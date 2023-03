Confira os resumos das novelas da semana (27/03 a 1º/4)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15



Segunda – Orlando confessa a Estevão que nunca conseguiu esquecer Marê. Gaspar ameaça Catarina. Marcelino questiona os freis e padres sobre Rosa, acreditando se tratar de sua mãe. Gilda exige que Gaspar encontre Ronaldo e se livre do ex-funcionário. Marê sofre por não estar junto a seu filho. Os freis e padres admiram o desenho que Marcelino fez sobre sua família. Júlio confronta Érico sobre sua atuação no caso de Marê. Tobias implica com Marcelino. Anselmo não gosta da aproximação de Érico e Verônica. Odilon pede que Elza assuma o relacionamento dos dois. Orlando chega ao Brasil.

Terça – Orlando afirma a Lucília que voltou para reencontrar Marê. Gilda e Gaspar confabulam a morte de Ronaldo. Lucília revela a Orlando que Marê está presa, acusada de assassinar o pai. Lucília declara seu amor por Orlando, e sofre por não ser correspondida. Turíbio humilha Elza na frente de Odilon, que tenta disfarçar a revolta. Anselmo disfarça para Cândida e vai atrás de Verônica. Ronaldo é executado pelo matador contratado por Albuquerque a mando de Gilda e Gaspar. Júlio vê o cadáver de Ronaldo. Orlando visita Marê na prisão.

Quarta – Marê e Orlando confrontam suas mágoas, e a moça revela que deu à luz um filho dos dois. Gilda e Gaspar comemoram a morte de Ronaldo. Cândida incentiva Verônica a ficar com Érico, e Anselmo se incomoda. Orlando garante a Marê que encontrará o filho dos dois. Júlio informa a Marê sobre a execução de Ronaldo, mas diz que voltará a falar com Catarina. Sônia exige que Ademar e Justino a deixem em paz. Orlando se hospeda no Grande Hotel Budapeste, e Gilda e Gaspar o reconhecem. Lívia se preocupa com o comportamento de Tobias. Júlio pressiona Catarina, que confessa que não foi Marê quem assassinou Leonel.

Quinta – Catarina aceita depor na polícia em favor de Marê, que teme pela segurança da moça. Gaspar vai até a casa de Catarina, mas não a encontra. Júlio afirma a Marê que Catarina está segura. Frei Severo e os padres acolhem Catarina e aprovam sua decisão de contar a verdade à polícia. Catarina afirma ao desembargador que Marê não atirou no pai. Júlio descobre que Gaspar pressionou Catarina. Gilda diz a Gaspar que Júlio entrou com um pedido de anulação da sentença de Marê. Orlando procura por seu filho, sem sucesso. Catarina é demitida por Gaspar. Marê é libertada da prisão, e Júlio a beija.

Sexta – Orlando vê Marê deixar a prisão com Júlio. Marê afirma a Júlio que não existe relacionamento amoroso entre eles. O prefeito Juscelino e Sarah se hospedam no Grande Hotel. Marê retorna ao Hotel e, na frente de Gilda, garante a Juscelino que foi vítima de uma armadilha. Gilda fica perturbada com a presença de Marê, e pede que Cândida assuma seu lugar como anfitriã do prefeito e sua esposa. Marê ameaça Gilda, que exige que Sílvio a coloque de volta na prisão. Tânia recebe uma carta de Luís. Júlio conta a Frei Severo que Marê está livre. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo. Orlando beija Marê.

Sábado – Marê e Orlando se amam, mas a mulher afirma que viverá apenas para encontrar seu filho. Orlando e Marê decidem contatar Alice para saber de Ângelo. Marê reencontra os freis e padres. O circo chega à cidade, e Marcelino foge da Irmandade para procurar sua mãe entre os artistas. Orlando enfrenta Gaspar. Érico se desculpa com Marê e promete ajudá-la a retomar a presidência da empresa de seu pai. Gaspar alerta Gilda sobre a proximidade entre Érico e Marê. Padre Donato e Frei Leão encontram Marcelino e o confortam. Catarina decide deixar a cidade. Orlando encontra Alice. Marê é eleita a nova presidente do Grupo Rubião.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Jenifer questiona Ben sobre sua tatuagem e revela que sua mãe tem uma igual. Sol faz sucesso durante a apresentação no programa. Ben se surpreende com a possibilidade de ser pai de Jenifer. Wilma afirma a Vitinho que não vai deixar Sol e Lui ficarem juntos e exige que o produtor a ajude. Ben diz a Jenifer que precisa conversar com Sol. Lumiar revela para Ben que sabia que Jenifer era filha de Sol. Ben procura Theo. Lumiar liga para Dora, que se preocupa com o estado da filha. Theo se surpreende com a notícia de que Ben pode ser o pai de Jenifer. Vitinho revela que Sol e Lui se beijaram e Wilma fica furiosa. Theo se oferece para acompanhar Ben. Lumiar não consegue avisar Sol da visita de Ben e chora nos braços de Dora. Sol conversa com o pastor sobre seu envolvimento com Lui. Ben chega para falar com Sol.

