Confira os resumos das novelas da semana (30/10 até 04/11)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Mercedes é presa e Edu fica aliviado. Yeda decide dar uma chance para Aramis. Cris pede para Giovanni não contar a Ísis que foi ela quem falou sobre Tony. Helena afirma a Lara que fará Jonas voltar para casa. Giovanni discute com Ísis. Helena avisa a Cris que Giovanni e Ísis brigaram. Érica desmascara Edu. Marlene convence Adriana a aceitar o convite de Jonas. Natália comenta com Pedro da visita de Carol. Jonas tenta acalmar Giovanni. Sérgio orienta Míriam sobre o encontro com Fagundes. Edu garante a Mário que reatará com Érica. Fagundes dopa Míriam. Helena chega ao restaurante onde Jonas está com Adriana, Pedro e Taís.



Terça – Helena afirma a Jonas que não deixará que ele fique com Adriana. Cris apoia Giovanni. Fagundes garante a Sérgio que Míriam não incomodará mais. Natália tem uma crise na clínica. Helena culpa Lara pelo fim de seu casamento. Érica garante a Renée que não reatará com Edu. Ísis faz as pazes com Giovanni. Lara contrata Edu. Adriana pede que Jonas não a procure mais. Roberto tenta ajudar Lara no escritório. Edu implora que Renée o ajude com Érica. Ísis exige que Tony explique por que ele e Cris querem se aproximar dela e de Giovanni. Carol teme que Wanda veja Ulisses em sua casa. Giovanni tem uma crise de ansiedade e não consegue sair de casa.



Quarta – Giovanni liga para Ísis, que se apressa para ajudar o namorado. Carol esconde Ulisses e atende Wanda. Lara e Mário encontram vários recibos antigos de Átila, e Roberto fica apreensivo. Giovanni assume a vice-presidência da Helàne. Helena destrata Ísis. Jonas pede a ajuda de Marlene. Ísis incentiva Adriana a ficar com Jonas. Mário consegue vários novos clientes e Raquel estranha. Marlene obriga Adriana a sair com ela. Renée fala com Érica sobre Edu. Giovanni agradece Ísis pelo apoio. Tony se surpreende ao descobrir que Vic está procurando Wagner. Adriana chega ao karaokê com Marlene e descobre que a tia armou um encontro com Jonas.



Quinta – Adriana discute com Jonas. Tony discute Renée. Jonas tenta reatar com Adriana. Wagner sonda Evilásio sobre sua família. Helena procura Jonas para falar sobre o filho. Ísis conta para Giovanni que almoçará com Sérgio. Yeda conversa com Edu sobre Érica. Natália fica surpresa ao saber que Carol está namorando Ulisses. Tony desiste do plano de Cris. Natália expulsa Carol da clínica. Lara quase flagra Roberto e Vilma arrumando a câmera que eles colocaram em sua sala. Ísis chega para o almoço com Sérgio. Carol sugere que Adriana conte a verdade para Ísis sobre o pai dela. Renée descobre que Wagner reapareceu e falou com Evilásio.



Sexta – Renée pede para Evilásio avisá-la quando encontrar Wagner. Adriana alerta Carol sobre Natália. Lígia observa Natália reclamar de Carol. Cris convence Tony a continuar com o plano. Silas aborda Taís. Roberto se faz de ofendido na frente de Lara. Renée conta para Vic sobre Wagner. Natália avisa a Pedro que não quer mais receber visitas. Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afastá-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana procura Jonas.



Sábado – A emissora não divulgou o resumo deste capítulo.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna fica abalada ao encontrar Miguel com Olívia. Bebel reclama de Pascoal para Preciosa. Edgar se preocupa com Gláucia. Merreca procura Soraya. Preciosa finge não conhecer Luna. Nero deixa a caixa com as chaves de lua e sol fora do cofre. Cecília comenta com Barreto sobre a ida frequente de Pascoal ao Bairro de Fátima. Merreca e Soraya se encontram. Gláucia conversa com Domingos numa espécie de encontro às cegas. Bebel enaltece Luna para o empresário Viveiros de Alencar. Preciosa se anima com a presença de Luna em seu evento. Rui vê a caixa com as chaves de lua e sol. Preciosa apresenta sua coleção, surpreendendo Luna.



Terça – Luna se desespera com a possibilidade de perder seu contrato de trabalho, e Miguel tenta tranquilizá-la. Maria Navalha tem um mau pressentimento. Luna confronta Preciosa. Francisco questiona o valor do orçamento feito por Rui para a festa da Rainha da Fuzuê. Gláucia e Domingos se encontram. Bebel fala aos jornalistas e culpa César Montebello. Caíto e Bartô aconselham Soraya sobre Merreca. Merreca fala com o proprietário do apartamento de Luna. Olívia se surpreende com as atitudes de Rui. Cláudio motiva Miguel a se explicar para Luna. Luna pede para Jefinho passar a noite com ela.



Quarta – Jefinho se afasta de Luna, que fica confusa. Cláudio insiste para Miguel falar com Luna. Luna chora, e Jefinho tenta animá-la. Nero descobre que as chaves de lua e sol sumiram. Olívia questiona Rui sobre os negócios que ele fará com Preciosa. Bebel é dopada por Preciosa. Pascoal surpreende Heitor com notícias sobre a Fuzuê. Nero, Miguel e Francisco se preocupam com o concurso da Rainha da Fuzuê. Pascoal insiste para que Preciosa se preocupe com o legado de César. Maria Navalha consola Luna. Nero se preocupa com a ausência de Bebel. Luna se preocupa com o seu apartamento.



Quinta – Luna pede mais uma vez a ajuda de Merreca. Miguel sugere fazer uma escavação na Fuzuê. Bebel se apavora com as decisões de Preciosa. Jefinho se preocupa com a baixa repercussão de seu clipe. Luna volta a vender suas peças na rua. Miguel questiona Rui sobre as chaves de lua e sol. Rejane reclama de Otávio Augusto para Caíto. Emília incentiva Nero a procurar Bebel. Bebel promete se vingar. Luna consegue falar com Cata Ouro. Olívia negocia com Preciosa. Miguel decide ir atrás de Luna. Preciosa manda Pascoal procurar Olívia. Luna decide aceitar a proposta de Tonico e fazer uma dupla romântica com Jefinho.



Sexta – Jefinho celebra a decisão de Luna. Pascoal se insinua para Preciosa. Maria Navalha repreende Miguel, que se explica para Luna. Cláudio se anima com um comunicado de Nero. Soraya procura Francisco. Merreca teme delatar Pascoal para Barreto. Cata Ouro mostra seus desenhos para Cecília. Pascoal se incomoda quando Preciosa desiste de dividir informações com ele. Cláudio conversa com Gilmar sobre o tesouro. Alícia apresenta as candidatas a Rainha da Fuzuê nas redes sociais. Emília e Nero se preocupam com o sumiço de Bebel. Maria Navalha ameaça Preciosa. Jefinho e Miguel se enfrentam. Bebel conversa com Luciana. Miguel avisa a Cláudio que descobriu novas informações sobre o tesouro.



Sábado – Cláudio se surpreende ao ver o relicário de Luna. Pascoal procura Olívia. Nero afirma que encontrará Bebel. Maria Navalha teme revelar a verdade sobre Luna. Pascoal ameaça Rui e assusta Olívia. Luna agradece Miguel por seu empenho. Jefinho diz a Luna que seu empresário quer que os dois finjam ser um casal. Miguel garante a Cláudio que não desistirá de Luna. Caíto faz uma previsão e assusta Bartô e Soraya. Miguel conta a Nero sobre o relicário. Pascoal entrega as chaves de lua e sol para Preciosa. Rui mente para conseguir mais dinheiro de Francisco. Olívia passa mal na frente de Miguel. Maria Navalha teme que Preciosa se apodere do tesouro. Pascoal faz proposta a Preciosa.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Mariana apresenta a futura casa para Julieta, mas a filha acha antiga e péssima. Vitor dá a ideia de comandar a lanchonete do CEC. Simão aparece no escritório da Monter Holding e apresenta o projeto do aplicativo para Glaucia e Fred. Hélio anuncia aos alunos que o CEC foi convidado para participar do campeonato de basquete do bairro vizinho da Vila Macadâmia, mas que ele só pode formar time com cinco membros, independente se é Lado Vila ou Torre. Sofia e Téo querem ser capitão do time de basquete. Leandro avisa a Hélio que quer os nomes dos alunos que vão participar do campeonato de basquete. Leandro quer Romeu e Nando no time. Vera aprova a ideia de Vitor sobre o Monter Mercado controlar a lanchonete do CEC e pede para ele ficar à frente da transição.



