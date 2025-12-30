Confira os resumos das novelas da semana (29/12 a 03/01)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - A apresentação de Doris/Dita é um sucesso. Samir pede a Candinho para permitir que Zulma e Zenaide se juntem à ceia de Natal. Anabela se desespera ao notar que perdeu sua audição. Dita se irrita quando Lourival não revela sua verdadeira identidade ao fim da apresentação.



Lúcio decide entregar a Haydée as páginas arrancadas do diário de Rosita. Sandra furta as joias de Anastácia, mas acaba passando mal. Asdrúbal tenta conversar com Zenaide, que beija Sabiá. Cunegundes afirma a Quinzinho que irá morar em São Paulo com ele. Estela, Celso e Túlio cuidam de Anabela. Dita se atrasa, mas chega ao sítio na noite de Natal.



Terça - Candinho comemora a chegada de Dita para o Natal. Anabela implora para deixar o hospital. Túlio sonda Celso sobre uma possível mudança de decisão de Estela. Todos celebram o Natal. Olga beija Araújo. Zulma afirma a Zenaide que estará ao lado de Candinho no próximo Natal.



Sabiá e Zé dos Porcos comemoram ter reatado o namoro com Zenaide e Maria Divina, respectivamente. Lúcio convida Doris River para gravar um disco em sua rádio. Míriam chega desacordada ao hospital, e Estela revela a Túlio que se trata de sua mãe. Celso anuncia a Candinho que as joias de Anastácia foram roubadas.



Quarta - Candinho diz a Celso que voltará a São Paulo depois do Natal. Estela afirma a Túlio que jamais perdoará Míriam. Ernesto desconfia de Lourival. Baronesa/Sandra decide alugar o dancing para a noite de Ano Novo. Dita e Zulma entram em conflito.



Celso confessa a Candinho que não sabe se Estela ainda deseja se casar com ele. Asdrúbal parabeniza Picolé por sua carta de amor à Pureza. Anabela se aproxima de Míriam, e Estela se preocupa. Dita entoa uma canção natalina, e Candinho e todos se emocionam.



Quinta - Candinho incentiva Celso a lutar por Estela. Zulma afirma a Candinho que os dois estarão juntos no próximo Natal. Sabiá volta com Zenaide para São Paulo. Quincas revela a Quinzinho que terá outro filho. Lourival dá uma entrevista na rádio de Lúcio, anunciando a gravação do disco de Doris River.



Dita garante a Candinho que só gravará um disco em seu próprio nome. Sandra exige que Ernesto contrate Doris River para sua festa de fim de ano. Haydée confirma a Araújo que Lúcio não é seu pai. Túlio presenteia Estela com alianças. Sandra pensa em ajudar Celso a reconquistar Estela. Dita tem um pesadelo com Doris River.



Sexta - Dita pede conselhos a Asdrúbal. Jocasta e Cunegundes vão atrás das esmeraldas. Zulma proíbe Zenaide de se casar. O estado de saúde de Míriam piora, e Estela passa mal. Lauro desconfia do comportamento de Estela, e Túlio o despista.



Candinho e as crianças procuram a mula-sem-cabeça, e Dita se preocupa com o marido. Lourival recebe uma proposta da Baronesa/Sandra e de Ernesto para ter Doris/Dita cantando em sua festa de fim de ano. No hospital, Míriam desperta e reconhece Estela.



Sábado - Estela despista Míriam, e afirma não ser filha da paciente. Quinzinho garante a Cunegundes que não quer mudar sua vida. Maria Divina seduz Zé dos Porcos. Celso flagra Estela com Túlio, e a enfermeira confessa que está apaixonada.



Celso garante a Estela que irá esperar por ela. Olímpia se insinua para Adamo/Margarida. Carmem se preocupa com as previsões que faz para Zulma. Sabiá diz a Zenaide que enfrentará Zulma para se casar com a amada. Picolé recebe uma carta de Maria Pureza.



Túlio revela a Estela que o caso de Míriam é grave. Candinho assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Dita aceita tornar-se Doris River para ajudar Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Ellen e Hudson despistam Leo e Samuel. Danilo insinua a Manuel que está dando um tempo para Filipa. Stephany confronta Jeff e diz temer estar grávida. Pam sugere que Filipa se aproxime de Danilo. O show de Ryan é um sucesso e Otávio faz uma proposta de trabalho ao rapaz. Filipa beija Danilo.



Vivian reclama de Samuel. Leo segue acompanhando Sofia pelo rastreador, sem saber que Ellen e Hudson já descobriram o dispositivo. Ellen usa um celular errado, e o delegado Calixto monitora. A polícia chega ao hotel em que Ellen e Hudson estão hospedados.



Terça - Marlon e Lopez ajudam Calixto a identificar os suspeitos. Ellen busca Sofia na escola e avisa à menina que elas viverão uma aventura. Samuel e Leo se desesperam ao ver o cordão com o rastreador descartado por Ellen. Stephany fica aliviada ao constatar que não está grávida.



Jussara sente-se mal e Yara e Stephany se preocupam. Sofia consegue ligar para Leo. Leo se revolta contra Ellen. Romano avisa a Lucas que ele deve perder sua próxima luta. Lucas desabafa com Ryan sobre o esquema de Bárbara e Romano. Jussara desmaia. Bárbara faz uma proposta a Marlon.



