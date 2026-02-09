A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Segunda - Candinho, Samir, Dita e Joaquim fogem para o Rio de Janeiro. Estela agride a Baronesa/Sandra. Zulma descobre que Candinho fugiu com Samir e o denuncia para o delegado. Araújo revela a Haydée as condições de Janete para interromper o processo contra a irmã.



Estela conta a Celso que a Baronesa/Sandra a agrediu, quando Túlio flagra os dois juntos novamente. Zulma deduz que Candinho fugiu com Samir para o Rio de Janeiro. Lourival pede ajuda a Lúcio para preservar Doris River. Dita avista a polícia na estrada e Candinho teme que Zulma o tenha encontrado.



Terça - Candinho e Dita conseguem despistar a polícia e chegam ao Rio de Janeiro com Samir e Joaquim. Tamires, Mirtes e Cunegundes anunciam na rádio a estreia de seu musical. Lúcio e Lauro têm uma ideia para combater o preconceito de Olímpia e Ernesto. Asdrúbal, Celso e Araújo vendem a fábrica para a Baronesa/Sandra. Anabela declara seu amor de filha para Estela.



Quincas comenta com Manoela seus planos de voltar a estudar. Estela ameaça seu casamento com Túlio, caso o rapaz não mude seu comportamento. Zulma consegue um mandado para a busca e apreensão de Samir.



Quarta - Zulma decide ir com o delegado para o Rio de Janeiro atrás de Samir e Zenaide e as crianças tentam impedi-la. Lourival tenta se declarar para Dita, que despista o empresário. Ernesto e a Baronesa/Sandra afirmam que são os novos tutores de Policarpo e Candinho pressente algo de errado envolvendo o amigo.



Anacleto diz a Cunegundes e Quinzinho que deseja comprar o sítio para morar com Jocasta. Zé dos Porcos sonha com seu filho e Maria Divina se preocupa com o exame de fertilidade do marido. Carneiro e Medeia chegam para a estreia do musical de Cunegundes. Zulma e o delegado se encaminham para o Rio de Janeiro.



Quinta - Candinho e Dita prometem construir uma família feliz. Medeia desmente o roteiro do musical de Cunegundes, que sofre com a atitude da cunhada. Zulma descobre o paradeiro de Candinho e Dita. Anabela volta para a escola. Túlio consulta Padre Lucas sobre seu casamento com Estela.



Sandra afirma que Araújo será funcionário de Olga na fábrica. Tamires anuncia que nenhum ingresso foi vendido para o musical de Cunegundes. Celso descobre que Policarpo ficará preso em uma jaula na fábrica. Dita é presa por subtração de menor e o delegado devolve Samir a Zulma.



Sexta - Candinho e Joaquim avistam o carro da polícia levando Dita e Samir. Celso se recusa a trabalhar na fábrica de Sandra e Ernesto. Maria Divina e Zé dos Porcos descobrem que ele não pode ter filhos biológicos. Cunegundes decide voltar para o sítio. Ao cumprir a ordem judicial de Janete, Haydée aproveita para revelar sua história na rádio.



Sabiá consegue provas contra Ernesto no crime contra Estela. Zé dos Porcos deixa o sítio. As crianças acolhem Samir, que volta para a Casa dos Anjos com Zulma. Lourival se desespera com a ausência de Doris/Dita na primeira apresentação de sua turnê. Candinho descobre que Policarpo foi embora.



Sábado - Candinho se desespera com a ausência de Policarpo e Asdrúbal o conforta. Candinho convoca Araújo para tirar Dita da cadeia. Quincas acolhe Joaquim. Lauro conta a Tobias seu plano com Lúcio para desbancar Ernesto e Olímpia. Candinho vai até a mansão de Ernesto tentar resgatar Policarpo. Maria Divina afirma que deseja ficar com Zé dos Porcos mesmo sem filhos. Lourival visita Dita na cadeia. Sandra confronta Candinho.

Resumo: Coração Acelerado

Segunda - Zilá procura por Alaorzinho na casa de Eliomar. Agrado afirma a Janete que precisa de um tempo para perdoar a mãe. Alaorzinho pressiona Ronei e Bara sobre negócios. Leandro pede uma carona a Agrado para Goiânia. Naiane arma para João Raul e o avião em que estão simula um pouso de emergência na fazenda do avô da menina. Janete sugere criar uma cooperativa com Nora e Cinara ouve.



Terça - Leandro assiste ao show de Agrado. João Raul percebe que Naiane armou para ficar sozinha com ele. Agrado estranha ao não conseguir contato com João Raul. Eduarda lamenta que Ronei não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier. Eliomar confronta Zilá. Malvino exige que Janete deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia.



Quarta - Agrado tenta interromper a briga entre Xavier e Leandro. Janete garante a Malvino que não tem medo de Zilá. Zilá afirma a Eliomar que seguirá com o pedido para sua interdição. Agrado acompanha Leandro no hospital, enquanto João Raul cuida de Naiane na cabana. Leandro confessa a Agrado que tem um segredo.



