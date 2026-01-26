Confira os resumos das novelas da semana (26/01 a 31/01)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Zulma exige que o documento de adoção de Samir seja devolvido. Ernesto diz a Lourival que sabe que ele está apaixonado por Doris River. Sandra gosta de saber que Ernesto tem medo dela. Celso e Túlio conversam sobre Estela. Margarida revela a todos que é Adamo Angel. Estela e Túlio se reconciliam.



Manoela viaja com Lúcio. Araújo diz a Haydée que voltará a trabalhar na fábrica. Francine invade o quarto de Cunegundes atrás de suas esmeraldas. Zulma flagra Zenaide prestes a destruir o documento de adoção, e Felícia vê. Felícia, Jasmin e Simbá alertam Candinho sobre as intenções de Zulma de separá-lo de Samir.



Terça - Candinho decide ir para o sítio com Samir, a fim de afastá-lo de Zulma. Zulma castiga as crianças por terem alertado Candinho sobre seu plano. Dita acompanha Estela à delegacia para denunciar o crime de Ernesto contra ela. Ernesto e Sandra confessam a Celso seu plano para arruinar Candinho. Sônia se oferece como assistente de Haydée.



Candinho chega ao sítio com Samir e todos comemoram. Anacleto e Jocasta assumem seu relacionamento. Carmem confirma para Zulma que Candinho e Samir estão no sítio. Francine propõe a Mirtes encontrar as esmeraldas de Cunegundes e dividi-las. Tamires beija Celso. A Baronesa/Sandra tenta conversar com Doris, e Lourival teme que o segredo de Dita seja revelado.

Quarta - Dita/Doris consegue despistar Sandra. Ernesto e Sandra anunciam o lançamento do disco de Doris River. Túlio pede Estela em casamento, e Tamires tenta confortar Celso. Lourival vibra com o sucesso de Dita/Doris. Dita afirma a Lourival que precisará adiar sua turnê para ficar com Candinho.



Olímpia exige que Margarida revela a todos a farsa de Adamo. Asdrúbal confronta Zulma, que afirma ser a mãe de Samir. Celso se nega a vender a fábrica para Sandra, que aciona o prefeito da cidade. Anabela foge de casa e revela a Celso que Estela é sua mãe. Samir teme perder Candinho.



Quinta - Dita e Simbá vão para o sítio, e avistam Zulma e Zenaide na estrada. Celso leva Anabela até Estela, e conforta a amada. Asdrúbal pede ajuda a Cunegundes para salvar a fábrica de Candinho. Olga e Sandra acreditam que Doris River tenha um segredo.



Margarida confessa que é Adamo durante o programa de Olímpia. Celso questiona Estela sobre o pai de Anabela. Estela repreende o comportamento de Túlio em relação a Celso. Zulma chega ao sítio e exige levar Samir. Cunegundes descobre que suas esmeraldas foram roubadas.



Sexta - Cunegundes desconfia de Francine. Francine e Mirtes partem com as esmeraldas para o Rio de Janeiro. Estela conversa com Anabela. Samir afirma que não deixará o sítio com Zulma, e Simbá ajuda o menino a fugir. Todos se preocupam com o desaparecimento de Samir e Simbá. Ernesto garante que processará Margarida por falsa identidade.



Zulma enfrenta Dita. Candinho encontra Samir e Simbá. Celso sonda Sandra e conclui que Anabela é filha de Ernesto. Estela denuncia Ernesto para Sabiá. Mirtes e Francine decidem voltar para São Paulo e devolver as esmeraldas para Cunegundes. Candinho foge com Samir, e Zulma e Zenaide tentam alcançar os dois.



Sábado - Zulma e Zenaide percebem que é Lourival quem está no carro, e Dita, Candinho e Samir comemoram o sucesso de seu plano. Manoela conforta Margarida, que sofre com sua demissão da rádio. Anabela se recusa a aceitar a aproximação de Estela. Sandra deduz que Anabela pode ser filha de Ernesto.



