Confira os resumos das novelas da semana (27/04 a 2/05)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Alika revela a Nilo Peçanha que Jendal deu um golpe de Estado em Batanga. Nilo adverte Alika sobre o poder dos ingleses ao lado de Jendal, e garante a jovem que não revelará sua identidade. Jendal publica um anúncio oferecendo recompensa a quem descobrir o paradeiro de Alika.



Mundica repreende Mirinho por sua falta de atenção. Tonho e Lúcia/Alika sonham com sua viagem para o Recife. Mirinho cobra que Virgínia fale com Diógenes sobre o investimento em sua tecelagem. Mr. Jones se assusta com o comportamento de Jendal. Alika descobre que Jendal ofereceu uma recompensa por sua captura.



Terça - Alika/Lúcia disfarça o impacto de sua descoberta sobre Jendal para Tonho. Jendal desaprova a forma como Kênia conduz as preparações para seu casamento com Mr. Jones. Dumi, Akin e Ladisa se organizam para lutar contra Jendal. Chinua aconselha Omar a esperar o momento certo para confrontar Jendal.



Casemiro pede que Graça confie em Ana Maria. Januário e Manoel observam Ana Maria com interesse. Viriato alerta Manoel sobre Ana Maria. Mr. Campbell orienta Mr. Jones a cumprir o acordo no casamento com Kênia. Mirinho e Virgínia convencem Diógenes a saber mais sobre o projeto de tecelagem do rapaz. Mirinho encontra Tonho e Alika/Lúcia na estação de trem.



Quarta - Mirinho provoca Tonho. Alika conta a José que Nilo Peçanha se lembrou do tio. Fabrício chega à casa de Casemiro. Tonho revela a Casemiro que está namorando Alika/Lúcia. Mirinho e Tonho se enfrentam na fazenda. Alika/Lúcia confidencia a Salma que está se relacionando com Tonho, e pede perdão à amiga. Fabrício pressiona Mirinho sobre sua parte na sociedade. Mirinho provoca um acidente com Tonho, e Fabrício se assusta. Alika se preocupa com a demora de Tonho, que está machucado na estrada. Dumi pede ajuda a Burak para atentar contra Jendal. Onildo encontra Tonho desacordado.



Quinta - Onildo pede socorro na estrada para acudir Tonho, e Fabrício obriga Mirinho a parar seu carro. Alika/Lúcia acusa Mirinho de atentar contra Tonho. Mirinho comemora o sucesso do encontro de Fabrício com Diógenes. Alika/Lúcia cuida de Tonho ao lado de Onildo, e incentiva o namorado a lembrar de como se deu o acidente. }



Onildo avisa a José, Teresa e Niara/Vera sobre o ocorrido com Tonho, e diz que Alika/Lúcia ficará com o rapaz. Onildo sonda Niara/Vera sobre seu passado. Tonho confronta Mirinho sobre o acidente. Kênia e Jendal recebem o rei da Inglaterra para o casamento da moça. Mr. Jones é rendido por Akin e Ladisa.



Sexta - Mr. Jones cede às ameaças de Akin e Ladisa, que exigem o cancelamento do casamento com Kênia. Casemiro afirma a Mirinho que o deserdará caso o filho faça algo contra Tonho novamente. Com a ajuda de Burak, Ladisa e Akin se livram de Mr. Jones. Kênia e Jendal exigem que Mr.



Jones seja encontrado para o início da cerimônia de casamento. Kênia descobre que Mr. Jones sumiu e acaba desmaiando. Mr. Campbell acredita que Mr. Jones desistiu de seu compromisso, sem saber que o homem foi rendido pelo povo de Batanga. Jendal ordena que Mr. Campbell seja preso.



Sábado - Kênia assume para Jendal que tramou para tirar vantagens de seu casamento. Jendal inventa que Mr. Jones faleceu, e o rei George pede para participar das cerimônias fúnebres. Fabrício aconselha Mirinho a como conquistar Alika/Lúcia. Mirinho decide propor uma trégua a Tonho, e Casemiro ordena que o filho se afaste de vez da namorada do rapaz.



