música

Confira os vencedores das principais categorias do Grammy

Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem Melhor Álbum

Foto: Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Confira, a seguir, uma lista com os vencedores nas principais categorias da 68º edição do Grammy, celebrada neste domingo (1), em Los Angeles. O Brasil foi representado por Caetano Veloso e Maria Bethânia que levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global.

O porto-riquenho Bad Bunny conquistou três Grammys, incluindo o histórico Álbum do Ano, concedido pela primeira vez a um trabalho em espanhol, e o rapper americano Kendrick Lamar levou cinco gramofones, incluindo o de Gravação do Ano.

Álbum do Ano
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Gravação do Ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA

Canção do Ano, reconhecimento a uma composição
"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Melhor Álbum de Música Global
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

Melhor Performance de Música Global
"EoO" - Bad Bunny

Melhor Artista Revelação
Olivia Dean

Melhor Perfomance Solo de Pop
"Messy" - Lola Young

Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo e Ariana Grande

Melhor Álbum Vocal de Pop
"Mayhem" - Lady Gaga

Melhor Álbum de Música Urbana
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny

Melhor Álbum de Rap
"GNX" - Kendrick Lamar

Melhor Performance de Rap
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams

Melhor Videoclipe
"Anxiety" - Doechii

