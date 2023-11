Confira os resumos das novelas da semana (27/11 até 01º/12)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – O médico explica a Edu que Érica continua inconsciente. Vic agradece a Márcia/Susana pela ajuda com o teste na escola. Sérgio exige que Helena reassuma a presidência da empresa. Adriana sugere que Giovanni procure ajuda profissional para tratar sua ansiedade. Tony encontra Wagner e manda que o pai se afaste de sua mãe. Yeda defende Edu e Tony se surpreende. Natália conta a Lígia que está se sentindo bem, sem pensar em Bruno. Aramis assume o caso de Jonas. Natália vê um rapaz idêntico a Bruno em uma de suas fotografias.

Terça – Natália pede ajuda a Carol para encontrar o rapaz da fotografia­. Mário encontra Agenor, que garante que Taís foi a última namorada de Átila, mas a filha de Agenor diz a Mário que seu pai está com demência. Helena humilha Míriam. Renée confronta Tony sobre seu encontro com Wagner. Roberto tem uma ideia para sabotar a audiência de Lara. Helena insinua que Jonas a roubou e Giovanni tem uma lembrança que o atordoa. Yeda se encanta por Edu. Chega o dia da audiência de Lara e Taís. Roberto esconde páginas do processo de Lara.

Quarta – Começa a audiência de Taís e de outras modelos contra Silas. Míriam descobre que Jonas irá morar com Adriana e conta para Helena. Vic desabafa com Márcia/Susana e conta que Wagner está rondando sua família. Lara nota que alguém sabotou suas anotações e se desespera diante do juiz. Mário apoia Lara, que recupera sua calma. Carol marca um encontro e Ulisses e Wanda desconfiam. Lara confronta Roberto sobre a sabotagem às suas anotações. Jonas questiona se Giovanni desconfia dele. Carol e Natália conhecem Marcos.

Quinta – Natália se emociona e mostra a Marcos uma foto de Bruno. Helena se intromete na briga de Jonas e Giovanni, que pede para que o pai deixe a empresa. Fagundes garante a Sérgio que Míriam sabe que está sendo seguida. Lara acredita que suas anotações foram escondidas por Ivan, o cão, e se desculpa com Roberto. Natália pede que Marcos faça um exame de DNA. Yeda convence Edu a sair um pouco do hospital em que Érica está internada. Márcia revela a Vic que é sua mãe biológica.

Sexta – Vic se revolta contra Márcia, que revela à filha o motivo de ter partido. Natália comenta com Carol que planeja levar Marcos para sua casa. Ísis vai à casa de Giovanni e Helena a destrata. Lara faz um jantar para Mário. Míriam consegue abrir uma gaveta secreta no escritório de Sérgio e Maninha alerta o patrão. Lara tenta se declarar para Mário, que acaba tendo uma crise alérgica durante o jantar. Vic conta tudo sobre Márcia para Renée, que se enfurece. Roberto diz a Vilma que vai afastar Lara do escritório. Míriam e Danilo concluem que Bruno chantageou Helena antes de morrer. Renée confronta Márcia.

Sábado – Renée exige que Márcia se afaste de seus filhos. Jonas decide deixar a casa de Adriana, que fica arrasada. Marlene confessa a Ísis que não simpatiza com Sérgio. Jonas sofre com todas as perdas em sua vida. Aramis e Tony pedem ajuda a Giovanni para provar a inocência de Jonas. Márcia afirma a Eugênia que pedirá a guarda dos filhos na Justiça. Cris diz a Helena que desistiu de Giovanni. Edu diz a Mário que Lara gosta dele. Pedro insiste para saber a identidade do pai do filho de Taís. Jonas pede Adriana em casamento. O juiz dá ganho de causa para Silas.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cláudio, Miguel e Luna mostram documentos para Mariângela. Preciosa finge aceitar as investidas de Pascoal. Alícia e Francisco pressionam Nero a ficar com o tesouro. Lampião percebe o interesse de Selena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da Justiça. Preciosa e Pascoal descobrem quando o tesouro irá para o banco. Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascoal fala com Maçarico, e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa a Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero toma uma decisão e comunica a Luna.

Terça – Nero pede discrição para Luna sobre sua decisão. Bebel confronta Preciosa. Preciosa deixa Bernardo preso dentro do carro e se encontra com Pascoal. Heitor invade o apartamento de Pascoal. Maria Navalha não aceita a decisão de Nero. Merreca se junta ao grupo de Calango para roubar o carro-forte. Bebel expulsa Preciosa de casa. Soraya procura por Merreca. Calango encaminha Merreca e seus capangas para cercarem o carro-forte. Maria Navalha confirma a Luna que ela é filha de César. Merreca vê Pascoal perto dos bandidos e alerta Barreto. Bebel desabafa com Nero. Luna recebe Preciosa na ONG. Calango e Pascoal avançam contra o carro-forte. Merreca e os outros bandidos observam o carro-forte explodir.

