Confira os resumos das novelas da semana (27/05 até 01º/06)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Artur revela a Quinota que ele e Marcelo foram criados juntos no orfanato. Seu Tico Leonel se afasta de Deodora, afirmando ser um homem casado. Quinota deixa o hospital com Artur e Marcelo se frustra. Zefa Leonel comenta com Tia Salete que Seu Tico Leonel não dormiu em casa. A carroça de Seu Tico Leonel quebra e Deodora se suja de lama. Juquinha pede abrigo no cabaré e Vespertino prevê problemas. Corina convoca Floro Borromeu para investigar o assalto a sua loja. Zefa Leonel vê Deodora com Seu Tico Leonel. Artur pede perdão a Quinota. Zefa Leonel e Deodora se enfrentam.



Terça – Quintilha interrompe a briga entre Zefa Leonel e Deodora. Sabá Bodó e Nivalda pressionam Floro a enquadrar os Leonel por sonegação de impostos. Vespertino leva Juquinha de volta ao hotel, e encontra Tia Salete. Deodora ameaça revelar a Fubá Mimoso o novo paradeiro de Quintilha. Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de casa, que se abriga na igreja. Blandina seduz Zé Beltino e o convence a deixá-la sozinha em seu quarto. Zefa Leonel pede apoio a Quinota. Diante de Marcelo, Deodora jura vingança contra Zefa Leonel e sua família.



Quarta – Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel. Juquinha entra no quarto de Zé Beltino e encontra Blandina. Zefa Leonel explica a Quinota porque pediu que Seu Tico Leonel se afastasse. Padre Zezo conversa com Zefa Leonel sobre a situação de seu marido. Esperança tenta convencer Fé a não ajudar Seu Tico Leonel. Corina engana Benvinda e Margaridinha. Dona Manuela visita Artur. Zefa Leonel e Quinota estranham ao ver Blandina com Juquinha.

Quinta – Zefa Leonel confronta Blandina sobre Juquinha. Blandina inventa uma história sobre o menino, fazendo Zefa Leonel se sentir culpada por negligenciar o filho. Dona Manuela conta a Artur sua história com o médico Estevão, sem saber que está sendo ouvida por Ariosto. Emi discute com Ariosto e pede demissão. Paula Alexandre e Guarda Marcôni entregam a Ariosto uma intimação judicial. Artur pede Quinota em casamento.



Sexta – Quinota aceita se casar com Artur. Ariosto reage à fala de Paula Alexandre e rasga a intimação judicial. Aldenor, Nastácio, Benvinda e Margaridinha se desentendem por conta das roupas da loja de Corina. Vespertino acredita que Deodora não tem um plano contra Zefa Leonel. Marcelo e Seu Tico Leonel discutem na igreja de Padre Zezo. Sabá Bodó e Nivalda constrangem Aldenor a conseguir os documentos das terras de Zefa Leonel. Marcelo afirma a Deodora que tem um plano para destruir os Leonel. Na igreja, Deodora finge confessar seu amor por Seu Tico Leonel.



Sábado – Padre Zezo confronta Seu Tico Leonel, e Marcelo e Deodora comemoram o sucesso de seu plano. Zefa Leonel conversa com Juquinha, que afirma ter sido cuidado por Blandina. Padre Zezo acusa Seu Tico Leonel por ter ouvido a confissão de Deodora em seu lugar. Caridade insinua a Margaridinha e Benvinda que ambas foram enganadas por Corina. Blandina manipula Zé Beltino. Margaridinha enfrenta Quintilha e hospeda Caridade em seu quarto. Zé Beltino apresenta Blandina como sua noiva para Zefa Leonel.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Lupita aceita conversar com Júpiter. Netuno/Léo conta seu sonho para Babbo. Enéas cola cartazes pela cidade, à procura de Netuno/Léo. Jéssica se incomoda quando Murilo afirma que Electra é inocente. Júpiter confessa a Marieta que mentiu para Lupita. Tom pede para Enéas ser seu treinador. Paulina conversa com Brenda sobre o plano para separar Vênus de Tom. Mila se surpreende com o novo visual de Leda. Sheila acusa Chicão de subornar os jurados para favorecer Andrômeda. Nicole perde seu patrocínio. Hans pensa em atentar contra a galeria de seus primos.



Terça – Hans explica seu plano para Mila. Sheila chantageia Chicão. Plutão tenta convencer Rogério de manter o patrocínio de Nicole. Vênus convida Netuno/Léo para ser o chef do restaurante de sua galeria. Brenda tira os cartões de memória da mochila de Tom. Netuno/Léo confessa a Babbo seu interesse por Vênus. Brenda afirma a Paulina que convencerá Vênus a encontrar Tom no chalé. Mila encontra os planos de obra da galeria e os entrega para Hans. Guto questiona Lupita sobre o que houve entre ela e Júpiter. Nicole tenta arrumar um emprego. Brenda leva Pudim e Laurinha para visitar Vênus na galeria.



