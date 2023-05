Confira os resumos das novelas da semana (29/05 até 03/06)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Gaspar promete um grande trabalho a Gusmão, caso ele concorde em demitir Marê. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda e Gaspar atentem contra Gusmão e Iolanda. Odete foge com as roupas de Violeta, e Popó apresenta a artista a Wanda. Violeta convoca Catarina para ser sua nova assistente pessoal. Orlando elogia o trabalho de Adélia como enfermeira. Iolanda disfarça para Marê sobre a visita de Gaspar à alfaiataria. Anselmo manipula Lucília e Verônica. Gaspar comunica a Gilda que Gusmão demitirá Marê.



Terça – Gaspar comemora a decisão de Gusmão. Gilda decide acomodar os funcionários públicos em quartos de funcionários do hotel. Violeta afirma a Camilo que Lili está usando-o para ter sucesso na carreira. Lucília ouve quando Marê diz a Orlando que pedirá demissão da alfaiataria. Bem-Te-Vi se preocupa com Ione. Gilda garante a si mesma que conquistará Orlando. Júlio alerta Marê sobre Lucília e Gilda. Verônica diz a Anselmo que não perdoará uma traição dele. Júlio confronta Verônica sobre sua relação com Anselmo.



Quarta – Júlio confessa que se sente humilhado pelo relacionamento de Verônica e Anselmo. Frei Severo aconselha Luís. Violeta tem uma ideia para desmascarar Lili na frente de Camilo. Ione acredita que Bem-Te-Vi está apaixonado por ela. Anselmo se irrita com Verônica por Júlio ter descoberto o relacionamento dos dois. Érico sugere que Júlio procure compreender Verônica. Gusmão ataca Marê. Orlando estranha a demora de Marê.



Quinta – Orlando rejeita Gilda, que declara sua paixão pelo médico. Lucília vê quando Gilda sofre por Orlando. Gusmão humilha Marê. Orlando resgata Marê vagando pela estrada. Gilda não gosta quando Érico pensa em investir na reabertura do cinema. Marê revela que Gusmão a assediou, e Orlando se revolta. Marcelino lamenta a ausência de Marê e Orlando no evento do café-concerto. Cândida sugere que Anselmo e a prefeitura doem o prédio do cinema para Érico. Violeta arma para que Camilo flagre Lili com Ivan. Lucília usa Gilda para provocar Orlando. Orlando confronta Gusmão.



Sexta – Orlando aproveita a presença de Iolanda para cobrar de Gusmão o salário de Marê. Iolanda desconfia da atitude de Gusmão com Marê. Camilo termina o relacionamento com Lili, que deduz ter caído em uma armadilha. Frei João oferece apoio a Luís. Camilo pede para reatar com Violeta, que afirma ao ex-marido que o plano dos dois agora é recuperar o cinema da cidade. Lili confronta Catarina. Lucília confessa a Gilda que a viu com Orlando. Ione acredita que Bem-Te-Vi está interessado nela. Lucília insinua que Gilda pode ter chances com Orlando. Marcelino desobedece Frei Severo e entra no sótão novamente.



Sábado – Marcelino tem uma visão com Jesus novamente. Verônica termina o relacionamento com Anselmo, e Érico a apoia. Lucília sugere que Gilda conquiste Marcelino para chegar até Orlando. Lili pensa em se vingar de Violeta. Marcelino fica magoado, e Marê afirma que o menino jamais deve duvidar de seu amor por ele. Júlio pede que Verônica não guarde segredos dele. Lucília e Gilda são simpáticas com Marcelino durante a inauguração da fonte da cidade.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Renata questiona Fábio sobre a paternidade de Lui. Jenifer se oferece para ajudar Hugo com o seu trabalho. Dora conversa com Wilma. Hugo tenta seduzir Jenifer, que se enfurece. Dora exige que o reality termine, Lui decide ficar no Refúgio. Wilma se despede do filho. Jenifer desabafa com Kate. Sol fica desconcertada na presença de Ben. Vitinho decide ficar com Wilma na mansão. Theo dá um carro de presente para Jenifer. Yuri encontra os perfis de algumas possíveis vítimas de Theo, e Jenifer fica animada. Duda tenta arrumar um encontro entre Ben e Sol. Jenifer fica furiosa com o presente de Theo e decide devolvê-lo.

