Confira os resumos das novelas da semana (29/04 até 04/05)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15

Segunda – O plano de Marcelo e Blandina contra Gonçalves Dias dá certo. Dona Manuela conversa com Quinota, quando Ariosto chega. Guilherme Tell confessa a Artur sua paixão por Caridade. Zefa Leonel confidencia a Primo Cícero que encontrou, na Gruta Azul, a substância que indica a presença da turmalina paraíba. Quinota confronta Ariosto, e Dona Manuela e Artur gostam. Marcelo rouba Blandina. Dona Manuela expulsa Ariosto de casa. Quinota dorme na casa de Artur. Seu Tico Leonel e Quinota tentam impedir Zefa Leonel de explorar a Gruta Azul. Após um desmoronamento, Zefa Leonel encontra a turmalina paraíba.



Terça – Quinota e Seu Tico Leonel encontram Zefa Leonel com a turmalina paraíba em mãos. Ariosto se hospeda no hotel de Tobias. Caridade se aproxima de Guilherme Tell, e Celso a demite. Blandina se dá conta de que Marcelo a roubou, e pede ajuda a Dracena. A família Leonel recebe a notícia sobre a turmalina. Vespertino e Deodora se aproximam de Ariosto. Zefa Leonel leva a turmalina até Ariosto, que tenta enganar a garimpeira, sem sucesso. Blandina rouba as economias de Dracena. Ariosto exige que Artur descubra a origem da turmalina paraíba.



Quarta – Artur hesita em cumprir a ordem de Ariosto, e confronta o pai. Ariosto pede que Emi localize Marcelo e convoque Jordão. Zefa Leonel se aconselha com Padre Zezo sobre a turmalina. Caridade pede emprego a Deodora, sem saber o tipo de negócio gerido pela mulher. Ariosto ordena que Marcelo traga a turmalina para ele, custe o que custar. Padre Zezo aceita esconder a turmalina paraíba para Zefa Leonel, e Fé registra. Artur pede a mão de Quinota em namoro para Seu Tico Leonel.



Quinta – Seu Tico Leonel pergunta a Artur sobre sua oferta em troca da mão de Quinota. Zefa Leonel revela a Padre Zezo que as terras que abrigam a Gruta Azul são de sua família por direito, e Fé apoia a prima. Artur se entende com Seu Tico Leonel, e Quinota aceita namorar o rapaz. Zefa Leonel e Padre Zezo exigem que Fé guarde segredo sobre a descoberta da mina de turmalina paraíba. Ariosto convida Zefa Leonel para jantar, e a mulher o humilha. Caridade começa a trabalhar no cabaré de Deodora, e Zefa Leonel repreende a prima. Marcelo vê Artur e Quinota juntos.



Sexta – Marcelo fica perplexo ao concluir que Artur e Quinota estão namorando. Zefa Leonel e Deodora se reconhecem. Vespertino e Caridade ficam tensos com o clima entre as duas. Zefa Leonel lembra de quando foi roubada por Deodora, e conta a Seu Tico Leonel e Tia Salete que reencontrou a mulher. Margaridinha e Benvinda sonham com um amor como o de Quinota. Caridade insiste em trabalhar no cabaré, e Deodora planeja usar a menina para se defender de Zefa Leonel. Marcelo questiona Artur sobre seu novo amor. Blandina planeja se vingar de Marcelo. Marcelo se aproxima de Quinota.



