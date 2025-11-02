Confira os resumos das novelas da semana (3/11 a 8/11)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Dita afirma a Manoela que ficará junto de Candinho. Asdrúbal ajuda Sabiá a conquistar Zenaide. Margarida inventa para Olímpia que tem um relacionamento secreto com Adamo Angel, e Lúcio confronta a amada.



Haydée deixa escapar para Araújo que gostaria de namorá-lo. Sandra ajuda Ernesto a falsificar a assinatura de Paixão no testamento. Estela retoma o trabalho no hospital, e encontra Túlio. Candinho vai à Casa dos Anjos convidar as crianças para seu casamento, quando Zulma chega.



Terça - Candinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças. Dita escolhe um vestido de noiva com Haydée. Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal quando ele chega na Casa dos Anjos. Olga propõe aliança a Ernesto. Túlio declara sua paixão por Estela. Margarida confronta Olímpia. Cunegundes faz um acordo com Jocasta sobre Quinzinho.



Zé dos Porcos confessa a Maria Divina que não sabe se gosta dela ou de Francine. Celso decide vender sua casa para quitar as dívidas da fábrica, e afirma a Araújo que não se envolverá mais em golpes. Celso flagra Túlio com Estela e se incomoda. Zulma garante que impedirá o casamento de Candinho. Dita tem um mau pressentimento.



Quarta - Zulma tenta impedir a cerimônia de casamento de Dita e Candinho, mas todos apoiam o casal. Zé dos Porcos desabafa com Quincas sobre Divina e Francine. Cunegundes anuncia que Quinzinho passará uma noite com Jocasta. Miro surpreende Carmem no sítio e a ameaça. Ernesto conta a Sandra que conseguiu enganar Marcondes.



Tobias aconselha Lauro a encontrar Sônia no Dancing. Olga confronta Haydée. Zulma sofre por não ter Candinho. Celso comemora seu casamento com Estela, e diz que deseja lhe apresentar sua família. Lauro leva Túlio ao dancing, e Tamires reconhece o jovem. Candinho e Dita se amam.



Quinta - Candinho anuncia a Dita que vão conhecer o Rio de Janeiro. Tamires tenta conversar com Túlio sobre o antigo noivado dos dois, quando ela se chamava Elisete. Marcondes anuncia a Ernesto que a herança de Paixão será dele. Zulma demite Zenaide, e as crianças sofrem com a partida da moça.



Celso comenta com Araújo que pretende confessar os problemas financeiros da fábrica a Candinho. Zulma jura vingança contra Dita. Sandra pretende se casar com Ernesto. Túlio desabafa com Estela sobre Tamires/Elisete. Quinzinho teme sua noite com Jocasta. Dita conhece Adália, que a elogia como cantora. Dita afirma a Candinho que eles encontrarão Júnior.



Sexta - Ernesto comemora sua futura herança no dancing. Sandra deixa a casa de Celso. Maria Divina ajuda Zé dos Porcos a salvar um porco. Francine se interessa por Anacleto. Cunegundes interrompe a noite de Quinzinho e Jocasta. Zé dos Porcos se declara para Maria Divina.



Zulma exige que Samir revele o destino da lua de mel de Candinho e Dita. Celso apresenta seus filhos para Estela. Picolé nota a aproximação de Asdrúbal e Zenaide. Túlio procura Tamires. Ernesto e Sandra se casam. Zulma decide ir ao Rio de Janeiro.



Sábado - Samir avisa a Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro. Sandra planeja comprar a casa de Celso. Zenaide se encanta por Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças se unem para impedir Zulma de atrapalhar a viagem de Candinho. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps.



Manoela aconselha Estela a esperar ter certeza de seu sentimento por Celso para realizar o casamento. Túlio conversa com Tamires. Candinho e Dita retornam a São Paulo. Zé dos Porcos afirma que se casará com Maria Divina. Francine vê quando Carmem volta para a cidade. Asdrúbal confidencia a Candinho que tem sentimentos por Zenaide. Estela e Celso sofrem um assalto.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa.



Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.



Terça - Leo se decepciona com Samuel e afirma que seguirá como babá de Sofia. Marlon se emociona ao dizer a Leo que ela nasceu para ser mãe. Yara e Stephany lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção.



