Confira os resumos das novelas da semana (28/04 até 03/05)

A- A+

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25



Segunda - Clarice revela a Juliano que descobriu toda a verdade. Beatriz recomenda que Clarice resgate seu verdadeiro documento de identidade com a ajuda de Basílio. Maristela pressiona Juliano para resolver a situação de Clarice. Anita ajuda Alfredo em sua crise de meia-idade. Raimundo comemora um novo cliente, mas teme que Beatriz não possa ser sua garota-propaganda. Topete recupera a carta e a lambreta de Guto das mãos de Rodolfo. Juliano inventa para Clarice que foi ela quem tirou a vida de Valéria.



Terça - Juliano afirma que Clarice é criminosa. Bia confronta Beatriz. Eugênia alerta Guto sobre a descoberta de Topete. Clarice desabafa com Teresa e pede que a amiga guarde seu documento. Maristela convoca uma nova sessão de avaliação de sua saúde mental. Juliano se preocupa com o afastamento de Clarice. Basílio consegue as provas de que a Perfumaria Carioca sabotou o novo produto. Zélia revela sua história a Clarice. Bia interrompe a reunião de Raimundo.



Quarta - Beatriz é sincera com Fred. Zélia e Clarice se unem contra os Alencar. Fred revela que já sabia da acusação a Beatriz pelo roubo do colar. Beatriz leva Fred até o Gente Fina. Clarice conta a Beatriz e Glorinha sobre a possibilidade de ter tirado a vida de Valéria. Clarice questiona Juliano sobre o corpo de Valéria. Sérgio e Jacira reatam o namoro. Lígia descobre uma infestação de insetos na boate, e Celeste afirma que a mãe ficará em sua casa. Zélia desconfia da morte de Geraldo e confronta Alcina. Clarice afirma a Juliano que queimou seu documento original. Basílio chantageia Maristela. Zélia confirma que Geraldo não morreu.



Quinta - Basílio afirma que aceita que Maristela retome a presidência da empresa, desde que não desfaça o casamento entre os dois. Maristela deduz que Basílio e Zélia são comparsas. Zélia garante a Clarice que descobrirá o paradeiro de Geraldo. Fred sugere que as fotos da campanha de sua marca sejam feitas no Gente Fina. Raimundo e Lígia discutem durante o almoço. Zélia confronta Pereira sobre o suposto corpo de Geraldo. Maristela revela a Juliano o motivo de manter seu casamento com Basílio. Lígia e Raimundo se beijam.



Sexta - Beto insiste para se casar com Beatriz. Beto desabafa com Ulisses. Maristela confronta Zélia. Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. Zélia se revolta contra Basílio. Fred aprova as fotos de Beto para sua campanha. Beto toma uma decisão e pede o apoio de Raimundo. Anita e Jacira estreiam seu novo programa. Maristela ameaça Clarice, após descobrir que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Bia. Beto desfaz seu noivado com Bia. Zélia encontra Geraldo.



Sábado - Zélia exige que Geraldo revele onde está o corpo de Valéria. Clarice tem uma nova lembrança sobre o dia da morte de Valéria, e pede ajuda a Teresa. Ronaldo e Celeste flagram Lígia e Raimundo juntos. Alfredo aprova os chocolates feitos por Alfonso. Fred leva turistas para conhecer o clube Gente Fina. Clarice constata que Juliano e Maristela podem afastá-la de Bia, a menos que a menina se case. Alfredo sente ciúmes do sucesso de Alfonso. Beto aceita se casar com Bia.



DONA DE MIM

Globo – 19h40



Segunda - O jardim da casa de Abel está preparado para o casamento. Ellen interrompe o casamento e implora que Abel cuide de sua filha, Sofia. Passam-se sete anos. Sofia diverte-se pregando peças e dando sustos nas aspirantes a babá. Leo, Pam e Kami se arrumam para ir à Feira de São Cristóvão. Marlon treina kickboxing com a namorada, Bárbara. Marlon e Leo se encontram na Feira de São Cristóvão e relembram o passado. Leo dança com Júlio. Marlon chega em casa, ouve o pedido de ajuda de Leo e corre para ajudá-la. Filipa e Abel repreendem o comportamento de Sofia. Stephany avisa a Leo que trancará sua faculdade para trabalhar. Bárbara e outras mulheres acusam Leo de fraudar a venda das rifas.



Terça - Leo tenta se explicar para as mulheres, mas Bárbara exige que ela pague o que deve. Leo é chamada para ir à fábrica Boaz. Marlon critica Bárbara por implicar com Leo. Sofia tenta impedir Abel e os irmãos de irem para a fábrica. Denise avisa a Filipa que chamou uma nova babá para Sofia. Leo é demitida e, ao sair da fábrica, conhece Samuel. Jaques sugere que a fábrica seja vendida, incomodando Rosa e Abel. Leo, Yara e Stephany sofrem com a falta de dinheiro. Tânia sugere que Jaques desvie dinheiro da fábrica Boaz. Filipa reclama de sua vida para Abel. Abel exige que Samuel não revele a verdade sobre o pai biológico de Sofia. Leo decide aceitar o emprego de babá no lugar de Stephany.



