Confira os resumos das novelas da semana (27/01 até 01/02)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25



Segunda - Maristela e Juliano acusam Beatriz e Carmem de impostoras. Bia passa mal. Anita desconfia de que Nelson está envolvido no sumiço de Laika. Maristela, Zélia e Juliano tentam convencer Clarice de que Beatriz mente. Orlando observa Ana Maria. Maristela se preocupa com Arlete. Eugênio e Violeta se despedem de Raimundo. Jacira encontra Laika. Beatriz e Carmem procuram Clarice.



Terça - Clarice expulsa Beatriz e Carmem de sua casa. Maristela e Juliano ameaçam Zélia. Bia garante a Ronaldo que descobrirá as intenções de Beatriz. Alfredo reconhece Laika. Beto protege Beatriz de jornalistas. Carmem tem uma ideia para provar a Clarice que Beatriz diz a verdade. Nelson assume que foi ele que soltou Laika. Lígia provoca Clarice. Beto sonda Raimundo sobre o passado dos Alencar. Bia volta para casa. Eugênia cai na armadilha de Jacira. Anita pede o desquite a Nelson. Arlete comenta com Beatriz que Bia pode ser sua neta. Basílio chantageia Juliano.



Quarta - Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre a conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.



Quinta - Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo. Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete. Clarice apoia Bia. Beatriz e Beto conhecem Alcina, viúva de Geraldo. Eugênia diz a Celeste que reconquistará Guto. Lígia dá a Beto o dinheiro de que precisa para comprar as telas de Clarice para Beatriz. Alcina alerta Zélia. Guto nega o presente de Eugênia. Carlito flagra Marlene beijando Juliano. Flora chega à casa de Zélia.



Sexta - Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Guto rejeita Eugênia. Jacira garante a Alfredo que Eugênia e Topete ainda serão um casal. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa. Maristela aprova Flora. Topete é contratado para o programa de Alfredo. Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.



Sábado - Flora se apresenta a Arlete como Raquel. Teresa pede segredo a Alfredo sobre o possível desquite dos dois. Maristela se preocupa com a rebeldia de Clarice. Carmem sugere que Beatriz peça a Basílio o dossiê contra Juliano. Teresa desabafa com Olga. Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. Juliano ameaça Basílio. Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis. Beatriz recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca. Carlito escreve para Érico.



Volta por Cima

Globo – 19h40



Segunda - Tati e Madalena iniciam uma briga. Violeta aceita que Cacá e Jô treinem Chico. Doralice expulsa Osmar do hospital. Belisa se emociona ao lembrar do passado. Alberto sugere que Edson faça terapia. Sidney tenta conversar com Cida. Osmar se desespera ao saber que pode ser preso se Doralice o denunciar. Yuki consegue uma medida protetiva contra Gerson. Ana Lúcia ouve Chico falando com Cacá sobre seu desejo de se tornar capanga. O médico explica para Violeta como será o exame que fará em Cacá. Edson conversa com Bernardo. Tati diz a Madalena que não irá depor contra Osmar, se Doralice o denunciar. Cacá pede para morar na casa de Jão.



Terça - Jão deixa Cacá ficar em sua casa. Madalena avisa a Tati que Osmar pode não ser preso se devolver o que roubou. Moreira se surpreende quando Ana Lúcia conta que Chico quer ser capanga da família Castilho. Osmar decide seguir os conselhos de Tati. Chico confessa seu amor por Cacá para Moreira. Edson aconselha Nando a lutar por Tati. Doralice volta para casa, e Tati avisa a Osmar. Gerson se recusa a sair da academia, após saber da presença de Yuki. Nando e Tati ficam juntos. Madalena se surpreende ao saber que Cacá está morando na casa de Jão.



Quarta - Roxelle se oferece para confortar Madalena. Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. Jão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.



Quinta - Chico tenta se explicar para Madalena. Roxelle conta para Gigi que vai jantar com Gerson. Violeta humilha Ana Lúcia. Jayme sente ciúmes de Tereza. Cida flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto. Beth vibra ao saber que Alberto e Cida decidiram ser somente amigos. Doralice conforta Madalena. A mando de Gerson, Zezito atenta contra Bernardo. O médico faz o exame de DNA em Cacá. Jão beija Madalena.



Sexta - Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.



Sábado - Jão revida a hostilidade contra Rosana e Edson fica constrangido. Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida. Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco. Jão exige que Edson faça o exame de DNA. Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.