Davi luta com Bárbara, que se irrita com o rapaz. Leo se preocupa com Filipa. Começa a festa de Ryan e Azzy na barreira, e Marlon e a polícia acompanham o movimento. Durval orienta Vespa a cancelar uma entrega de mercadoria. Jaques sabota os remédios de Filipa novamente.



Samuel pede que Filipa lhe passe a guarda de Sofia, e Leo ouve. Marlon e Pompeu vão atrás de Dinho. Ryan e Azzy iniciam seu clipe, quando o barulho de um tiro ecoa na barreira.



Quarta - Marlon pede reforço. Maxwell vê quando Marlon chega com Castro desacordado até Pompeu e Castanho. Vespa ameaça Ryan e exige que o rapaz se una a eles. Alan afirma a Marlon que a polícia contra-atacará o movimento. Ryan se desculpa com Azzy.



Filipa reclama para Jaques sobre os remédios. Samuel e Jaques trocam ofensas. Marlon sofre com o ocorrido na barreira, e Alan o apoia. Leo diz a Samuel que deseja terminar o relacionamento dos dois.



Quinta - Leo afirma seu amor por Samuel, mas insiste em se afastar para priorizar os cuidados com Sofia. Samuel conversa com Vivian sobre a situação de Filipa. Filipa tem um sonho com Abel. Rangel reconhece a atuação de Marlon no confronto na barreira. Leo confirma que Davi está envolvido com Bárbara.



Leo e Marlon ajudam em um parto no ônibus, sem perceberem que estão sendo fotografados por um jornalista. Marlon e Leo se surpreendem ao serem procurados por um programa de TV para dar entrevista.



Samuel descobre que Leo e Marlon estão sendo confundidos com um casal. Jaques sonda Elias sobre uma possível interdição judicial de Ricardo, e Danilo ouve. Tania reaparece disfarçada como enfermeira, e monitora Ricardo no hospital.



Sexta - Tânia informa a Vanderson que Ricardo está em coma, e orienta o comparsa a encontrar Patrícia. Danilo confronta Jaques sobre os remédios sabotados de Filipa. Walkíria afirma a Samuel que a conclusão do inquérito sobre a morte de Abel aponta Vanderson como autor do crime. Samuel desconfia de Danilo e visita Ricardo. Jaques ameaça Danilo. Tânia observa Jaques no hospital em que Ricardo está. Danilo vai ao quarto de Filipa, e Nina flagra o rapaz. Leo e Samuel se desentendem. Bárbara convida Marlon para sair, e os dois ficam juntos. Leo e Marlon se aproximam. Danilo revela a Nina que Jaques está dopando Filipa.



Sábado - Nina não acredita em Danilo, e exige que o rapaz se afaste de Filipa. Marlon pensa em Leo. Danilo pede que Leo leve novos remédios para Filipa. Ryan pede que Lucas descubra sobre a nova operação policial na barreira. Sofia torce pela união de Samuel e Leo.



Sem que Filipa perceba, Leo dá um remédio comprado por Danilo para Filipa. Leo nota a melhora de Filipa e sonda Danilo. Davi conta a Leo que viu Marlon com Bárbara. Jaques descobre que Danilo comprou novos remédios para Filipa. Yara, Stephany e as costureiras fazem uma surpresa a Leo, e avisam que a coleção não irá parar.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Lucélia incentiva Maggye a mentir para os pais, mas se surpreende quando Kasper e João Rubens ficam orgulhosos pela filha ter ido ao velório de Albano. Joélly pensa na proposta que Raul lhe fez. Misael aconselha Joaquim a procurar a família. Ramalho observa Gerluce conversando com Paulinho. Arminda destrata Célio.



Samira encontra Raul na Fundação. Joélly pergunta a Kellen o que a amiga esconde sobre sua história. Raul assina os documentos passados por Ferette, e descobre que Arminda administrará o dinheiro do filho. Ferette descobre que Gerluce é amiga de Viviane.



Raul acaba revelando a Samira sobre a gravidez de Joélly e seu problema com drogas. Josefa orienta Gerluce a esconder as cópias das chaves de sua casa em seu armário. Gerluce usa uma das chaves da casa para abrir o cômodo onde está a escultura Três Graças, e teme ser flagrada por Arminda. Ferette pede que Leonardo lhe mantenha informado sobre Viviane.