Terça – Jenifer avisa que não é um bom dia para falar com a mãe, e Ben vai embora. Lumiar revela a Dora que mentiu para o marido. Hugo tenta falar com Kate. Vini avisa a Yuri que o projeto de revisão criminal será reapresentado para o reitor da faculdade. Theo questiona Ben sobre sua conversa com Sol. Kate pergunta por Eduardo para Jenifer. Os alunos do ICAES descobrem que Lumiar não apresentou o projeto para a reitoria e contam para Ben. Fábio tenta aconselhar Lumiar. Jenifer revela a Ben que Lumiar sabia de toda a investigação que ela estava fazendo para encontrar seu pai biológico. Duda treina boxe com Gil e Bryan. Hugo grafita uma arte com Kate em um muro na frente da casa da moça. Neide conta sobre a visita que Jenifer recebeu para Sol e ela confronta a filha.

Quarta – Sol garante a Jenifer que Ben não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Theo defende Lumiar para Ben. Sol tenta falar com a esposa de Ben. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Jenifer vai escondida para a casa de Ben e se decepciona ao encontrá-lo com Theo e Simas. Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Clara incentiva Rafa a sair de casa para fotografar. Hugo pede para Jenifer dar um presente dele para Kate. Sol discute com Jenifer e liga para Ben. Lui se angustia com a demora de Sol para chegar à mansão. Sol vai à casa de Ben e ele afirma que fará um exame de DNA com Jenifer.

Quinta – Sol mente para Ben sobre a paternidade de Jenifer e implora que ele incentive a moça a esquecer o assunto. Kate finge não gostar do presente de Hugo. Sol chega com Ben à mansão e Lui fica enciumado. Jenifer marca de se encontrar com Ben. Lui se entristece por não conseguir ajudar Sol. Ben tenta convencer Jenifer a desistir de fazer o exame de DNA e os dois discutem. Lui tem uma ideia para tentar alegrar Sol e pede a ajuda a Vitinho. Jenifer discute com Neide. Sol se aconselha com o Pastor Miguel, e decide mentir novamente para a filha mais velha sobre sua paternidade. Ben afirma a Theo e Simas que não vai procurar Lumiar. Jenifer questiona Neide sobre os antigos namorados da mãe. Neide faz fofoca de Sol na igreja. Lui manda entregar a surpresa na frente da igreja e Sol se sente humilhada com os olhares dos fiéis.

Sexta – Lui se angustia à espera de uma resposta de Sol. Sol garante a mãe que não ficará com Lui. Neide difama a filha de Marlene na igreja. Sol revela para Vitinho os termos do contrato que Wilma a fez assinar. Jenifer diz que não quer mais participar do laboratório de revisão criminal e Ben pede para conversar com ela. Bryan e Gil defendem Duda do bullying no colégio. Uma criança pede a ajuda de Ben e Jenifer para tirar o pai da cadeia. Sol diz a Lui que não quer ficar com ele. Erick implica com Duda e ela acredita que a culpa foi de Meire. Jenifer se empolga para trabalhar no caso do pai de Vitória no laboratório de revisão criminal e Ben acha graça. Lumiar tenta conversar com Ben. Theo vai até o Refúgio e questiona Lumiar sobre a paternidade de Jenifer.