Quarta – Calango, seus capangas e Pascoal tentam impedir que o tesouro seja saqueado. Merreca faz um filme de Pascoal no meio do roubo. Luna mostra a ONG para Preciosa. Merreca atira em Pascoal e pega o baú que ele roubou. Barreto e os policiais chegam ao local do roubo. Merreca percebe que perdeu seu celular e se desespera. Barreto avisa a Nero sobre o roubo ao carro-forte. Pascoal chega em casa ferido, e Preciosa o ajuda. Merreca procura Maria Navalha. Bebel pede para conversar com Luna. Merreca leva Maria Navalha até o baú do tesouro.

Quinta – Cata Ouro estranha a reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Mariângela se espanta ao saber sobre Pascoal e Preciosa. Miguel enfrenta Pascoal. Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca. Selena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa. Merreca ouve uma conversa entre Pascoal e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascoal fazer a ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalheria. Luna aceita a proposta de Bebel.

Sexta – Bebel vibra com a aceitação de Luna. Maçarico vê Merreca conversando com Miguel, e avisa a Pascoal. Cata Ouro tenta convencer Maria a falar com Luna sobre o baú. Fãs invadem a Conde de Montebello atrás de Luna, e Preciosa fica com inveja. Jefinho se anima com a repercussão de sua música. Cata Ouro e Gilmar decidem proteger o tesouro. Miguel se une a Cecília para tentar provar os crimes de Pascoal. Nero arma com Conceição para surpreender Bebel. Luna flagra Maria Navalha com as chaves de lua e sol. Pascoal encontra o celular de Merreca em seu carro. Merreca vai ao esconderijo de Cata Ouro e não encontra o baú do tesouro.

Sábado – Merreca tenta intimidar Cata Ouro. Pascoal ameaça Merreca para Preciosa. Maria conta para Luna e Miguel sobre o baú do tesouro. Pascoal persegue Merreca. Luna e Miguel vão ao esconderijo de Cata Ouro. Preciosa vai à casa de Luna, e Maria Navalha a recebe. Gilmar e Cata Ouro conseguem um lugar para esconder o baú do tesouro. Nero pede Bebel em casamento. Francisco pede para namorar Soraya. Pascoal ameaça Merreca. Preciosa faz uma oferta para Maria Navalha. Merreca encara Pascoal e consegue resgatar seu celular. Luna repreende Maria Navalha por causa do baú do tesouro. Cata Ouro avisa a Lampião que o baú pertence ao tesouro da Dama de Ouro. Merreca procura Maria Navalha. Barreto vai à casa de Luna atrás de Maria Navalha.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Vera admite a Bernardo que esconde algo e pede para ele encontrá-la em um horário e local específico. Karen diz para Lívia que Alex está em outra. Após discutir com Julieta, Mariana pede conselho para Clara. Bernardo descobre que Vera escondia um talento de dança flamenca, por vergonha e medo de ser julgada. Julieta pede desculpa para Mariana por ser ingrata e Mariana pede perdão por ser impaciente. Julieta afirma que ama a casa dos avós, mas que deseja enfrentar uma nova aventura com a mãe. Mauro compra um par de brincos para Telma e ela acredita serem joias. Daniel, Mariana e Amanda pensam em um novo nome para o restaurante do Armazém.

Terça – Lívia quer muito saber quem financiou a viagem dela. Glaucia diz para Telma que as joias dela não são verdadeiras. Trapaça comenta com Ian que viu o Leon; Ian explica que Leon é imaginário e Trapaça pede para vê-lo novamente em um lugar tranquilo. Glaucia avisa Vitor que conseguiu o aumento que ele exigiu e pede para deixá-la em paz. Simão volta a Castanheiras e caminha com um novo disfarce, mas Mariana o reconhece. O detetive contratado por Glaucia flagra Simão e Mariana conversando e tira fotos. Mariana diz para Simão que vai chamar a polícia, mas ele rebate, afirmando que seria preso injustamente, assim como ela. Glaucia e Fred recebem as fotos do detetive sobre o encontro de Mariana e Simão.

Quarta – Mauro admite para Telma que comprou os brincos no bairro e que são mais baratos que joias. Daniel, Mariana e Amanda revelam a Domitila que o novo nome do restaurante é “Castanheira”. Chega o dia do acampamento. Daniel, Hélio e Enzo vão ser os monitores das crianças. Fausto flagra Pórcia conversando com Bassânio. Mais tarde, Fausto fala para Bassânio seguir em frente e respeitar o namoro da Pórcia e Vitor, alegando que eles vão se casar em breve. Ian compra um novo manual para trocar com o antigo que Trapaça pegou, já que o outro tem suas anotações. No acampamento, Hélio forma duas equipes, misturando crianças do Lado Vila e do Lado Torre.

