Confira os resumos das novelas da semana (26/02 até 02/03)

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Todos ficam constrangidos com a presença de Marcos, e Natália apoia o sobrinho. Rico termina o relacionamento com Renée. Carlinhos se declara para Carol. Giovanni convida Marcos para conhecer a empresa da família. Helena pede que Roberto afaste Marcos de sua vida. Natália conta para Carol que Marcos é filho de Helena. Ísis sofre uma agressão ao tentar defender um animal na rua, e Marcos a defende. Lara, Yeda e Mário descobrem que o atestado de óbito de Átila foi falsificado.

Terça – Lara e Mário decidem iniciar uma investigação sobre a morte de Átila. Natália confronta Helena sobre sua relação com Bruno. Giovanni pede que Jonas retorne à empresa. Renée confessa a Tony que teve uma recaída por Wagner. Jonas revela a Giovanni que Ísis decidiu se mudar para a Austrália. Taís questiona Pedro sobre seu comportamento obsessivo em relação a ela. Giovanni diz a Sérgio que Jonas aceitou fazer assessoria na empresa, e Helena ouve. Wagner desmaia, e Renée se desespera. Helena anuncia que se internará em uma clínica de repouso. O médico afirma que o estado de Wagner é grave.

Quarta – Wagner aguarda na fila prioritária pelo transplante, e Renée, Vic e Tony se unem. Aramis consegue instalar uma câmera no escritório de Roberto. Giovanni apresenta Marcos aos funcionários da Helàne. Rico e Érica se aproximam, e Edu questiona a ex. Helena se interna em uma clínica. Natália confronta Rico sobre o dia da morte de Bruno. Lara e Mário iniciam a investigação sobre a morte de Átila. Cris descobre que Ísis está grávida. Sérgio tenta impedir Ísis de viajar para a Austrália. Adriana revela a Jonas que Ísis é filha de Sérgio.

Quinta – Jonas se revolta contra Adriana por ter lhe omitido a paternidade de Ísis e rompe o relacionamento com ela. Na clínica, Helena dispensa a ajuda de Lígia e aciona Fagundes. Renée se desespera com o estado de Wagner. Helena orienta Fagundes a sequestrar Jonas. Sérgio e Giovanni tentam convencer Marcos a começar a trabalhar na Helàne. Adriana desabafa com Carol sobre o término de seu relacionamento com Jonas. Natália questiona Pedro sobre a morte de Bruno. Pressionado por Taís, Pedro acaba revelando que acredita ter sido Natália a responsável pela morte do irmão.

Sexta – Pedro explica sua teoria sobre o acidente de Bruno para Taís, e pede segredo à mulher. Marcos garante a Natália que descobrirá quem tirou a vida de Bruno. Rico reabre o caso de Átila, e Lara e Mário comemoram. Fagundes informa a Helena que Jonas deixou a casa de Adriana. Lara e Mário invadem a casa de Roberto, e Nice os ajuda quando o patrão chega. Yeda revela seu interesse por Aramis. Giovanni desabafa com Sérgio sobre Ísis e Cris. Adriana sofre com a falta de notícias de Jonas, e aconselha Ísis a ser verdadeira com Giovanni. Cris inventa para Giovanni que está grávida.

Sábado – Giovanni fica abalado com a suposta gravidez de Cris. Aramis garante a Yeda que é apaixonado por ela. Pedro implora para que Taís o ajude a manter em segredo sua teoria sobre Bruno, para proteger Natália. Renée usa suas economias para comprar o remédio de Wagner. Giovanni desabafa com Sérgio sobre o estado de Cris, e Marcos ouve. Marcos conta a Ísis que Cris está grávida de Giovanni. Aramis não consegue terminar com Carmen. Rico confirma a Pedro que Marcos forjou seu sequestro com Jairinho. Fagundes sequestra Jonas e o leva até Helena.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Miguel chega para falar com César, e consegue plantar a escuta no quarto de hotel. Rui sofre um acidente. Alícia inicia seu podcast com Maria, e todos se emocionam. Vieira explica a Pascoal como será seu julgamento. César revela para Preciosa o esquema de contrabando. Bebel decide vender seu apartamento e sua parte na Conde de Montebello. Soraya e Francisco se emocionam ao ouvir o coração do bebê. Lampião pede Mercedes em casamento. Preciosa insiste para ver as pedras preciosas de César, e Rebeca ouve a conversa dos dois. Pascoal se preocupa ao saber que o julgamento não correrá como o previsto. O fornecedor de pedras preciosas e um capanga chegam ao quarto de hotel de César e, logo em seguida, Rebeca e outros policiais invadem o local.