Dumi conforta Kênia, que acaba beijando o guarda. Dumi se surpreende com seus sentimentos por Kênia. O rei George descobre a farsa do enterro de Mr. Jones, mas decide indenizar Kênia ao saber que o inglês fugiu de seu compromisso. Chinua constata que Omar fugiu.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Irene pega dinheiro com o agiota Adilson. Zuzu e Janete insistem para Laurinha revelar que é Benedito Boaventura, e Esteban se preocupa. Com a ida de Marcela para o exterior, Estevan assume seu lugar na loja da Alô Country. João Raul desabafa com Luan sobre seu novo disco. Uma mulher abraça Palhares na frente de Janete, que se surpreende.



Zilá vai ao encontro de Ronei, ele tem esperança com a possibilidade de ela dissolver o casamento com Alaorzinho. Palhares garante a Janete que não conhece a mulher, que afirma ser amante do radialista. Leandro confronta Alaor sobre o invasor em seu quarto. Alaor se aproxima de Zuzu. Naiane gosta dos galanteios de Gael. João Raul pensa em Agrado.



Terça - Alaor sonha com um beijo em Zuzu. Gael pensa em agradar Naiane, mas a encontra com João Raul. Esteban troca as coleções de Zilá e Janete, e se desespera com a confusão. Esteban pede demissão para Zilá. Esteban se abre para Janete e Zuzu. João Raul discute com Ronei sobre o novo álbum.



Zilá não aceita a demissão de Esteban, que impõe condições para sua permanência no grupo. Iranildo confessa que usou a identidade de Palhares, e ele explica a situação para Janete. A pedido de Esteban, Laurinha revela a Naiane que o estilista fará o figurino de Agrado e Eduarda.



Quarta - Walmir é demitido do Grupo Amaral. Zilá conversa com o advogado sobre seus direitos no casamento. Janete se preocupa com Agrado. Walmir flagra Irene com Adilson. Zilá cobra Alaor uma reparação. João Raul se desespera ao ver a moto de Agrado tombada na estrada.



Quinta - João Raul resgata Agrado. Walmir ajuda Irene a quitar a dívida com Adilson. Zilá pede que Alaor transfira alguns bens para seu nome, em caso de Alaorzinho querer a separação. Leandro se emociona com a história de vida de Eduarda. João Raul e Agrado compõem uma nova música.



Alaorzinho constata que as atitudes de Walmir salvaram as informações do Grupo Amaral e o recontrata. João Raul e Agrado contam a Naiane e Leandro que passaram a noite juntos. Eduarda confessa a Zuzu que ama Leandro. Ronei e Zilá conversam sobre seus feitos. A primeira audição do selo Romântica é um sucesso. Iranildo se apresenta a Janete. Zilá encontra Xavier.



Sexta - Zilá confronta Xavier sobre um possível encontro com Leandro, e o homem nega. Naiane se incomoda com o sucesso do selo Romântica. Ronei cumprimenta Agrado e Eduarda pela carreira. Após as audições, Malvino e Laurinha são escolhidos para cantar no álbum, mas o rapaz declina em lealdade a Alaorzinho.



João Raul comenta com Walmir sobre sua aproximação com Irene. Laurinha conta a Naiane que cantará no álbum de Agrado e Eduarda. Naiane é barrada na entrada do camarim de João Raul, e se revolta. Alana Matos propõe investir na carreira de Agrado e Eduarda.



Sábado - Agrado e Eduarda comemoram o apoio de Alana ao selo Romântica e a suas carreiras. Gael apoia Naiane após ter sido barrada no camarim de João Raul. Bara provoca Ronei por ter deixado Agrado e Eduarda escapar de seu agenciamento. João Raul se preocupa ao saber da ida de Naiane ao show.



