Confira os resumos das novelas da semana (31/03 a 05/04)

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25



Segunda - Beto afirma a Bia que se casará com ela. Alfredo recupera sua memória. Bia comemora com Clarice o futuro casamento. Beto desabafa com Lígia. Orlando alerta Juliano sobre um novo produto. Ana Maria inicia o trabalho na perfumaria. Beatriz garante a Beto que os dois continuarão amigos. Bob chega ao Rio de Janeiro. Lígia confronta Clarice. Ronaldo sofre com o futuro casamento de Bia e Beto. Orlando revela a Zélia as artimanhas de Juliano com o novo sabonete. Lígia flagra Raimundo com Marlene. Clarice questiona Bia sobre as condições impostas por Beto.



Terça - Clarice e Juliano não autorizam o casamento de fachada de Bia com Beto. Marlene deixa Raimundo e Lígia a sós. Juliano confronta Beto e Raimundo. Lígia diz a Ronaldo que precisa mudar algo em sua vida. Marlene confessa a Anita que teme que Raimundo reate com Lígia. Topete admite para Carlito que está apaixonado por Eugênia. Sérgio decide contratar Bob para um programa de TV. Topete sofre um acidente para defender Eugênia. Todos se preparam para o concurso de rock no Gente Fina. Beto convida Beatriz para ser seu par. Clarice tem uma ideia para sanar a dúvida sobre os exames de Bia.



Quarta - Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente. Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock. Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo. Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso. Basílio e Zélia procuram provas contra Maristela e Juliano. Bia decide se inscrever no concurso com Ronaldo. Maristela retira Bia do concurso à força.

Quinta - Beto agradece a ajuda de Lígia. Raimundo confessa a Alfredo que se preocupa com a saúde de Lígia. Topete sofre com seu novo comportamento pós-acidente. Lígia passa mal e pede ajuda a Raimundo. Bia chantageia Ronaldo para ajudá-la em uma nova armadilha contra Beatriz. Basílio ajuda Beatriz financeiramente. Zélia encontra os documentos sobre o novo produto adulterado da Perfumaria Carioca.



Sexta - Bia passa mal. Clarice tem uma nova memória de seu passado ao acudir Beatriz. Teresa reclama da presença de Bob em sua casa. Bia pede perdão a Beto. Raimundo confunde Marlene com Lígia. Maristela pede ajuda a Zélia para comprar o novo diagnóstico de Bia. Ulisses e Glorinha descobrem que Orlando é o pai de Ana Maria. Beatriz mostra para Clarice a toalha da qual ela se recordou em seu flashback.



Sábado - Clarice tem novas memórias. Iolanda sente fortes dores abdominais e Ulisses e Glorinha a levam para o hospital. Ana Maria e Carlito se beijam. Ulisses descobre a gravidez de Iolanda e afirma que a mulher não está sozinha. Glorinha teme o término de seu namoro com Ulisses. Bob decide voltar para a clínica. Eugênia beija Topete. Sebastião insinua que Ulisses deverá se casar com Iolanda.

VOLTA POR CIMA

Globo – 19h40



Segunda - Osmar avisa a Madalena sobre o confronto na Vila Cambucá. Caçapa manda a localização de Marco para Gerson. Jin encontra Hana desmaiada e a acolhe. Madalena e Jão tentam se proteger na rua. Cacá pensa em Chico. Jin comenta com Min-Ji que acredita que Hana não esteja doente. Gigi pede para Belisa impedir Rodolfo de ir para a guerra dos irmãos. Madalena se machuca durante o confronto e Jão se preocupa. Violeta descobre que foi enganada por Osmar. Passam-se alguns meses. Jão e Madalena observam a obra da casa onde irão morar. Cacá dá entrada no hospital em trabalho de parto.

Terça - Nasce o filho de Cacá e Violeta tenta se apoderar da criança. Jão desabafa com Edson sobre o nascimento do filho de Cacá. Joyce conversa com Madalena sobre Sebastian. Violeta diz a Osmar que ficará com seu neto. Chico visita Cacá no hospital. Sebastian convida Joyce para sair. Osmar é reverenciado pelas ruas da Vila Cambucá. Nando passa mal na academia e Rafa o leva para o hospital. Violeta expulsa Cacá de sua casa. Tati reclama da ausência de Jin. Rafa comenta com Jão e Edson que acredita que Nando esteja usando anabolizantes. Cacá pede ajuda de Chico.



