Confira os resumos das novelas da semana (8/06 a 12/06)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Margaret afirma a Jendal que o rei foi denunciado pela execução de Robert, e por sua tirania contra o povo de Batanga. Sebastião se espanta com o pedido de Virgínia para convocar um cangaceiro para atacar o ateliê de Lúcia/Alika. Graça sonda Caetana a respeito de Ana Maria.



Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Virgínia e Graça. Margaret garante a Campbell que não descansará até descobrir a verdade sobre a morte de Robert. Diógenes se incomoda com a proximidade entre Ritinha e Aurelinda. Jendal inventa que um súdito de seu reino é o culpado pelo assassinato de Robert.



Terça - Margaret acredita na mentira inventada por Jendal, e exige que Faraji seja julgado nos Estados Unidos. Dânia se desespera ao entender que Faraji será morto. Kênia desaprova as atitudes de Jendal. Sebastião confessa a Viriato que Virgínia lhe pediu para contratar um cangaceiro, e Carrapato ouve.



Carrapato oferece seus serviços a Sebastião. Casemiro entrega armas a Tonho e pede que o rapaz defenda o engenho. Alika deduz que Jendal descobriu seu paradeiro, e Niara se desespera. Mirinho finge se preocupar com Ana Maria a fim de se aproximar de Lúcia/Alika.



Ladisa tenta convencer Dânia e Faraji a desistirem do acordo com Jendal. Sebastião conta a Virgínia que contratou o cangaceiro que ela pediu para destruir o ateliê de Lúcia/Alika.



Quarta - Virgínia fica impressionada ao saber que Sebastião contratou Carrapato para seu serviço. Fortunato se preocupa com o pouco reforço policial enviado a Barro Preto a fim de proteger a cidade contra o bando de Belarmino. Virgínia inventa uma desculpa para conseguir dinheiro com Diógenes.



Margaret parte com Faraji, e Kênia sofre com as atrocidades de Jendal. Jendal promete trazer Alika de volta a Batanga. Belmira se preocupa com a segurança de Carrapato. Salma desabafa com Lúcia/Alika que decidiu aceitar seu casamento com Fuad para proteger a saúde da mãe.Sebastião acerta o serviço com Carrapato. Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika. Alika procura Tonho.



Quinta - Alika não consegue contar para Tonho sobre a tentativa de Mirinho. Lúcia/Alika leva o vestido de Graça até a fazenda. Sebastião mente para Viriato, que aconselha o rapaz a se afastar de Virgínia. Dumi visita Kênia, e questiona a princesa sobre suas escolhas quanto ao reino de Batanga.



Lúcia/Alika tenta convencer Ana Maria a desfilar com seu vestido. Salma cozinha para agradar Fátima, que sonha com o casamento da filha com Fuad. Tonho questiona Mirinho sobre seu comportamento com Lúcia/Alika. Virgínia repreende Mirinho por se insinuar para Lúcia/Alika, e Carrapato os observa. Vestido como Viriato, Carrapato visita o ateliê. Jendal confronta Kênia.



Sexta - Jendal faz uma ameaça velada a Kênia, e Chinua insiste que a princesa deve se afastar de Dumi. No ateliê, todas desconfiam do padre Viriato, sem saber que se trata de Carrapato. Dumi afirma a Chinua que acabará com a vida de Jendal, caso o rei aja contra Kênia.



Fátima e Miguel se emocionam ao ver Salma agradando Fuad. Jendal anuncia a Chinua que está procurando uma nova esposa. Fortunato tem uma crise de ciúmes de Maria Helena. Tonho afirma a Niara que Jendal não se aproximará de Alika. Chinua revela a Kênia os novos planos de Jendal.



Sábado - Kênia garante a Chinua que não permitirá que Jendal a impeça de ser rainha de Batanga. Graça e Mirinho humilham Ana Maria. Viriato vê quando Sebastião e Virgínia se aproximam, e desconfia. Fátima conversa com Salma sobre Fuad. Chega o dia do desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa.



Dona Menina tem um mau pressentimento, e Caetana se preocupa. Ana Maria sente vergonha de desfilar, e Lúcia/Alika a incentiva. Manoel admira Ana Maria na passarela. Carrapato invade o ateliê. Belarmino e seu bando chegam a Barro Preto.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Naiane devolve a medalha de Cecília para Agrado. Ana Castela se encanta cada vez mais com Gael. Zilá afirma a Ronei que conseguirá tudo o que deseja durante o divórcio de Alaorzinho. Alaor resgata Walmir da companhia de Adilson, e Irene se preocupa com o amado.