Talita e Tino registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana. Janete e Zuzu comemoram a mudança de suas vidas para melhor. Naiane perdoa João Raul por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Mércia diz a Zilá que Janete será a capa de sua revista em seu lugar. Passam-se três meses. Agrado e Eduarda retornam de sua turnê internacional. Alana apresenta a mansão de Agrado e Eduarda.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Lena fica surpresa quando a bebê se acalma no colo de Gerluce. Paulinho fica atento à conversa de Raul com Herculano, e percebe que o executivo esconde algo. Joélly nota que Lena mentiu para ela. Arminda e Ferette ficam sabendo por Zezé que a obra Três Graças será devolvida para seu verdadeiro dono.



Gerluce fica preocupada ao saber que Joélly e Raul foram se encontrar com Lena. Juquinha prende Bagdá e leva Kasper para a delegacia, por esconder um fugitivo. Joaquim guarda segredo ao ver o dinheiro dentro das Três Graças. Arminda tenta impedir Joaquim e seus amigos de devolverem a escultura para Rogério. Samira observa Joélly e Raul indo ao encontro de Lena e Alice.



Terça - Raul e Joélly desconfiam de Lena, que se sente acuada e deixa o local. Joaquim tenta acalmar Arminda e lhe mostra o dinheiro escondido no compartimento da escultura, propondo que os dois fujam. Jairo afirma que Kasper responderá em liberdade, enquanto Bagdá é encaminhado ao sistema prisional.



Kasper e Bagdá denunciam Lucélia. Joaquim disfarça para Misael que pegou o dinheiro da escultura. Josefa e Gisleyne desmaiam ao ver uma mão humana enterrada no jardim da casa. Paulinho e Juquinha tentam tirar a verdade de Helga sobre a morte de Célio. Arminda descobre que Ferette é pai de Raul.



Quarta - Ferette confirma a Arminda que é pai de Raul. Viviane aceita o pedido de casamento de Leonardo. Arminda pensa em tirar a vida de Samira. Helga segue impassível e sustenta que matou Célio sozinha. Arminda recebe uma ligação de Paulinho, convocando-a para uma acareação oficial, e Helga tenta impedir a patroa.



Misael flagra Joaquim com o dinheiro que estava nas Três Graças e ameaça contar para os amigos. Lígia convida Joaquim para um lanche em sua casa. Arminda conta a Gerluce e a Raul que foi Samira quem matou Jorginho.



Quinta - Gerluce conta a Paulinho que Arminda disse que Samira matou Jorginho. Paulinho combina com Jairo como fazer Arminda confessar seus crimes. Marise sugere a Ferette uma forma de implicar Paulinho na expropriação das Três Graças. Lucélia conta a Ferette que os filhos do executivo irão se casar. Bagdá é levado para o presídio.



Kasper volta para casa, pede perdão a Maggye e a Júnior, e pensa em reerguer a família. Herculano impede Lena de se encontrar com Joélly. Raul conta a Joélly que foi Samira quem matou Jorginho. Jairo comunica a Paulinho que a foto do policial com o grupo investigado caiu na mão da Corregedoria, gerando seu afastamento das investigações até que seja apurada a sua conduta. Samira aborda Raul.



Sexta - Samira convence Raul a entrar em seu carro, e ele descobre que Ferette é seu pai. Jairo orienta Paulinho a ficar quieto até o fim da apuração. Juquinha não consegue convencer João Rubens a conversar com Kasper. Gerluce tenta tranquilizar Paulinho.



Gerluce e Paulinho ficam preocupados com a demora de Raul para chegar em casa. Ferette confirma para Raul que é seu pai. Ferette coloca toda sua raiva na obsessão de acabar com Gerluce.



Sábado - Juquinha avisa a Paulinho que estão providenciando a prisão de Lena e Herculano. Ferette garante a Arminda que impedirá a posse de Gerluce. Arminda pensa em sequestrar a bebê de Lena. Joaquim e Lígia se beijam. Herculano e Lena não se dão conta de que estão sendo seguidos.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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