Sábado – Lumiar não responde a pergunta de Theo. Dora se incomoda com a presença de Theo no refúgio e passa mal ao tocar nele. Kate brinca com Duda e Meire. Lui compõe uma música e Wilma o menospreza. Jenifer conversa com Ben sobre o caso do pai de Vitória. Sol se emociona quando Lui mostra parte da música que ele compôs para ela, e eles acabam se beijando. Ben conversa com Josué, pai de Vitória, e se empolga quando Jenifer descobre uma brecha para que eles revisem o caso. Guiga questiona Jenifer sobre o baile funk próximo à sua casa. Theo se afasta com Lumiar de uma cerimônia e Dora se preocupa. Jenifer encontra um presente que Ben deu para Sol quando eram namorados. Theo entra escondido com um vinho no quarto de Lumiar. Jenifer pede para Kate levá-la ao baile funk. Theo consegue a informação que queria sobre Sol com Lumiar.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Os amigos de Benício começam a ficar preocupados com o baixo rendimento do garoto na escola. Os sócios da Onze demitem Sérgio e promovem Joana. Com acesso ao rastreamento de Pinóquio, Otto pergunta ao androide o que ele foi fazer na escola e na Luc4Tech. Jeff impõe a Gleyce um posicionamento sobre o boato do envolvimento com Cobra e ela conta que é informante da polícia. Por chamada de vídeo, Ruth diz a Helô que sua relação com Renato está desgastada e pensa seriamente em terminar. Benício resolve procurar ajuda da mãe depois de passar a noite lendo comentários de haters. Através de perfil falso, Celeste decide seduzir André.

Terça – Jeff conta o plano de Gleyce para Otto. Sérgio se despede da empresa. Glória incentiva Otto a falar com Luísa sobre sentimentos. Pinóquio alerta Yupechlo que não pode sair de casa porque Otto está monitorando seus passos. Após insistência de Celeste, André responde ao perfil falso. João encontra Poliana e alega que precisa falar algo que guardou por muito tempo. Em conversa com Luca, Nicholas mostra imagens do LUC2 ao lado do LUC1. Poliana disfarça e impede João de se expressar. Roger revela a Glória que Celeste é sua filha com Tânia. Poliana diz a Kessya que sentiu frio na barriga com João, mas não quer misturar as coisas. Pinóquio consegue a planta da Luc4Tech. Eugênia pega no flagra os filhos dialogando com Pinóquio.

Quarta – Sérgio começa a vida de dono de casa e planeja ideias para o futuro. Luísa decide conversar com Otto sobre a aproximação na festa de casamento de Sérgio e Joana. Poliana sugere que Otto faça um jantar para Luísa. Glória desabafa com Branca sobre a nova neta. Curiosa sobre o possível adultério de Roger, Glória quer saber quantos anos Celeste tem. Nanci esquece de visitar Waldisney na prisão. Song e Helena se inscrevem para projeto da nova websérie de Luigi e mandam mensagem ao jovem. Poliana, Pinóquio e João armam um jantar para Luísa e Otto e espiam tudo em outro cômodo, através da câmera de segurança.

Quinta – Otto e Luísa confabulam sobre eles dois e a situação de aproximação durante o casamento de Joana e Sérgio. Otto aconselha Luísa a não se preocupar com a opinião dos outros. Otto briga com Poliana por esquematizar um jantar surpresa. Yupechlo assiste a gravações autorizadas do Magabelo para começar um plano investigativo. Davi visita Gleyce e pede desculpa pela ausência no CLL. Glória questiona Otto sobre o motivo dele e Luísa negarem o sentimento. Pinóquio acompanha de casa tudo o que ocorre na Luc4Tech. João conversa com Poliana sobre o lançamento do livro e agradece por todos os momentos de ajuda. Pinóquio auxilia Yupechlo a entrar na sala restrita em que LUC2 fica armazenado.

Sexta – Otto entrega flores na casa de Luísa. Glória resolve contar para Otto que Celeste é filha de Roger. LUC2 dispara um alarme de segurança. Luca e Eugênia encontram Pedro, Chloe e Yuna na área restrita e LUC2 revela que as crianças queriam furtá-lo. Ruth diz ao sobrinho João que a livraria cancelou o evento de lançamento da obra de Pedro Vasconcelos. Tânia manda os capangas entregarem dinheiro para donos de livrarias para não acontecer evento de divulgação do livro. Pinóquio tem outro plano para capturar LUC2. Poliana pergunta a Glória se pode fazer o evento do livro na galeria dela e da tia. Otto fala para Glória não chegar perto de Celeste, mas Glória pede compaixão.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Chiara se desvencilha de Ari e avisa a Dina que está sendo seguida por ele. Guerra manda Ari sair de perto da filha. Núbia grava, com má intenção, uma conversa entre ela e Brisa, em que a moça dá a entender que depôs na delegacia contra Ari a mando de Guerra. Guida, sem ser vista, observa Guerra mexendo em uma arma. Talita e Leonor discutem. Ari tira uma foto de Brisa conversando com Guerra, para entregar ao delegado junto com a gravação feita por Nubia. Helô fica intrigada ao saber que Tininha viu Pilar e percebe que essa última mentiu para Creusa. Laís e Monteiro ficam preocupados ao perceber que Theo não está em casa. Guerra diz a Guida que por sorte ele não se encontrou com Ari.

