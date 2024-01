Confira os resumos das novelas da semana (29/01 até 03/02)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Edu tenta se aproximar de Yeda e Aramis confronta o personal. Jonas decide passar uma noite fora de casa. Danilo recebe o dinheiro do golpe e mente para Míriam. Wagner questiona Renée sobre Rico. Aramis despista Carmen por causa de Yeda. Marcos se insinua para Ísis. Jonas e Helena descobrem que Danilo deu um golpe na empresa. Danilo foge para o aeroporto e Míriam aciona Fagundes. Lara dá entrevistas sobre seu caso vitorioso contra Silas e Roberto se incomoda. Jonas cerca Danilo e é atingido por um tiro.

Terça – Danilo foge e Helena vai ao socorro de Jonas. Adriana tem um mau pressentimento. Jonas é levado para um hospital. Fagundes e Míriam tentam encontrar Danilo. Danilo muda seu visual. Ísis conforta Giovanni e Cris os afasta. Wagner tenta se aproximar de Renée. Natália diz a Marcos que ele terá a herança e o nome de Bruno em sua certidão de nascimento. Disfarçados, Mário e Edu confirmam que Calixto é corrupto. Érica aconselha Wagner. Jonas é operado e o médico afirma a todos que o caso é grave. Míriam revela a Fagundes que o neto biológico de Sérgio está vivo.

Quarta – Jonas desperta e se emociona ao ver Giovanni. Ísis conforta Giovanni. Míriam conta a Fagundes o nome do filho de Helena. Marcos pede ajuda a Carol para contar a Natália que deixará a casa da tia. Mário consegue marcar um encontro com Lara, usando um perfil falso num aplicativo de encontros. Míriam fica sabendo que o filho de Helena está no Rio de Janeiro. Tony instala uma câmera-espiã na sala de Roberto. Mário registra o encontro de Roberto, Vilma e Calixto. Jonas descobre que pode perder os movimentos das pernas.

Quinta – O comitê questiona a competência de Helena na presidência da empresa. Pedro conforta Jonas. Marcos liga para Ísis e Giovanni sente ciúmes. Jonas tem um ataque de fúria contra Helena e a expulsa do hospital. Natália tem um surto quando Marcos avisa que sairá de casa. Ísis incentiva Jonas a aceitar seu estado e seguir em frente. Com a ajuda de Evilásio, Mário consegue provas contra Roberto. Vic visita Renée e encontra Wagner. Mário procura Lara.

Sexta – Lara se desespera ao assistir aos registros de Mário contra Roberto, Vilma e Calixto. Giovanni se desentende com Cris por conta de Helena. Renée teme perder o amor de Vic e Wagner afirma que conversará com Márcia. Lara resiste às declarações de amor de Mário. Giovanni pede que Jonas recupere seu bom-humor e positividade. Lara arma para Roberto e Vilma com a ajuda de Yeda e Aramis. Márcia chora após a conversa com Wagner e Vic consola ela. Carol afirma a Natália que não consegue se afastar de Marcos. Marcos conta a Míriam que é filho de Bruno.

Sábado – Marcos desconfia de que Míriam conheça Bruno. Márcia e Vic trocam confidências. Renée marca um encontro com Rico e Wagner não gosta. Lara e Mário conseguem abrir o cofre secreto de Roberto. Carol denuncia Ulisses e exige que seu projeto retorne para seu comando. Natália desabafa com Lígia sobre a morte de Bruno. Jonas passa por nova cirurgia. Adriana e Giovanni se apoiam. Yeda revela a Ísis que foi Júlia quem divulgou as fake news sobre o abrigo. Natália descobre que Marcos mentiu sobre estar matriculado no supletivo. Míriam sequestra Sérgio.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Miguel confirma que Maria sofreu um golpe e vai com ela à delegacia. Bebel repreende César e Nero por brigarem na frente de Bernardo. Preciosa reclama para Heitor da presença de Selena na festa. Cecília sugere que Cata Ouro monte uma exposição. Luna chega com as crianças da ONG à festa de Bernardo. Miguel revela a Luna sobre o golpe. Cláudio critica as atitudes de Francisco com Soraya. Luna e Bebel se incomodam quando Miguel afirma que César deu o golpe em Maria. Cecília garante a Barreto que quem roubou o dinheiro de Maria foi Pascoal. Mercedes pede para Lampião fazer uma serenata para ela. Bernardo vê Preciosa e Heitor discutindo e foge. Todos se desesperam com o sumiço de Bernardo.