Zilá desabafa com Cinara sobre Jean Carlos. Ronei pede que Bara quite a dívida de Walmir com Adilson. Luan se aproxima de Eduarda. Naiane promete a João Raul parar de provocar Agrado nas redes sociais. Janete propõe criar uma cooperativa com as artesãs. Xavier alerta Zilá sobre a investigação sobre Soraia.



Quinta - Alaorzinho decide rescindir o contrato com a empresa de Ronei. Xavier conta a Zilá que foi procurado por Leandro. Eduarda se encanta por Leandro. Alaorzinho usa o programa de Talita para pressionar Ronei, que se desespera com os maus resultados de sua empresa. Cinara faz um perfil falso em uma rede social para se aproximar de Alaor. Zilá anuncia que conseguiu a interdição de Eliomar na Justiça. João Raul e Agrado declaram seu amor.



Sexta - João Raul discute com Walmir sobre o contrato com Ronei. Zilá sabota mais uma vez a água de Alaorzinho, que novamente sai à procura de Janete. Vilma comenta com Agenor que Zilá precisa saber que Alaorzinho visitou Janete. Luan tenta se aproximar de Eduarda, que pensa em Leandro. Zilá confronta Alaorzinho sobre sua procura por Janete. Xavier confessa seu crime a Leandro.



Sábado - Leandro desabafa com Agrado. Leandro explica sua situação para Alaor e sua família, a fim de conseguir o dinheiro para o tratamento de Júlia. Ronei aconselha Eduarda sobre sua voz. Nora pede que Eliomar guarde seu livro de ervas. Alaor procura Leandro para reparação. Janete pede para conversar com Alaorzinho.

Resumo: Três Graças

Segunda - Gerluce teme o questionamento de Paulinho, e pede ajuda a Lígia. Consuelo explica ao delegado Fausto a origem de seu dinheiro. Misael avisa a Joaquim e Júnior que Consuelo foi presa. Ferette manda Fausto soltar Consuelo e seguir a moça. Ferette descobre que Gerluce tentou fazer uma denúncia anônima na delegacia.



Zenilda fica sabendo por José Maria que os remédios da fundação são falsos. Zenilda afirma a Xênica e a José Maria que irá até o fim para descobrir a verdade sobre Ferette e a Fundação. Gerluce agradece Jorginho por ter salvado sua filha. Paulinho está disposto a seguir seu dever de policial colocando em risco seu namoro com Gerluce. Zenilda flagra Ferette e Arminda em sua cama.



Terça - Zenilda confronta Ferette e Arminda. Consuelo garante a Misael que não falará nada para a polícia. Ferette se nega a deixar sua casa. Arminda celebra a decisão de Zenilda de abandonar a casa, apoiada por Lorena e Leonardo. Xênica aceita a proposta de Rogério de fornecer informações sobre tudo o que acontece na Fundação.



Viviane questiona Leonardo sobre sua omissão diante da distribuição de medicamentos falsos feita pela Fundação. Gerluce fica petrificada ao ser convocada por Paulinho para prestar esclarecimentos na delegacia. Macedo avisa a Ferette que Leonardo e Viviane brigaram. Jairo, Juquinha e Paulinho reagem ao verem Gerluce e Rogério entrando na delegacia.



Quarta - Rogério não fala toda a verdade aos policiais, e inocenta Gerluce. Ferette cai na armação de Xênica e não consegue se desvencilhar do jornalista Téo Pereira, que insiste em publicar sua separação. Gerluce e Paulinho fazem as pazes. Téo Pereira publica a matéria sobre a separação de Ferette e Zenilda.



Edilberto dá dinheiro a Bagdá para garantir a tranquilidade do evento de inauguração de mais uma farmácia na Chacrinha. Lena combina de se encontrar com Joélly, sem que Herculano saiba. Ferette consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo no evento da Chacrinha. Misael mira contra Ferette, na hora em que ele é chamado ao palco por Xênica.



Quinta - Consuelo estranha quando o delegado a liberta, mas vai atrás de Misael para impedir que ele atire em Ferette. Zenilda procura Rogério e se disponibiliza para ser sua advogada. Lena descobre que Raul é pai da filha de Joélly. Samira observa Lena saindo do evento com Joélly e pede ajuda a Edilberto. Lucélia convence Bagdá a roubar o dinheiro dos tios. Ferette e Arminda se surpreendem ao ver Zenilda anunciar a presença de Rogério no palco. Edilberto impede Lena de sair com Joélly. Consuelo aborda Misael no exato momento em que ele atira em direção ao palco.



Sexta - Misael percebe que a pessoa atingida não morreu e é forçado a sair do local por Consuelo e Gilmar. José Maria se vê obrigado a cuidar do ferimento leve de Ferette por conta do tiro disparado por Misael. Samira repreende Lena. Ferette readmite José Maria. Consuelo aproveita a distração de Misael e o desarma. Misael beija Consuelo para disfarçar quando a polícia chega. Leonardo procura Viviane.



Sábado - Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da Chacrinha. Arminda dá entrevista para Téo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu.



Kasper vai atrás de Júnior e acaba encontrando As Três Graças no ferro-velho de Joaquim. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferette e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. Arminda se depara com Rogério em seu quarto.