Quarta - Chico promete ajudar Cacá. Edson pede que o médico faça um exame de sangue em Nando. Violeta cuida do neto e Osmar questiona sobre Cacá. Nando é obrigado a assumir para a família que usa anabolizantes. Rodolfo pede para Roxelle ajudá-lo a se entender com Gerson, que tenta se aliar a um antigo membro da cúpula. Chico sugere que Cacá peça a ajuda de Osmar. Chega o dia do casamento de Sidney e Cida. Violeta sai com o neto e Cacá procura Osmar. Gerson exige que Roxelle mude sua roupa para sair com ele. Cida chega para o casamento com Sidney.



Quinta - Cida e Sidney se casam. Roxelle enfrenta Gerson. Cacá implora que Osmar a ajude com seu filho. Rodolfo comenta com Gigi que teme o que Ruth pode fazer contra ele. Osmar ajuda Cacá a sair de sua casa sem que Violeta a veja. Rodolfo dança com Belisa e Gigi fica animado. Tati pensa em Jin. Sidney e Cida aproveitam a lua de mel. Nando se enfurece com Edson e Rosana. Rafa relata para Silvia o que aconteceu com Nando. Osmar repreende Violeta. Silvia chama a atenção de Miranda por causa de Nando. Gigi vai com Yuki buscar Bernardo no aeroporto e acaba tendo uma surpresa. Chico faz uma proposta para Cacá.



Sexta - Cacá não aceita a proposta de Chico. Moreira apoia Chico. Madalena sente uma tontura e Joyce se preocupa. Tati visita Nando. Rosana ameaça Miranda. Yuki incentiva Bernardo a se declarar para Gigi. Sebastian marca de se encontrar com Joyce no samba de Jão e Sidney. Violeta pede a ajuda de Marco para reaver o que Osmar tirou dela. Ruth alerta Marco sobre Violeta. Sebastian vê Osmar observando Joyce e se revolta. Violeta chama Cacá para morar em sua casa novamente.



Sábado - Jô agride Sebastian para defender Osmar e Joyce leva o ex-mordomo para sua casa. Osmar estranha o comportamento de Violeta com Cacá. Sebastian e Joyce passam a noite juntos. Gigi diz a Rodolfo que irá se declarar para Bernardo. Jô coloca um GPS e uma escuta no carro de Violeta. Osmar ouve uma conversa de Violeta e fica desconfiado. Madalena e Jão fazem planos para o futuro. Osmar se surpreende com Violeta.

BELEZA FATAL

Band – 20h30



Segunda - Lola acusa Sofia/Mariana pela morte de Viviane. Rog repara que Gisela fez uma aula de dança e aconselha a esposa a focar em seu ateliê. Júlia/Sofia procura pelo inquérito do caso Rebeca no apartamento de Viviane. Elvira e Lino passam a trabalhar para os Argento. Mariana cai em emboscada ao se aproximar de Lola sem avisar Sofia/Júlia e morre.



Terça - Sofia/Júlia se culpa pela morte Mariana enquanto Lola comemora. Alec flagra Sofia/Júlia com Gabriel. Lola pede ajuda a Alec em uma missão arriscada e faz uma proposta para Átila, mas o médico arma um plano contra a nora. Tomás apresenta sugestões de como modernizar a clínica, deixando o sogro pensativo sobre as ideias. Por meio de Nara, Sofia/Júlia ajuda Gabriel a chegar mais perto dos crimes cometidos por Lola e pela família Argento. Elvira revela segredos a Lola que a animam.



Quarta - Lola se revolta com a oferta de Átila e acata a sugestão de Júlia/Sofia, de investir em uma linha de cosméticos. Gabriel investiga o assassinato de Sofia/Mariana. Gisela desiste da dança por pressão do marido. Alec tenta reatar com Sofia/Júlia, mas ela volta a se encontrar com Gabriel. A família Paixão se une para dar um grande golpe em Lola. Rog solicita um serviço a Lino, que reluta em aceitar.