Terça – Téo vai ao Centro Esportivo Lavanda, bairro em que Sofia morava, e descobre que Sofia era uma ótima atleta, mas foi afastada por personalidade difícil. Julieta arruma as coisas para a mudança e Romeu a visita. Mariana conversa com Julieta sobre mudança e que, mesmo sendo difícil, vai ser bom para ambas criar independência. Bassânio encontra um panfleto sobre uma pessoa sendo procurada e relembra um momento complicado. Dona Onete palpita no jantar de Amanda e sobre a etiqueta dos netos na mesa. Romeu diz para Rosalina que precisa conversar com ela mais tarde. Pela forma que ele fala, Rosalina acredita que Romeu vai se declarar. Julieta diz o mesmo para Patrick, que fica todo feliz. Julieta e Romeu reúnem todos os amigos na pista de skate. Julieta e Romeu revelam algo importante aos colegas.



Quarta – Romeu e Julieta falam que voltaram a se falar, que a briga não faz mais sentido e pedem para fazer um único grupo. Nem todos aceitam a ideia, mas Romeu e Julieta alegam que não vão esconder mais a amizade deles. Simão fala que o contrato do aluguel da casa não necessita envolver imobiliária e nem cartório, já que o primo dele confiou em Mariana. Mariana diz a Simão que depositou seis meses de adiantamento na conta. Vitor vai ao CEC como representante comercial e revela ao pai que a lanchonete vai ser controlada pelo Monter Mercado. Alex faz um anúncio e diz que está mudando para o Lado Vila. Mariana aparece no Monter Mercado para criticar Vera, fala que o Armazém serve o CEC desde a inauguração e que ninguém conversou com ela ou Amanda antes da decisão. Vera diz que a ideia foi de Vitor e Mariana a chama o irmão de traidor.



Quinta – Glaucia liga insistentemente para Simão querendo uma reunião urgente. Simão atende, mas não dá muita bola por estar com Mariana. Leandro pergunta novamente a Hélio sobre o time do campeonato e alega que não quer investir em perdedores. Hélio desafia Leandro para uma competição esportiva, já que ele acha que entende de Educação Física. Julieta vê caixas de mudanças arrumadas e conhece Simão. Bassânio e Amanda escutam os clientes comentarem sobre roubo de uma casa no bairro Macadâmia. Os filhos de Mauro e Telma aceitam o namoro dos pais. Julieta diz para Daniel que não foi com a cara de Simão. Patrick pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu. Amanda fala do roubo em Macadâmia para Mariana. Bassânio chega ao Armazém de forma duvidosa.



Sexta – Com poucos dias para sair de casa, Julieta se emociona lembrando de momentos na casa dos avôs. Começa a competição esportiva entre Hélio e Leandro. Clara sugere para Dona Onete conversar com Amanda sobre a relação ácida entre elas e tentar resolver. Téo revela a Sofia que ela não pode ser capitã, pois é péssima como líder. Pedalzera vê Dimitri, Ellen, Ian e Nath com um mapa e acha que é um desenho para o concurso. Téo pede desculpa para Sofia e diz que eles podem revezar e convida ela para uma noite de degustação no Armazém. Simão não responde as mensagens de Glaucia e ela fica nervosa. Dimitri, Ellen, Ian e Nath invadem o esconderijo do Pedalzera, mas o alarme dispara. Romeu flagra Vera entrando em um lugar misterioso.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Jurecê e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anely conta para Emengarda as histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Jurecê tem a visão de Aline e do matador, e alerta Caio. O matador mira Aline no momento em que ela dança na pista do bar.



Terça – Jonatas protege Aline e acaba atingido pelo matador em seu lugar. Kelvin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave. Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando o homenageado de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo-a de Ramiro. Anely observa a preocupação que Hélio tem com Agatha. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Luana nota o nervosismo de Kelvin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que Aline ameaçou matá-lo.

Quarta – Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio. E ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Agatha avisa a Hélio que Anely desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa à família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Emmy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline.

Quinta – Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa a Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que talvez Jonatas não possa mais andar. Anely conta a Luigi sobre sua suspeita de que Hélio possa ser filho de Agatha. Antônio se surpreende com a agressividade de Agatha, que o acusa de assassino. Marta consente que Petra volte para casa. Andrade convence Gladys a montar o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a plantação das terras dele.

Sexta – Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Emmy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luigi será seu sucessor. Luigi comenta com Emmy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa a Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Emmy se assusta ao ver Agatha na pousada, e diz a Luigi que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência, e que as terras não são mais da professora.

Sábado – Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Emmy conta a Luigi e Anely que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que, até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita Petra na clínica. Emmy rouba os dólares de Anely. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Emmy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais