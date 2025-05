Confira os vencedores do 55ª Troféu Imprensa 2025, premiação do SBT

A- A+

A 55ª edição do Troféu Imprensa, premiação da emissora SBT, foi transmitida neste domingo (4).

Os vencedores das 22 categorias da noite foram anunciados, sendo a primeira vez em que o evento acontece sem a presença de Silvio Santos (1930-2024), fundador da emissora.

O Troféu Imprensa entrega dois prêmios em cada categoria: um resultante da votação do público e outro por votos dos jurados.

Entre o júri, estão presentes nomes como Hugo Gloss, Sonia Abrão, Leo Dias e Kelly Miyashiro.

Ainda foi entregue o Troféu História, destinado a nomes notórios dentro da comunicação brasileira. Nesta edição do Troféu Imprensa, o apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi o homenageado.

Confira a lista de vencedores da 55ª edição do Troféu Imprensa:

- Troféu História: Carlos Alberto de Nóbrega

- Melhor Jornal: SBT Brasil (jurados e internet)

- Melhor Jornalista: César Filho (jurados) e William Bonner (internet)

- Melhor Talk Show ou Programa de Entrevista: Lady Night com Tata Werneck (jurados) e The Noite com Danilo Gentili (internet)

- Melhor Reality: Ilhados Com a Sogra (jurados) e A Fazenda (internet)

- Melhor Reality Culinário: Masterchef (jurados e internet)

- Melhor Programa Jornalístico: Profissão jornalístico (jurados e internet)

- Melhor Game Show: Passa ou Repassa (jurados) e Show do Milhão (internet)

- Melhor Programa de Auditório: Domingão do Huck (jurados) e Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel (internet)

- Melhor Programa Diário: Fofocalizando (jurados) e Mais Você (internet)

- Melhor Apresentadora: Patrícia Abravanel (jurados e internet)

- Melhor Apresentador: Celso Portiolli (jurados e internet)

- Melhor Conteúdo Infantil: Sábado Animado (jurados e internet)

- Melhor Documentário: “Silvio Santos: Vale Mais que Dinheiro” (jurados e internet)

- Melhor Humorista: Tiago Barnabé (jurados e internet)

- Melhor Cantora: Simone Mendes (jurados e internet)

- Melhor Cantor: Jão (jurados e internet)

- Cantor Revelação: Cariúcha (jurados e internet)

- Melhor Música: Glória Groove – “Nosso Primeiro Beijo” (jurados) e Joelma – “Voando pro Pará” (internet)

- Melhor Novela: “No Rancho Fundo” (jurados); “Renascer” (internet)

- Melhor Atriz: Andrea Beltrão (jurados); Sophie Charlotte (internet)

- Melhor Ator: Juan Paiva (jurados); Chay Suede (internet)