Sábado – Quinota confronta Marcelo e afirma que se apaixonou por outro homem. Margaridinha arma para conseguir o dinheiro da viagem de Zefa Leonel. Quintilha avalia o hotel de Tobias. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que pensa em tirar a vida de Deodora. Marcelo insinua para Artur que Quinota o deixará. Padre Zezo confidencia a Zefa Leonel que Deodora já foi castigada por todos os seus crimes. Marcelo descobre que Caridade está trabalhando no cabaré. Artur pede Quinota em noivado.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Bia e Babbo voltam para a Fundação. Netuno se esconde com Vênus, e os dois se enfrentam. Tom não consegue falar com Vênus e se preocupa. Jéssica convida Electra para dar aulas com ela para meninas carentes. Paulina decide fazer uma surpresa para Tom. Brenda se preocupa com a saúde de Ramón. Tom encontra Vênus desacordada na Fundação. Paulina descobre que Tom pediu Vênus em casamento. Lupita fica no mesmo quarto que Júpiter no hotel. Andrômeda encontra Chicão. Mila exige que Hans marque o jantar com Catarina para anunciar seu casamento. Vênus diz a Tom que a pessoa que invadiu a Fundação queria matá-la.



Terça – Tom se surpreende com a afirmação de Vênus e pensa em como protegê-la. Paulina ingere grande quantidade de medicamentos e todos estranham seu comportamento. Andrômeda se declara para Chicão. Elisa decide ir para Salvador atrás de Júpiter. Brenda vê Paulina dopada. Netuno pensa em Vênus. Júpiter se diverte com Lupita. Chicão e Andrômeda dormem no ônibus de viagem. Hans e Jéssica procuram, nos pertences de Mila, a gravação que a moça tem contra eles. Vênus comenta com Tom que tentaram matá-la para que ela pare de investigar a morte do pai. Brenda questiona Paulina sobre os frascos de comprimidos que encontrou em sua bolsa.



Quarta – Paulina desabafa com Brenda e implora que ela não conte para Tom. Vênus decide fingir que não investigará mais a morte de seu pai. Mila fala sobre o jantar com Catarina e Hans fica furioso. Júpiter se emociona com o modo como Lupita o trata. Mila repreende Leda e Lizandra por causa de Guto. Júpiter e Lupita passeiam de helicóptero. Elisa chega a Salvador. Andrômeda se assusta com a tia de Chicão. Hans fala com o técnico de celular que recuperou a gravação para Mila. Jéssica tenta se aproximar de Electra. Lupita descobre que seu avô não está doente e comemora com Júpiter. Elisa diz para Júpiter que está esperando um filho dele.



Quinta – Elisa humilha Lupita, que decide voltar para São Paulo. Enéas sugere que Plutão convide Tom para ser seu novo técnico. Jéssica arma com uma amiga para convencer Electra de suas boas intenções em relação a ela. Andrômeda tenta tirar leite de uma vaca no sítio. Hans consegue as cópias da gravação feita por Mila. Max se incomoda com as roupas que Nicole usa para ir a uma festa com ele. Hans deixa Mila sozinha no restaurante. Júpiter não consegue falar com Lupita. Murilo avisa a Vênus que ela pode perder a Fundação.



Sexta – Vênus sofre com a revelação de Murilo. Plutão tenta convencer Tom a ser seu treinador. Nicole pede a ajuda de Plutão. Mila percebe que foi enganada por Hans. Lupita volta para casa arrasada e Guto e Chantal se preocupam com ela. Júpiter deixa Elisa sozinha em Salvador. Paulina destrata Pudim, que fica arrasado. Plutão sofre por não poder dizer a Nicole que eles não são da mesma classe social. Jéssica se diverte ao saber o que Hans fez contra Mila. Vênus relembra de quando inaugurou a Fundação. Andrômeda vê Chicão dar dinheiro para Nair e o questiona. Lizandra invade o quarto de Guto. Otto avisa a Netuno que planejará um acidente para tirar a vida de Vênus. Tom vê Gina na rua.



