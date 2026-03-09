Confira os resumos das novelas da semana (9/03 a 14/03)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Ernesto despista Candinho sobre a vida de Sandra. Lourival se preocupa com a confirmação da gravidez de Dita. Haydée percebe que Candinho não está feliz com o casamento com Zulma. No sítio, Maroca e Aladim se divertem com sua nova família.



Rosalinda envia um presente a Cunegundes, que se emociona. Candinho pede que Lúcio cuide de Dita, Joaquim e Manoela. Zenaide nota a aproximação entre Haydée e Jasmin. Ernesto afirma a Sandra que confessará seus crimes e contará a todos que ela está viva. Zulma tenta extorquir Lauro e Tobias pela adoção de Felícia.



Celso revela a Estela que sempre soube que Samir era filho de Candinho. As crianças fogem da Casa dos Anjos para gravar uma música com Dita e Candinho. Sandra envenena Ernesto.

Terça - Sandra pede perdão a Ernesto, enquanto o observa desfalecer. Zulma afirma que seu casamento com Candinho será imediato. Ernesto consegue pedir ajuda ao delegado. Sandra acredita que tenha tirado a vida de Ernesto e desabafa com Olga. Lourival se oferece para casar com Dita e criar seu bebê.



Túlio e Estela socorrem Ernesto no hospital. Manoela conta para Dita que irá se formar como atriz de teatro. Celso confessa a Asdrúbal que sabia da identidade de Samir. Sandra se desespera ao saber que Ernesto está vivo. Ernesto garante a Estela que confessará todos os seus crimes. Lourival se declara para Dita. Chega o dia do casamento de Candinho e Zulma.



Quarta - Celso interrompe o casamento de Zulma e Candinho e faz uma revelação. Dita afirma a Lourival que ama Candinho. Zulma foge da igreja com Samir e acaba sofrendo um acidente. Anabela descobre que Ernesto é seu pai. Celso anuncia que irá se entregar por seus crimes e Dita reage.



Lourival sugere a Tamires que Dita se apresente para encerrar as atividades do dancing. Quinzinho volta para o sítio de Cunegundes. Túlio se despede de Estela. Zenaide e as crianças sofrem pelo estado de Zulma.



Quinta - A emissora não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.



Sexta - A emissora não divulgará o resumo do último capítulo.



Sábado - Reprise do último capítulo.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - João Raul propõe adiantar o casamento com Agrado. Passam-se algumas semanas. João Raul vê Agrado vestida de noiva, sem querer. Janete tem um mau pressentimento. Talita se esconde para flagrar os movimentos de Agrado e João Raul. Laurinha descobre que Esteban é o Benedito Boaventura.



Naiane se desespera ao ver a foto de Agrado vestida de noiva. Agrado encontra Leandro no aeroporto e é flagrada com o rapaz. Janete e suas amigas comemoram o sucesso das Marias do Caturama. João Raul sente ciúmes de Agrado com Leandro. Palhares convence Janete a cantar em seu programa e Alaorzinho ouve. Naiane procura Ronei para falar de João Raul.



Terça - Naiane, Ronei e Talita armam contra Agrado, eles reconhecem Leandro. Naiane descobre a ligação de Leandro com o grupo empresarial de sua família. João Raul conversa com Walmir. Aconselhada por Zuzu, Janete decide dar uma chance ao romance com Palhares. Zeca contrata Eduarda para uma temporada de apresentações em seu bar. Cinara reage com despeito à união de Marcela e Alaor. Alaorzinho desconfia quando Zilá e Naiane concluem que Leandro e Agrado estão tramando contra sua família. João Raul confronta Agrado sobre sua ligação com Leandro.



Quarta - João Raul vê uma gravação do beijo entre Leandro e Agrado e rompe com a namorada. João Raul sofre um acidente de carro. Ronei e Walmir vão ao hospital em que João Raul está. Janete e Eduarda apoiam Agrado. Wesley propõe empresariar Eduarda e Luan comemora. Naiane se preocupa com o estado de João Raul. Agrado tem um sonho com Eduarda.



Quinta - Agrado decide focar na sua carreira. Cinara se desespera quando Alaor apresenta Marcela como sua namorada. João Raul afirma a Luan que agora irá focar em sua carreira. Agrado e Janete sofrem uma retaliação das fãs de João Raul.



Janete defende a filha. Eduarda comemora com Luan a assinatura de um contrato de show em Goiânia. Palhares apoia Janete e Agrado. Alaor aconselha Alaorzinho a esquecer Janete de vez.



Sexta - Palhares acolhe Agrado. Nora teme não poder mais realizar seus atendimentos sem seu livro. Eduarda furta Zeca para adiantar um dinheiro a Wesley a fim de realizar seu suposto show. Ronei e Walmir gostam de ver João Raul falando com Flavinha.