Quinta – A equipe “Fogo” é formada por Nando, Alex, Téo, Lívia e Sophia, já a equipe “Água” é formada por Rosalina, Romeu, Karen, Julieta e Patrick. Na mata, Patrick joga óleo que atrai mosquitos na cabeça de Rosalina. Fausto pergunta para Pórcia quando ela vai noivar. Vera questiona Gláucia por ter dado um aumento para Vitor e insinua que Vitor é o queridinho da cunhada. Um detetive entrega uma intimação a Mariana para prestar esclarecimentos ao delegado. Bernardo e Vera vão viajar e deixam a chave do apartamento com Fausto. Sem querer, Nando revela à Lívia que Mauro pagou a viagem para ela. Alex explica que é verdade, mas mente dizendo que a atitude do pai foi para agradar a Telma. Na delegacia, Mariana conta que não tem envolvimento com Simão e entrega o novo número do golpista ao delegado.

Sexta – Após fugir de Muke, Ian se abriga na antiga barraca de Bassânio. A equipe “Fogo” encontra um pequeno baú e a equipe “Água”, um baú gigante. Hélio fica surpreso ao ver o grande baú e desmaia. Depois de se recuperar, Hélio explica às crianças que, no passado, ele e os amigos tentavam achar esse mesmo baú grande. No jantar do acampamento, Alex derruba o prato e Lívia convida o garoto para dividir a comida dela. Mauro fica preocupado com o paradeiro de Ian. Fausto invade a casa de Vera e prepara um jantar. Após notar a portaria sem o zelador, Leandro vai até o apartamento de Vera e Fausto o atende. Leandro pega a chave de volta e manda Fausto ir embora. Fausto esquece o prato de comida embaixo do sofá e o computador no escritório de Bernardo. Ao som do violão e do clima da fogueira, Hélio se lembra da sua infância no acampamento. Mariana pergunta para Amanda sobre o pai biológico de Téo e se ela esconde algum segredo.

TERRA PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Ramiro não consegue atirar em Sidney. Caio acode Ramiro e o leva para casa onde está Kelvin. Agatha continua dando uma erva a Antônio para enfraquecer o marido. Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvin, que defende Ramiro das ameaças dela. Aline se preocupa com Caio. Marino orienta Franco a dar o dinheiro falso para Tadeu. Luigi encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Anely no filme e acaba rendido por Sidney.

Terça – Sidney manda Tadeu seguir com o carro para fora da cidade. Caio persegue o carro de Tadeu. Marino conclui que Tadeu e Luigi estão reféns de Sidney, ao receber uma mensagem do italiano. Anely não perdoa Andrade durante conversa com o ex-cunhado. Lucinda aconselha Hélio a abrir seu coração para Petra. A polícia cerca o carro de Tadeu e Sidney acaba entrando na mata levando Luigi como refém. Anely e Berenice concordam com a proposta de Enzo de ter duas Rainhas Delícias no filme. Petra conta a Antônio que Agatha mexeu nos relatórios da empresa. Marino prende Sidney. Caio pergunta a Sidney quem foi o responsável pela morte de Daniel.

Quarta – Mesquita avisa a Marino que o dinheiro falso que Tadeu entregaria para Sidney não está na mochila. Antônio repreende Agatha e a proíbe de entrar em seu escritório. Irene paga para Peçanha tirar Sidney da cadeia. Antônio fica preocupado com as atitudes de Agatha. Agatha pensa em tirar Luigi do caminho para que as empresas fiquem em suas mãos. Peçanha avisa a Sidney que ele receberá facilidades para fugir da cadeia e dinheiro para ir embora de Nova Primavera. Luigi avisa a Anely que ela irá com ele pegar o dinheiro escondido na mata. Sidney consegue fugir da cadeia. Irene acorda com Sidney a ameaçando.

Quinta – Irene consegue desarmar Sidney. Antônio comenta com Angelina sobre o modo diferente de Agatha depois que se casou com ele. Agatha procura Aline para conversar. Marino fica sabendo da fuga de Sidney. Antônio preocupa Petra, Luigi e Angelina ao demonstrar confusão mental. Agatha é expulsa por Jussara da casa de Aline. Agatha fica apreensiva quando Petra lhe avisa que chamou um médico para atender Antônio.

Sexta – Aline conta a Caio que se assustou com o tom ameaçador de Agatha. Agatha fica irritada quando o médico pede para Antônio fazer um exame de sangue. Angelina demonstra para Caio sua preocupação com as possíveis más intenções de Agatha em relação a Antônio. Petra acode Antônio depois que ele passa mal. Agatha confidencia a Frazão o que está fazendo para deixar o marido confuso. Ademir avisa a Tadeu que a cooperativa deseja destituí-lo do cargo. Hélio acusa Agatha de criminosa ao deixar Antônio debilitado. Agatha avisa a Hélio que Petra ficará em risco, caso o filho não se case com a moça.

Sábado – Hélio teme as ameaças de Agatha e pensa em salvar Petra. Luigi e Anely descobrem que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Tadeu fala com Gladys e Graça sobre o que aconteceu com Sidney. Marino e Lucinda ficam noivos. Vinícius se lembra do homem que atirou nele. Luigi se nega a dar o divórcio a Petra, tentando convencer a moça de que Hélio e Agatha estão juntos no plano para roubar Antônio. Agatha mostra a Petra um dossiê forjado por Frazão, demonstrando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi e pede ao italiano que deixe a mansão. Luigi pede ajuda a Irene. Agatha impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

