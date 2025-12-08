Confira os resumos das novelas da semana (8/12 a 13/12)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Dita comemora a confirmação da falsa gravidez de Zulma e afirma a Candinho que nada irá separá-los. Cunegundes anuncia que deseja comprar o sítio de Candinho. Francine pede segredo a Mirtes sobre sua viagem. Haydée desconfia de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe.
Celso convida Tamires para jantar. Ernesto e Simbá se entendem. Olímpia se revolta contra Lúcio e decide pedir ajuda a Ernesto. Dirce comunica a Estela que Anabela não está mais indo à escola. Simbá e Ernesto maltratam Anabela. Lauro pede Sônia em casamento. Ainda em coma, Candinho tem uma visão com Anastácia.
Terça - Candinho se emociona ao encontrar sua mãe Anastácia. Sônia promete pensar na proposta de Lauro e Tobias sobre seu bebê. Sandra pensa em se apossar de Policarpo. Anastácia sugere que Candinho se despeça das pessoas que ama. Dita sente quando Candinho fala com ela em sonho.
Cunegundes pede que Asdrúbal lhe diga o preço do sítio. Francine se insinua para Zé dos Porcos. Jocasta tenta abraçar Quinzinho. Celso sai com Tamires e encontra Túlio com Estela. Sônia conta a Quincas que está grávida dele. Túlio e Estela se beijam. Anastácia revela a Candinho que Samir é seu filho.
Leia também
• Novela vertical: formato estreia nesta terça (25) nas redes sociais da TV Globo
• "Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo, vai ao ar em janeiro de 2026
• Miguel Falabella e Fernanda Vasconcellos voltam às novelas em 'Três Graças'; conheça os personagens
Quarta - Candinho afirma a Anastácia que precisa viver com Samir, e pede ajuda à mãe para se recuperar. Cunegundes aprecia o show de Maria Divina no dancing. Estela confessa a Dita que beijou Túlio. Carmem alerta Zulma sobre uma futura mudança em sua vida, envolvendo Samir.
Ernesto anuncia que o programa de Olímpia entrará no ar na rádio. Dita se assusta ao não encontrar Candinho em seu leito. Anabela sofre e pede ajuda a Estela para encontrar sua turma. Cunegundes propõe se tornar sócia de Tamires no dancing. Sandra pede uma reunião com Araújo. Candinho encontra Samir.
Quinta - Candinho diz a Samir que precisa contar algo ao menino, mas acaba desmaiando. Asdrúbal socorre Candinho. Dirce se nega a ajudar Estela com Anabela. Candinho desperta nos braços de Dita, e afirma que precisa falar com Samir. Celso exige que Sandra desista de comprar a fábrica de Candinho.
Estela diz a Túlio que deseja se casar com Celso. Zulma vai atrás de Candinho e Samir na mansão. Na Casa dos Anjos, Candinho revela a Samir que é seu pai.
Sexta - Candinho e Samir se abraçam emocionados com o reencontro. Dita expulsa Zulma da mansão de Candinho. Candinho confronta Ernesto. Margarida revela a Lúcio que é Adamo Angel. Sônia diz a Quincas que pensa em aceitar a proposta de Lauro em assumir seu filho.
Todos na mansão comemoram o reencontro de Candinho e Samir. Quincas afirma a Lauro que não aceitará seu casamento com Sônia. Tamires anuncia que Cunegundes se tornou sócia do dancing. Jocasta decide fazer uma simpatia para que Quinzinho e Zé dos Porcos se apaixonem por ela e Francine.
Estela confessa a Celso que beijou Túlio. Sandra passa mal e é acudida por Túlio. Candinho explica a Dita que foi Anastácia quem lhe contou sobre Samir.
Sábado - Estela pede que Celso marque o casamento dos dois. Sandra tenta se aproximar de Túlio. Zulma garante a Zenaide que irá recuperar a guarda de Samir. Sandra descobre a paixão de Túlio por Estela, e comenta com Ernesto que pode usar o fato contra Celso.