Quarta - Leo foge de casa para se apresentar no emprego no lugar de Stephany. Abel pede que Sofia não faça nenhuma brincadeira ou dê sustos na nova babá. Leo chega para fazer a entrevista e se preocupa ao encontrar Samuel. Sofia conhece Leo. Felipa canta para Danilo, que se emociona. Samuel questiona Ayla sobre Leo/Stephany. Sofia e Leo se entendem, e Denise fica impressionada. Samuel avisa a Abel sobre Leo. Jaques pede que Ricardo o ajude no esquema de desvio de dinheiro da fábrica. Stephany se surpreende ao saber que sua vaga no emprego já foi preenchida, e desconfia de Leo. Abel volta para casa com Samuel, e confronta Leo.



Quinta - Leo tenta se explicar para Abel e Samuel. Stephany chega à mansão Boaz. Marlon derruba um oficial durante um treinamento, e Alan se orgulha do aluno. Sofia pede que Abel contrate Leo para ser sua babá. Filipa decide fazer uma festa. Sofia pensa em como implicar com Leo. Stephany paga a dívida de Leo com as mulheres da rifa. Marlon e Alan são interceptados por uma mulher na rua pedindo ajuda. Davi convida Leo para participar da festa de Filipa com ele. Samuel avisa a Leo de uma possível traquinagem de Sofia. Rosa reclama com Abel da festa de Filipa. Marlon ajuda a amiga da mulher na rua. Alan confronta um bandido.



Sexta - Alan é atingido por um tiro, mas salva o refém do bandido. Marlon vai com Alan para o hospital e se emociona ao ver seu mestre chorar. Samuel se impressiona quando Sofia atende a uma ordem de Leo. Davi e Ayla se incomodam com a proximidade entre Jaques e Filipa. Sofia prende Leo e Samuel no banheiro. Marlon vê policiais abordando jovens na rua e se lembra de quando decidiu entrar para a polícia. Leo conta um pouco de sua história para Samuel. Bárbara ajuda Marlon a abrir a academia de Alan. Abel flagra Leo e Samuel dormindo abraçados no banheiro.



Sábado - Leo e Samuel se explicam para Abel. Filipa implora que Leo continue no trabalho. Leo conversa com Sofia, e as duas fazem um acordo. Davi é hostil com Jaques. Leo chega em casa e se desespera com a nova creche criada por Yara. Danilo conta para Marlon sobre o novo emprego de Leo. Bárbara sente ciúmes de Marlon. Kami, Leo e Pam, relembram suas histórias com Ryan, Marlon e Danilo. Sofia reclama das amigas que Filipa chama para brincar. Maria, Aurora e Antônia implicam com Sofia. Leo pede a ajuda de Davi para armar contra as supostas amigas de Sofia. Davi tenta beijar Leo.



BELEZA FATAL

Band – 20h30



Segunda - Júlia/Sofia consegue arruinar a festa na Lolaland. Lola flagra a assistente com Benjamin. Alec admite para Carol que é irmão de Rebeca. Átila chega bêbado e Gisela o coloca na cama com a ajuda da sobrinha. A esposa de Rog leva a mãe para ter aula de dança no estúdio de Andréa. Ana faz investidas para seduzir Tomás.



Terça - Júlia/Sofia revela para a empresária uma prova contra Átila e ela o expõe para toda a família Argento. Benjamin toma conhecimento de que foi enganado por Lino e Elvira. Júlia seduz a chefe, que acaba descobrindo que ela, na verdade, é Sofia. O dono da clínica Argento é intimado por Gabriel e vai parar na delegacia. Sofia retorna do encontro com Lola e percebe que sua casa foi invadida. Lola acorda com a palavra “assassina” tatuada na testa.



Quarta - Marcelo não perdoa Átila e termina tudo entre eles. O patriarca da família Argento tenta fugir da polícia, mas é impedido. Lola conta para Benjamin os planos de Sofia. A influenciadora vai até a casa dos Paixão e tem um embate físico com Elvira. Carol presencia Ana beijando o pai. Gabriel tem uma recaída com a ex-noiva. Lino é preso. O testamento de Átila é lido para a família e surpreende Tomás.



Quinta - Sofia assume a Lolaland após chantagear Lola. A moça se une a Benjamin, que herda a clínica Argento. Sofia é humilhada por Gabriel e Elvira após ocupar o lugar da chefe. Rog participa de uma fuga da prisão. Elvira denuncia os planos do Dr. Peitão e Gabriel o persegue.



Sexta - Lino é solto. Sofia sofre um golpe de Lola e acaba na cadeia. Benjamin espera Rog fora da prisão após fuga. Carol e Alec fazem as pazes e ela perdoa o pai, Tomás. Gisela expulsa Ana da mansão. Sofia mostra para o primogênito da família Argento o vídeo da morte de Rebeca. Alec apresenta a namorada para os pais.