Terça – Com a ajuda de Ben e Sol, Jenifer devolve o carro para Theo. Hugo tenta conversar com Kate sobre Jenifer. Rafa fotografa Theo. Guiga pede a ajuda de Yuri. Ben cozinha para Duda, Marlene, Jenifer e Sol. Clara gosta de ver Rafa tirar fotos de Theo. Ben se declara para Sol. Clara fica impactada com as fotos que Rafa faz de Theo. Jenifer comemora com Ben que Janaína resolveu mudar de ideia sobre a denúncia contra Theo. Hugo presta atenção quando Kate fala de Janaína com Jenifer. Yuri expõe Guiga no ICAES. Valéria vai atrás de Ben no escritório, e Lumiar disfarça os ciúmes. Orfeu manda Hugo impedir Janaína de denunciar Theo. Jenifer e Ben conversam com Janaína. Hugo ameaça Janaína.

Quarta – Janaína desliga o telefone desesperada, enquanto Hugo a observa. Ben conversa com Jenifer sobre a denúncia que farão ao Ministério Público. Sol se preocupa quando Jenifer avisa que ela será testemunha no caso contra Theo. Clara recebe um convite para um encontro com antigas modelos e pede para Helena ir com ela. Lumiar vê Clara e Helena juntas. Ben encontra Theo e Lumiar no bar e teme pela ex-mulher. Theo tenta conter a raiva quando Lumiar não deixa ele ficar em sua casa. Kate comenta com Jenifer sobre Orfeu. Sol decide ir com Marlene e Bruna vender quentinhas. Orfeu avisa a Hugo que sua dívida com ele não acabará. Sol vê Ben e Valéria juntos. Clara confessa a Theo sobre sua relação com Helena.



Quinta – Clara se espanta com a reação de Theo. Bruna e Marlene cobram explicação de Ben. Ben avisa a Sol e Bruna que irá procurar Orfeu. Meire pede para Sol dar aula de dança na praça. Bruna conta para Ben a reação de Sol ao vê-lo com Valéria. Hugo e Kate tentam convencer Jenifer a desistir da ideia de procurar Orfeu. Sheila diz a Theo que ele não conseguirá se separar de Clara. Helena insiste para Clara se separar de Theo. Alice pede que Lumiar defenda Talita, uma amiga presa injustamente. Kate estranha quando vê Jenifer sair apressada do ICAES. Vitinho leva Anthony para assistir à aula de Sol. Ben observa Sol, encantado. Jenifer encontra Hugo no bar de Orfeu.



Sexta – Jenifer é hostil com Hugo e Orfeu. Todos se divertem na praça durante a aula de Sol. Sol e Ben dançam juntos e relembram do passado. Anthony fala bem da aula de Sol na internet. Theo se preocupa com a ameaça que Orfeu faz para Jenifer. Lumiar consegue a liberdade provisória para Talita. Theo aparece na casa de Sol, e Kate se desespera. Ben e Sol discutem com Theo. Jenifer conta para Marlene o que Theo fez com Sol e ela o expulsa de sua casa. Hugo se aconselha com o Pastor Miguel. Grazi pede para Orfeu as imagens da câmera de segurança do dia que esteve no bar e ele fica preocupado. Ben e Sol repreendem Jenifer por procurar Orfeu. Orfeu convoca Hugo para mais uma missão.