Quinta - Gabriel confronta Rog e Átila sobre a morte de Rebeca. Benjamin desconfia que Lola esteja tramando algo e confronta a assistente da mulher. Gabriel se envolve com Júlia/Sofia, enquanto Alec se aproxima de Carol. Rog questiona algo a Tomás, deixando-o apreensivo. Gisela recebe uma visita inesperada na mansão. Um antigo comparsa encurrala Rog. Lola percebe que o dinheiro que estava no banco sumiu.



Sexta - Lola se desespera e tenta descobrir quem roubou o cofre. Elvira e Lino decidem aproveitar uma parte do valor roubado. Átila se declara para Marcelo. Alec e Carol se beijam na mansão. Rog e Benjamin armam uma armadilha para Gabriel. Nara é perseguida por aliados de Lola. Benjamin grava uma confissão da esposa e ela é emparedada por Átila.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 21h05



Segunda - Moleza provoca Elisa disfarçadamente, sem revelar sua verdadeira natureza. César demite Betina e Cristina novamente. Anna comenta com Isadora e Manu que Norma tem joanete e sugere que, se elas comprarem um sapato apropriado, poderão agradar a diretora. Isadora e Manu vão atrás do calçado. Thomas e Goma ajudam César na petshop, enquanto Fafá trabalha na Lollipopus. Betina e Cristina ganham dinheiro cantando na rua.



Terça - Os meninos se deparam com o quarto deles completamente bagunçado. O sapato comprado para Norma não resolve a situação de Isadora. Sem conseguir quitar as dívidas da matrícula, Isadora encerra sua jornada no Colégio Interno Rosa dos Ventos. Shirley e Wanda conversam com Norma, tentando trazer Isadora de volta ao colégio. A pedido de Goma, Thomas entrega dinheiro para Tonico comprar uma joia e encaminhá-la para Fafá. Shirley e Wanda comentam com Fafá que o colar pertencia à mãe delas e que foi vendido para Tonico. Fafá fica encantada com Tonico, achando que ele é rico, e comenta com Dalete.



Quarta - Tonico explica a todos que Thomas foi o comprador do colar e Fafá o convida para jantar. Cristina flagra Fafá e Thomas juntos e fica surpresa. Elisa revela a Anna e Manu que Norma tinha uma regra sobre bolsa escolar, mas a removeu do livro de normas e a colocou em uma pasta separada. Thomas diz a Goma que não vai mais viver na farsa e não vai mais sair com Fafá. No primeiro dia da escola municipal de Milagres, Isadora se depara com Lavínia na rua, que a provoca. Goma se passa por um italiano rico e diz a Fafá que ele é o admirador secreto responsável pela joia. Lavínia mostra para Anna e Manu que tem a pasta que elas procuram e diz que deseja se unir a elas.



Quinta - Lavínia propõe entregar a pasta para Anna e Manu, desde que as meninas ajudem ela a voltar a ser a favorita da Norma e elas aceitam o combinado. Goma, disfarçado de italiano, compra diversas roupas para Fafá. Thomas e Cristina se trombam e, acidentalmente, se beijam. Felipe cai em uma pegadinha feita com meleca pela criança misteriosa. Anna e Manu percebem que, na pasta de Norma, além da regra do vestibular para a bolsa de estudo, existe uma norma que impede professores de namorarem, mesmo fora do colégio, por conflito de interesses.



Sexta - Goma, como italiano, compra um cachorro para Fafá. Elisa conta para Norma que pegaram a pasta das normas que um dia foram úteis, mas não são mais. Para não prejudicar Pilar e Gabriel com o namoro, Anna e Manu devolvem a pasta para a gaveta de Norma, mas a diretora flagra as duas. César tenta se aproximar de Pilar de maneira precipitada, mas Gabriel percebe a situação e, rapidamente, intervém para proteger a namorada. Betina e Cristina dão uma lição de moral em César pela atitude com Pilar. Norma dá um demérito para Anna e Manu, as proíbe de visitarem Isadora e as castiga.

VALE TUDO

Globo – 21h15



Segunda - Maria de Fátima reclama com a mãe, Raquel, da vida simples que elas levam em Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por César, um modelo, e finge ser hóspede do hotel onde Raquel trabalha. Raquel fica arrasada quando Maria de Fátima pede para a mãe fingir que não a conhece. A família de Ivan comemora uma conquista do executivo. César e Maria de Fátima ficam juntos. Raquel rejeita a ideia de Maria Fátima de morar no Rio de Janeiro. Salvador, avô de Maria de Fátima, morre, e Raquel fica desolada. Raquel descobre que Maria de Fátima vendeu a casa da família e que tem apenas três dias para deixar o imóvel. Marisa, amiga de Raquel, avisa a ela que Maria de Fátima foi para o Rio de Janeiro.



