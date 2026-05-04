Confira os resumos das novelas da semana (4/05 a 8/05)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Chinua e Dumi acreditam que sofrerão retaliação de Jendal pela fuga de Omar. Virgínia pensa em marcar a data de seu noivado para o mesmo dia da inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Jendal comanda as buscas por Omar.



Dumi encontra Omar e ajuda a mantê-lo escondido dos soldados de Jendal. Akin ajuda Omar. Onildo desconfia quando Alika/Lúcia demonstra conhecimento sobre uma santa estrangeira. Niara/Vera e Maria Helena cobram Bartô sobre a reforma da escola. Jendal ameaça Burak pela fuga de Omar, e Dumi se responsabiliza pelo ocorrido para salvá-lo.



Terça - Jendal faz um acordo com Dumi a fim de poupar sua vida, e Kênia se revolta contra o pai. Carrapato pede ajuda a Viriato para se manter escondido de Capitão Belarmino. Alika/Lúcia descobre que Virgínia marcou seu noivado para o mesmo dia da inauguração de seu ateliê.



Mirinho desabafa com Fabrício sobre a escolha de Alika/Lúcia por Tonho. Geralda desconfia do comportamento de Viriato. José pensa em mudar a data da inauguração do ateliê. Chinua questiona se Dumi entregará Omar para Jendal.



Omar afirma a Akin que tem uma missão a cumprir em Batanga. Diógenes diz que investirá no negócio de Mirinho e Fabrício após o noivado da filha. Omar faz Jendal de refém diante de Kênia.



Quarta - Omar golpeia Jendal, mas Dumi desarma o turco e acode o rei de Batanga. Kênia se desespera com o estado do pai. Omar foge, e Chinua cuida do ferimento de Jendal. Omar encontra Akin e afirma ter tirado a vida de Jendal. Ladisa comemora o suposto feito de Omar, enquanto Akin se preocupa com Dumi.



Carrapato se disfarça como Viriato, e Miguel estranha. Mirinho garante a Fabrício que aproveitará a viagem de Tonho para conquistar Alika/Lúcia. Diógenes volta a dizer que só fará seu investimento no negócio de Mirinho após seu noivado com Virgínia. Kênia diz a Jendal que Dumi o salvou. Dumi revela a Omar, Akin e Ladisa que Jendal ainda vive.



Quinta - Dumi garante a Akin, Omar e Ladisa que a princesa Alika não aprovaria a execução de Jendal. Viriato repreende Carrapato por vestir sua batina. Virgínia e sua família aprontam a festa de seu noivado com Mirinho. José consegue mudar a data da inauguração do ateliê de Alika.



Omar pede perdão a Dumi por sua atitude impulsiva contra Jendal. Maria Helena pensa em uma forma de fazer a escola acontecer em Barro Preto. Mirinho decide ajudar Niara/Vera a viabilizar a escola na cidade, a fim de se aproximar de Alika/Lúcia. Kênia declara seu amor por Dumi, e os dois se beijam. Kênia implora a Jendal pela vida de Dumi.



Sexta - Jendal recusa o pedido de Kênia. Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Mirinho. Casemiro obriga Mirinho a se manter envolvido com a reabertura da escola. Carrapato afirma a Viriato que não pretende deixar seu esconderijo na igreja.



Jendal garante a Kênia que, se Dumi não lhe trouxer Omar, será sacrificado. Fabrício aconselha Mirinho a como se aproximar de Alika/Lúcia. Alika confidencia a Niara que sente saudades de estar perto de Tonho. Dumi decide fugir e se despede de Kênia. Jendal vê Kênia e Dumi se beijando. Mirinho arma um plano para se vangloriar para Alika/Lúcia. José é atacado por capangas de Mirinho na estrada.



Sábado - Mirinho interrompe o suposto assalto a José e se passa por seu salvador. Jendal repreende Kênia e aprisiona Dumi. Akin suspeita de que algo possa ter acontecido a Dumi e decide ir até o palácio. Alika/Lúcia cuida de Mirinho, que teve o ombro deslocado durante o suposto salvamento de José.



