mercado. Hélio fica nervoso com o novo sistema do aplicativo do CEC e vai tirar satisfação com Leandro.

Quinta – Téo procura James novamente e pede desculpa por achar que ele era o pai dele. James relembra que tinha um rapaz chamado Lorenzo Borges e que era apaixonado por Amanda. Téo resolve ir atrás dessa informação. Hélio chega no escritório de Leandro e faz um escândalo por causa do aplicativo. Hélio vê na mesa de Leandro o mesmo vaso de flor deixado para Clara. Bassânio e Amanda vão buscar os produtos deixados no refrigerador do Monter Mercado e descobrem que o freezer estava fora da tomada e que os alimentos estragaram. Mariana prepara o jantar favorito de Daniel. Hélio comenta com Clara que Leandro é o admirador secreto dela, mas Clara acha que não, já que Leandro era apaixonado por Flávia. Domitila fala que a comida da Mariana está sem sal. Karen expõe toda a verdade do troféu para Enzo e diz que Patrick não tem culpa.

Sexta – Domitila provoca Mariana beijando e elogiando Daniel. Enzo explica para Patrick que ele não está mais suspenso. Dimitri vê Glaucia guardar algo no cofre: o colar que ela roubou. Alex e Lívia se aproximam e quase se beijam. Hélio conta para Telma sobre a atitude de Karen e avisa que a garota terá sua punição. Glaucia parabeniza Fausto pela peça e comenta que deseja Nando no papel principal. Ele alega que Nando passará pela audição, assim como todos. Mariana tira satisfação com Vera e fala que ela poderia ter mais empatia com os produtos dela, mas Vera ainda não sabe o que aconteceu. Leandro fala com Clara sobre o baú encontrado no acampamento e Clara desconfia que ele seja o admirador secreto.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Caio explica a Kelvin o plano para visitar Aline. Teresinha consola Aline. Petra revela a Antônio que irá se separar de Luigi. Ramiro cai no plano de Caio e conta a Antônio que a família de Aline irá visitá-la na noite de Natal. Luigi flagra Anely e Natercinho juntos e sente ciúmes. Ramiro segue o carro de Caio, sem saber que são Rodrigo e Luana que estão no veículo. Caio, Jussara e João vão para o convento no carro de Rodrigo, para despistar Ramiro e Antônio. Petra decide passar o Natal com Hélio. Antônio fica furioso ao saber que foi enganado. Aline se emociona com a chegada da família ao convento.

Terça – Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.

Quarta – Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

Quinta – Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa invista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Teresinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês.

Sexta – Antônio revela a Aline que colocará as crianças para adoção. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kelvin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kelvin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e a Teresinha e diz que armará um plano para tirá-las da tapera.

Sábado – Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Música Beyoncé, Elton John, Taylor Swift: saiba quais foram as turnês mais lucrativas de 2023