Eduarda convida Agrado para cantar no bar. Zeca encontra seu bar destruído e descobre que pegaram seu dinheiro. Tom termina a parceria profissional com Agrado.

Sábado - Janete expulsa Tom de sua casa para defender Agrado. Zeca afirma que chamará a polícia. Eduarda vai para Goiânia.



Agrado se desespera com a reação das fãs de João Raul. Eduarda se dá conta de que caiu no golpe de Wesley. Zilá fala mal de Janete e Agrado para Alaorzinho. Alaorzinho confronta Janete. Naiane se aproxima de João Raul.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Arminda disfarça quando Paulinho lhe pergunta sobre a Casa de Farinha. Kasper revela a Stéphane que existe uma maldição acerca da escultura das Três Graças. Bagdá não conta a Lucélia sobre seu acordo com Kasper.



Jairo pergunta a Arminda qual seria o interesse de Rogério em roubar uma escultura que já era dele. Leonardo flagra Viviane no bar com Angélico. Paulinho decide convocar Ferette para depor sobre a denúncia de Arminda.



Gerluce avisa a Paulinho que irá depor na delegacia sobre o que sabe da fabricação de remédios falsos. Ferette fica irritado ao saber que Lorena virou garçonete de um bar. Paulinho indaga Ferette sobre a Casa de Farinha.



Terça - Paulinho, Juquinha e Jairo tentam driblar o cinismo de Ferette. Gerluce revela a Zenilda que foi ela quem planejou o roubo das Três Graças. Júnior desconfia de que Kasper e Bagdá possam estar mancomunados. Bagdá expulsa Lucélia de sua casa.



Vandílson se coloca à disposição de Lucélia. Paulinho entrega uma intimação a Gerluce para depor sobre o sumiço das Três Graças. Júnior pergunta a Kasper se ele mandou Bagdá ao ferro-velho, atrás das Três Graças. Gerluce chega à delegacia para depor.



Quarta - Zenilda tenta conter Gerluce durante seu depoimento. Ferette comunica a Luciano que ele assumirá a farmácia da Chacrinha no lugar de Viviane. A delegada Marisa prende Viviane em flagrante. Leonardo acusa Ferette de ter armado a prisão de Viviane e se declara como inimigo do pai.



Zenilda decide impetrar um habeas corpus para Viviane. Josefa avisa a Gerluce e a Rogério que foi convocada a depor sobre o caso das Três Graças. Júnior avisa a Joaquim e Misael que acha que foi Kasper quem mandou Bagdá ao ferro-velho. Viviane não gosta da presença de Leonardo na delegacia e culpa o ex-namorado por sua prisão.



Quinta - Leonardo e Angélico discutem e Viviane recebe o apoio de Zenilda. Lígia reage ao saber por Kellen da prisão de Viviane. Joaquim sugere que Júnior passe um tempo na galeria com Maggye para poder vigiar Kasper.



Ao ver a bala de revólver que atingiu Bagdá, Kasper intriga o bandido quando afirma que o tiro que levou parece ter saído da arma de um civil. Vandílson avisa a Lucélia que Kasper está com Bagdá. Paulinho questiona Gerluce se ela não sabia que Consuelo estava comprando remédios com as receitas fornecidas por Viviane.



Sexta - Gerluce despista Paulinho. Arminda marca encontro com Joaquim no ferro-velho. Zenilda sente orgulho de Leonardo quando o filho se dispõe a ajudar o grupo de Rogério a acabar com Ferette. Arminda coloca Ferette para dormir com um sonífero dado por Helga.



Júnior aceita passar alguns dias na casa de Maggye. Kasper fica assustado quando é convocado por Juquinha a depor sobre o roubo das Três Graças. Lucélia pede uma arma para Vandílson. Misael e Gilmar se enfrentam, quando o primeiro flagra o motorista na casa de Júnior com Consuelo.



Arminda coloca sonífero na bebida de Joaquim, vasculha o ferro-velho e acaba se deparando com As Três Graças.



Sábado - Arminda deixa o ferro-velho prometendo voltar. João Rubens demonstra cada vez mais estranheza com o comportamento de Kasper. Joaquim percebe que foi dopado por Arminda ao constatar que as Três Graças sumiram.



Gerluce tranquiliza Viviane. Os policiais notam diferenças nos depoimentos de Kasper e João Rubens. Juquinha encontra um fio de cabelo grisalho na máscara de Kasper. Josefa finge falta de memória em seu depoimento. Bagdá fica maravilhado ao ver o cartaz de sua exposição. Josefa confronta Arminda.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



Veja também