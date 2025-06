Confira os resumos das novelas da semana (30/06 até 05/07)

A- A+

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 13h45 e 21h05

Segunda - Tonico conta a Gabriel que já foi abandonado no altar. Isadora e Manu pressionam Elisa para que revele a verdade sobre a bússola a Anna. Cristina mostra uma nova música para Dalete, que promete apresentá-la à sua afilhada, a cantora Ana Castela. Elisa cai e, de forma suspeita, finge ter perdido a memória. Lavínia organiza uma operação de resgate para encontrar Paulo e envia dois helicópteros da família para a região de Peruaçu, Minas Gerais.

Terça - Durante uma ligação com Lavínia, o comandante do helicóptero avista um acampamento com fumaça em Peruaçu, mas não há sinal de Paulo. Anna marca a localização no mapa. Norma proíbe Anna de se aproximar de Lavínia. Lavínia se emociona ao tentar explicar que só queria ajudar no resgate, e Anna, comovida, reconhece o gesto. Flora aborda Lavínia e a confronta, perguntando até quando ela vai fingir ser amiga de Anna. Mais tarde, Lavínia revela a Norma que deseja continuar as buscas por Paulo.

Quarta - Norma fica obcecada em encontrar o mapa de Anna com pistas sobre Paulo. Na caverna, Safira provoca Lavínia e afirma que ela perdeu o foco original com Anna. Pressionada, Lavínia alega que fingiu ser amiga e que Paulo não será resgatado. Sem saber, Anna ouve tudo e fica magoada. Elisa, por sua vez, revela que mentiu para Anna a mando de Lavínia. Moisés volta a trocar de quarto com Senor, desta vez sem permissão de Norma.

Quinta - Lavínia tenta convencer Anna de que agiu por amizade, mas Manu e Isadora desconfiam sobre o que realmente motivou a briga entre as duas. Shirley e Wanda entregam a Felipe um relatório decisivo sobre Perebadá. Enquanto isso, Senor discute com Lucas e Binho se alguém o viu trocando de quarto com Moisés. Pilar testemunha Anna machucando Isadora e Lavínia. Moisés pede ajuda a Thomas sobre as trocas no quarto, mas Thomas acaba revelando tudo a Dalete. Com o coração partido e decepcionada com todos, Anna se isola, trancando-se dentro da caverna.

Sexta - Felipe inicia sessões de terapia com Wanda, que também é psicóloga. Norma ordena que Elisa minta sobre o paradeiro de Anna, dizendo que ela não desapareceu. Dentro da caverna, Anna lança no lago o carimbo que é a única chave para sair, e Moleza tenta recuperá-lo em vão. Cansado, Goma decide interromper sua busca pelo “doce perfeito”. Anna recebe uma maçã oferecida por Safira, mas recusa, desconfiada das intenções da cobra. Cristina é chamada para uma reunião com produtores da gravadora, que querem apostar em seu talento. Thomas ouve a conversa à distância e percebe o quanto sua namorada está se afastando.

ÊTA MUNDO MELHOR

Globo - 18h25

Segunda - Ernesto sequestra Junior, filho de Candinho, e ele se desespera. Ernesto descobre que Filó morreu no incêndio e deixa o bebê com roceiros. Candinho afirma a Celso que encontrará seu filho. Estela cuida de Anabela. Na estrada, Candinho cruza com os roceiros Damião e Jacira e acredita ter ouvido um choro de criança, mas Sabiá o distrai. Jacira e Damião dão o bebê de Candinho para a cigana Carmem. Carmem entrega o bebê a Zulma. Candinho se desespera por não encontrar seu filho.

Terça - Candinho descobre que o bebê foi entregue a Carmem e a procura, com a ajuda de Celso e Sabiá. Zulma afirma a Zenaide que o bebê de Candinho é sua mina de ouro. Anastácia morre com a notícia do desaparecimento do neto. Passagem de alguns dias. Celso fica indignado com o testamento de Anastácia. Estela leva Anabela ao hospital. Zulma aplica golpes com o bebê. Celso visita Sandra no reformatório. Dita recebe a notícia da morte de Filó e vai a São Paulo buscar mais informações. Celso vê Zulma com um bebê na igreja.