A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 21h05



Segunda - Fafá descobre que Goma foi para a Suíça e sente falta do amigo. Anna alerta Safira que Molezão vai ficar hospedado na caverna. Pilar flagra Gabriel indo ao cinema e desconfia que o ex-namorado estivesse acompanhado. Benjamin sai do colégio com Moleza e Molezão em busca de informações sobre o E.T. Os meninos dos grupos Luíses e Arthurianos entram em conflito na sala da diretoria e Norma não se importa. Molezão diz às crianças que veio de Plutão. Thomas decide virar cientista para fabricar balas.



Terça - Notícias sobre um extraterrestre se espalham por Milagres. Fafá aproveita a repercussão para vender produtos com estampa de alienígena. Benjamin revela que consegue sentir os mesmos sentimentos e reações que Molezão. Os Arthurianos e Luíses chegam a uma decisão sobre a relação entre os grupos. Gabriel desconversa ao ser questionado por Pilar se estava acompanhado no cinema. Ao lado de Pilar, Betina encurrala Gabriel e pergunta se ele já tem outra namorada.



Quarta - Shirley e Wanda, vestidas de astronautas, saem à procura do E.T. de Milagres. Gabriel nega estar envolvido com outra garota. Benjamin pega a moto de Shirley e Wanda, foge com Molezão e os dois voam pela cidade. Benjamin encontra a nave de Molezão e o destino da criatura se cumpre. Felipe se veste de caranguejo e apronta no colégio. Thomas prepara balas e oferece a Cristina e Betina, que comem e acabam trocando de personalidade.



Quinta - Betina flerta com Gabriel. Pilar estranha o comportamento da prima, sem saber que ela está com a personalidade de Cristina. Vestido de caranguejo, Felipe desafia Norma. Cristina e Betina exigem que Thomas reverta o feitiço. Lavínia trata Flora com maldade por ela não ter ajudado a encontrar Molezão. Com o intuito de amolecer o coração de Lavínia, Nina passa a dar aulas de coach para a amiga. Gabriel desabafa com Felipe, dizendo que todos os amigos estão se afastando por causa de seus maus comportamentos.



Sexta - Nina se irrita com Lavínia e rasga seu certificado de coach. Norma arma para atrasar Elisa com tarefas, impedindo que ela faça o vestibular. Elisa chora ao descobrir que Norma sabotou sua prova e acusa a diretora de ser cruel. Norma humilha Elisa e manda que ela pare de sonhar. Felipe volta a ser o Pê de Peste. Anna, Manu e Isadora convencem Lavínia a entrar para os Luíses, com a esperança de que ela se torne uma pessoa melhor e seja bem vista como a primeira integrante feminina do grupo.



VALE TUDO

Globo – 21h15



Segunda - Celina tenta tranquilizar Heleninha, que se abala ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Eunice comenta com Bartolomeu que achou errada a forma como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Maria de Fátima diz a César que se tornará triatleta para se aproximar de Afonso. Renato e Leila sentem atração mútua. Fernanda não aceita o convite de André para jantar. Sardinha questiona Renato sobre Leila. Lucimar ameaça colocar Vasco na Justiça para pagar a pensão de Jorginho. Odete chega à casa de Celina.



Terça - Celina repreende um comentário de Odete sobre Heleninha. Eunice diz a Leila que ela não deveria trabalhar na Tomorrow se estiver interessada em Renato. Odete demonstra não gostar da visita surpresa de Tiago. César se apavora ao ser surpreendido por Gervásio em sua casa, cobrando os dólares. Tiago pede a Odete para não internar Heleninha. Gervásio diz a Marco Aurélio que César não está com os dólares do executivo. Raquel teme o dia da assinatura do contrato de empréstimo junto ao banco. Leila consegue o emprego na Tomorrow. Odete questiona a presença de Ivan em uma reunião de diretores da TCA.



Quarta - Ivan é demitido por Odete. César tem a impressão de estar sendo seguido. Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Odete readmite Ivan, reconhecendo a eficiência do funcionário. Ivan comemora sua promoção junto de sua família e Raquel. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. Odete não gosta de Solange. Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Ivan convida Luciano para ser seu assistente. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante.



Quinta - Tiago pede para Heleninha não ir para a clínica. Odete fala mal de Solange para Martin, seu namorado. Raquel chama Gilda para trabalhar no restaurante. Odete tenta se acertar com Heleninha. Afonso avisa a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. Ivan acalma Tiago, que tem uma crise de pânico ao ficar preso no elevador. Daniela explica a Lucimar sobre os direitos de Jorginho à pensão de Vasco. Tiago pede ajuda a Odete para ajudar Heleninha a parar de beber. Odete convida Ivan para jantar na casa de Celina. Sardinha percebe o interesse de Leila por Renato. Maria de Fátima arma plano contra Solange. Heleninha escuta Odete conversando com Celina sobre sua ideia de tornar Ivan seu pretendente.



Sexta - Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho.



Sábado - Fátima pensa em seguir Gervásio para achar a mala com os dólares e observa Marco Aurélio conversando com o detetive. Renato deixa claro a Leila que ela foi escolhida por Sardinha, diante da preocupação da funcionária de não perder o emprego. Odete e Martin se desentendem. Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete. Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato. Raquel e Ivan se surpreendem com o conteúdo da mala.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



Veja também