Lúcio, Manoela e Margarida se revoltam contra o novo programa de Olímpia na rádio. Zulma impede que Zenaide se encontre com Asdrúbal. Pombinha conhece Maria Divina. Túlio se declara para Estela, e Celso o confronta.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Jaques afirma que Danilo está envolvido em seus crimes. Todos se surpreendem quando Bárbara perde sua luta. Renata acredita que Bárbara entregou a luta. Marlon pede Leo em namoro. Sofia diz para Leo e Samuel que gosta dos dois juntos.
Davi cuida de Bárbara, que acaba exagerando na bebida. Danilo segue Jaques e descobre que Filipa está internada em uma clínica psiquiátrica. Samuel conta a Ayla que está com Vivian. Danilo liga para Nina.
Terça - Nina diz a Yonã que precisa voltar para casa. Danilo revela a Manuel, Leo e Marlon que foi cúmplice no assassinato de Abel e afirma que deseja confessar seus crimes à polícia. Leo pensa em como tirar Filipa da clínica. Leo conta a Samuel que Danilo tem a prova do crime de Jaques contra Abel.
Nina consegue tirar Filipa da clínica, com a ajuda de Samuel e Vivian. Bárbara trata Davi com carinho. Danilo se entrega para a polícia.
Quarta - A delegada Valquíria emite a ordem de prisão preventiva contra Jaques. Danilo pede que Marlon cuide de sua família. Jaques se despede de Rosa, Davi e Ayla, sem que percebam. Samuel tenta impedir Jaques de fugir, mas o empresário consegue escapar.
Valquíria mobiliza equipe para capturar Jaques. Yuri assume o caso de Danilo e tranquiliza Manuel. Kami e Pam apoiam Filipa e Nina. Samuel revela a Davi que Jaques está sendo procurado pelo assassinato de Abel.
Quinta - Davi se desespera com a notícia sobre Jaques e é amparado por Samuel. Walquíria rastreia Jaques, que é agredido pelo motoqueiro que o ajudou a fugir. Samuel, Ayla e Davi contam a Rosa sobre o crime de Jaques contra Abel. Davi pede aos irmãos para ficar sozinho.
Leo conta a Filipa que Danilo se entregou à polícia e negou a ajuda de um advogado. Filipa convence Danilo a aceitar a ajuda de Yuri. Tânia encontra Jaques, que se apresenta tocando violão em um bar.
Sexta - Tânia explica a Jaques como se livrou de Vanderson e chegou até ele. Walquíria lamenta não ter encontrado Jaques e revela a Samuel que a polícia achou o corpo de Vanderson. Sofia sofre com o fim de suas férias e o retorno para a mansão. Leo orienta Érika, nova babá de Sofia.
Hudson avisa a Padre Paulo sobre a morte de Vanderson e comenta com Demétrio que pensa em tirar proveito do fato. Marlon conhece Cabo Lopez, sua nova parceira de trabalho na polícia. Marlon e Leo começam na faculdade juntos e declaram seu amor um pelo outro. Hudson revela a Ellen que Vanderson morreu e que Sofia é acionista da Boaz.
Sábado - Ellen sofre ao pensar em Sofia e em como mentiu para todos. Hudson tenta convencer Ellen a voltar para o Rio de Janeiro. Padre Paulo e Ellen conversam sobre Sofia. Denise comenta com Leo sobre a tristeza de Davi e Rosa.
Danilo faz melhorias na padaria de Manuel. Tânia humilha Jaques. Nascem os bebês de Ayla, Gisele, Caco e Breno. Hudson confessa seus planos a Demétrio. Ellen, Hudson e Igor chegam ao Rio de Janeiro.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Jairo estranha o interesse de Juquinha pelo inquérito da morte de Rogério. Joaquim ampara Lígia ao vê-la desmaiar e liga para Gerluce avisando do ocorrido. Viviane chega para acudir Lígia e sente que ainda existe certo clima entre ela e Joaquim. Lígia se emociona com a visita de Josefa na clínica e passa mal.