Sábado – Tom intercepta Gina, mas se distrai com as crianças. Guto foge de Lizandra. Chicão tenta enrolar Andrômeda. Otto diz a Netuno que não pode ter mais uma morte nas costas e cobra que ele ajude a matar Vênus. Paulina pede remédios a Brenda, que nega. Lupita diz a Chantal que Elisa está enganando Júpiter. Guto sofre chacota no trabalho. Hans diz que não vai fazer o que Mila quer e ela diz que ele vai se arrepender. Andrômeda escuta Nair e Chicão conversando sobre o valor das mentiras contadas e pergunta se foi enganada. Netuno observa Vênus e Babbo em um café próximo à fundação e se prepara para agir.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Glaucia fica irritada com os vídeos dos jovens. Branca visita as crianças do Pedalzera e elas convidam Dona Branca para entrar na gangue. Dona Branca chora por ver a situação precária delas e afirma que não vê outra alternativa além de acionar as autoridades; Muke e Trapaça falam que se ela fizer isso, eles vão ajudar Chilique e Fê Dengosa a fugir. Romeu convida Téo para ir em sua casa e ver o avô Leandro, ele fica com medo de Vera, mas aceita. Mariana esbarra com Laura e Mariana comenta da linda casa dela. Fê Dengosa pede para Dona Branca ser mãe dela e do Chilique.



Terça – Rosalina mente e fala para Glaucia que Julieta deu a ideia de fazer o vídeo prejudicando o CEC. Vera chega no quarto do Romeu e flagra Téo junto ao filho e sogro; Leandro diz para Vera que se algum neto não for bem-vindo na casa dela, ele também não é. Glaucia aborda Julieta e questiona sobre a atitude do vídeo. Mariana pergunta se Mauro ainda sente algo por Laura. Após a saída de Vitor no Monter Mercado, Laura vê uma oportunidade para trabalhar no estabelecimento. Téo avisa a Leandro que Glaucia vai transformar o CEC em um centro de estética. Para ir contra o vídeo dos jovens, Vitor sugere fazer um podcast no Castanheira no Bafo e entrevistar Glaucia e Fred para falar bem do novo projeto do CEC.



Quarta – Laura se candidata à vaga no Monter Mercado; Vera deseja começar o período de experiência com ela. Patrick declara para Téo que não gosta mais da Julieta de forma romântica, apenas como amiga. Nando questiona Rosalina por culpar Julieta como autora do vídeo, sendo que todos os amigos gravaram. Glaucia visita Leandro; ele fala para ela não ir adiante com o novo projeto do CEC. Vitor fica todo metido como novo funcionário no escritório de Leandro. Julieta pergunta para Daniel se Romeu pode visitá-la.



Quinta – Daniel autoriza Romeu a visitar a filha. Glaucia oferece o dobro do salário e mais comissão de massagem a Telma. Laura faz treinamento no Monter Mercado. Vitor diz para Glaucia que o podcast bombou de audiência. Fred encontra o verdadeiro mapa do Mundo da Imaginação e entrega às crianças. Dona Branca visita o Residencial Verona para alugar um imóvel. No Monter Mercado, Alex reclama na frente dos amigos do café feito pela mãe. Sofia e Téo perguntam se Hélio pode treinar os alunos fora do CEC.



Sexta – Telma aceita trabalhar com Glaucia. Leandro oferece pagar mais para Bassânio se ele ficar em período integral; Bassânio não quer abandonar o laço com o Armazém. Leandro pede para Enzo controlar os gastos de Glaucia e Fred; ele diz que não está mais na área financeira da Monter Holding. Vera chama Téo para conversar, diz que teve um mal começo por culpa dela e propõe começar do zero. Julieta confronta Rosalina, diz que ela é cínica e alega saber que Rosalina a dedurou pelo vídeo. Julieta e Rosalina brigam feio, mas Glaucia aparece e protege Rosalina; Telma tenta acalmar Julieta. Alex e Lívia flagram Patrick e Karen apaixonados na sorveteria. Chegando atrasado no Armazém, Amanda sugere a Bassânio escolher um dos empregos. Bernardo informa a Leandro que ele transferiu o poder das empresas para Glaucia, mas ele não se lembra. Rosalina fala para Vera que viu Romeu na praça com Julieta.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Teca não se sente bem na casa de Morena e pede a José Inocêncio para deixar o local. Mariana desconfia de Buba. Buba diz a Augusto que vai embora da fazenda. Eliana avisa a Bento que não fechará nenhum acordo sobre o inventário de Venâncio, se as terras não forem incluídas na proposta. Morena demonstra a Deocleciano seu encantamento por Teca. Bento se prontifica a convencer o pai a abrir uma sala de aula para adultos, como deseja Lu. Sandra confessa a Eliana que alugou a casa de Jacutinga para ficar perto de João Pedro, demonstrando arrependimento. José Inocêncio percebe que Bento contou ao Pastor Lívio sobre seu neto.



