Confira os resumos das novelas da semana (29/06 a 04/07)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Tonho se mostra lúcido, e todos comemoram. Dona Menina visita Tonho, e Lúcia/Alika se impressiona com a fala da rezadeira sobre o destino do amado. Fátima descobre que Salma mentiu para visitar Tonho no hospital. Sebastião se impressiona quando Virgínia decide denunciar Viriato ao bispo. Chinua ajuda Kênia em suas atitudes contra a tirania de Jendal. Casemiro confronta Mirinho sobre a sabotagem do remédio de Tonho. Tonho recebe alta e agradece o apoio de todos que rezaram por sua saúde. Malungo anuncia a Jendal que em breve chegará ao Brasil.



Terça - Jendal garante a Pascoal e Chinua que Malungo encontrará Alika, e a princesa pagará a traição com sua vida. Casemiro, Caetana, Januário e Lúcia/Alika cuidam de Tonho. Manoel se arrepende de ter prometido a Ana Maria que a pediria em namoro para sua família. Ana Maria conta sobre a promessa de Manoel para Caetana. Malungo encontra Leopoldo, que o comunica sobre o falecimento de Nilo Peçanha.



José comenta com Alika que Viriato pode ter algo contra Virgínia. Ana Maria se frustra com a reação fria de Manoel. Sebastião confidencia a Virgínia que recebeu uma carta do bispo para Viriato. Jendal consulta o oráculo sobre a cerimônia de escolha de sua esposa. O motorista de Nilo Peçanha afirma a Malungo que tem informações para ele.

Quarta - Malungo conversa com Jorge. Jendal recebe conselhos do oráculo sobre sua futura esposa. Graça não gosta de saber que Ana Maria se ofereceu para dar aula na escola de Vera/Niara. Viriato recebe uma convocação do bispo para ir a Natal. Mirinho faz as pazes com Virgínia.



Dumi visita Kênia. Belmira revela a Lúcia/Alika sobre o plano de Virgínia contra o ateliê. Alika afirma a Teresa que não permitirá que Virgínia fique impune. Fátima descobre que não há nada de errado com sua saúde, mas pede que Onildo mantenha a notícia em segredo. Malungo descobre o paradeiro de Niara e Alika.



Quinta - Malungo agradece as informações recebidas de Jorge. Diógenes e Marta confrontam Virgínia diante das acusações de Lúcia/Alika. Onildo afirma a Fátima que Miguel e Salma têm o direito de saber a verdade sobre seu estado de saúde. Fátima engana Salma, a fim de continuar manipulando a filha. José se preocupa quando Alika diz que contará a Omar sobre seu envolvimento com Tonho.



Dumi sugere que Kênia disfarce seu descontentamento com Jendal. Dumi comenta seu plano de furtar as joias do rei com Akin e Ladisa. Bartô divide com Miguel a ideia de construir um santuário para sua mãe em Barro Preto. Diógenes e Mirinho questionam Sebastião sobre seu apoio ao crime de Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está chegando ao Brasil.



Sexta - Alika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel.



Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.





Sábado - Dumi, Akin e Ladisa são perseguidos por Pascoal e a guarda real, mas conseguem fugir. Pascoal encontra a chave do esconderijo que Ladisa deixou cair durante a fuga. Akin, Dumi e Ladisa se desesperam ao dar falta da chave. Dumi teme que Jendal descubra a proteção de Kênia aos rebeldes. Lúcia/Alika aceita um grande pedido para o ateliê.



Pascoal acusa Kênia de tê-lo distraído para proteger Dumi e os saqueadores, e Jendal afirma que punirá a filha. Mirinho comenta com Manoel que Ana Maria está esperando seu pedido oficial de namoro. Maria Helena se surpreende ao descobrir que Dôra conhece Jacinta. Virgínia anuncia que fará greve de fome. Jendal prende Kênia em uma cela.



Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Zilá finge ao saber que o material das Marias ficou para trás. Ronei faz uma nova proposta de trabalho a João Raul e Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para ajudar Janete e Zuzu, e revela que ambas irão para a Itália. Agrado encontra João Raul. Os dois reconhecem que Ronei está manipulando a situação e pensam juntos em como enfrentá-lo.