A Caverna Encantada

SBT – 21h05



Segunda - Elisa esquece de comprar comida para os alunos e as crianças ficam revoltadas. O inspetor Severo chega ao colégio no momento da bagunça das crianças na cozinha. A missão dele é aprovar ou não as condições e estruturas do colégio. Pilar e Gabriel se unem para salvar o colégio. Felipe tenta arruinar a vistoria do inspetor. Thomas questiona Betina sobre o motivo de não assumirem o namoro, mas Betina tem medo de magoar Cristina.



Terça - César atende um casal que discute sobre os cuidados do cachorro e acaba fazendo uma sessão de terapia com os dois. Dalete retorna ao colégio para ajudar a melhorar a imagem da instituição diante do inspetor. Pilar e Dalete exaltam Norma perante o inspetor. Após verificar o sistema de ensino e a estrutura do colégio, Severo aprova a inspeção. Thomas e Betina se beijam e são flagrados por Cristina. Preocupada, Betina decide contar para Cristina que está namorando Thomas.



Quarta - O inspetor Severo questiona Norma sobre a MC Normaliza e sua carreira de rap. Em conversa com Cristina, Betina diz que a amiga nunca afirmou que gostava de Thomas e Cristina revela que Betina mentiu sobre os sentimentos em relação a ele. Norma recontrata Dalete e demite Pilar, alegando que a professora desobedeceu suas ordens.



Quinta - Thomas segue o conselho de César e decide terminar com Betina. No colégio, os alunos fazem uma greve de fala e fome pela demissão de Pilar, o que incomoda Norma. Thomas se declara para Cristina, mas ela reage surpresa e, em um momento de irritação, o repreende. Cristina diz a Betina que elas precisam se valorizar e as duas se desculpam. Antes de Pilar ir embora do colégio, Norma pede que ela solicite às crianças que parem com o protesto. Shirley e Wanda avisam aos pais dos alunos que Pilar foi demitida.



Sexta - Pilar diz a Gabriel que deseja voltar para sua cidade. Norma manda Elisa pesquisar algo errado que Pilar tenha feito no passado. Gabriel se despede de Pilar na rodoviária e diz que vai sentir muito a falta dela. César contrata Thomas como novo funcionário do Pet Shop Bolhas & Bolhas, o que irrita Betina e Cristina. Elisa informa a Gabriel que Norma está recebendo diversas ligações dos pais insatisfeitos com a demissão de Pilar.



Mania de Você

Globo – 21h15



Segunda - Mavi é obrigado por Mércia a comunicar a todos os participantes da reunião que ela é a nova CEO do grupo Albacoa. Mércia rasga o contrato com o suposto grupo canadense e demite Volney. Fátima comunica a Berta que Ísis foi presa e condenada por estelionato em sua juventude. Berta decide fazer o teste de DNA em Tomás. Volney e Mércia discutem. Robson conta a Gael sobre a gravidez de Fátima. Luma flagra Volney e Meg na casa de Viola. Mércia conta a Mavi que Volney está mancomunado com Viola. Luma desconfia de Mércia.



Terça - Mavi resiste a acreditar que Viola esteja aliada a Volney. Viola afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá. Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho. Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele. Mércia mostra a Mavi um vídeo, comprovando que Viola armou um golpe contra o filho. Mavi confronta Viola.



Quarta - Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra. Volney planta um rastreador no sapato de Mércia. Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta. Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel. Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa. Volney segue Mércia.



Quinta - Mavi pede perdão a Luma. Daniel tenta tranquilizar Michele. Viola se preocupa com a falta de notícias de Volney. Marcel e Rodhes ficam surpresos com a decisão de Viola de continuar a trabalhar no Violeta. Ísis pede ajuda de Leidi para executar seu plano. Luma se surpreende ao ver Viola, e as duas discutem. Ao ser demitida por Mércia, Viola a confronta pelo sumiço de Volney.



Sexta - Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney. Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia. Fátima procura Gael e se surpreende ao ver Robson no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.



Sábado - Luma pede ajuda a Mavi em relação a Mérca. Fátima enfrenta Robson, ao perceber a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael. Viola afirma aos amigos que precisa encontrar Filipa. Diana diz a Hugo que pressente que algo grave aconteceu a Volney. Sirlei ameaça Ísis e Leidi. Luma fica intrigada com o sumiço de Volney. Rodhes descobre que a mãe de Filipa está internada em um hospital em São Paulo. Luma se espanta ao saber por Berta que a mãe possuía obras de arte valiosas.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também