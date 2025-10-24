Confira os resumos das novelas da semana (27/10 até 1/11)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Anabela afirma que não é filha de Estela. Estela gosta de encontrar Dita. Candinho entende sinal de Policarpo para que deixe a delegacia com Asdrúbal. Ernesto engana Paixão, que fala com o afilhado sobre seu testamento.



Dita sugere que Estela procure a certidão de nascimento de Anabela. Sandra se disfarça para ir atrás de Ernesto. Simbá se sente culpado ao conversar com Candinho. Paixão passa mal antes de assinar o testamento. Estela confirma que é irmã de Anabela, e questiona Dita sobre Celso. Candinho teme perder Policarpo.



Zulma pede dinheiro a Celso. Sandra foge do dancing para não ser descoberta. Ernesto encontra Estela no hospital. Zulma reconhece Sandra.



Terça - Sandra pede ajuda a Zulma, que lhe dá abrigo. Estela diz a Ernesto que perdeu a memória. Olga percebe o nervosismo de Ernesto diante de Estela. Anabela comemora a decisão de Estela permanecer em sua casa.



Sabiá questiona Simbá sobre o ataque de Policarpo. Candinho defende Simbá, que se sente culpado com a possibilidade de separar os dois amigos. Zulma faz Sandra de refém a fim de chantagear Celso. Estela pede que Celso lhe conte sobre o namoro dos dois.



Cunegundes exige que Carneiro interne Medeia. Sandra pede que Felícia a liberte do porão em que Zulma a colocou. Policarpo dá sinais a Candinho de que Simbá está mentindo. Araújo diz a Candinho que as notícias sobre o caso de Policarpo não são boas.



Quarta - Araújo afirma que Policarpo será transferido para outra cidade e Candinho se desespera. Celso se nega a aceitar a chantagem de Zulma para libertar Sandra. Zulma obriga Sandra a escrever uma carta para Celso. Ernesto força Paixão a assinar o testamento, e o padrinho passa mal.



Olímpia denuncia as vendas de Maria Divina e Dita na rua para o delegado. Sônia encontra Lauro, e Tobias se incomoda. Estela janta com Celso e Anabela, que comemora a volta da irmã. Francine chega no sítio e questiona Zé dos Porcos sobre seus aposentos. Asdrúbal ajuda Sabiá a escrever uma carta de amor para Zenaide.



Estela recupera sua memória. Maria Divina decide voltar para o sítio. Dita afirma a Candinho que deseja voltar a cantar. Celso anuncia a Candinho que Policarpo será sacrificado.



Quinta - Candinho desmaia e Asdrúbal afirma que o amigo entrou em negação da realidade de Policarpo. Picolé pede que Simbá pense na situação de Candinho. Paixão não resiste, e Lauro se assusta com a reação de Ernesto à morte do padrinho. Todos comemoram a recuperação da memória de Estela.



Ao ler a carta de Sandra, Celso cede à chantagem de Zulma. Cunegundes pede ajuda a Carmem para descobrir onde estão as esmeraldas. Dita tem uma ideia para ajudar a libertar Policarpo. Felícia tira Sandra do porão. Candinho e seus amigos cantam na rádio pela salvação de Policarpo.



Sexta - Araújo questiona o Juiz diante da manifestação pública em apoio a Policarpo. Ernesto humilha Mirtes. Zulma se assusta ao ver Sandra livre, e acolhe Felícia. Araújo anuncia que Policarpo não será libertado.



Sandra garante que acabará com Zulma, e vai embora levando o dinheiro que Zulma tirou de Celso. Samir, Picolé e as crianças insistem para que Simbá diga a verdade e salve Policarpo. Cunegundes descobre que Francine está no sítio.



Jocasta chega à casa de Cunegundes. Ernesto pede dinheiro a Tamires. Sandra sugere que Ernesto falsifique a assinatura de Paixão no testamento. Estela afirma a Celso que seu afogamento não foi um acidente. Candinho insiste em libertar Policarpo.



Sábado - Candinho e a população pressionam o delegado pela soltura de Policarpo. Simbá assume diante do delegado que mentiu sobre Policarpo.



Lauro confirma para Estela que Anabela poderá perder sua audição. Ernesto pede demissão para Haydée. Candinho perdoa Simbá. Estela lembra de Túlio. Lúcio convida Margarida/Adamo para um jantar com o elenco da radionovela. Ernesto alerta Zulma sobre a vingança de Sandra.