Araújo, Celso e Asdrúbal informam Candinho sobre a situação da fábrica. Tobias e Lauro planejam comprar uma casa para seu filho com Sônia. Carmem prevê que Ernesto não tem muito tempo de vida. Anabela fotografa Estela com Celso. Lauro aconselha Túlio. Mirtes e Francine descobrem que perderam as esmeraldas de Cunegundes. Candinho anuncia que terá de se separar de Samir.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – 19h40



Segunda - Cinara ameaça revelar o segredo de Zilá. Palhares pede orações para a saúde de Eliomar. Zilá e Naiane confrontam Janete sobre o relacionamento de João Raul e Agrado. Alaor fica constrangido ao se deparar com a presença de Cinara. Talita divulga a história de Naiane e Agrado, e todos comentam. Agrado confidencia a João Raul que nunca conheceu seu pai. Janete tenta falar com Agrado. Alaorzinho procura Janete. Esteban se desespera com o visual criado por Eduarda para Naiane. Zilá propõe união com Ronei contra Agrado. Ronei oferece aliança com Talita. Agrado e João Raul estranham a hostilidade de um comerciante. Agrado se desespera ao saber que é prima de Naiane.



Terça - Janete revela a Agrado sua história com Alaorzinho, e pede perdão por ter mentido para a filha. Ronei diz a João Raul que seus fãs o estão condenando por ter deixado Naiane. Agrado decide se afastar de João Raul. João Raul afirma a Naiane que não deseja reatar seu namoro.



Agrado desabafa com Eduarda. Irene desconfia do comportamento de Cinara. Tino alerta Talita sobre a presença de Agrado na pensão de Zeca. Luan aconselha João Raul a não desistir de Agrado. Cinara garante que está do lado de Zilá. João Raul se declara para Agrado.



Quarta - João Raul se explica para seus fãs, e canta com Agrado, encantando a todos. Talita divulga o dueto de João Raul e Agrado, e Naiane se revolta. Malvino e Alaorzinho pensam em rescindir o contrato de trabalho com Ronei. João Raul exige que Ronei se afaste de sua vida pessoal. Naiane sofre nas redes sociais.



Cinara tenta se aproximar de Alaor. Esteban decide voltar para o Brasil para ajudar Naiane. Ronei se instala na pensão de Zeca. Agrado se abriga na casa de João Raul. Agrado visita Eliomar.



Quinta - Eliomar acorda do coma e confunde Agrado com Cecília. Todos se emocionam ao saber que Eliomar despertou. Eliomar confessa que sonha em ver Zilá e Janete se entenderem. Walmir reclama com Ronei da presença de Agrado em sua casa. Talita e Tino flagram Eduarda com Agrado.



Alaorzinho desabafa com Malvino sobre Janete. Zilá pede a interdição de Eliomar. Esteban chega ao Brasil e desmascara Eduarda para Naiane. Leandro encontra Neide. Zuzu desembarca em Bom Retorno. Agrado e Naiane se encontram.



Sexta - Naiane acusa Agrado e Eduarda de fazerem um complô contra ela. Leandro sonda Neide sobre sua experiência no Grupo Alaor Amaral. João Raul se nega a dividir um comercial com Naiane. Vilma e Agenor julgam Janete ao vê-la com Alaorzinho. Agrado se entende com Eliomar.



Alaor se aproxima de Ivana. Zeca estranha o comportamento de Adilson com Walmir. Eduarda faz sucesso em sua apresentação para Ronei, mas Naiane a atrapalha. Luan apoia Eduarda. Agrado pede para conversar com Naiane.



Sábado - Agrado convence Naiane a conceder uma trégua para ela e João Raul. Leandro procura por Xavier. Zilá não gosta do convite de Naiane a Agrado para um jantar. João Raul surpreende Agrado ao divulgar sua música na rádio.



Rosalva ouve a conversa de Zilá com o advogado, e alerta Janete. Agrado e João Raul chegam para o jantar na mansão dos Amaral. Adilson se aproxima de Walmir. Ivana gosta de Alaor. Janete encontra Agrado na casa de Zilá.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Gerluce questiona o que Lígia fazia no ferro-velho. Zenilda avisa a Xênica que Ferette passou mal e foi internado. Ferette ofende Viviane e Lorena. Lígia confronta Joaquim sobre As Três Graças. Lucélia registra a senha do computador de Kasper. Joaquim avisa a Gerluce que Lígia viu As Três Graças no ferro-velho.



Leonardo flagra Zenilda mexendo no celular de Ferette. Júnior e Maggye se deparam com Lucélia e Bagdá juntos. Júnior é obrigado por Bagdá a permanecer na Chacrinha, enquanto o bandido decide levar Maggye e Lucélia para casa. Juquinha avisa a Paulinho que Lígia quer falar com ele.



Gerluce vai até a delegacia ao saber por Paulinho que Lígia deseja denunciar um crime. Lígia se espanta quando Gerluce avisa que será presa caso a mãe denuncie o roubo das Três Graças.



Terça - Lígia denuncia Joaquim à polícia por injúria, e não fala das Três Graças com medo de prejudicar Gerluce. Joaquim e Misael decidem retirar As Três Graças do ferro-velho. Lucélia propõe aliança a Bagdá. João Rubens estranha a preocupação de Kasper com Ferette. Lígia procura o pastor Albérico para conversar, e os dois acabam se envolvendo.



José Maria deixa a cadeia e se surpreende ao ver Kellen. Zenilda avisa a Xênica que irá atrás de quem armou contra José Maria. Ferette comunica a Zenilda que afastará Leonardo de seus negócios. Maggye alerta Lucélia sobre Bagdá. Raul é sequestrado. Paulinho comenta com Juquinha que ficou intrigado com a denúncia de Lígia. Gerluce revela a Lígia que planejou o roubo da escultura ao lado de Joaquim, Viviane, Júnior e Misael.



Quarta - Lígia se surpreende quando Gerluce afirma que não se arrepende do que fez. Raul sente alívio ao ver Rogério. Zenilda enfrenta Arminda, ao ver a sócia de Ferette destratar seus filhos. Raul passa o recado de Rogério a Gerluce. Arminda e Zenilda trocam ofensas e rompem sua amizade. Gerluce repreende Joaquim por ter deixado Arminda entrar no ferro-velho.



Célio ameaça Arminda com os vídeos que gravou de seus encontros com Ferette. Paulinho diz ao delegado que não pode mais acreditar nas verdades que Gerluce lhe conta. Lígia conta a Gerluce sobre seu envolvimento com o pastor Albérico.



Quinta - Helga se prontifica a ajudar Arminda a se livrar de um problema. Macedo avisa a Arminda que só estará livre para ajudá-la depois que Ferette receber alta hospitalar. Arminda pede socorro a Joaquim. Lígia demonstra todo seu apoio a Gerluce, mas confessa que teme pela filha. Gerluce estranha o comportamento de Paulinho com ela. Ferette se surpreende quando Crô se apresenta em seu quarto.



Sexta - Ferette exige que retirem Crô de seu quarto. Paulinho procura Lígia, que o aconselha a falar com Gerluce. Misael aconselha Joaquim a se afastar de Arminda. Gerluce fica preocupada ao saber por Lígia que Paulinho sondou a mãe. Crô visita Kasper e João Rubens, mostrando seu interesse em comprar As Três Graças.



Juquinha diz a Paulinho que a ficha de Joaquim é extensa. Vandilson deixa claro a Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na Chacrinha. Arminda surge com Helga na Chacrinha, convidando Raul e Joélly para irem a sua casa.



Sábado - Joélly desconfia do convite de Arminda, mas Raul decide aceitar. Lena diz a Herculano que não consegue parar de pensar em Joélly. Crô deixa a casa de Kasper e João Rubens. Ferette finge que está com amnésia, deixando Zenilda preocupada. Arminda oferece dinheiro para Joaquim explicar como a cortina que viu foi parar no ferro-velho.



Gerluce avisa a Joélly para ter cuidado com Arminda. Crô visita Josefa. Maggye diz a Júnior que nunca quis saber de sua origem. Consuelo resiste às tentativas de Misael de resgatar a relação amorosa. Gerluce avisa a Arminda que Joélly não aceitará o convite da patroa para jantar. Joaquim é surpreendido por Paulinho, Juquinha e o delegado com um mandado de busca e apreensão no ferro-velho.