Eva confirma que a marca de Zilá está de fora da exposição de Milão e que Alaorzinho foi para a Itália com Janete. Leandro acaba tendo que ir ao encontro de Eduarda em Brasília. Malvino reclama por Laurinha cantar em outra cidade. João Raul arma contra Ronei, e pede ajuda a Walmir. Naiane surpreende Gael. Leandro e Eduarda se beijam.



Terça - Eduarda fica conflituada com o beijo em Leandro. Walmir incentiva João Raul a dar uma nova chance para Agrado. Gael se preocupa com a reputação de Naiane, que fica encantada com o rapaz. Talita divulga uma foto de Eduarda e Leandro juntos no hotel em Brasília, e Ronei passa mal. Agrado confronta Eduarda sobre Leandro. Laurinha repreende Malvino por tentar controlar seus passos. Janete comemora o sucesso do desfile e agradece a Alaorzinho. Ronei propõe um plano para Zilá se vingar de Janete e Alaorzinho.



Quarta - Walmir confunde Irene com Amélie. Rosinha comenta com João Raul que Agrado ainda gosta dele. Ronei descobre que Zilá conheceu Soraia, a mãe de Leandro. Todos comentam a história entre Agrado, Eduarda e Leandro. Naiane comemora a discórdia entre as amigas. Janete apoia Agrado. Nora explica a Cinara que o efeito do chá dado a Palhares passará em breve, e incentiva a neta a ficar com o rapaz.



Eva e Vânia descobrem que estão sendo enganadas por Bará. Zuzu conversa com Agrado sobre Eduarda. Cinara e Palhares reatam o namoro. Walmir agrada Irene. João Raul visita Agrado e afirma torcer para que ela e Eduarda se entendam. Ronei fica chocado com a intenção de Eduarda.



Quinta - Agrado se entende com Eduarda e as duas decidem viajar juntas. Ronei e Zilá enganam Cinara para conseguir o livro de ervas de Nora. Ronei desconfia de Osmar. Zilá prepara a sabotagem da participação do Zuzanete no festival de sucos. João Raul convida Irene para um jantar, a fim de reaproximá-la de Walmir.



Cláudio pede ajuda a Rosinha para fazer o jantar de Irene e Walmir. Gael e Naiane ficam juntos novamente. Alaorzinho apoia Janete, que prepara o bar para o festival. Irene e Walmir se beijam. Agrado convoca Leandro para uma conversa com ela e Eduarda.



Sexta - Agrado, Eduarda e Leandro decidem retomar a parceria musical. Todos chegam para o festival de sucos no Zuzanete, sem saber que Osmar se esconde na cozinha a mando de Zilá. Talita chega ao bar de Zuzu e Janete. Osmar sabota apenas um tipo de suco feito por Janete e Zuzu, e Zilá e Ronei se irritam. Todos começam a apresentar sintomas após tomarem o suco sabotado.Zeca estranha o comportamento de todos, mas Talita garante que é um sucesso. Alaorzinho e Janete ficam juntos. Agrado declara seu amor por João Raul.



Sábado - João Raul percebe o estado alterado de Agrado, e cuida da moça. Tino agradece a noite passada com Esteban. Malvino e Laurinha percebem que passaram a noite lado a lado, e confessam seu amor. Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos. Agrado lembra de ter beijado João Raul e se surpreende. Talita elogia o Zuzanete em suas redes, e Ronei e Zilá ficam indignados com o fracasso de seu plano.



Eva convida Vânia para sair. João Raul e Agrado contam de seu beijo para Luan e Eduarda, respectivamente. Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a embarcar no cruzeiro. João Raul e Agrado concordam em fazer o cruzeiro, para surpresa de todos.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Adriana agradece a defesa de Nancy. Nancy conta a Adriana o motivo pelo qual foi presa. André diz ao tio que voltou ao Brasil para trabalhar com ele. Pedro conta a Elisa que Ademir subornou Tom. Otoniel conversa com Francesca sobre a situação de Adriana. Otoniel convida Francesca para almoçar com sua família. Ademir recebe uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se nega a dar explicações a Pedro. Dora procura Tiago para ceder uma peça da joalheria como prêmio do concurso que pensa em promover na sua escola de dança. Silvana diz a Tiago que consultou um advogado que garantiu que ele não precisa fazer o exame de DNA. Pilar pensa em atentar contra a vida de Adriana.