Terça - Raquel acredita que Maria de Fátima foi induzida por alguém a vender a casa e ir para o Rio de Janeiro. Ivan pede a Aldeíde para não contar ao pai a sua atual situação no novo emprego. Raquel decide ir para o Rio, à procura da filha. Bartolomeu faz um jantar em comemoração à conquista de Ivan. Renato repreende Marco Aurélio por falar mal de Heleninha. Celina orienta os empregados nos preparativos para a chegada de Heleninha. Heleninha confessa à terapeuta que está com medo de voltar para casa. Aldeíde indica Ivan para uma vaga de gerente de vendas. César demonstra interesse em se encontrar com Maria de Fátima ao saber que ela está hospedada no Copacabana Palace. Marisa se emociona ao se despedir de Raquel.



Quarta - César demonstra a Franklin seu interesse por Maria de Fátima por achar que a jovem é rica. Ivan presencia Raquel sendo assaltada. Renato afirma a Heleninha que Marco Aurélio pode repensar a decisão do juiz sobre seus encontros com Tiago. Ivan consegue recuperar a bolsa de Raquel e a convida para almoçar. Helena revela a Celina seu medo de encontrar Marco Aurélio no evento da Tomorrow. Maria de Fátima aciona o alarme de incêndio do andar da Tomorrow para conseguir um convite para a festa da agência. Raquel espera por Rubinho.



Quinta - Aldeíde e Poliana acolhem Raquel. Solange elogia Afonso para Sardinha. Afonso dá apoio a Heleninha e diz à irmã que ficará no Brasil. Marco Aurélio critica Tiago por se emocionar assistindo a um filme. Consuêlo desconfia da história de Raquel. Rubinho fica chocado ao saber que a filha vendeu o apartamento onde Raquel morava, e tenta fazer a ex-mulher enxergar que Maria de Fátima é mau-caráter. Raquel incentiva Ivan a contar para o pai que perdeu o emprego. Maria de Fátima esnoba César e Franklin ao entrar na festa da Tomorrow. Solange e Afonso se encontram na festa. Consuelo e Aldeíde observam o clima que surge entre Ivan e Raquel. Maria de Fátima fica sabendo por Marisa que Raquel viajou para o Rio à sua procura.



Sexta - Maria de Fátima procura o pai e os dois discutem. Marco Aurélio deixa bem claro para a irmã, Cecília, que Heleninha deve ficar longe de Tiago. Rubinho entrega a Raquel o endereço de Maria de Fátima. César convida Maria de Fátima para ficar na casa de um amigo onde ele e Franklin estão hospedados. Marco Aurélio se nega a receber Heleninha na TCA. Tiago entra em crise quando Marco Aurélio conta que Heleninha deixou a clínica. Solange e Afonso ficam juntos. Ivan conta a Leila, sua ex-mulher, que não conseguiu o emprego. Tiago e Heleninha se encontram. Fátima se mostra simpática a Solange para conseguir uma vaga de modelo em uma campanha. Fátima é surpreendida por Raquel e Ivan.



Sábado - Maria de Fátima destrata Raquel e Ivan a ampara. César vai para a festa de uma socialite levando o convite de Maria de Fátima. Heleninha decide ir à mesma festa, incentivada por Tiago. Solange e Afonso ajudam Maria de Fátima a entrar na festa. Maria de Fátima se impressiona com Afonso. César deixa claro a Maria de Fátima que está acompanhado na festa. Marco Aurélio é hostil com Heleninha. Rubinho sugere a Raquel que está na hora de voltar para Foz do Iguaçu. Raquel se recusa a entrar na justiça contra Maria de Fátima, apesar da insistência de Rubinho. Afonso presenteia Solange. Ivan finge que não tem formação para conseguir um emprego de assistente na TCA. Maria de Fátima se espanta quando César faz uma proposta a ela. Maria de Fátima procura Raquel.