Sábado – Bia flagra Simas e Bárbara juntos e arma um escândalo. Tatá filma Yuri e Vini juntos sem que eles percebam. Guiga e Lumiar chegam ao Refúgio. Sol conforta Jenifer. Fábio revela a Lumiar sobre a relação com Lui. Hugo tenta falar com Jenifer, que o repele. Kate discute com Bruna por insistir em manter o jantar com Clara em sua casa. Jenifer tem notícias de Eduardo. Ben apresenta Valéria para Sol. Kate e Rafa implicam com suas mães durante o jantar. Theo se interessa por uma mulher parecida com Sol mais jovem, que aparece no Bar de Orfeu. Kate teme que Clara mostre para Theo a foto que Rafa tirou do jantar deles. Hugo fala de Grazi para Kate.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Na disputa pelo banco da praça central por uma semana, o Lado Vila ganha o jogo. Glaucia e Fred flagram Dimitri com a gangue Pedalzera aprontando no mercado. Bernardo diz a Leandro que construir no Lado Vila é provocação à família Campos e que, se for agir assim, ele está fora do negócio. Julieta encontra novamente com Romeu na fonte e ele revela a ela que a família não vai gostar se ele anunciar que vai treinar no CEC, mas que pretende dar um jeito. Dimitri questiona o motivo da mãe pegar no pé dele, já que ela nunca pensa no filho. Hélio leva uma reclamação da associação de moradores para Leandro. Enzo recebe uma proposta de emprego como contador da Monter.

Terça – Bernardo encontra com Hélio na porta da Monter Holding e declara que sente muito pela ambição do pai. Vera diz para Glaucia que já sabe do incidente do mercado e que deseja fazer um boletim de ocorrência, mas Glaucia ameniza a situação. Amanda fica brava com Mari, já que Vitor voltou a trabalhar no Armazém sem o consentimento dela. Após Fred lançar um jingle para a Monter Mercado, Vitor faz o mesmo com o Armazém das Flores. Julieta pergunta ao pai se ele já ficou com Telma, por notar o olhar apaixonado de Telma por Daniel. Para conseguir um espaço na agenda e treinar no CEC, Romeu diz aos pais que faz parte de um grupo de estudos.

Quarta – Hélio fala a Julieta que Rômulo (Romeu) é diferente, que tem habilidade para o esporte e parece ser de boa índole. Romeu chega no CEC e avisa a Hélio que os pais liberaram o jovem para treinar, mas Hélio afirma que precisa trazer os pais na hora da matrícula. Telma diz a Leandro que vai continuar na casa dela e ele aumenta a oferta em 30% mais um apartamento no Verona. Romeu inventa para Hélio que os pais estão viajando e propõe a assinatura da matrícula de forma digital. Hélio concede, mas alega que futuramente vai conversar com os pais de Romeu sobre o talento dele. No CEC, Romeu fala para os amigos o chamarem por Rômulo Castro, porque Hélio não pode saber que ele é um Monteiro.

Quinta – Hélio diz aos alunos que a rivalidade deles está atrapalhando os treinos. Trapaça descobre que Dimitri é rico e mora em condomínio. Romeu chega com roupa de treino em casa e os pais perguntam onde ele estava. Por chamada de vídeo, Julieta conversa com Romeu. Ele escuta Mariana falar que Vera é uma ‘praga’. Leandro diz a Bernardo que o viu conversando com Hélio e pergunta de que lado ele está. Trapaça obriga Crânio a liberar a entrada da gangue no condomínio. No piquenique, Julieta fica incomodada com a mãe e o passeio vira um desastre. Juli se encontra escondida com Romeu no CEC e ela pede desculpas por Mari ter falado mal da mãe dele. Julieta desabafa com Romeu que queria ser a melhor amiga de Mari, mas não consegue se aproximar da mãe.