Terça - Nívea passa uma missão para Zeni contra Adriana. Nancy alerta Adriana para ter cuidado com Zeni. Silvana deixa claro a Ademir que ninguém mexerá na herança de seu filho. Ulisses diz a Pilar que sua empresa precisa de dinheiro. Otoniel briga com Tom ao saber que ele aceitou o suborno de Ademir para depor contra sua neta. Nancy diz a Adriana que as colegas do presídio estão encantadas com o trabalho da fisioterapeuta.



Tom proíbe Elenice de visitar Adriana. Pedro nega a Bruna uma segunda chance, afirmando que ama Adriana. Carolina nota a tensão de Ulisses. Francesca e Otoniel quase se beijam. Ulisses pede dinheiro emprestado para um agiota. Zeni ataca Adriana e rouba sua pulseira.



Quarta - Zeni foge sem que ninguém a veja. Adriana é levada ao ambulatório. Otoniel fica assustado diante do túmulo de Francesca. Nancy e Lyris apostam que foi Zeni quem agrediu Adriana. Bruna garante a Gilda que reconquistará Pedro. André avisa a Pedro que Adriana sofreu um ataque na prisão. Brigitte diz a Edvaldo que também não acha que Adriana seja a culpada pela morte de Arthur.



Pilar se irrita com Rosa porque a funcionária não se mostra disponível para dar informações sobre a família de Adriana. Nancy ameaça Zeni. Pilar pede para Ademir colocá-la como inventariante de Arthur no lugar de Tiago. O médico avisa que Adriana não corre mais risco. Dora se surpreende ao ver André na escola de dança. Pedro pergunta a Adriana quem a atacou.



Quinta - Adriana se nega a revelar quem a feriu, com medo de sofrer retaliação. Maurício conta a Elenice que nunca é chamado para os eventos com os amigos da escola. Pedro é hostil com Ingrid. Carolina e André se beijam. Adriana conta a Nancy e Lyris que foi Zeni quem a atacou. Ademir inventa que contratou os serviços de Tom, para se livrar da acusação de suborno. Jandira decide transferir Zeni do presídio.



Francesca observa Otoniel colocando flor em seu túmulo. Adriana fica surpresa com os aplausos que recebe das detentas, por ter conseguido que Zeni fosse transferida do presídio.



Sexta - Adriana coloca sua pulseira de volta no braço. Otoniel corre atrás de Francesca e não consegue alcançá-la. Pedro comunica a Ademir que fará de tudo para que a herança de Arthur não fique com a família do joalheiro e nem com o pai. Adriana diz a Nancy que está decidida a ir atrás de cada pessoa que a colocou como condenada de um crime que não cometeu.



Nicolau procura os serviços de Cléber como advogado para ajudar Lyris. Dora tenta disfarçar sua reação ao ver Carolina beijando André. Pedro se sente impotente por não conseguir a liberdade de Adriana. Ulisses é sequestrado pelos capangas do agiota. Adriana relembra a ameaça que lhe fizeram, e avisa a Pedro que não deseja mais vê-lo.



Sábado - Adriana jura vingança contra as pessoas que a colocaram na cadeia. Pilar insinua para Fábia que Ulisses pode estar traindo a mulher. Ulisses conta a Carolina que foi roubado e atacado por bandidos. Pilar assume para Ademir que pagou uma pessoa para atentar contra Adriana, mas nega que tenha empurrado Arthur. Lyris comenta com Adriana que poderá deixar a prisão em breve. André e Dora se beijam durante o ensaio. Otoniel diz a Adriana que Elisa foi diagnosticada com fibromialgia. Carolina e André ganham o concurso de dança.

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