Terça – Guida se recorda que Guerra atirou quando flagrou Débora no quarto com Moretti, e teme que ele faça o mesmo com Ari. Laís pede ajuda de Helô para encontrar Theo. Leonor nega conversar com Caíque. Guida avisa a Cidália que viu Guerra carregando uma arma e colocando na pasta do trabalho. Brisa recebe uma intimação da polícia. Helô comunica a Laís que Theo pegou um ônibus para se encontrar com um provável amigo da internet. Helô descobre que Theo estourou o cartão de Laís para comprar armas virtuais. Zezinho aborda Moretti querendo mais dinheiro. Núbia entrega um papel a Guerra dizendo que está devolvendo as ações do empresário.

Quarta – Guerra sente pena de Núbia e diz que ela está enganada sobre o filho. Helô avisa a Laís que Theo foi encontrado e será levado para o Rio pelos policiais. Guerra fica confuso quando Chiara pede para viajar para a cidade onde a mãe morava. Ari reage ao saber que Núbia devolveu as ações para Guerra. Helô repreende Theo. Brisa fica indignada quando a cigana diz que ela não é mãe de Tonho. Moretti pede dinheiro emprestado a Guida para pagar a chantagem de Zezinho. Leonor conclui que Ivan não é filho de Moretti depois de conversar com Dante e Sara, e ameaça expor o que descobriu para Guida.

Quinta – Laís comunica a Brisa que ela está sendo considerada suspeita de sequestro de crianças e de rapto de Tonho. Leonor diz a Cotinha que vai tirar a limpo se Ivan é realmente filho de Moretti. Laís avisa a Brisa que seria bom para ela que Ari retirasse do inquérito o nome da cliente como suspeita de ser sequestradora. Chiara revela a Guerra que não pretende ficar com o filho e nem morar no Brasil após o nascimento da criança. Moretti entrega o dinheiro para Zezinho, colocando um fim no trato entre os dois. Moretti se sente aliviado quando Stenio lhe diz que as suspeitas sobre o autor da explosão no carro de Guerra estão tendendo para Ari. Leonor fica sem entender quando Guerra lhe pede para não mexer na história do filho do Moretti.

Sexta – Cidália explica a Leonor que não é o momento de questionar a paternidade do Moretti, por causa dos processos que Guerra está movendo contra o ex-sócio. Leonor conta a Cotinha que desconfia que Guerra possa ter algum envolvimento com a história do Ivan ser filho de Moretti. Guerra confronta Ari e manda o rapaz se afastar de Chiara. Cidália repreende Guerra. Helô comenta com Yone sobre sua desconfiança de Moretti estar recebendo ajuda de Guida por conta de alguma chantagem que o empresário possa estar sofrendo. Brisa e Ari trocam acusações. Guerra orienta Guida a colocar Ivan mais próximo de Sara. Ivan abraça Sara. Ari procura por Brisa.

Sábado – Brisa diz a Ari que só muda o depoimento que deu a favor de Guerra se o ex-marido lhe entregar a guarda de Tonho. Núbia reage quando Gil confirma que Ari pode ser preso. Helô diz a Stenio que sabe que Moretti está sendo chantageado. Leonor diz a Guida que sentiu um interesse pessoal de Guerra na história da paternidade de Moretti. Guida avisa à família que irá se casar. Cidália comunica a Guerra que cuidará do contrato de casamento do empresário com Guida. Laís revela a Monteiro que não está conseguindo administrar o problema de Theo. Oto aconselha Caíque a sempre contar que é assexual no início de um relacionamento. Guerra avisa a Brisa que ela pode provocar a prisão de Ari e ganhar a guarda de Tonho.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