Jocasta propõe comprar Quinzinho de Cunegundes. Sônia ajuda Margarida a estar presente no jantar da rádio. Olga discute com Haydée por conta de Araújo. Olímpia acredita que Adamo está com Margarida. Maria Divina questiona Zé dos Porcos sobre Francine. Sandra diz a Celso que pensa em ter outra identidade. Dita aceita se casar com Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita fazer uma tatuagem com Nina, e os dois se beijam.



Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos.



Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.



Terça - Sofia tem um pesadelo e Leo cuida da menina. Danilo se preocupa quando Filipa decide beber, e Jaques ameaça o rapaz. Nina sai com Danilo, e se envolve em uma confusão com Artur.



Danilo admira Nina. Sofia se prepara para voltar para a mansão, e Dedé ajuda a amiga. Rosa, Filipa e Jaques organizam a recepção de Sofia, enquanto Samuel atende a um chamado da fábrica. Sofia sente medo de Jaques. Filipa diz a Leo que ela será sempre bem-vinda à mansão. Sofia tem um pesadelo e chama por Leo.



Quarta - Filipa acalma Sofia. Jaques tem um novo pesadelo com Abel. Davi envolve Bárbara, e os dois se beijam. Nina confessa a Filipa que está gostando de Danilo. Davi observa a sintonia entre Bárbara e Marlon durante a luta, mas garante a Ivy que não desistirá da moça.



Sofia acusa Jaques de ter feito mal a Abel. Jaques pede que Filipa o ajude a voltar a trabalhar na Boaz. Leo visita Sofia, e Filipa garante que não competirá pelo amor da menina. Ricardo anuncia que Jaques convocou uma reunião de acionistas, e Samuel desconfia. Pam e Danilo trocam gentilezas.



Filipa surpreende Jaques ao votar pela permanência de Samuel na presidência da Boaz. Samuel demite Ricardo. Ricardo ameaça Jaques, e liga para Samuel.



Quinta - Samuel estranha a conversa de Ricardo. Jaques provoca um acidente com Ricardo. Jaques descobre que Patrícia tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel. Danilo ajuda Jaques a despistar Patrícia. Bárbara convida Davi para sair, mas confessa que está apenas se aproveitando do rapaz.



Samuel descobre que Ricardo foi atropelado e acusa Jaques. Sofia se assusta com Jaques, e Leo ajuda a menina. Kami fala com orgulho de Ryan para Pam. Sofia vê Filipa e Jaques juntos.



Sexta - Rosa explica para Sofia a situação de Filipa e Jaques. Sofia pede ajuda a Leo. Samir avisa a Samuel que Jaques pediu uma reunião com os acionistas da Boaz.



Filipa passa uma procuração para Jaques votar em seu nome sobre uma compra da fábrica. Vespa e Durval anunciam a Ryan que haverá um carregamento no dia da gravação de seu clipe com Azzy. Alan diz a Marlon que a polícia fará o acompanhamento do evento na barreira. Filipa desmaia, e Nina alerta Jaques.



Danilo desconfia do envolvimento de Jaques no ocorrido com Filipa. Rosa tem um novo episódio de confusão, e Sofia a convida para brincar na casa de Leo.



Sábado - Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa.



Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Bagdá dá uma semana para Raul pagar a dívida, e leva o relógio que o jovem ganhou de Rogério como garantia. Arminda ameaça colocar Josefa em um asilo. Leonardo pede desculpas a Viviane pelo vexame que deu. Raul se recorda do recado de Bagdá mandando o rapaz se afastar de Joélly.



Ferette orienta Viviane a deixar claro à população da Chacrinha o trabalho da Fundação. Rivaldo fica assustado com a chegada inesperada de Alaíde e dos sogros. Lorena reencontra Maggie e avisa a Zenilda e Ferrete que convidou a amiga para jantar. Raul decide se encontrar com Joélly, contrariando a orientação de Bagdá.



Paulinho observa Gilmar incomodando Gerluce. Paulinho deixa claro a Gilmar que ele não pode perturbar os moradores do local. Gilmar avisa a Gerluce que não se conforma com o término do namoro. Paulinho leva Gerluce em casa. Joélly e Lígia notam o bom humor da cuidadora.



