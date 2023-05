A- A+

AGENDA CULTURAL Confira a programação cultural do fim de semana em Recife e na Região Metropolitana Do rock ao forró, passando por teatros, exposições e cinema, programação do fim de semana oferece opções para todos os gostos

CINEMA

Paulo Miklos é protagonista de "O Homem Cordial" | Crédito: Divulgação

"O Homem Cordial"

Sinopse: O Homem Cordial é um filme brasileiro de suspense dirigido por Iberê Carvalho. Na trama, Aurélio Sá (Paulo Miklos) é o vocalista de uma banda de punk rock que tem sido sistematicamente perseguido devido à morte de um policial, na qual ele estaria envolvido.



Apesar das constantes ameaças, Aurélio sempre negou ter qualquer tipo de envolvimento no crime.



Um dia, ao tentar fugir de manifestantes, ele conhece a jornalista Helena (Dandara de Morais), que deseja não apenas ouvir o lado do cantor, mas também contar com sua ajuda para encontrar o pequeno Mateus (Felipe Kenji), um garoto que está desaparecido desde a confusão.

SHOWS E FESTAS

Giliard é uma das atrações do Festival | Crédito: Divulgação

Festival Nacional da Seresta

Com Rosy Aguilar, Jozenaldo (The Voice), Leonardo Sullivan e Gilliard



Quando: Sábado (13), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal (Bairro do Recife)



Acesso gratuito



PC Silva e Marcelo Rangel | Crédito: Reprodução/Instagram

PC Silva e Marcelo Rangel - Show Vida Maneira

Participações especiais Una e Tonfil



Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla



Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Alessandra Leão e Mestre Saponemba | Crédito: Reprodução/Instagram

Alessandra Leão e Mestre Sapopemba



Quando: Sábado (13), 17h

Onde: Casa Estação da Luz



Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla



Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Instagram: @casaestacaodaluz

Dorgival Dantas é uma das atrações do "We Samba" | Crédito: Reprodução/Instagram

We Samba

Com Dorgival Dantas, Baile do Ed, Helton Lima entre outras atrações

Quando: Sábado (13), a partir das 16h

Onde: Sede do We Do



Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Rua das Oficinas, 15, Pina



Crédito: Marcos Hermes

Abril Pro Rock - 30ª Edição

Quando: Sábado (13) e domingo (14), a partir das 17h30

Onde: Clube Português do Recife

Ingressos a partir de R$ 90 no site Clube do Ingresso



Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Instagram: @abrilprorock

Cezzinha é uma das atrações do Forró do Candeeiro

Forró do Candeeiro

Com Cezzinha, Terezinha do Acordeon e Nena Queiroga



Quando: Sábado (13), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna



Ingressos R$ 100 (visitação/show/open bar + open food) no Sympla



Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Informações: 9 9252-4222

Em Canto e Poesia | Crédito: Reprodução/Instagram

Forró Casa Amarela e Encanto & Poesia



Quando: Sábado (13), 21h

Onde: Casbah - Jardim Mourisco



Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla



Rua 27 de janeiro, 7, Carmo, Olinda

Instagram: @casbah_olinda

Tocha é uma das atrações do "Apaixona São Lourenço" | Crédito: Reprodução/Instagram

Apaixona São Lourenço

Com Tayara Andreza, Banda Sentimentos e Tocha, entre outras atrações



Quando: Sábado (13), 21h

Onde: Ginásio de Esportes Pereirão



Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Av. Dr. Pedro Augusto Correia Araújo, 360, Centro, São Lourenço da Mata

Crédito: Reprodução/Instagram



Lançamento do DVD Quintal do Tocha



Quando: Domingo (14), 15h

Onde: Me Confessando Bar



Ingressos R$ 25 no site Bilheteria Digital



Av. Centenário Alberto Santos Dumont, Jordão

Instagram: @botecodomeconfessando

DJ Paulinho Vintage comanda festa em Aldeia, Camaragibe | Crédito: Reprodução/Instagram

Festa da Sereia

Com DJ Paulinho Vintage



Feira de artesanato

Antiquário

Brechó

Tarot



Quando: Sábado (13), a partir das 14h

Onde: Km 13, Aldeia (Camaragibe)



Rua Gregório Bezerra, 2180 (entrada do Hotel Campestre e Condomínio Haras de Aldeia)

TEATRO

Grupo Magiltuh | Crédito: Reprodução/Instagram

Miró Estudo n° 2, com o Grupo Magiluth



Quando: Sábado (13) e domingo (14), 19h

Onde: Teatro Apolo



Ingressos R$ 40 no Sympla



Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Informações: 3355-3321

Espetáculo Cicatriz | Crédito: Toni Rodirgues

Espetáculo Cicatriz



Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Ingressos a partir de R$ 30 na plataforma GuicheWeb



Praça da República, s/n, Santo Antonio

Instagram: @cicatrizpeca

EXPOSIÇÃO

Crédito: Reprodução/Instagram

"VIGA - A arte e o credo de Nando Zevê"



Quando: até 31 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6) e domingo (7), 14h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacaodaluz



Raul Córdula, artista

"Espaço-Tempo Raul Córdula"

Quando: até 26 de maio

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem (3º andar da Dona Santa)

De segunda a sexta-feira das 10h às 19h/sábados das 10h às 15h

Acesso gratuito

Instagram: @amparosessenta

"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Monte Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero

