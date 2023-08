Confira os resumos das novelas da semana (31/07 até 05/08)

A- A+

Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marê arma um plano para que Orlando se case com Gilda e salve Marcelino. Valente se emociona ao empinar uma pipa com Tobias. Frei João conversa com Severo e Luís sobre Clara e Darlene. Darlene é ríspida com Gaspar, que se enfurece. Ademar descobre que Sônia rompeu com Júlio. Todos comemoram a notícia do casamento de Érico e Verônica. Marê e Orlando explicam seu plano de resgate a Marcelino para os religiosos. Darlene confronta João. Orlando insinua a Marcelino que ficará com ele. Orlando anuncia a Gilda que decidiu se casar com ela.



Terça – Gilda fica exultante com a decisão de Orlando de se casar com ela. João agradece as palavras de Darlene. Ademar sofre por ter perdido Sônia e acaba magoando Ione. Orlando revela a Marcelino o plano que bolou com Marê para salvá-lo de Gilda. Marcelino comenta com Neiva sobre o plano de Marê contra Gilda. Gilda anuncia seu casamento com Orlando aos funcionários do hotel e logo todos na cidade ficam sabendo. Gaspar confronta Gilda sobre o assassinato de Lucília.



Quarta – Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital. Gilda aciona Sílvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando. Albuquerque diz a Lívia que não simpatiza com Valente. Anselmo implora para Verônica reatar com ele. Érico desabafa com Verônica sobre as chantagens a que teve de ceder. Júlio avisa a Marê que o segundo julgamento pela morte de Leonel será marcado em breve.



Quinta – Marê pede que Orlando a ajude a encontrar provas contra Gilda. Chega o dia dos casamentos de Érico e Verônica e Orlando e Gilda. Júlio se emociona com o casamento da mãe. Todos admiram a beleza de Sônia e Ademar tenta novamente se aproximar da moça. Anselmo se irrita por ter perdido Verônica. Embriagado, Gaspar promove uma cena no casamento de Gilda. Lívia sente uma forte pontada na barriga e Tobias se assusta. Marê se disfarça para poder ver Marcelino. Ítalo decide levar Lívia para o hospital.



Sexta – Valente cuida de Tobias. Ítalo revela a Lívia que ela está sofrendo de uma gravidez imaginária. Marê se muda para sua nova casa e aconselha Júlio a repensar sua situação com Sônia. Albuquerque acredita que Lívia mentiu para ele sobre sua gravidez. Marcelino comemora que Orlando dormirá com ele. Orlando afirma que agora Gilda precisa obedecê-lo. Ione desconfia de Sônia e Ademar. Marê apoia Lívia. Gilda arma para que Marê seja demitida do hospital.

Sábado – Gilda insiste para que Marê seja afastada do hospital. Tobias sofre e Valente se preocupa com o menino. Érico se muda para a casa de Verônica. Júlio diz a Orlando que trabalhará no caso da investigação da morte de Lucília. Albuquerque alerta Gilda sobre as ameaças de Gaspar. Gilda exige que o depoimento de Catarina seja alterado no julgamento de Marê e aciona Gaspar. João se confessa com Severo. Orientado por Valente, Tobias conversa com Lívia sobre a gravidez imaginária. Gaspar ameaça Catarina.

Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Belarmino flagra Jenifer e Rafa na sala de documentos. Sol se desespera por não conseguir convencer a filha mais velha deixar a casa de Theo. Theo exige que Sol prove que se separou de Ben. Sol pede para Lui fingir ser seu namorado. Lumiar comenta com Ben que Sheila sabe tudo sobre a empresa de Theo. Vitinho convence Lui a ajudar Sol. Fábio mente para Lui em nome de Lumiar. Jenifer e Rafa decidem ir ao galpão escondidos de Theo. Anthony posta uma foto de Lui e Sol juntos e Theo fica animado. Belarmino e um segurança saem do galpão, supostamente sem ver Jenifer e Rafa. Lumiar fica enciumada ao ver a foto de Lui com Sol. Jenifer e Rafa se apavoram ao perceber que estão presos no galpão.



Terça – Anthony conversa com Lui e Sol sobre a foto do casal. Belarmino conta para Theo que prendeu Jenifer e Rafa conforme o ordenado. Érika reage com despeito ao ver a postagem de Anthony sobre Sol e Lui. Kate e Bruna explicam para Ben sobre o caso de Sol com Lui. Jenifer encontra uma nota dos lotes informados por Orfeu. Lumiar hostiliza Lui. Theo resgata Jenifer e Rafa do galpão. O investigador de Ben anuncia suas descobertas sobre Theo. Wilma finge uma súbita amnésia durante a coletiva. Jenifer afirma a Sol que voltará para casa com Rafa. Sol se esquiva quando Heitor, o apresentador do programa de rádio, a questiona sobre Lui. Theo convida Rafa e Jenifer para jantar no Charles Pierre e sabota a comida dos filhos.