Cinara se desespera ao sonhar com o romance entre Ronei e Zilá. Agrado se machuca, e Janete socorre a filha. Walmir furta o dinheiro da loja. Alaorzinho se planeja para afastar Ronei do Grupo Amaral. Esteban reanima Naiane, que decide convidar Ana Castela para um jantar em sua casa. Todos se surpreendem com uma grande revelação de Ronei.



Terça - Ronei afirma a Agrado e Eduarda que é sócio de Blake e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas. Alaorzinho desabafa com Malvino sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda.



Cinara ameaça Bara. Naiane não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael. Palhares come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora, e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.



Quarta - Naiane finge estar junto a João Raul em sua festa, e o cantor se incomoda. Eduarda sofre com seus sentimentos por Leandro. Palhares e Cinara ficam juntos novamente. Ronei se declara para Zilá e afirma que não quer perdê-la. Janete ajuda Alaorzinho. Malvino agrada Agenor, e Laurinha aprova.



Walmir garante a Alaor que sabe se cuidar. Rosinha pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado. Cláudio comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.



Quinta - João Raul explica seu plano a Naiane, que acredita que conquistará o rapaz novamente. Ana Castela e Gael curtem o momento juntos. Todos se envolvem com a eleição para a presidência do Grupo Amaral. Leandro desabafa com Palhares sobre a confissão de Eduarda.



Rosinha revela a Agrado que Naiane se mudou para a mansão de João Raul. Rosalva e Leocádia pedem demissão a Zilá. Eduarda e Leandro trocam elogios durante sua viagem. Ronei se retira do pleito à presidência do Grupo Amaral para anunciar a candidatura de Zilá.



Sexta - Zilá é eleita a nova presidente do Grupo Amaral, e Alaorzinho se desespera. Naiane se incomoda ao encontrar pertences de Agrado na casa de João Raul. Cinara e Palhares se envolvem novamente. Irene desconfia do comportamento de Walmir.



Agrado se irrita ao receber um suposto recado de João Raul, e decide responder ao cantor. João Raul procura Agrado. Alaor e Alaorzinho flagram Ronei e Zilá.



Sábado - Não haverá exibição.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa compartilha sua preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Ademir menciona para Dora que sabe como afastar Pedro do processo de Adriana.



Elisa vai para o sítio de Enéas com Mau Mau. Carmita incentiva Bruna a sair com Tiago. Adriana e Otoniel vão para o sítio a fim de assistir Elisa, que passou mal. Pilar vai à delegacia e diz que Adriana fugiu.



Terça - Pilar fica satisfeita quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva contra Adriana. Otoniel compartilha com Adriana sua preocupação com a falta de diagnóstico médico para Elisa. Tilde comenta com Rosa que percebeu o interesse de Pedro por Adriana.



Adriana é presa, e Otoniel avisa a Pedro. Pedro promete tirar Adriana da prisão. Pedro enfrenta Pilar. Edvaldo acusa Diná de ter empurrado Arthur da varanda por ciúmes. Adriana confronta Pilar.



Quarta - Adriana e Pilar discutem. Pedro sugere a Cléber que se afaste do caso de Adriana. Dora teme que o caso de Adriana distancie Ademir de Pedro. Adriana e Otoniel se preocupam com o estado de saúde de Elisa. Edvaldo acusa Diná pela prisão de Adriana.



Adriana sofre ao ouvir a decisão do Juiz de manter sua prisão preventiva. Pedro promete a Adriana que não desistirá dela. Pilar se sente vitoriosa. Pedro descobre que o Juiz que manteve Adriana presa é amigo de Ademir. Adriana chega desolada ao presídio feminino.



Quinta - Pedro acusa o pai de ter influenciado a decisão do Juiz. Dora comenta com Fábia sobre sua intenção em assumir a administração da escola de dança que era da família. Cléber conta a Pedro que Diná era apaixonada por Arthur. Pedro pede informações a Adriana sobre Diná.



Ademir diz a André que torce para o sobrinho voltar logo ao Brasil para ajudá-lo a resolver sua relação com Pedro. Pedro e Cléber se preparam para o julgamento de Adriana. Ulisses conta a Pilar que prejudicou a empresa ao voltar a apostar e pede ajuda à irmã para não falir.



Pilar não gosta de saber que Tiago foi designado pelo Juiz como inventariante. Ademir arma para que Pedro seja afastado do caso de Adriana. Adriana se aflige ao saber que Pedro não poderá defendê-la.



Sexta - Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação, e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento.



Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir, por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.



Sábado - Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela.



Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir, e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom.



Brigitte é retirada da sala do tribunal, a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana e promete não desistir da fisioterapeuta.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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