Quarta - Marlon pressiona Bárbara sobre o esquema de Romano. Alan teme perder Jussara e Marlon garante que conseguirá o dinheiro para a cirurgia da mãe. Kami e Ryan distribuem os convites de casamento. Ryan confronta Marlon e Bárbara sobre o esquema.



Lucas repreende Ryan. Kami se emociona e agradece a parceria de Leo e Pam. Odara conhece os filhos de Breno. Ryan e Kami se casam. O buquê da noiva cai nas mãos de Leo.



Quinta - Marlon percebe que a relação com Leo não é mais a mesma. Marlon e Leo decidem voltar a ser apenas amigos. Marlon e Dara visitam Jussara no hospital. Marlon se desespera para conseguir o dinheiro da cirurgia e aceita a proposta de Bárbara.



Sofia afirma que não quer mais fazer pegadinhas e Ellen perde a paciência com a filha. Marlon revela o plano a Lucas e Ryan. Marlon chega para sua luta.



Sexta - Marlon tranquiliza Lucas e afirma que o rapaz deve lutar para vencer. Ellen questiona se Sofia deseja voltar mesmo sem a mãe. Alan informa Kátia sobre o andamento das lutas. Lucas vence sua luta. Ellen se prepara para levar Sofia de volta ao Rio de Janeiro e Samuel e Leo alertam a polícia.



Bárbara vence sua luta, mas descobre que o resultado também foi armação de Romano. Marlon captura Romano. Davi afirma que ajudará Bárbara.



Sábado - Bárbara acusa Marlon de ter armado contra ela. Jaques pede a Tânia para deixar o país, mas ela o humilha. Dara anuncia a Marlon que Jussara conseguirá colocar o marcapasso. Samuel e Leo temem não ver mais Sofia. Sofia questiona Ellen sobre sua promessa de deixá-la em casa.



Davi consegue um advogado para Bárbara, que se declara para o namorado. Alan e Marlon nomeiam Lucas como mestre do galpão de lutas. Diana denuncia Ellen para Lopez, que alerta Marlon. Leo e Samuel levam Sofia para a mansão. Danilo e Filipa namoram. Sofia pede que Leo descubra o paradeiro de Ellen. Leo consulta Yuri para ajudar Ellen.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Gerluce não gosta de saber que Jorginho acompanhou Joélly até a escola. Viviane conta a Gerluce que Ferette está rastreando a estátua. Gerluce orienta Júnior a não falar mais com Feliciano. Ferette recebe um envelope e passa mal ao ler seu conteúdo.



Josefa diz a Helga que a cuidadora tem medo de Arminda. Zenilda cobra de Ferrette os mesmos direitos de Arminda na Fundação. Júnior conversa com Maggye sobre a possibilidade de Lucélia ter colocado a gravura na sua mochila. Maggye e Júnior se reaproximam. Gerluce exige que Bagdá liberte Paulinho.



Terça - Bagdá repreende Gerluce por levar um policial para a Chacrinha. Paulinho enfrenta Bagdá. Paulinho e Gerluce conseguem escapar e fogem para casa de Viviane. Jorginho tem uma crise de dor após briga com Bagdá, e Kellen o acode. Bagdá atende ao pedido de Jorginho deixando Paulinho circular na Chacrinha.



Paulinho encontra o brinco que seria de um dos assaltantes que roubaram a escultura As Três Graças. Lucélia observa Maggye com Júnior. Joaquim recebe outra ligação de número desconhecido. Joélly se sente acuada quando Gerluce pergunta sobre o pai do filho que ela espera.



Quarta - Joélly fica tensa quando Gerluce afirma que descobrirá quem é o pai de seu neto. Lorena incentiva Leonardo a lutar por Viviane. Raul promete a Joélly que vai resolver o problema deles com Samira. Paulinho recomenda que Gerluce fique atenta a Jorginho. Arminda desmaia ao receber um bilhete de Rogério.



Quinta - Angélico observa Raul perdendo o pote de porcelana em um assalto, e Rogério descobre. Joaquim se depara com Misael dormindo na porta de sua casa. Misael diz a Joaquim que devolverá o restante do dinheiro. Ferette mostra a Arminda o bilhete que recebeu, deixando a amante preocupada.



Arminda esconde parte do dinheiro que ganha com a venda de remédios falsos, sem que Ferette saiba. Ferette propõe a Kasper comprar As Três Graças e, em troca, deixar a obra de arte exposta na galeria do pai de Maggye. Samira força Lena a fazer o teste de gravidez, que dá negativo.



Sexta - Ferette deixa claro a Lucélia que sabe que é ela quem manda as mensagens para ele. Paulinho e Bagdá trocam farpas. Paulinho conta a Gerluce que seu pai era detetive e morreu em serviço. Leonardo visita Viviane, e os dois acabam se reaproximando.



Bagdá pressiona Viviane ao ver o carro de Leonardo. Gerluce tem um pesadelo em que Paulinho descobre sua participação no roubo das Três Graças. Ferette manda trocar todos os remédios da farmácia da Chacrinha, prevendo a fiscalização.



Sábado - Viviane fica apreensiva ao ser surpreendida com a chegada de Edilberto, Vicente e Luciano à farmácia. Arminda diz a Ferette que sente que Rogério está vivo. Joélly se sente amparada por Jorginho. Viviane entrega a chave da farmácia a Vicente.



Claudia dá a Rogério a roupa que ele usou no dia de sua morte. Josefa sente a presença de Rogério, que entra na mansão pela porta da frente.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