Quarta – Theo finge emoção durante o jantar com Jenifer e Rafa. Sol avisa a Marlene que Jenifer voltará para casa. Jenifer e Rafa sentem-se enjoados depois do jantar. Ben e Sol namoram. Theo leva Jenifer e Rafa para o hospital e avisa a Sol, que se desespera. Sheila e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa. Ben avisa a Sol, Jenifer e Rafa que a Polícia Federal irá investigar a empresa de Theo. Wilma se recusa a ir à pré-estreia do filme. Érika faz uma gravação reveladora sobre Theo. Vitinho e Lucas contam para Wilma sobre a reação do público ao ver o filme. Sheila recebe uma intimação para depor na Polícia Federal. Clara vai para a casa de Sol esperar por Rafa. Sheila ouve Theo falando com seu advogado.



Quinta – Sheila mente para Theo. Bia faz as pazes com Tatá. Cecília fica tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Ben conta a Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento. Theo tenta recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. Orfeu tenta convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo. Bela leva Simas e Sabrina a um encontro dos aquilombados para falar sobre Cecília. Orfeu pede para se encontrar com Ben. Duda implica com Jenifer e Eduardo. Ben mostra para Sol um vídeo seu mais jovem. Wilma é ovacionada no cinema. Sol conta para Lui que Lumiar foi para o Refúgio. Theo recebe uma convocação para Empresário de Ano e fica radiante. Ben visita Orfeu.



Sexta – Ben tenta fazer um acordo com Orfeu. Lui vai para o Refúgio. Orfeu manda para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Sol divulga a coreografia de sua música nas redes sociais. Ben fala sobre Orfeu para Theo, que finge não se intimidar. Lui chega ao Refúgio e pede a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Wilma posa para uma sessão de fotos. Um grande empresário se oferece para contratar Sol. Hugo sente ciúmes de Eduardo com Jenifer. Orfeu ouve o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e se enfurece. Graziela entra em contato com Ben. Fãs de Wilma fazem uma bagunça na frente da mansão. Hugo se desculpa com Grazi. Ben consegue o vídeo de uma câmera de segurança, incriminando Theo.



Sábado – Theo se enfurece por não conseguir expor sua vitória para Ben. Sol fica feliz ao saber que existe uma prova contra Theo. Wilma fica radiante com seus fãs. Lui prepara uma noite romântica com Lumiar. Mauro se irrita com as mudanças que Sol faz durante uma sessão de fotos e Kate fica preocupada. Bruna discute com Jairo. Wilma é surpreendida no Charles Pierre. Kate consola Bruna, enquanto Wilma aconselha Jairo. Chega o dia da inauguração do restaurante de Marlene e Bruna. Wilma recebe um convite e fica radiante. Sol reclama das ideias de Mauro para seus clipes. Ben tenta ajudar Sol conversando com Mauro. Hugo e Jenifer ficam trancados no escritório do Pastor Miguel. Mauro regrava o clipe de Sol.

A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Romeu foge do apartamento para visitar Julieta. Telma utiliza o MP3 e coloca a música do ex-marido para as filhas escutarem, mas Karen não gosta. Romeu declara que Julieta é linda por fora e por dentro e que a admira muito. Julieta responde Romeu afirmando que ele é o menino mais carinhoso que ela conhece. Vera e Bernardo chegam até a casa da família Campos e se deparam com Romeu próximo de Julieta. Romeu e Julieta falam que foram educados para serem pessoas corretas e explicam que são melhores amigos e que não vão sair da sacada até que as famílias se acertem. Sozinhos no quarto da Julieta, a garota comenta com Romeu que é melhor eles cederem para o bem da maioria e Romeu aceita e vai embora. Mariana e Vera proíbem os filhos de se verem.

Terça – Mariana comenta com Amanda que se recorda quando era babá de Romeu e deixava ele brincar com Julieta. Nando conta aos amigos que Romeu estava namorando com Julieta. Alex e Rosalina afirmam que não confiam mais em Romeu. Romeu revela a Karen que o que sente por Julieta é muito forte e acha que é amor. Telma leva Mauro para o Armazém e o judoca convida Mariana e Amanda para treinar na futura academia dele. Daniel fica com ciúmes. Julieta desabafa com Daniel e o pai expõe que Bernardo o ajudou com os projetos do restaurante, mas que Mariana não pode saber. Trufa encontra uma caixa dourada enterrada na praça central. Um novo perfil nas redes sociais publica sobre o namoro de Romeu e Julieta. Bassânio e Pórcia ficam cara a cara para um beijo.

Quarta – O perfil também publica uma notícia sobre os furtos no Residencial Verona e Leandro fica preocupado com a reputação. Ellen, Ian e Nath encontram dentro da caixinha dourada itens sobre o passado de Castanheiras. Romeu diz a Alex e Rosalina que se a rivalidade do Lado Torre e Lado Vila for maior que a amizade entre eles, o melhor é cada um seguir em frente. Ellen, Ian e Nath mostram a caixinha dourada a Clara, que revela que ela, Hélio, Leandro, Flávia e Fausto enterraram aquilo há muito tempo, com objetos que os representassem para selar a amizade e desenterrar no futuro. Julieta declara ao avô, Hélio, que não vai mais frequentar o CEC.