Sexta – Telma visita o condomínio Residencial Verona. Nando também quer entrar no CEC e pede ajuda aos amigos. Lívia procura por Julieta e a observa andando com Romeu, que disfarçam brigando e mostrando inimizade. Pedalzera bagunça hall e salão de festa do condomínio Verona. Alex continua gravando e viralizando com as dancinhas na internet. Hélio diz aos alunos que Nando fará um dia de testes no CEC. Hélio explica que, por conta dos últimos comportamentos dos alunos, Lado Torre e Lado Vila jogam no mesmo time. No Armazém, Vitor tem um impasse com a Mariana e Amanda pela falta de clientes e sai para aprontar novamente.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Antônio não admite estar roubando água das terras de Aline. Marino insinua a Aline que a professora é suspeita da morte de Isabel. Caio aconselha Aline a ir à delegacia acompanhada de Rodrigo. Caio diz a Antônio que sabe que o pai é o responsável pela morte de Isabel. Breno acusa Aline de ter matado sua irmã. Kelvin e Luana escutam a conversa de Cândida com Ademir. Cândida pede a Ademir que seja testemunha do testamento que fará. Caio diz a Antônio que está disposto a testemunhar contra o pai. Antônio afirma a Irene que usará o crime para atingir Aline.



Terça – Antônio revela a Irene que tem interesse na água das terras de Aline. Graça aconselha Tadeu a presentear Gladys com uma joia. Enzo sugere que Tadeu ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda. Andrade avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada. Antônio manda Ruan dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel. Lucinda combina com Odilon de fazer um jantar especial para ele pedir Anely em casamento. Tadeu consegue emprego para Luigi na cooperativa. Cândida entrega uma caixa para Caio usar contra Irene. Graça diz a Irene que tem certeza que Daniel gosta de outra. Ruan diz a Marino que ouviu Aline ameaçar Isabel de morte.



Quarta – Marino avisa a Antônio que não tem medo do fazendeiro e o ameaça. Ramiro sugere que Kelvin desapareça com os papéis deixados por Cândida. Mara reclama do marido com Menah. Daniel garante a Irene que não se casará com Graça. Marino dá voz de prisão a Aline. Daniel estranha que a barriga de Graça não esteja crescendo. Silvério garante a Antônio que o Juiz prometeu protelar o pedido de habeas corpus para Aline. Menah leva Jussara e João para sua casa. Caio ameaça Marino, caso o delegado não solte Aline.



Quinta – Marino expulsa Caio da delegacia. Tadeu pede a Enzo que descubra um meio de ter acesso ao laptop de Anely. Tadeu tranca a escola para Gladys, sem saber que Luigi está escondido na sala da esposa. Angelina dá notícias de Cândida a Berenice. Durante consulta de Caio com Jurecê, o Xamã tem a visão do rosto de Lucinda e orienta Caio a como tirar Aline da cadeia. Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline e confirma com Irene que o rapaz é apaixonado por ela. Daniel visita Aline na cadeia. Lucinda diz a seu padrinho Juiz que precisa de ajuda.



Sexta – O Juiz assina o habeas corpus e a ordem de soltura de Aline. Daniel comenta com Irene que acha precipitado o casamento de Petra com Luigi. Antônio não gosta de ver Caio abraçado a Aline. Rodrigo afirma a Antônio que o texto escrito por Cândida sobre seus desejos tem validade. Kelvin diz a Luana que não viu o texto de Cândida. Berenice se apropria dos negócios de Cândida. Aline diz a Caio que não o ama. Tadeu ameaça despedir Luigi se o italiano não pegar o laptop de Anely. Ruan confessa a Aline que mentiu em seu depoimento a mando de Antônio.

Sábado – Aline manda Ruan dizer ao irmão de Isabel que mentiu no depoimento. Luigi sugere que Anely retire de seu laptop tudo o que possa comprometê-la. Aline pede para Ruan investigar o motivo do interesse de Antônio por sua água. Angelina conta a Daniel que talvez Graça não esteja grávida. Jonatas aceita o convite de Nina para sair. Daniel não revela a Caio o nome da mulher por quem está apaixonado. Aline avisa a Daniel que Petra sumiu. Graça tenta convencer Aline de que o relacionamento dela com Daniel pode prejudicar a vida do noivo. Tadeu pede a Gladys para usar o colar que deu à mulher no jantar de noivado de Petra. Kelvin dá a Ramiro os papéis escritos por Cândida para o capanga de Antônio guardar. Aline diz a Daniel que é melhor eles se separarem.

Veja também

Astrologia Horóscopo da Sexta