Quarta – Brenda convence Vênus a ir ao chalé encontrar Tom. Júpiter descobre que Leda está na produtora com Luca. Vênus leva Netuno/Léo para conhecer a galeria e o restaurante. Patty se prepara para encontrar Tom. Netuno/Léo não consegue disfarçar sua preocupação com Vênus. Nicole consegue um emprego. Júpiter invade a produtora e retira Leda da sessão de fotos. Jéssica finge apoiar Electra. Hans conta para Jéssica seu plano para acabar com a galeria. Leda denuncia Júpiter para policiais em uma blitz. Vênus flagra Tom com Patty.



Quinta – Vênus deixa o chalé sem ouvir a explicação de Tom. Patty esconde as chaves do carro de Tom. Jéssica sugere que Hans acabe com Electra, como fez com Frida. Leda, Marieta e Júpiter são levados para a delegacia. Netuno/Léo se preocupa ao saber que Vênus brigou com Tom. Plutão convence Enéas a treinar Nicole. Guto consola Lupita. Max tenta convencer Nicole a aceitar sua proposta e voltar com ele. Chicão revela a Guto e Furtado que está sendo chantageado por Sheila. Netuno/Léo tenta se controlar quando Vênus chega à Fundação. Netuno/Léo avança contra Tom para mantê-lo afastado de Vênus.



Sexta – Vênus exige que Netuno/Léo e Tom a deixem sozinha. Plutão afasta Max de Nicole. Murilo se angustia perto de Electra. Marieta desconfia das atitudes de Júpiter com Lupita. Andrômeda descobre que ganhou de Sheila no karaokê porque Chicão subornou os jurados. Lulu termina o namoro de Andrômeda e Chicão. Tom percebe que pode ter caído em uma armação para separá-lo de Vênus. Luca pede ajuda a Murilo para comprar um anel de noivado para Electra. Vênus pede para conversar com Netuno/Léo. Tom confronta Paulina sobre o mal-entendido no chalé.



Sábado – Paulina nega qualquer envolvimento com o mal-entendido, e Tom desconfia. Vênus tira satisfações com Netuno/Léo por seu comportamento com Tom. Electra reage insegura ao convite para se apresentar com sua turma de dança. Murilo tenta não demonstrar sua tristeza diante de Luca. Hans pensa em sabotar a instalação no restaurante da galeria. Leda marca encontro com um homem pelo aplicativo de namoro. Vênus e Luca assinam contrato com a empresa que fará o projeto com a Fundação. Chantal alerta Tom para um golpe sofrido por Ramón na empresa. Netuno/Léo incentiva Vênus a não perdoar Tom. Luca pede Electra em casamento.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Julieta se aproxima de Diego por entender que é mais fácil ser amiga dele do que de Romeu. Daniel pergunta para Fred se ele ainda gosta de Glaucia. Mesmo morando com Branca, Chilique e Fê Dengosa voltam para a gangue Pedalzera. Mauro fala para Mariana que ainda a ama, mas ela pede para Mauro deixá-la partir. Téo reflete se Rosalina gosta dele. Téo comenta com os pais que quer morar no Residencial Verona. Amanda teme que Téo escolha morar com Bernardo.



Terça – Fred aluga uma casa no Lado Vila. Romeu pergunta para Julieta se ela está gostando de Diego. Leandro libera uma auditoria na Monter Holding para investigar a gerência de Glaucia. No CEC, Romeu e Diego brigam em quadra. Vitor avisa Glaucia que realizou o último desvio de dinheiro da conta da Monter Holding para a conta deles. Mais tarde, Glaucia tenta entrar na Monter Holding, mas o segurança alega que ela está proibida de acessar a empresa.



Quarta – Bassânio pede a namorada Pórcia em casamento. Leandro explica para Glaucia que os advogados conseguiram provar que ele foi ludibriado pela filha para passar a empresa dele para o nome dela. Muke também retorna para a gangue Pedalzera. Fausto não aprova o casamento de Pórcia e Bassânio, mas eles afirmam que a cerimônia vai acontecer da mesma forma. Glaucia fica preocupada que a família descubra que ela desviou dinheiro da Monter Holding e pede para Vitor transferir todo valor de volta para a empresa. Vitor avisa que não tem como voltar atrás. Mariana flagra Clara entrando no Monter Mercado.