Quinta – Julieta diz que faz tudo o que a família pede e que agora quer mudar e fazer as coisas do jeito dela. Uma assembleia de moradores proíbe as crianças do Pedalzera de entrar no Residencial Verona. Romeu aponta que não quer mais jogar tênis. Romeu tenta sair do condomínio, mas Fausto bloqueia o garoto. Mariana tenta conversar com a filha, que prefere ficar sozinha. Mauro abre a academia, mas não faz inauguração, já que só mudou o endereço do estabelecimento. Mauro convida Telma para uma aula experimental e ela aceita. Dimitri exige de Ellen, Ian e Nath um item dentro da caixinha dourada que pertencia à avó dele, Flávia Monteiro.

Sexta – Telma detesta o treino de Mauro. Daniel acha que Mariana deve procurar uma outra escola de artes marciais. Ellen, Ian e Nath levam Dimitri até o quarto de Ian para entregar o item da caixa dourada, mas o tesouro sumiu. Téo pede para Lívia escolher entre ele e Julieta. Patrick fala para Julieta que viu Karen e Romeu e duvida que seja somente amizade. Mauro afirma a Mariana que gostaria que ela treinasse em sua academia. Os membros do Pedalzera sujam a fachada do condomínio Verona. Ellen, Ian e Nath devolvem o desenho de Flávia para Dimitri e revelam que Clara Campos era amiga de Flávia. Hélio explica para Julieta que ela não vai conseguir mudar a situação entre os Campos e Monteiro. Vera fala para Romeu que os Campos são perigosos. Dimitri percebe algo diferente no desenho da avó.



Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Caio reage quando Jonatas insinua que o carro de Daniel pode ter sido sabotado. Nice conta a Irene que Antônio ofereceu dinheiro para Berenice comprar o bar. Irene inventa para Antônio que Berenice está com uma doença contagiosa. Lucinda se compromete a ajudar Aline a aprender a plantar com um engenheiro especialista em tecnologia. Caio pergunta a Ernesto se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente.



Terça – Caio não acredita que o dinheiro de Ernesto é herança de família. Andrade pede a Nice que não conte a Lucinda que eles já se conheciam. Ernesto liga para alguém dizendo que Caio está desconfiado e pede garantia de que não ficará preso. Berenice diz a Antônio que não tem doença contagiosa. Caio sofre um atentado e Aline o ajuda. Aline diz a Caio para não procurá-la mais enquanto estiver com Graça. Irene fica nervosa quando Antônio diz que Caio será seu sucessor. Caio procura Jurecê. Irene e Graça fazem um acordo para ter Caio e a fortuna de Antônio em suas mãos.



Quarta – Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraê alerta Caio. Irene e Vinicius trocam elogios. Luigi e Anely se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Caio promete não abandonar Graça e o bebê. Caio avisa a Aline que se casará com Graça.



Quinta – Anely comenta com Lucinda sobre sua desconfiança de que Gladys tenha contratado o médico e a enfermeira para dizer que Graça estava doente, com o objetivo de sensibilizar Caio. Anely fotografa um código que encontra na Bíblia de Nice. Ademir aconselha Caio a ficar com Aline. Anely é flagrada por Berenice no quarto de Nice e acaba contando que existem barras de ouro escondidas no bar. Angelina comenta com Lucinda que viu Irene pagando dois atores. Irene seduz Antônio.



Sexta – Aline impede que Andrade agrida Lucinda. Caio flagra Luigi em seu quarto. Antônio revela a Irene que o geólogo acredita que existem diamantes nas terras de Aline. Luigi mostra a Anely fotos dos códigos que conseguiu no quarto de Caio. Kelvin conta a Ramiro sobre as barras de ouro. Lucinda comenta com Aline que Irene pode ter contratado atores para se fingirem de médico e enfermeira de Graça. Antônio fica furioso ao descobrir que a segunda parcela da dívida de Aline foi paga. Aline agradece a Caio por pagar seu empréstimo. Dalva fica preocupada com a visita de Ademir a Ernesto. Caio pergunta a Graça se ela está querendo enganá-lo.



Sábado – Graça finge um desmaio e Caio garante que honrará o compromisso com ela. Antônio se sente traído por Caio. Caio pergunta a Antônio qual o interesse que ele teria nas terras de Aline. Vinicius e Irene se encontram. Luigi e Anely observam Irene e Vinicius juntos. Ademir diz a Caio que as desconfianças do sobrinho sobre Ernesto podem ter fundamento. Andrade reclama de Lucinda com Nice. Petra atropela Andrade. Caio e Aline se encontram.