Terça – César e Preciosa são presos. Bebel e Heitor se preocupam com a prisão de Preciosa. Começa o julgamento de Pascoal. Rebeca avisa a Bebel que ela também será investigada. Pascoal se enfurece com o depoimento de Luna. César se irrita ao descobrir que Miguel colocou uma escuta em seu quarto e promete vingança. Francisco pede Soraya em casamento. A Juíza lê a sentença de Pascoal. Mercedes e Bianca percebem a troca de olhares entre Caíto e Vitor. Soraya visita Merreca na penitenciária. César faz uma denúncia anônima contra a Fuzuê. Agentes da Receita Federal chegam à Fuzuê.

Quarta – Nero é acusado de sonegação de impostos. Vieira ameaça abandonar a defesa de Pascoal. Francisco discute com Nero e Miguel. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma a fraude cometida por Francisco. Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Mercedes aconselha Vitor sobre seu relacionamento com Bianca. Alícia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera. Vitor e Bianca terminam o namoro. Selena se aconselha com Lampião. Jefinho e Soraya fazem sucesso nos shows. Luna compra o apartamento de Bebel.

Quinta – A emissora não divulga o resumo do penúltimo capítulo.

Sexta – A emissora não divulga o resumo do último capítulo.

Sábado – Reprise do último capítulo.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Julieta faz festa na casa do pai e chama os jovens do Lado Vila e do Lado Torre. Téo percebe que a chuteira que antes tinha ganhado do Bernardo, agora está nos pés de Romeu. Fausto passa mal ao descobrir que Bassânio namora Pórcia. Na confraternização, Romeu tenta agradar a Téo, que não facilita. Romeu fica incomodado com o jeito ranzinza do rival e Téo com a presença de Romeu na casa. Romeu alega estar tentando ser legal com Téo desde quando Bernardo doou sangue para ele. Téo fala que não pediu para Bernardo doar e Romeu rebate dizendo que Téo é ingrato. Cansado de ver a briga entre os dois, Julieta manda encerrar a discussão e grita que eles são irmãos. Romeu não entende, mas Téo admite para Romeu que Bernardo também é o pai dele. Téo pede aos colegas não espalharem o segredo. Julieta se sente mal por revelar a notícia; Téo diz que ela estragou tudo. A família Campos se diverte em casa quando Julieta chega chorando; ela explica para a mãe o que aconteceu. Téo também conversa com os pais e Romeu questiona à família, o motivo de esconder a notícia dele.

Terça – Romeu quer saber dos pais como vai ser a vida dele sendo irmão do Téo. Pórcia alerta Fausto que está saindo de casa e que precisa cuidar da vida sozinha. Glaucia descobre, através de um site de fofoca, que Bernardo é pai de Téo. Lívia acredita que Karen foi a responsável por soltar a notícia para o site de fofoca. Vera fica preocupada com o fato da paternidade de Bernardo e acha que isso vai estragar a fama da família. Amanda explica para Nath que Téo é filho de Bernardo, mas que vai fazer de tudo para manter a família como está. Bernardo anuncia aos Monteiro que agora que o bairro inteiro sabe da paternidade, ele vai assumir o filho de vez.

Quarta – Téo deseja saber quem revelou seu segredo para o site de fofoca. Vera sente que está perdendo o marido e a tranquilidade no casamento, e pede um tempo para Bernardo. Após ver Pórcia sair de casa, Fausto diz para a filha que vai dar uma chance para o relacionamento dela com o Bassânio. Glaucia flagra Romeu abraçando Julieta novamente e fica brava; chantageando o sobrinho, Glaucia pede para Romeu elogiar o serviço dela no CEC à família Monteiro. Fausto obriga Bassânio a começar a trabalhar no condomínio Residencial Verona como ajudante. Julieta fica com ciúme da amizade de Lívia e Rosalina. Vitor manda Glaucia pagar o que deve a ele; Fred tenta escutar o assunto atrás da porta. Glaucia encontra Mariana na rua e alerta que pegou Romeu e Julieta juntos. Mariana fala para Julieta parar de insistir na amizade com Romeu.

Quinta – Mauro pega um produto fora da validade no Monter Mercado e notifica Vera; Vera chama atenção de Pórcia. Téo revela a Romeu que Bernardo o presentou com a mesma chuteira que o irmão está usando, mas que foi obrigado a devolver. Nath e Dimitri pensam em um plano para juntar Téo e Romeu. Bernardo confessa para Romeu que a chuteira era um presente para Téo; Romeu fica chateado por tantas mentiras do pai. Julieta observa Patrick junto à Karen. Bassânio inicia o serviço no Residencial Verona e Fausto afirma que não gosta dele e que vai pegar pesado com o genro. Romeu recebe uma carta como se Téo fosse o autor e vice-versa; a informação escrita na carta era para ambos fazerem as pazes. Eles se encontram e descobrem que nenhum dos dois escreveu a carta de fato; Téo acha que Julieta está por trás da mensagem. Bernardo declara à Amanda e Téo que deseja assumir a paternidade e se aproximar mais do garoto.