Terça - Joélly se recusa a revelar à mãe o nome do pai de seu filho. Chica percebe a reação de Rivaldo ao descobrir que Célio perdeu o emprego. Viviane comenta com Gerluce sobre sua impressão de Leonardo. Josefa repreende Arminda por destratar Claudia.



Misael diz a Joaquim que não descansará enquanto não vir Ferette na cadeia. Viviane comunica a Gerluce que o resultado do exame de Lígia acusou que não há vestígios do remédio que ela toma. Gerluce decide não dar mais os remédios da Farmácia da Fundação Ferette para Lígia.



Josefa conta a Claudia que Arminda e Ferette já eram amantes. Ferette percebe a curiosidade de Gerluce no quarto das Três Graças, e aconselha Arminda a ficar de olho na cuidadora. Gerluce reclama de Ferette para Josefa. Raul discute com Joélly sobre sua situação com Bagdá e a gravidez da jovem.



Quarta - Joélly rebate os argumentos de Raul sobre a gravidez. Juquinha incentiva Paulinho a ligar para Gerluce. Lorena deixa claro para Zenilda que não gosta de Arminda. Kasper fica sabendo na casa de Ferette que seu irmão morreu em um desastre de automóvel.



Viviane avisa a Gerluce que existe uma suspeita sobre a eficácia dos remédios. João Rubens não consegue acalmar Kasper. Arminda ironiza a comoção pela morte do irmão de Kasper. Lorena decide dormir na casa de Maggye, para lhe fazer companhia. Gerluce se mostra decidida a denunciar os criminosos.



Quinta - Viviane e Gerluce demonstram interesse em fazer a investigação sobre os remédios. Joélly se emociona quando Gerluce afirma que o nascimento da filha foi o dia mais feliz de sua vida. Maggye incentiva Lucélia a morar em São Paulo. Arminda finge ser amiga de Zenilda.



Ferette homenageia Samira, chef do restaurante da Fundação. Josefa reage de maneira forte e inesperada à repreensão de Arminda. Gerluce se desespera ao ver Josefa sendo atropelada por um ônibus.



O socorrista avisa que Josefa não sofreu nada grave. Célio fica interessado ao saber que Arminda tem dinheiro. Gerluce ouve uma conversa entre Ferette e Arminda, e acaba descobrindo a falcatrua da Fundação.



Sexta - Ferette ameaça Gerluce. Kellen comenta com Joélly que a amiga e Raul estão se arriscando ao se encontrarem na Chacrinha. Viviane percebe que os clientes da farmácia comentam que o remédio parece não fazer efeito. Joaquim relembra de quando renegou a filha e a neta.



Joélly fica em prantos ao ouvir uma proposta de Raul. Josefa diz a Gerluce que um dia contará tudo o que sabe sobre Ferette, para a cuidadora usar como quiser. Raul fica sabendo que é sócio minoritário da Fundação. Júnior avisa a Maggye que voltará no dia seguinte para terminar o serviço da atualização dos computadores da galeria.



Ferette manda Macedo descobrir tudo sobre Gerluce. Ao chegar em casa, Júnior encontra seu pai desfalecido. Paulinho busca Gerluce no trabalho e fica decepcionado quando ela diz que quer ir direto para casa resolver um assunto importante.



Sábado - Kellen conta a Viviane que o pai de Júnior morreu. Joaquim incentiva Misael a compartilhar com mais pessoas sua desconfiança em relação aos remédios. Arminda pressiona Raul a assinar os documentos da Fundação. Gerluce revela a Viviane que Ferette e Arminda são cúmplices, e que ouviu o casal combinando de dar remédio falso da Farmácia Social para Josefa.



Viviane aconselha Gerluce a conseguir provas contra Ferette e Arminda. Bagdá descobre que Albano faleceu. Júnior se surpreende ao ver Maggye no velório de seu pai. Bagdá faz questão de pagar o enterro de Albano, e manda Maggye voltar para casa.



Macedo dá as coordenadas para Ramalho investigar Gerluce. Gerluce entra no ônibus sem saber que está sendo seguida por Ramalho. Gerluce deixa claro para Kátia que sua relação com Gilmar acabou, ao ser abordada pela mulher do motorista ao descer do ônibus.



*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.