Virgínia resgata Mirinho da casa de Alika/Lúcia. Fortunato questiona Mirinho sobre o assalto a José. Viriato flagra Carrapato furtando a mercearia. Akin alerta Omar e Ladisa sobre a prisão de Dumi. Kênia se desespera ao entender que Dumi será executado. Jendal surpreende a todos e perdoa Dumi.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Gael apoia Naiane após ter sido barrada no camarim de João Raul. Bara provoca Ronei por ter deixado Agrado e Eduarda escapar de seu agenciamento. João Raul se preocupa ao saber da ida de Naiane ao show. Talita e Tino registram o fechamento da parceria entre Agrado, Eduarda e Alana.



Janete e Zuzu comemoram a mudança de suas vidas para melhor. Agrado sonha com sua avó Cecília. Naiane perdoa João Raul por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Mércia diz a Zilá que Janete será a capa de sua revista em seu lugar. Passam-se alguns meses. Agrado e Eduarda retornam de sua turnê internacional. João Raul é o convidado do programa Viver Sertanejo. Alana apresenta a mansão de Agrado e Eduarda.



Terça - Agrado e Eduarda ficam encantadas com sua nova casa. Naiane e Ronei comemoram o sucesso do novo álbum de João Raul. Esteban afirma a Naiane que Laurinha é uma cantora talentosa. João Raul tenta desviar de seus sentimentos por Agrado diante dos questionamentos de Luan. Zilá se irrita com o fracasso de sua revista, e Cinara tenta acalmá-la.



Janete, Zuzu, Agrado e Eduarda são homenageadas no programa de Talita, e Naiane e Zilá se revoltam. Zuzu diz a Alaor que não tem interesse em Malvino. Naiane se reaproxima de Laurinha e Esteban. Leandro flagra Agrado ouvindo uma mensagem de João Raul.



Quarta - Leandro fica chateado com Agrado, e Eduarda defende a amiga. Palhares repreende as malandragens de Iranildo. Rosalva e Leocádia se preocupam com o estado de Zilá, e disfarçam quando Alaorzinho as questiona sobre a esposa.



Zilá desperta mais gentil, e todos estranham seu novo comportamento. João Raul aconselha Walmir a não desistir de Irene. Rosalva devolve o livro de ervas para Nora, mas ele acaba sendo roubado novamente. Valéria procura Eduarda. João Raul sugere que ele e Agrado emplaquem sua música na trilha sonora de uma novela.



Quinta - Agrado afirma a João Raul que prefere não divulgar sua composição com ele. Zilá volta ao normal e se incomoda ao lembrar de seu comportamento estranho. Tino registra quando João Raul deixa a mansão de Agrado. Valéria pede uma nova chance para conviver com Eduarda.



Naiane questiona por que João Raul procurou Agrado. Os Amaral elogiam o vídeo de Gael sobre consumo consciente. Zilá se irrita ao saber que Alaorzinho pediu a demissão de Palhares da rádio. Zuzu descobre que foi Zilá quem inventou que Janete roubou o anel de Branca no passado. Janete procura Zilá.



Sexta - Janete pressiona Zilá, que acaba confessando à irmã que foi ela quem roubou o anel e procurou Jean Carlos. Janete grava a confissão de Zilá e envia para Alaorzinho. Zilá se desespera ao ver que Alaorzinho ouviu a mensagem de Janete, e tenta despistar o marido. Alaorzinho garante que não quer mais saber de Zilá.



Naiane se recusa a mostrar a João Raul uma foto de sua infância. João Raul desabafa com Luan sobre sua intuição em relação a Agrado e seu passado. Cinara e Naiane têm um plano para furtar uma foto de Agrado e enganar João Raul. Zilá pede ajuda a Ronei. Alaorzinho procura Janete.



Sábado - Janete perdoa Alaorzinho, mas afirma que não reatará com ele. Walmir fica desconfortável quando Naiane mostra suas supostas fotos de infância. Zuzu admira Janete. Leandro apoia Eduarda, que hesita em aceitar o pedido de aproximação de Valéria.



