Confira os vencedores das principais categorias do Grammy
Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem Melhor Álbum
Confira, a seguir, uma lista com os vencedores nas principais categorias da 68º edição do Grammy, celebrada neste domingo (1), em Los Angeles. O Brasil foi representado por Caetano Veloso e Maria Bethânia que levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global.
O porto-riquenho Bad Bunny conquistou três Grammys, incluindo o histórico Álbum do Ano, concedido pela primeira vez a um trabalho em espanhol, e o rapper americano Kendrick Lamar levou cinco gramofones, incluindo o de Gravação do Ano.
Álbum do Ano
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
Gravação do Ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA
Canção do Ano, reconhecimento a uma composição
"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Melhor Álbum de Música Global
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
Melhor Performance de Música Global
"EoO" - Bad Bunny
Melhor Artista Revelação
Olivia Dean
Melhor Perfomance Solo de Pop
"Messy" - Lola Young
Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo e Ariana Grande
Melhor Álbum Vocal de Pop
"Mayhem" - Lady Gaga
Melhor Álbum de Música Urbana
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
Melhor Álbum de Rap
"GNX" - Kendrick Lamar
Melhor Performance de Rap
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
Melhor Videoclipe
"Anxiety" - Doechii