Quarta - Zulma despista Celso, que afirma a Sandra que encontrou o bebê de Candinho. Dita é roubada durante a viagem para São Paulo. Zé dos Porcos chora ao constatar que Mafalda o deixou. Quinzinho recebe uma carta de Medéia e Cunegundes se desespera. Estela fica nervosa ao receber flores. Dita chega ao cemitério para confirmar a morte de Filó e acaba se assustando com Candinho e Policarpo. Celso procura Zulma.

Quinta - Celso faz um acordo com Zulma para esconder o bebê de Candinho. Cunegundes garante a Quinzinho que não irá aturar os desaforos de Medéia. Candinho conhece Asdrúbal. Cunegundes planeja ficar com o bebê de Filó para arrancar dinheiro de Candinho. Celso visita Sandra e afirma que dará um jeito de afastar Ernesto. Ernesto vai ao encontro de Tamires. Maria se irrita com a demora de Celso. Margarida acolhe Dita em sua pensão. Zulma fantasia sobre a origem do bebê. Dita encontra Candinho.

Sexta - Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê. Araújo acusa Celso de lhe propor um negócio escuso. Zé dos Porcos afirma que jamais se casará novamente. Medéia chega à casa de Quinzinho e Cunegundes. Olga comenta com Araújo sobre a internação do filho. Estela se preocupa ao ver Aurora com dores. Tamires desconfia de Ernesto. Dita pensa em deixar Quincas. Sabiá encontra uma pista do bebê. Dita e Manoela seguem para São Paulo. Candinho acredita ter achado o filho.

Sábado - Cunegundes diz a Candinho que precisa receber a herança de Filó. Dita fica magoada com Quincas. Zenaide avisa que não há mais mantimentos. Zulma leva outra criança para aplicar golpes. Margarida gosta dos galanteios de Asdrúbal. Selma ameaça Sandra. Estela vê Aurora com dores. Tamires desconfia de Ernesto. Dita e Manoela vão para São Paulo. Candinho acredita ter encontrado seu filho.

DONA DE MIM

Globo – 19h40

Segunda - Jaques desconfia da intenção de Abel ao contratar Rebeca e dispensar Ricardo no caso de Vanderson. Alan mantém a detenção de Marlon e Adriano. Ryan deixa a prisão com Yuri. Kami espera por Marlon na festa junina. Jaques afirma que Abel não confia mais em Ricardo. Nina observa Filipa com Sofia. Lucas beija Dara. Filipa decide fazer uma festa de boas-vindas para Nina. Tânia confronta Jaques por contratar Vanderson para segui-la. Ryan surge no meio da festa junina, e todos se surpreendem. Kami tenta falar com Marlon. Fabiana pede que Ryan limpe o salão. Lucas encontra Ryan. Kami pede para conversar com Ryan.

Terça - Kami afirma a Ryan que não quer se reaproximar dele. Rosa se surpreende com a defesa que Jaques faz de Vanderson. Jaques provoca Sofia, e Leo o ataca. Samuel aprova a atitude de Leo. Nina disfarça sua ligação com Deco. Leo encontra um novo poema de Samuel e o questiona sobre seus sentimentos. Rosa pede que Abel e Jaques parem de brigar. Davi promove uma festa na casa de Ayla e Gisele, sem o consentimento do casal. Marlon e Adriano são liberados da detenção. Jaques propõe que Danilo seja o motorista de Rosa. Dedé conta a Marlon que conheceu Ryan. Leo confessa a Stephany que acredita que Samuel goste dela. Abel descobre que Vanderson está movendo uma ação pelo reconhecimento da paternidade de Sofia.

Quarta - Abel confronta Jaques sobre o processo movido por Vanderson. Nina conversa sobre o comportamento de Filipa. Lúcio rouba Danilo, que pede ajuda a Marlon. Filipa acompanha Rosa à consulta com Letícia. Deco ameaça Nina. Abel confessa para Rebeca que registrou Sofia sabendo que não era seu pai biológico, e Jaques grava o depoimento do irmão. Danilo comenta com Pam que pensa em aceitar a proposta de Jaques. Leo e Samuel seguem Vanderson, e acabam discutindo. Marlon leva Dedé para encontrar Ryan. Dedé chama Marlon de pai na frente de Ryan.