Gerluce teme quando José Maria avisa que Lígia deverá ser transferida para o hospital. Ferette decide esvaziar as esculturas e enviar o dinheiro para o paraíso fiscal. Misael insiste em afirmar para Joaquim que o amigo ainda gosta de Lígia. Lígia recebe alta do hospital.
Samira se nega a ajudar Joélly. Joélly enfrenta o grupo de meninas da escola, ameaçando denunciá-las à polícia. Gerluce comemora ao saber que Joélly voltará à escola, mas nota que a filha está diferente.
Terça - Samira e Edilberto conversam sobre a situação de Raul e Joélly. Pastor Albérico pensa em Lígia. Josefa acorda sobressaltada ao ver Rogério. Josefa se depara com Helga e percebe que estava sonhando com Rogério. Joaquim dá a entender a Junior que pensa em roubar As Três Graças sozinho.
Célio estranha a presença de Joaquim em frente à casa de Arminda. Lorena revela a Juquinha que Zenilda teve a impressão de ter visto Rogério na rua. Misael exige que Joaquim peça desculpas a Gerluce.
Quarta - Macedo apresenta Angélico a Ferette e explica seu plano para observar José Maria. João Rubens e Kasper deixam claro a Feliciano seu interesse na escultura As Três Graças, e apresentam suas condições de compra. Gerluce confronta Joaquim sobre o que ele fazia na porta de seu trabalho.
Joaquim diz a Gerluce que foi fazer o reconhecimento do local. Joaquim e Gerluce trocam acusações. Bagdá e seu bando abordam Angélico, querendo saber o que ele faz na Chacrinha. Ferette fica perplexo ao ver Lorena e Juquinha dentro de um carro.
Quinta - Edilberto salva Angélico de ser morto pelo bando de Bagdá. Gerluce leva Joélly para conhecer Jorginho, e deixa pai e filha conversando. Jorginho abre seu coração para Joélly e conta à filha todos os males que fez a Gerluce. Joélly afirma para Jorginho que a mãe tem razão ao dizer que não lhe quer por perto.
Jorginho chora com a reação de Joélly. Joélly demonstra a Kellen que não acredita no arrependimento de Jorginho. Joélly se emociona ao sentir o bebê mexer em sua barriga, e diz a Raul que ele precisa arranjar um emprego. Jorginho fica sabendo por Kellen que Joélly e Raul correm risco com a presença de Bagdá.
Sexta - Angélico se consulta com José Maria para sondar sobre os remédios, mas o médico não dá nenhuma informação. Bagdá se sente pressionado por Jorginho a liberar Raul para andar livre na Chacrinha. Joélly reage com hostilidade à boa intenção de Jorginho em livrar Raul das ameaças de Bagdá.
Leonardo aborda Viviane e os dois conversam. Zenilda se preocupa com Leonardo ao notar o filho atormentado. Claudia comenta com Diniz que voltará quando chegar a hora de desmascarar Ferette e Arminda. João Rubens anota o nome de Ferette como um possível comprador da estátua As Três Graças.
Juquinha fica apreensiva em uma conversa com Jairo sobre Lorena ser filha de Ferette. Lorena e Leonardo conversam sobre suas paixões. Lorena faz questão de conhecer Viviane, que estranha as boas intenções da irmã de Leonardo.
Sábado - Angélico tira fotos de Lorena e Leonardo na Chacrinha. Ferette pressiona os filhos a dizerem o que foram fazer na Chacrinha. Lorena diz ao pai que ela e Leonardo têm interesse nos bens da família.
Ferette vai a farmácia falar com Viviane, que comenta com Gerluce que ficou perturbada com a presença dele. Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Júnior se preparam para colocar o plano da expropriação da estátua em execução.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.