música Confira os vencedores das principais categorias do Grammy Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem Melhor Álbum

Confira, a seguir, uma lista com os vencedores nas principais categorias da 68º edição do Grammy, celebrada neste domingo (1), em Los Angeles. O Brasil foi representado por Caetano Veloso e Maria Bethânia que levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global.

O porto-riquenho Bad Bunny conquistou três Grammys, incluindo o histórico Álbum do Ano, concedido pela primeira vez a um trabalho em espanhol, e o rapper americano Kendrick Lamar levou cinco gramofones, incluindo o de Gravação do Ano.

Álbum do Ano

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Gravação do Ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção

"Luther" - Kendrick Lamar with SZA

Canção do Ano, reconhecimento a uma composição

"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Melhor Álbum de Música Global

"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

Melhor Performance de Música Global

"EoO" - Bad Bunny

Melhor Artista Revelação

Olivia Dean

Melhor Perfomance Solo de Pop

"Messy" - Lola Young

Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo e Ariana Grande

Melhor Álbum Vocal de Pop

"Mayhem" - Lady Gaga

Melhor Álbum de Música Urbana

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Melhor Álbum de Rap

"GNX" - Kendrick Lamar

Melhor Performance de Rap

"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams

Melhor Videoclipe

"Anxiety" - Doechii