Sexta – Téo fala para Bernardo que não faz sentido ele aparecer agora e bancar o pai. Pórcia vai até a casa de Hélio e confronta Vitor, mostrando as imagens da câmera de segurança do Monter Mercado e revelando que ele sabotou o estabelecimento com produtos vencidos. Julieta se depara com Rosalina no apartamento de Lívia e fica com ciúmes. Leandro fica preso no elevador com Julieta. Amanda desabafa com Enzo e acha que Téo não está preparado para relação com Bernardo. Amanda fica preocupada se Téo gostar mais da outra família do que dela. Clara manda Vitor confessar para Vera que ele prejudicou o mercado. Mariana atrapalha o encontro de Daniel e Telma para avisar que Julieta desapareceu. No elevador, Julieta começa a entrar em desespero

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Dona Patroa pressiona Egídio, que confessa ter pegado o vestido de Joana no varal. Damião revela a Ritinha seu interesse por ela. Venâncio inventa para Eliana que Teca é sobrinha de Buba. Bento não gosta da ideia de João Pedro cuidar de suas terras. Bento e Kika descobrem que Zé Augusto foi traído pela mulher e está sendo investigado no hospital. Kika se oferece para ajudar Augusto. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana. Damião beija Ritinha. João Pedro pensa em Mariana. José Inocêncio diz a Mariana que recebeu um ‘aviso’ e ela fica tensa.

Terça – Mariana comenta com Inácia sobre a conversa do marido e demonstra certo receio. Buba se apavora quando Teca conta que conheceu Eliana. Ritinha conta a Morena que sentiu seu corpo tremer ao beijar Damião. Buba se recusa a falar de seu passado com Venâncio. Padre Santo fica aliviado quando Dona Patroa informa que Egídio acolheu a família de Tião Galinha, mas Pastor Lívio pressente que algo não está certo. Joana comenta com Tião Galinha que seu vestido sumiu do varal e depois reapareceu. João Pedro pede suas contas a José Inocêncio e diz que quer seguir seu próprio caminho.

Quarta – José Inocêncio não se conforma com a decisão de João Pedro. Venâncio pede a Teca para ficar na casa de Buba. Morena afirma para Mariana que a jovem é o pivô do desentendimento entre João Pedro e José Inocêncio. Mariana enfrenta José Inocêncio e garante que não gosta o suficiente de João Pedro para trair o marido. Damião se lembra do serviço que lhe foi encomendado. Egídio se assusta quando Tião Galinha conta que matou dois homens que se aproximaram de Joana. Tião fica desconfiado quando Joana lhe alerta sobre a forma com que Egídio trata o marido.

Quinta – Dona Patroa avisa a Egídio que devolveu a peça íntima de Joana que o marido furtou, e ameaça deixá-lo. Padre Santo e Pastor Lívio gostam da ideia de ter Lu como professora na escola rural. João Pedro desiste de ir embora e pede permissão a José Inocêncio para voltar a morar em casa. Tião Galinha se decepciona ao ver as terras que o patrão lhe cedeu. Morena acolhe Lu em sua casa, a pedido de José Inocêncio. Pastor Lívio fica sem ação quando Ritinha lhe diz que ele é muito bonito para ser pastor. Damião fica intrigado quando Zinha avisa que tem mais gente interessada em Ritinha. Dona Patroa usa o vestido de Joana para agradar Egídio. Tião Galinha deixa Joana apavorada, ao contar a história que ouviu de Egídio sobre como José Inocêncio enriqueceu.

Sexta – Joana se assusta com a obsessão de Tião pelo diabinho da garrafa de José Inocêncio. Buba avisa a Venâncio que manterá Teca em casa até a criança nascer. Pitoco diz a Neno que eles precisam encontrar Teca. Lu reflete sobre a relação de João Pedro com o pai. Zinha não gosta de ter que dividir o quarto com a professora Lu. Ritinha confidencia a Morena que está apaixonada por Damião. José Inocêncio conhece Damião. Eriberto abre o jogo com Venâncio e conta que está interessado em Eliana. Buba estranha quando Teca lhe diz que acha que conhece José Inocêncio, ao olhar para o quadro na parede. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de andar sozinho a cavalo pela região. Mariana convida Damião para entrar em casa, o que faz com que Inácia pressinta que a jovem pode estar envolvida em uma tocaia contra o patrão.

Sábado – José Inocêncio não se abala com o jeito servil de Damião e desconfia que o empregado seja um matador. Joana conta a Pastor Lívio que Tião está querendo vender a alma para o diabo. Damião toma uma bebida servida por Inácia e acaba revelando seu plano de tirar a vida de José Inocêncio. Mariana sente a desconfiança de Inácia sobre ela. Damião pede ajuda a Ritinha para mudar seu destino. José Inocêncio conta a Chico sobre a confissão de Damião, e pede ao marido de Inácia que não faça nada contra o homem. João Pedro pede perdão ao pai por ter contratado Damião. João Pedro flagra Mariana com uma arma na mão, e a imobiliza.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.