Terça – Sandra comunica a Rachid que desistiu de reabrir a casa de Jacutinga. Joana se recusa a tirar os santos de dentro de casa para Tião. Pastor Lívio conta a Joana que Tião prometeu um filho em troca do cramulhão. Rachid resolve abrir uma venda e deixa Norberto com medo da concorrência. Pastor Lívio deixa Tião enfurecido ao contar que José Inocêncio o enganou. Teca diz a João Pedro que Mariana gosta do rapaz. Inácia pede ajuda espiritual para proteger Teca. Buba flagra Augusto e Ritinha juntos. Teca deixa Morena perplexa ao fazer um comentário sobre sua casa.



Quarta – Morena comenta com Deocleciano que Teca pode ter vindo atrás de vingança como Mariana. Joana fica assustada com o tom de ameaça de Tião ao mencionar José Inocêncio. Pastor Lívio alerta José Inocêncio sobre Tião. Egídio incentiva o ódio de Tião. Buba tenta dissuadir Teca de ficar na fazenda, sem sucesso. Inácia garante a Bento que José Inocêncio não corre perigo. Teca reclama de Buba para Augusto. José Inocêncio nega ajuda e pede a todos que o deixem receber Tião sozinho. Tião aponta a arma para José Inocêncio e confronta o coronel.



Quinta – José Inocêncio consegue despistar Tião. Ritinha desabafa com Morena demonstrando sua tristeza por causa da infidelidade de Damião. Ao consultar o oráculo, Inácia descobre que Buba está mentindo sobre algo. Buba comunica a Augusto que decidiu ficar na fazenda para não deixar Teca sozinha. José Inocêncio repreende Damião de forma dura. Tião guarda no bolso o ovo que José Inocêncio plantou na gaiola de sua galinha. Sandra e Eliana aceitam a proposta de Rachid para abrir uma casa de forró. José Inocêncio avisa aos filhos que eles terão que trabalhar se ficarem na fazenda.



Sexta – Kika e Eriberto resolvem alugar juntos o apartamento de Eliana. Morena tenta convencer Lu a ficar com João Pedro. Tião guarda o ovo em um local com todo cuidado, escondido de Joana. Inácia vai à casa de Ritinha e percebe que Damião não dormiu ali. Bento e Augusto reclamam das dores dos pés que sentem após serem obrigados pelo pai a pisar o cacau. Inácia comunica a Augusto e Bento que ambos deverão deixar a fazenda se não forem novamente para a roça. Ritinha percebe que Inácia trata Teca de forma especial. Buba se sente desconfortável com as palavras sugestivas de Inácia. Inácia questiona Buba sobre o que ela está escondendo.



Sábado – Buba se sente perseguida por Inácia. João Pedro sente receio de perder sua importância ao ver que os irmãos estão recebendo ensinamentos do pai. Morena insiste em dizer a Lu que ela não deve fugir do sentimento que tem por João Pedro. Tião faz uma tipoia para colocar debaixo da camisa e abrigar o ovo, sem que ninguém saiba. Augusto tenta convencer Buba a contar a verdade sobre ela a José Inocêncio. Bento se mostra frágil para João Pedro e demonstra vontade de vender suas terras e viajar pelo mundo. José Inocêncio questiona Bento, ao ouvir a conversa do filho com João Pedro.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

MÚSICA Baterista do Slipknot é brasileiro? Quem é Eloy Casagrande, suposto novo músico da banda de metal