Quinta – Mariana aparece no Monter Mercado e diz para Vera que Clara não vai produzir um aroma para a adversária; Pórcia fica sabendo que, no passado, Vera acusou Mariana de um roubo de joia. Julieta sai para jantar com Diego. Glaucia notifica os filhos que ela vai viajar para o exterior sem previsão de retorno e que eles vão morar com o Fred. Pórcia avisa Vera que já viu Glaucia usando a joia que ela tanto procura. Karen e Patrick admitem estar apaixonados um pelo outro. Hélio briga com Clara por ela estar próxima de Vera.



Sexta – No jantar, Julieta fica entediada por Diego só falar dele. Vera confronta Glaucia e pergunta se ela roubou a joia. Glaucia mostra que tem um colar parecido com o que Vera perdeu. Após declaração de amor, Patrick ignora Karen. Ellen e Ian conseguem recuperar um livro de Shakespeare que estava com Trapaça. Na luta da academia, Mariana dá um soco forte em Laura, que cai no chão. Leandro dá a chance de Glaucia admitir se fez algo de errado enquanto estava na presidência da Monter Holding. Glaucia alega que não tem



RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – José Inocêncio é surpreendido por Eliana, que lhe entrega documentos que comprovam que Buba é uma mulher trans. Sandra repreende Eliana. Inácia conta a Ritinha que Eliana esteve na fazenda. Eliana rejeita Damião. Augusto confronta José Inocêncio. Joana se preocupa com a tristeza de Tião. Pastor Lívio conta a Sandra que Egídio pensa em vender a fazenda. José Inocêncio manda Bento resolver a situação com Eliana e os bens que eram de Venâncio. Augusto confessa a Buba que não sabe se terá coragem de olhar para o pai. Buba procura José Inocêncio para conversar.



Terça – José Inocêncio pede a Augusto e Buba que permaneçam na fazenda. Egídio manda Marçal ficar de olho no Pastor Lívio. José Inocêncio tenta convencer João Pedro a não se casar, e os dois discutem. João Pedro sente que o pai está rejeitando seu futuro neto. Egídio aceita vender suas terras para João Pedro, caso o filho de José Inocêncio desfaça o trato que fez com o pai. Inácia alerta José Inocêncio para a terceira tocaia que o patrão ainda terá no seu caminho. Rachid declara seu amor para Dona Patroa. Damião avisa a José Inocêncio sobre a intenção de Zinha de matar Egídio. Augusto comunica a José Inocêncio que deseja abrir uma clínica na vila.



Quarta – Kika avisa a Augusto que depois da audiência ele estará livre para exercer a medicina. José Inocêncio não aprova a decisão de Augusto. Eliana provoca Damião. Lu critica Bento por culpar os outros por seu fracasso. Teca assusta Mariana, Buba e Inácia ao entrar em um transe e rever a morte de Belarmino. José Inocêncio reage quando Mariana sugere que foi o marido quem matou Belarmino. Rachid conta a José Inocêncio que queimou a carta de Marianinha endereçada a Maria Santa. Norberto tenta negociar com Egídio a corretagem da venda das terras do coronel. João Pedro celebra o casamento civil com Sandra, e na hora do brinde comete um ato falho ao chamar a mulher pelo nome de Mariana.



Quinta – Bento conta a Mariana e a José Inocêncio o deslize cometido por João Pedro em seu casamento. Mariana questiona o casamento sem amor de João Pedro. João confessa a Zinha que sofre por não conseguir tirar Mariana da cabeça. José Inocêncio discute com Mariana. Augusto pergunta ao pai se ele aceita Buba como ela é. Augusto explica ao pai sobre orientação sexual e identidade de gênero. Teca se emociona com o carinho de Buba e Inácia. Inácia confidencia a Buba que sabe que o filho de Teca não é de Venâncio. Bento sente inveja de Augusto e menciona na frente do pai que o registro médico do irmão foi cassado. Todos se reúnem para o casamento de João Pedro e Sandra. Rachid conduz a noiva até o altar. João Pedro fica feliz ao ver José Inocêncio chegar com Mariana na cerimônia religiosa de seu casamento.



Sexta – José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar. José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.



Sábado – José Inocêncio diz a Bento que eles oferecerão consultoria jurídica a Dona Patroa para auxiliá-la no divórcio. Lu comenta com Morena que sua família tem posses. Inácia teme pelo que Mariana seja capaz de fazer contra José Inocêncio. Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar. João Pedro afirma a Sandra que, se José Inocêncio não aceitar seu filho, ele não irá mais considerá-lo como seu pai. Eliana incentiva Dona Patroa a ficar com Rachid. José Inocêncio pede desculpas ao Pastor Lívio. Augusto e Buba contam a Teca que Du está vivo.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



