A- A+

NOVELAS Confira os resumos das novelas da semana (28/09 a 03/10) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos próximos capítulos de "Por Você" e "Quem Ama Cuida"

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Mirinho afirma a Graça e Ana Maria que ele tocará os negócios de Casemiro. Ana Maria não gosta da atitude de Mirinho e diz a Graça que a vontade de Casemiro deveria ser respeitada. Tonho se preocupa com o destino do engenho.

José escreve para Teresa a caminho de Batanga. Binta e Jawari pressionam Campbell por um novo acordo com Batanga. Januário se declara para Ana Maria. Alika permite que Omar arranje novamente os preparativos para sua viagem.

Mirinho anuncia a Tonho que venderá o engenho. Tonho garante a Dona Menina, Januário e os demais que não ficarão sem terra. Niara tem alta do hospital. Um homem armado entra no armazém de Miguel, que acaba provocando um acidente.

Terça - Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação e Salma teme por seu pai. Miguel é detido e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar.

Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.

Quarta - Jendal chega a Recife. Alika tem um pesadelo com Jendal. Fátima se desespera por Fuad ter recusado Salma como esposa. Após destratos de Graça e Virgínia, Mundica decide deixar o engenho. Miguel pede perdão a Salma, que garante ao pai que ele não deve se preocupar com a rejeição de Fuad a seu casamento.

Alika insinua a Omar que Salma está livre para viver um novo amor. Omar se declara para Salma. Jendal encontra Malungo no hotel. Alika e Tonho confessam sua paixão. Sebastião nega um emprego para Mundica na prefeitura e Alika/Lúcia ajuda a moça. José chega a Batanga e encontra Chinua. Jendal atira Malungo de um penhasco.

Quinta - Jendal planeja sua ida a Barro Preto. Alika/Lúcia e Teresa contratam Mundica para trabalhar no ateliê. Chinua confessa a José que teme as atitudes de Jendal. Niara/Vera se despede de Ana Maria e das crianças da escola. Omar se oferece para arcar com os custos do advogado e libertar Miguel da prisão.

Binta propõe um acordo a Campbell e exige o apoio de Pascoal. José tem um sonho com Cayman. Alika/Lúcia repreende a insistência de Mirinho em se aproximar dela. Onildo anuncia a Niara que seguirá com ela para Batanga. Jendal envia telegrama a Virgínia, anunciando o dia de sua chegada em Barro Preto.

Sexta - Jendal avisa a Virgínia que espera ser bem recebido. Tonho e Alika se amam. Chinua apresenta José/Zambi a Akin e Ladisa. Marta revela a Diógenes que Mirinho é apaixonado por Alika/Lúcia. Mirinho diz a Graça e Virgínia que intenciona se mudar com as duas para São Paulo. Viriato confronta Claudina sobre os falsos milagres de Veneranda.

Chinua implora para que Campbell o ajude a falar com Kênia. Chinua conta a Kênia que José/Zambi libertará a princesa e Dumi com a ajuda de Omar. Sebastião entrega a Virgínia o telegrama que anuncia a chegada de Jendal.

Sábado - Virgínia exige que Sebastião a acompanhe na recepção a Jendal. Teresa teme a separação de José. Niara e Alika a confortam. Nilo e Januário se preocupam com o retorno insuficiente da colheita nas terras de Tonho. Omar confirma que os minérios encontrados nas terras de Tonho são valiosos e propõe sociedade ao ex-rival.

Omar comunica a Fátima sua intenção de namorar Salma. Tonho revela a Alika a descoberta em suas terras e seus planos para o futuro dos dois. Gamba confidencia a Dumi sobre o retorno de José/Zambi. José se encontra com a rainha Menemi. Fátima contraria Miguel e autoriza o namoro de Salma e Omar. Virgínia se prepara para receber Jendal.

Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Zé descobre que Juarez foi o responsável pelo acidente de Bela e Juli e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli e Bela e as crianças a agradecem. Leandra afirma a Vanessa que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela.

Peixe conversa com Gabriel e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos. Leandra se aconselha com Pérola. Hanna se irrita com a cobrança de Sílvia na aula de balé. Toy conta a Maike que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen à feira.

Ela monta uma barraca para vender roupa. Melinda propõe que Próspero e Clemente integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.

Terça - Juarez se desespera ao constatar a morte de Zé e descarta a arma. Glorinha acredita que Ítalo esteja interessado em Hanna. Iara conta a Juarez que o assassino de Juli está preso. Leandra comunica a Gabriel que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas acalma Samuca durante uma crise e Bela se encanta.

Toy se irrita com a barraca de Suelen na feira. Peixe e Dalila escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola durante um almoço e Leandra aprova. Junqueira e Vanessa anunciam Leandra como nova conselheira e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.

Quarta - Vanessa assume a presidência do hospital e Pérola se decepciona com a filha. Dalila comemora a reconciliação de Iara e Juarez. Gabriel pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra contra Bela. Ricardo apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa.

Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor é rude com Leandra. Próspero e Clemente disputam a atenção de Melinda. Toy faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe volta para a casa de Bela e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira juntos.