Terça – Preciosa se desespera é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria. Luna se surpreende com a presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na rua. Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria. Julião vê Pascoal e Cecília juntos e conta para César. Jefinho se surpreende quando Selena diz que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel afirma para Luna que não confia em Julião. Jefinho convence Selena a aceitar a proposta de Tonico. Miguel e Luna fazem as pazes. Miguel fala que o tesouro de Maria foi roubado, e Merreca se enfurece.

Quarta – Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio. Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.

Quinta – Merreca ameaça César. Soraya não aceita reatar com Francisco. Miguel e Luna conversam com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria. Preciosa vê Selena no gabinete de Heitor e faz um escândalo. César tem um plano ao falar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel marca de se encontrar com Nero. Pascoal tenta intimidar Heitor. Preciosa exige que Selena se afaste de Heitor. César presta queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio têm um jantar romântico. Luna se encontra com Miguel no escritório de advocacia. César sofre um falso atentado. César garante a Barreto que foi atacado por Merreca.

Sexta – Todos estranham a acusação de César contra Merreca. César exige que Luna e Preciosa vão com ele ao hospital. Miguel conta para Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria se preocupa com Merreca. Nero finge dormir quando Bebel chega ao quarto. César conversa com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos. Merreca chega à delegacia para falar com Barreto. Soraya diz a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel se surpreende ao saber que Nero viajou sem se despedir dela. Preciosa fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal. Cecília se surpreende ao ser chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.

Sábado – Pascoal convence Preciosa de que não atentou contra César. Cecília é hostil com Barreto. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Barreto vai à joalheria falar com Preciosa e Bebel. Bebel acusa César de ter planejado o seu atentado. Pascoal vai à delegacia. Heitor oferece um trabalho para Jefinho e Selena, sem falar com Tonico. César manda Julião plantar a arma que usou no atentado na Fuzuê. Barreto recebe uma denúncia anônima. Preciosa garante a Rui que atrapalhará o lançamento de Luna. Barreto encontra a arma plantada por Julião na sala de Nero.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Julieta desabafa com Daniel e diz que Domitila sempre aparece para atrapalhar o compromisso familiar entre eles. Julieta explica que ela e Mariana saíram da casa de Daniel pela pressão de Domitila. Mariana quer saber de Amanda quem é o pai de Téo, mas Amanda não conta. Téo esbarra com Bernardo na rua e fica aflito. Telma observa Mauro e Mariana em um encontro. Daniel pergunta para Domitila se ela jogou indiretas para Julieta e Mariana sair da casa dele. Romeu descobre que Karen foi a autora que escancarou a cortina e revelou a declaração de Romeu e Julieta. Mariana confirma para Daniel que Domitila jogou indiretas para ela e Julieta saírem da casa dele.

Terça – Telma pergunta para Mauro se ele e Mariana estão juntos. Téo diz para Enzo que preferia não saber que o pai dele era um Monteiro. Fausto conhece o afilhado de Príncipe e vê potencial para ser pretendente de Pórcia. Pórcia e Vitor concorrem à vaga de gerente no Monter Mercado deixada por Glaucia. Bernardo encontra Amanda na rua e fala que Enzo é um bom funcionário e que Téo é um bom menino. Através de um aplicativo no celular, as crianças do CEC votam pela futura liderança do centro esportivo. Leandro comenta com Romeu que ele só volta ao CEC se Hélio sair e Glaucia comandar o local. Pórcia ganha cargo de gerente.

Quarta – Fred e Glaucia ganham o comando do CEC e deixam Hélio permanecer como treinador, mas ele se recusa. Domitila pede desculpa para Mariana, que a perdoa. Mini fala para Hélio ficar no CEC porque as crianças gostam dele, mas Hélio não quer. Glaucia vai até o Monter Mercado, joga na cara de Vera que conquistou o comando do CEC e pede demissão oficial do estabelecimento. Fred e Glaucia avisam Leandro que ganharam de Hélio na votação. Vera avisa que todos os funcionários vão ganhar curso de Libras para se comunicarem com a Pórcia e atender melhor clientes surdos. Hélio se despede das crianças do CEC e todos choram. Glaucia fala para Fred nunca mais mencionar que eles utilizaram um hacker para ganhar a votação.