Quinta - Marlon reforça com Dedé que é seu tio. Ryan agradece a ajuda de Marlon. Danilo pede para ser contratado novamente por Abel, como motorista de Rosa. Ryan corta o cabelo de Dedé, e Fabiana se preocupa com a reação de Kami. Nina aceita ir à praia com Rosa e Danilo, e Filipa se surpreende. Kami repreende Ryan por cortar o cabelo de Dedé. Ayla apoia Davi junto a Samuel. Adriano decide filmar mais uma ocorrência policial, e Marlon não gosta. Nina furta um item na praia, e Danilo a ajuda. Filipa e Nina discutem. Davi sai com Letty e Thelma, e acaba as levando para a mansão dos Boaz.

Sexta - Davi pede que Letty e Thelma fiquem em silêncio para não serem percebidas na mansão. Leo vê Nina se tatuando. Kami confronta Marlon por conta do corte de cabelo de Dedé. Patrícia agride Vanderson, e Ricardo gosta. Filipa sugere que Nina lhe faça uma tatuagem. Samuel revela a Abel que descobriu que Patrícia é irmã de Ricardo. Rebeca anuncia que a audiência sobre a paternidade de Sofia foi marcada. Abel pede que Samuel descubra se Jaques desvia dinheiro da Boaz. Danilo passa informações da mansão para Jaques. Kami recebe uma carta de Ryan. Vanderson conhece Sofia.

Sábado - Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Abel e Sofia fazem o teste de DNA. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Filipa sugere que Sofia faça terapia, e pede que Danilo a leve. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação na mansão. Niina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson na frente de Jaques. Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina.

VALE TUDO

Globo – 21h15

Segunda - Afonso convida Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. Maria de Fátima manda Marco Aurélio cancelar a demissão de César. Leila demonstra insatisfação com a presença de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Heleninha fica empolgada com a ideia de ir para Roma fazer uma exposição ao saber que Ivan a acompanharia como diretor da nova unidade da TCA na cidade. Raquel diz a Laudelino que pretende conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. André flagra Fernanda com Tiago. Laudelino pede Aldeíde em casamento. Maria de Fátima anuncia a Raquel que Ivan poderá se casar com Heleninha.

Terça - Maria de Fátima aconselha Raquel a esquecer Ivan. Eugênio acredita na mentira contada por Marina a mando de Maria de Fátima e alerta Afonso sobre a suposta ameaça sofrida por sua namorada. Odete propõe executar o projeto de Afonso para a TCA, caso o filho se mude para Paris. Solange e Sardinha pedem para Mário Sérgio deixar a casa. Eugênio cede ao pedido de Maria de Fátima para deixá-la sozinha com Afonso. Renato demite Mário Sérgio. Afonso se surpreende com a resposta negativa de Maria de Fátima, ao convidá-la para morar com ele em Paris.

Quarta - César repreende Maria de Fátima por ter recusado a proposta de Afonso. Odete diz a Afonso que Maria de Fátima está esperando outro tipo de pedido de casamento. Maria de Fátima fica incrédula ao ser pedida em casamento por Afonso. Poliana diz a Pascoal que Gilda está interessada nele. Maria de Fátima sugere a Raquel que faça um jantar para conhecer Afonso. Ivan cede sua casa a Luciano, enquanto ele estiver em Roma com Heleninha. Raquel sustenta as mentiras que Maria de Fátima conta a Afonso sobre sua família. Afonso vê uma foto de Rubinho e Raquel tirada no evento de Paraty.

Quinta - Raquel fica constrangida por mentir a Afonso sobre Rubinho. Odete ajuda Maria de Fátima a se sentir mais valorizada em sua família. César ameaça Maria de Fátima, prometendo contar a Afonso sobre a parceria do casal. Maria de Fátima pede a Marco Aurélio que transfira César para a TCA em Paris. Odete deixa claro para Maria de Fátima que seu casamento com Afonso será feito com acordo pré-nupcial. Marco Aurélio comunica a Ivan a relação dos funcionários que irão com ele para Paris, e, entre eles, está o de César Ribeiro.

Sexta - Ivan omite para Mário Sérgio que conhece César. Bartolomeu aconselha Ivan a focar no trabalho e na viagem. Ivan diz a Raquel que ela se arrependerá muito por cada acusação que fez a ele. Cecília se oferece para ajudar Celina a se desvencilhar da dependência financeira de Odete. Tiago avisa a Fernanda que precisa conversar com André. Marco Aurélio contrata Mário Sérgio como diretor da TCA. Ivan nota a fragilidade de Freitas e o convida para sair, descobrindo que Marco Aurélio conseguiu a mala de um milhão de dólares de volta. Ivan afirma a Raquel que Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio.

Sábado - Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