Quinta - Vanessa tenta se explicar para Gabriel, que confronta Junqueira sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha é excluída por suas amigas da escola. Lucas chama Margô para um café. Lia registra o comportamento diferente de Samuca. Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia convida Margô para uma aula de balé.

Hanna e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola para sair. Vanessa planeja tirar Bela da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara descobrem que Juli fez contato com Aroldo antes de seu acidente.

Sexta - Sem avisar as crianças, Bela decide procurar por Aroldo com as pistas deixadas por Juli. Peixe desconfia de Vanessa. Lucas e Bela fazem um jantar para as crianças e Peixe e Glorinha falam sobre seu pai. Iara e Juarez planejam sua festa de renovação de votos.

Toy acolhe Próspero, que sente falta de Augusta. Vanessa assina os papéis do divórcio, mas insiste que ainda ama Gabriel. Toy pergunta a Juarez sobre Zé. Hanna enfrenta Sílvia. Maike ajuda Suelen, que fica encantada. Glorinha flagra Peixe e Dalila se beijando. Bela e Iara vão atrás de Aroldo.

Sábado - Bela e Iara encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo que, sem saber de seu paradeiro, diz que elas deveriam desistir de procurá-lo. Gabriel abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital e Vanessa ameaça seu cargo jurídico na instituição.

Bela agradece a Gabriel por ter acolhido Peixe. Glorinha desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades. Bela conta a Lucas sobre sua procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão de aula e Lucas confronta um dos integrantes do movimento do crime do local. Lucas é cercado por uma quadrilha.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Pilar manda Tom descobrir como Adriana conseguiu dinheiro para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Pilar e Adriana se enfrentam. Laurentino teme as atitudes de Mirtes em relação a Nancy. Elenice fica sabendo por Elisa que Adriana ganhou uma herança de Arthur e conta para Tom ao ser confrontada.

Pilar pede a Ademir para anular a doação que o irmão fez a Adriana. Iuri descobre que Andréa mora de favor no apartamento de uma amiga e conta a Pilar. Nancy defende Adriana das difamações de Silvana. Pedro avisa a Adriana que o desembargador-relator admitiu o processamento da revisão criminal e os dois comemoram. Heitor vê a foto de Adriana em uma matéria.

Terça - César e Bia ficam felizes por Adriana. Fernando lamenta a sintonia entre Felipe e Mau Mau. André diz a Dora que deseja ficar com ela para sempre. Iuri avisa a Pilar que Andréa não tem família e que ela é sustentada pelo ex-marido Joel. Pilar pensa em contratar Joel para o jantar de noivado de Rafael e Andréa. Pedro estranha ao receber um telegrama de alguém misterioso. Pilar procura Tom.

Quarta - Tom aceita uma missão contra Adriana a mando de Pilar. Adriana avisa a Nancy sobre sua intenção de se aliar a Tiago. Tom leva Elenice para jantar e agride um garçom por ciúme. Otoniel descobre que Francesca foi assassinada. Andréa não gosta quando Pilar comunica que organizará seu jantar de noivado com Rafael.

Nancy conta a Tiago que Silvana namorou Laurentino. Rosa fica preocupada com o sumiço de Elenice e Tom. Elenice avisa a Rosa que Tom foi preso e pede à mãe para falar com Cléber. Cléber ajuda Elenice. Carolina não aceita o fato de Fábia ter tirado o dinheiro de Ulisses. Adriana afirma a Nancy que precisa de Tiago a seu lado na joalheria.

Quinta - Adriana pensa em se tornar presidente da joalheria. Fábia fica arrasada quando Lyris afirma que ela nunca apoiou Ulisses. César diz a Bia que o pai não cometeu erro médico. Ulisses não aceita o namoro de Carolina com Patrick. Pedro insinua que Cléber está interessado em Elenice.

Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se deparar com Heitor Brandão.

Sexta - Heitor afirma a Pedro que deseja descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. Pilar avisa a Diná que investigou a vida de Andréa. Rosa mostra a Joel o caderno de receitas de Francesca. Fernando faz insinuações sobre Mau Mau a Felipe. Rosa libera a entrada de Adriana, Nancy e Lyris na casa de Pilar. Silvana acolhe Andréa.

A entrada repentina de Adriana na casa de Pilar, em defesa de Joel, surpreende a todos. Heitor pede a Pedro que não conte a ninguém que está vivo. Pilar expulsa todos de sua casa. Ulisses e Lyris se beijam. Rafael confronta Pilar. Francesca assusta Pilar. Andréa entrega o anel de noivado a Rafael e afirma que os dois precisam de um tempo. Pedro revela a Adriana que Heitor está vivo.

Sábado - Adriana fica surpresa ao saber que Heitor está vivo. Heitor observa Pilar sem ser visto. Silvana pensa na possibilidade de arrumar um emprego para Andréa na joalheria. Andréa pede desculpas a Joel. Adriana conta a Otoniel que Heitor está vivo, como Francesca havia afirmado.

Diná finge não reconhecer Denerval. Fábia gosta do interesse de Ademir por ela. Mau Mau não revela a Felipe que é irmão de Adriana. Ulisses manda Patrick ficar longe de Carolina. Edvaldo nota que falta um castiçal do par da casa de Arthur. Pedro apresenta Heitor a Adriana.

Veja também