Quinta – Os jovens do Lado Vila querem sair do CEC, mas Hélio pede para eles continuarem. Domitila e Daniel resolvem o impasse no relacionamento. Pórcia conta para Fausto que virou gerente no Monter Mercado, mas ele não liga muito para a conquista da filha. Enzo diz para Amanda que não consegue encarar Bernardo na Monter Holding e que, por isso, vai se demitir. Hélio vive seu primeiro dia de desempregado. Vera libera Romeu a voltar a treinar no CEC.

Sexta – Telma usa Mini para fazer ciúmes em Mauro, mas Mini percebe a atitude dela. Bernardo pergunta para Amanda se ela comentou com Enzo sobre o passado entre eles, já que percebeu Enzo o tratar de forma fria. No primeiro dia de trabalho no CEC, Glaucia expressa a Fred o desejo de transformar o lugar em um centro de estética. Fausto apresenta Daren para Pórcia. O afilhado do Príncipe é poliglota e também se comunica em Libras. Enzo vira o novo treinador do CEC. Daniel diz a Bassânio que o sentimento por Domitila está fraco e que pensa em terminar. Téo e Romeu discutem em quadra e Téo fala que odeia ele e toda família Monteiro.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Inácia cuida dos ferimentos de José Inocêncio. Deocleciano e Jupará fingem a morte de José Inocêncio e convidam Belarmino e Firmino para o suposto velório. Belarmino mente para Deocleciano afirmando que comprou a fazenda de José Inocêncio antes da “morte” do fazendeiro. Firmino desconfia de Belarmino. No falso velório, Belarmino se sente vitorioso e confessa ter atirado em José Inocêncio, que escuta a confissão. José Inocêncio se levanta e assusta Belarmino ao aparecer vivo. Ele obriga o coronel a vender sua fazenda para ele. Enfurecido e humilhado, Belarmino se vinga também de Firmino. Ao voltar para casa, Belarmino é assassinado em uma emboscada.

Terça – José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga. Maria Santa emocionada com a revelação do fazendeiro comemora o ‘milagre’. Nena se desespera ao ver os corpos de Belarmino e Firmino. Jacutinga avisa a José Inocêncio que Maria Santa só deixará seu estabelecimento na condição de casada. José Inocêncio garante aos funcionários de sua fazenda que não matou Belarmino. José Inocêncio convence Nena a vender a fazenda de Belarmino para ele. A viúva acaba aceitando a proposta. Jacutinga orienta Maria Santa sobre a vida de casal. Padre Santo avisa a José Inocêncio que só celebrará seu casamento com Maria Santa na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto comenta com Deocleciano e Jupará que Egídio largará os estudos para ficar na fazenda que era do pai. Padre Santo chega para celebrar o casamento e estranha ao ver a vila deserta.

Quarta – Padre Santo aceita fazer o casamento de José Inocêncio e Maria Santa com a participação dos convidados e todos celebram a decisão. José Inocêncio leva Maria Santa até o Jequitibá para pedir sua benção, e mostra o facão enterrado. Maria Santa e José Inocêncio passam a noite juntos. Deocleciano e Jupará pedem a mão de Morena e Flor em casamento, respectivamente, e a bênção ao Padre Santo para casá-los. Inácia e Maria Santa se estranham. Já casados, Deocleciano e Jupará levam Morena e Flor para a antiga casa que era de Belarmino, presente dado aos empregados por José Inocêncio. Morena dá conselhos a Flor. Maria Santa e Inácia começam a se entender e estão mais próximas. Padre Santo diz a Maria Santa que deseja conversar com ela.

Quinta – José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa conta a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga esteja com ela na hora do parto. Deocleciano percebe que Morena está grávida. Maria Santa e Morena intensificam a amizade. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto. José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele contraria os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado de Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce, e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena.

Sexta – Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho. Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio.

Sábado – Morena fica feliz de cuidar do filho de Maria Santa e sente a presença da amiga. Morena se emociona ao notar que está amamentando a criança. José Venâncio comunica a Morena que levará João Pedro para casa depois do desmame, e a convida, junto a Deocleciano, para serem padrinhos de João Pedro. Passam-se 10 anos, e João Pedro segue sendo rejeitado pelo pai. Numa discussão de irmãos, Bento acusa João Pedro de ter matado a mãe. João Pedro reclama de José Inocêncio para o padrinho, Deocleciano. João Pedro diz a Zinha que a considera como irmã. Diante da imagem da santa, José Inocêncio diz que, quando conseguir esquecer Maria Santa, talvez seja capaz de perdoar João Pedro. João Pedro corre triste pela mata e encontra o facão que o pai fincou no pé do Jequitibá.