Ronei incentiva Zilá a se manter firme diante dos Amaral. Zuzu arma uma festa em família para animar Janete. Alaor e Alaorzinho conversam com Zilá. Naiane tem um sonho com Gael. Eduarda vai ao encontro de Valéria e Sol. Zilá anuncia que precisa contar algo a Naiane.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Lena e Herculano recebem voz de prisão. Arminda impede que Gerluce chegue até a neta, colocando a criança em risco. Ferette atira em direção a Paulinho. Raul salva a filha, impedindo uma colisão. Juquinha prende Arminda, e Samira consegue fugir.



Joaquim se emociona ao saber que Gerluce está com a bebê. Arminda pede ajuda a Ferette para sair da cadeia. Bagdá promete se vingar da morte de Jorginho ao saber pelo Pastor Albérico que foi Samira quem matou o pai. Joélly confronta Lena.



Terça - Joélly deixa claro para Lena que nunca a perdoará pelo que fez. Os advogados de Ferette conseguem libertar Arminda da prisão. Rogério conta a Josefa que a Fundação se chamará Três Graças, conforme sugerido por Gerluce.



Ferette avisa a Samira que só lhe dará o dinheiro para fugir do país quando ela pegar Gerluce. Paulinho avisa que Raul será indiciado pela venda da filha. Gerluce ganha a guarda provisória da neta. Raul se emociona ao ver a filha dormindo em casa a seu lado e de Joélly. Zenilda, Lorena e Leonardo chegam à casa de Ferette com um Oficial de Justiça para despejar o empresário e a amante do imóvel.



Quarta - O Oficial de Justiça aciona os policiais para retirar Ferette e Arminda da casa. Viviane conta a Gerluce que Leonardo a pediu em casamento. Kellen se casa com Zé Maria. Lorena e Leonardo aconselham Zenilda a não cair nas provocações de Arminda. Lucélia conta a Ferette que Lorena se casará com Juquinha no sítio de sua família. Ferette garante a Arminda que arruinará o casamento de seus filhos.



Quinta - Kasper pede ajuda a Maggye para convencer João Rubens a conversar com ele. Zenilda elogia o trabalho de Raul na Fundação. Durante a posse de Gerluce, Ferette comunica que a liminar que conduziu a moça à presidência foi cassada e que ele retomará o cargo.



Paulinho reage ao ser acusado por Ferette de corrupto. Ferette diz a Arminda que agora só falta acabar com Gerluce. Albérico instiga Joaquim a enxergar a conexão que existe entre ele e Lígia. Influenciado pelas palavras do Pastor, Joaquim procura Lígia e os dois acabam se beijando.



Sexta - Lorena comenta que a foto divulgada de Paulinho enfrentando Ferette pode prejudicar o policial. Paulinho sugere a Juquinha e a Jairo que as informações que constam no celular de Edilberto sejam vazadas, mesmo sabendo que seria uma atitude incorreta. Chica promete não descansar enquanto não souber quem matou Célio.



Lorena comenta com Juquinha e Violeta sobre o medo que sente de Ferette atrapalhar seu casamento. Lucélia avisa à delegada Marise que precisará de sua ajuda para impedir o casamento dos filhos de Ferette. Arminda liga para Joaquim perguntando se o plano de fugir com o dinheiro das Três Graças ainda está de pé.



Sábado - Arminda não se conforma ao ser dispensada por Joaquim. Lucélia consegue pegar os vestidos de noiva de Lorena e Viviane. Leonardo e Lorena comemoram ao saber que são irmãos de Raul. Macedo recebe ordem de prisão de Jairo por espionar a casa de Rogério.



Lígia e Joaquim namoram. Lorena e Juquinha ficam tensas com a possibilidade de Ferette estar armando contra seu casamento. Viviane conta para Gerluce que pegaram os vestidos de noiva. Paulinho recebe uma ligação de Jairo afirmando que um infiltrado na delegacia armou contra Macedo.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



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