Terça - Gerluce deixa o quarto das Três Graças sem ser vista por Arminda. Lorena incentiva Maggye a ligar para Júnior. Viviane pede conselhos a Gerluce quando Leonardo lhe procura. Paulinho se encontra com Gerluce e é questionado por Ramalho após abordá-lo. Paulinho afirma a Ramalho que não quer mais encontrá-lo em sua região.



Gilmar observa Gerluce deixando o carro de Paulinho, sem ser visto. Ferette manda Macedo cancelar a investigação de Ramalho, depois de saber que o investigador foi abordado por Paulinho. Maggye comenta com Lorena sobre Lucélia. Joélly se recorda do dia em que conheceu Raul.



Quarta - Viviane Confronta Bagdá. Arminda combina com Ferette que vigiará Gerluce. Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa com a consulta médica de Joélly. Gerluce e Joélly entram no posto de saúde. Arminda se irrita com o atraso de Gerluce.



A enfermeira que atende Joélly pressente que a jovem está grávida de uma menina. Gerluce ignora Gilmar quando este a responsabiliza por Kátia ter saído de casa. Arminda, Josefa e Gerluce discutem.



Quinta - Lígia revela a Joélly que Gerluce nunca lhe disse quem é o pai da neta. Maggye estranha o jeito como Lucélia fala de Júnior. Viviane fica surpresa ao receber flores de Leonardo, e Gerluce deduz que o filho de Ferrete está interessado na amiga. Um dos meninos do bando de Bagdá sugere uma forma de cobrar a dívida de Raul.



Josefa comenta com Gerluce que a discussão que teve com a Arminda a deixou tensa. Bagdá dá as coordenadas para invadir a casa de Raul. Gerluce fica preocupada com o estado de saúde de Lígia e pensa em pegar o dinheiro que viu no quarto da casa de Arminda.



Bagdá arromba a janela de um dos quartos da casa e se depara com a escultura As Três Graças. Raul se depara com Bagdá cobrando sua dívida. Arminda não dá importância ao pedido de socorro de Josefa, que avisa à filha que a casa foi invadida. Paulinho e Gerluce dão início a um romance.



Sexta - Raul marca encontro com Joélly para revelar que Bagdá esteve em sua casa. Kellen fica preocupada ao saber que Joélly se encontrará com Raul no mirante e sugere que a amiga vá para uma sala na igreja. Ao ver a janela do quarto da escultura aberta, Arminda fica apavorada e conta para Ferrete que sua casa foi invadida.



Arminda confirma para Ferrete que nada foi roubado do quarto das Três Graças. Joaquim insiste em dizer para Misael que não tem família, quando o amigo o critica por não ter defendido Joélly de ser ofendida por meninas da comunidade. Raul pede ajuda a Joélly, sem saber o que fazer diante da ameaça que sofreu de Bagdá.



Joélly deixa claro para Raul que está decidida sobre a gravidez. Ferrete e Arminda concordam em dar remédio falsificado para Josefa. Josefa comenta com Gerluce que acha estranho o fato de Macedo saber da relação de Paulinho com a cuidadora.



Célio pede um emprego fixo a Macedo, em troca de contar o que viu na noite em que invadiram a casa de Arminda. Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro para comprar os remédios de Lígia, e se desespera ao notar que está presa no cômodo.



Sábado - Gerluce decide devolver o dinheiro e consegue sair pela janela do quarto, observada por Célio. Cristiano registra o momento em que Gerluce sai do quarto das Três Graças pela janela. Samira conta a Raul sobre seu passado.



Maggye convida Júnior para jantar em sua casa. Lígia diz a Joélly que a filha entenderá o motivo de Gerluce esconder a identidade de seu pai. O pastor avisa a Kellen que o pai de Joélly será liberado da prisão. Leonardo deixa claro a Viviane que está interessado nela.



Lucélia observa Maggye conversando com Júnior. Josefa resiste ao remédio que Arminda a obriga a tomar. Gerluce se desespera ao encontrar Lígia desmaiada em casa.



*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



Veja também